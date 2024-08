Oroscopo della settimana dal 5 agosto 2024 al 11 agosto 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 5 agosto al 11 agosto col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Da lunedì al 14 agosto, Mercurio retrogrado in Vergine può far deragliare il tuo programma giornaliero con incomprensioni. Sono i dettagli che ti faranno inciampare. Tuttavia, una congiunzione Mercurio-Venere in Vergine mercoledì e giovedì risveglierà la tua strada con le parole. Non si tratta solo di usare il tuo fascino per assicurarti un appuntamento romantico, anche se potrebbe succedere. Invece, si tratta più di dare una mano. Come tale, questo è un momento ideale per esprimere il tuo apprezzamento o incoraggiamento a qualcun altro. Anche donare le tue risorse a un'organizzazione non profit sarebbe un'opzione eccellente.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Toro : Da lunedì al 14 agosto, Mercurio retrogrado in Vergine nella tua quinta casa amante del divertimento potrebbe smorzare il divertimento rovinando i tuoi piani. Per evitare un passo falso, dovrai essere chiaro nelle tue comunicazioni, specialmente quelle che riguardano il romanticismo, lo svago o i bambini. Il lato positivo è che esprimere il tuo cuore verrà naturale quando Mercurio si fonderà con Venere in Vergine mercoledì e giovedì. Potresti essere ispirato a inviare un messaggio premuroso e affettuoso a un amico, un parente o un interesse amoroso. Questo è anche un momento eccellente per altre forme di scrittura o conversazione. Tuttavia, ritardi o complicazioni potrebbero ostacolare l'inizio di una nuova relazione.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Da lunedì al 14 agosto, Mercurio retrogrado in Vergine nel tuo regno domestico incoraggia una revisione delle tue conversazioni con o sulla tua famiglia. Tuttavia, può anche rovinare i tuoi piani innescando un malinteso, soprattutto se coinvolge i tuoi cari o la tua proprietà. D'altro canto, il tuo governatore Mercurio si fonde con Venere in Vergine mercoledì e giovedì, il che aumenterà l'armonia nella tua casa. Persino i tuoi parenti più irritabili non ti scuoteranno (tanto). Questo perché Venere e Mercurio retrogrado aumenteranno la tua comprensione di dove stanno arrivando. Inoltre, abbellire il tuo ambiente di vita e ospitare una riunione potrebbe essere gratificante. Assicurati solo che i tuoi invitati abbiano la data e l'ora corrette.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Cancro : Da lunedì al 14 agosto, Mercurio retrogrado in Vergine nel tuo regno mentale ti incoraggia a rivedere il modo in cui ti esprimi. Parli o esiti a esprimere le tue opinioni? Mercurio retrogrado può anche interferire con i tuoi processi di pensiero quando fai progetti, perché ti trascina nel passato. D'altro canto, ascoltare sia la testa che il cuore produrrà conversazioni stimolanti mentre Mercurio si fonde con Venere in Vergine mercoledì e giovedì. Questo è un momento eccellente per attingere alla tua creatività per esprimere le tue idee o condividere come ti senti con le persone che ami. Se sei single, l'amore potrebbe arrivare tramite un'introduzione, un viaggio o una lezione, ma potrebbe comportare un ritardo.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Leone : Da lunedì al 14 agosto, Mercurio retrogrado in Vergine nella tua zona di beni ti incoraggia a rivedere i tuoi pensieri e atteggiamenti riguardo al denaro. La tua missione è quella di liberarti dalla negatività per aumentare il flusso di denaro che entra nella tua vita. Fai attenzione a qualsiasi comunicazione sulle tue finanze in questo momento. Inoltre, la fusione di Mercurio con Venere in Vergine mercoledì e giovedì può ispirare un'idea redditizia. Connetterti con i tuoi amici artisti e contatti professionali ti aiuterà a manifestare un'opportunità. E se stai cercando l'amore, un ammiratore che è sia intelligente che creativo potrebbe dirigersi nella tua direzione.