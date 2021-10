Oroscopo della settimana dal 4 ottobre al 10 ottobre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 4 ottobre al 10 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 OTTOBRE AL 10 OTTOBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : L'energia della relazione prende il sopravvento quando la Luna Nuova in Bilancia mercoledì si fonde con il tuo sovrano di Marte. Che tu sia in coppia o cerchi qualcuno di speciale, sei motivato a fare tutto il necessario per avere successo in una relazione a lungo termine. Basta essere consapevoli dei sentimenti delle altre persone durante una controversa congiunzione Mercurio/Marte questo fine settimana. In alternativa, potresti scegliere di concentrarti su una partnership creativa o commerciale. Inoltre, tra giovedì e 4 novembre, Venere in transito in Sagittario risveglierà il tuo esploratore interiore e i tuoi ideali quando si tratta di amore. Una classe, un'attività spirituale o una terra lontana possono avere un ruolo nel romanticismo.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 OTTOBRE AL 10 OTTOBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Il tuo benessere può dipendere da come gestisci le tue relazioni mentre la Luna Nuova si fonde con Marte in Bilancia mercoledì. Sebbene questa influenza possa intensificare le tue reazioni alle altre persone, non deve essere così, Toro. La Bilancia governa l'equilibrio, quindi cerca di rimanere centrato, qualunque cosa stia succedendo intorno a te. Inoltre, questo è un ottimo momento per valutare/migliorare la dieta, il regime di fitness e le abitudini lavorative. Questo fine settimana, una congiunzione Mercurio/Marte può innescare una discussione molto motivante. Per quanto riguarda il romanticismo, tra giovedì e il 4 novembre Venere in viaggio attraverso il Sagittario può risvegliare il tuo desiderio di intimità, insieme al bisogno di stare da solo per riposare e ricaricare la tua energia emotiva.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 OTTOBRE AL 10 OTTOBRE 2021