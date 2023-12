Oroscopo della settimana dal 4 dicembre al 10 dicembre 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 4 dicembre al 10 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 DICEMBRE AL 10 DICEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Preparati per un tuffo profondo nell'amore. Tra lunedì e il 28 dicembre, il transito di Venere attraverso lo Scorpione introdurrà il pianeta delle relazioni attraverso il tuo regno di trasformazione. Ciò significa che una relazione stretta (o un problema relazionale) può diventare intensa, soprattutto se desideri una connessione più intima. Principalmente, sforzati di rilasciare tutto ciò che ti impedisce di esprimere il tuo cuore. Il perdono è la chiave. Ad esempio, forse è ora che tu lasci finalmente andare la rabbia che provi per un ex. Inoltre, la Luna che transita nello Scorpione questo fine settimana illuminerà i tuoi sentimenti riguardo all’intimità. Un incontro sexy potrebbe andare nella tua direzione! Venere in opposizione a Giove porterà un’atmosfera spensierata nelle vostre relazioni.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 DICEMBRE AL 10 DICEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Tra lunedì e 28 dicembre, il tuo governatore Venere transita attraverso lo Scorpione nella tua zona di partnership, risvegliando l'amore in una relazione stretta. Questo è il momento ideale per attività condivise con il tuo partner o amico più caro. Sappi solo che il transito della Luna attraverso lo Scorpione questo fine settimana intensificherà i tuoi sentimenti di vicinanza o impegno. Se stai cercando una relazione, un ammiratore compatibile potrebbe dirigersi nella tua direzione, molto probabilmente durante l'opposizione Venere-Giove sabato o domenica. Se siete in coppia, un appuntamento avventuroso (o divinamente intimo) con il vostro partner potrebbe far emergere il meglio di voi.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 DICEMBRE AL 10 DICEMBRE 2023