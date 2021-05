Oroscopo della settimana dal 3 al 9 maggio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 3 maggio al 9 maggio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MAGGIO AL 9 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Tra lunedì e il 10 luglio, Mercurio in transito attraverso i Gemelli nel tuo regno mentale aumenterà sicuramente le tue capacità intellettuali, la tua curiosità e il tuo bisogno di condividere le tue idee. Ancora meglio per il romanticismo, Venere che entra nei Gemelli sabato (fino al 1 giugno) aggiungerà un'enorme dose di fascino alla tua intelligenza. Le parole giocheranno un ruolo importante nel romanticismo nelle prossime settimane, quindi l'amore può venire attraverso un'introduzione, una lezione o una fonte online. Probabilmente attirerai un ammiratore attratto dal tuo stile di comunicazione. Tuttavia, a meno che tu non comunichi dal cuore, qualsiasi connessione che fai potrebbe rimanere a un livello superficiale.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MAGGIO AL 9 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Toro : Tra lunedì e il 10 luglio, Mercurio in transito attraverso i Gemelli può aumentare le tue entrate attraverso le tue idee e comunicazioni. Ora è il momento di contattare i tuoi contatti per fare un brainstorming di idee per fare soldi. Ma l'evento principale di questa settimana è il tuo sovrano di Venere che entra nei Gemelli sabato (fino al 1 giugno). Cercherai di entrare in contatto con persone che sono coerenti con te. In quanto segno di Terra fisso, l'imprevedibilità ti scuote a meno che tu non sappia che si tratta di una situazione temporanea. Fortunatamente, questa influenza aumenterà le tue possibilità di attirare qualcuno che è in sintonia con te. Per lo meno, Venere aumenterà la tua capacità di guadagno attraverso la tua creatività.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MAGGIO AL 9 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Le benedizioni stanno arrivando, Gemelli! Con Mercurio e Venere che entrano nel tuo segno questa settimana, essere semplicemente il tuo sé intelligente e affascinante ti renderà irresistibile. Innanzitutto, Mercurio che entra nel tuo segno lunedì (fino al 10 luglio) aumenterà le tue già considerevoli capacità intellettuali. Pensieri chiari e comunicazioni aumenteranno le tue possibilità di successo con qualunque cosa su cui ti concentri. Ancora meglio per il romanticismo, Venere che entra nel tuo segno sabato (fino al 1 giugno) ti circonderà d'amore, se il tuo cuore è aperto. Principalmente, si tratta di condividere il tuo amore attraverso le tue parole, rendendolo un momento ideale per esprimere il tuo apprezzamento a coloro a cui tieni. Assicurati solo di mantenere le promesse che fai.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MAGGIO AL 9 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Cancro: Tra lunedì e il 10 luglio, Mercurio in transito attraverso i Gemelli riporterà i tuoi pensieri nel passato. Una combinazione di ascolto del tuo intuito e analisi di determinate relazioni o situazioni in cui ti senti fortemente ti porterà a capire cosa è realmente accaduto e ciò che hai imparato dall'esperienza. Lo stesso si applicherà alle persone che hai amato e perso dopo che Venere entrerà nei Gemelli sabato (fino al 1 giugno). Ora è il momento di diventare consapevoli del motivo per cui alcune persone sono entrate nella tua vita e qual era lo scopo in quelle relazioni. Entrare in contatto con una vita precedente per illuminare il tuo karma relazionale può essere parte del quadro.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 3 MAGGIO AL 9 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Leone : Tra lunedì e il 10 luglio, Mercurio in transito attraverso i Gemelli nel tuo regno sociale accelererà le conversazioni con amici e gruppi. Una questione sociale / politica può anche catturare la tua attenzione e spingerti a condividere le tue opinioni su di essa sui social media. Inoltre, la tua vita sociale riceverà una spinta ancora maggiore dopo che Venere entrerà nei Gemelli sabato (fino al 1 giugno). Entrare in contatto con i tuoi amici porterà gioia e forse avrà un ruolo nel portare il romanticismo nella tua vita. La partecipazione alle attività di gruppo è un'altra eccellente opzione per stabilire nuovi contatti personali e professionali. Se sei in coppia, sarai ispirato a incontrarti con gli amici in coppia.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MAGGIO AL 9 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Vergine : Tra lunedì e il 10 luglio, Mercurio in transito attraverso i Gemelli nel tuo regno di obiettivi aiuta a chiarire la direzione che sta prendendo la tua vita, specialmente a livello professionale. Essere aperti a nuove idee e parlare di ciò che vuoi ottenere ti aiuterà ad avere successo. Il networking è fondamentale. In effetti, concentrarsi sul lavoro può anche giovare alla tua vita amorosa dopo che Venere entra nei Gemelli sabato (fino al 1 giugno). Questo perché il tuo capo, collega o progetto di lavoro può svolgere un ruolo nel metterti in contatto con qualcuno di speciale, se è il momento giusto. Se sei in coppia, discutere le tue aspirazioni per la relazione con il tuo partner sarà illuminante.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MAGGIO AL 9 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : Tra lunedì e il 10 luglio, Mercurio in transito attraverso i Gemelli nel tuo regno spirituale ti spingerà ad acquisire conoscenze che alimentano il tuo scopo di vita. Iscriversi a un programma di apprendimento avanzato o studiare da soli può far parte del processo. Che tipo di conoscenza farebbe avanzare la tua crescita personale, Bilancia? Per quanto riguarda il romanticismo, Venere che entra nei Gemelli sabato (fino al 1 giugno) riunirà amore e spiritualità. Pertanto, sarai ispirato a entrare in contatto con persone in sintonia con te a un livello profondo. Se sei da solo, potresti incontrare un ammiratore che condivide le tue convinzioni e apprezza il tuo modo di essere nel mondo. Anche il romanticismo da lontano è una possibilità.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MAGGIO AL 9 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Scorpione : Tra lunedì e il 10 luglio, Mercurio in transito attraverso i Gemelli nel tuo regno di trasformazione risveglierà il tuo detective interiore. Il tuo desiderio di acquisire una comprensione più profonda del tuo mondo interiore ti spingerà a scoprire informazioni nascoste o misteriose tramite lo studio, la terapia o un altro metodo per acquisire conoscenza. La guarigione, la sessualità o i fenomeni psichici saranno argomenti di interesse. Per quanto riguarda il romanticismo, Venere che entra nei Gemelli sabato (fino al 1 giugno) approfondirà le tue risposte per iniziare gli incontri. Al contrario, potresti sentire il bisogno di stare da solo per ricaricarti emotivamente. Entrare in contatto con i tuoi desideri più profondi farà parte del processo.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MAGGIO AL 9 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Sagittario: Tra lunedì e il 10 luglio, Mercurio in transito attraverso i Gemelli nella tua zona di partnership ti farà pensare alla tua relazione a lungo termine (o al desiderio / avversione per uno). Se sei in coppia, la voglia di condividere le tue idee con il tuo coniuge stimolerà o irriterà la connessione, a seconda dello stato della relazione. Fortunatamente, Venere che entra nei Gemelli sabato (fino al 1 giugno) fornirà una dose di armonia. Sarai più incline a scendere a compromessi con il tuo partner o l'amico più caro e capire il loro punto di vista. Se stai cercando una relazione impegnata, questo può essere un ottimo momento per incontrare qualcuno compatibile, se i tuoi cuori sono aperti.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MAGGIO AL 9 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : Tra lunedì e il 10 luglio, Mercurio in transito attraverso i Gemelli darà energia alle tue comunicazioni quotidiane, specialmente quando si tratta del tuo lavoro, efficienza e / o benessere. Nuove idee verranno sulla tua strada che possono migliorare queste aree della tua vita. Per quanto riguarda il romanticismo, Venere che entra nei Gemelli sabato (fino al 1 giugno) ti farà pensare alle attività quotidiane coinvolte nel sostenere una relazione. Inoltre, un atteggiamento di umiltà e disponibilità rafforzerà il legame con la tua dolce metà o aiuterà l'amore a sbocciare con qualcuno di nuovo. Il romanticismo può derivare da un'attività incentrata sulla guarigione.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MAGGIO AL 9 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Acquario: Tra lunedì e il 10 luglio, Mercurio in transito attraverso i Gemelli nella tua amante quinta casa aumenterà sicuramente la tua creatività con le parole. Sarai ispirato a parlare dal cuore con umorismo, giocosità o abilità artistica quando ti esprimi, il che sicuramente attirerà gli ammiratori. Il romanticismo può provenire da una fonte online o da uno scenario di !!br0ken!!Lo stesso vale per Venere che entra nei Gemelli sabato (fino al 1 giugno), il che aumenterà le tue possibilità non solo di incontrare un ammiratore che apprezza le tue capacità intellettuali ma è anche in sincronia con il tuo cuore. Se sei già in coppia, ora è il momento di essere creativo per ravvivare la tua relazione.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 MAGGIO AL 9 MAGGIO 2021

Oroscopo della settimana Pesci : Tra lunedì e il 10 luglio, Mercurio in transito attraverso i Gemelli nel tuo regno domestico stimolerà le comunicazioni con (o riguardo) la tua famiglia. Sarai anche motivato a ottenere informazioni sui tuoi parenti, ascendenza, proprietà o acquisto di una casa. Inoltre, Venere che entra nei Gemelli sabato (fino al 1 giugno) risveglierà il tuo bisogno di trascorrere del tempo con la tua famiglia o gli amici di lunga data. Principalmente, si tratta di circondarti di persone con cui ti senti a tuo agio. Se sei da solo, potresti essere attratto da un ammiratore che è in qualche modo in sintonia con le tue radici o i tuoi schemi familiari. Venere risveglierà anche la tua abilità artistica nel tuo ambiente di vita.