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Vergine : Da lunedì al 14 agosto, Mercurio retrogrado nel tuo segno può spingerti a valutare il modo in cui comunichi le tue idee, opinioni e sentimenti, soprattutto nella tua vita personale. Prenderti del tempo per l'introspezione porterà intuizioni preziose, ma pensare in anticipo e fare progetti potrebbe essere impegnativo. D'altro canto, il tuo talento naturale per la battuta spiritosa ti renderà una calamita per gli ammiratori mercoledì e giovedì, quando l'intelligente Mercurio si fonde con l'affascinante Venere nel tuo segno. Questo è anche un momento eccellente per entrare in contatto con i tuoi amici creativi, ma dovrai ricontrollare i tuoi piani per evitare un problema.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Bilancia : Da lunedì al 14 agosto, Mercurio retrogrado in Vergine nel tuo regno inconscio ti trascinerà dentro e nel passato. Questo è un momento ideale per meditare e acquisire una comprensione più profonda di ciò che ti passa per la testa. Potresti persino attingere a una vita precedente che offre indizi su ciò che sta accadendo nella tua vita ora. Tuttavia, questa influenza non promette nulla di buono per iniziare qualcosa di nuovo, quindi considera di mettere in pausa i progetti imminenti. Inoltre, Mercurio che si fonde con il tuo governatore Venere in Vergine mercoledì e giovedì risveglierà i ricordi delle persone care che hanno toccato il tuo cuore. Tenere un diario sarebbe uno strumento eccellente per risvegliare la tua intuizione quando si tratta delle tue relazioni.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Scorpione : Da lunedì al 14 agosto, Mercurio retrogrado in Vergine nella tua zona comunitaria potrebbe creare scompiglio nei tuoi piani sociali a causa di una mancata comunicazione con un amico o un gruppo. Il lato positivo è che questo è un momento eccellente per rivedere le persone e le attività nella tua vita sociale. Supportano i tuoi sogni? Inoltre, Mercurio che si fonde con Venere in Vergine mercoledì e giovedì favorisce la connessione con un amico che apprezza il vero te. Questo può anche essere un buon momento per un incontro amichevole, ma assicurati di ricontrollare i tuoi accordi. Se sei single, un amico potrebbe provare a fare da sensale, ma Mercurio retrogrado probabilmente ritarderà qualsiasi connessione.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Sagittario : Da lunedì al 14 agosto, Mercurio retrogrado in Vergine nella tua zona pubblica ti incoraggia a rivedere i tuoi obiettivi professionali. Sfortunatamente, potrebbe anche mettere i bastoni tra le ruote alle tue comunicazioni legate al lavoro. Sii particolarmente attento all'accuratezza quando parli con un capo o un collega. D'altro canto, quel capo o collega probabilmente apprezzerà la tua intelligenza o creatività mercoledì e giovedì, quando Mercurio si fonde con Venere artistica in Vergine. Questo è un momento eccellente per chiacchierare con i tuoi contatti o socializzare con i colleghi. Ricorda solo che Mercurio retrogrado probabilmente metterà fine all'inizio di qualcosa di nuovo.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Capricorno : Da lunedì al 14 agosto, Mercurio retrogrado in Vergine può mandare in tilt i tuoi piani e le tue comunicazioni, ma ti incoraggia anche a valutare le tue convinzioni spirituali e come influenzano la tua visione del futuro. Supportano le tue aspirazioni o limitano le tue speranze e i tuoi sogni? Connettersi con (o leggere di) un insegnante spirituale può illuminare il tuo cammino mercoledì o giovedì, quando Mercurio si fonde con Venere in Vergine nel tuo regno di conoscenza superiore. La guida del tuo Sé superiore può arrivare durante i sogni o la meditazione. Tuttavia, fai sempre un esame di coscienza su qualsiasi consiglio che ricevi da fonti esterne per assicurarti che sia giusto per te.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Acquario : Da lunedì al 14 agosto, Mercurio retrogrado in Vergine nel tuo regno di guarigione può rivelare se il tuo stato mentale sta ostacolando la tua capacità di andare avanti. Cerca di vedere se un atteggiamento, una convinzione o una propensione verso un dialogo interiore negativo ti sta tenendo bloccato. Se hai paura di aprirti su ciò che pensi veramente, potrebbe essere parte del tuo problema. Inoltre, la fusione di Mercurio con Venere in Vergine mercoledì e giovedì incoraggia ad acquisire intuizioni nelle tue relazioni confidandoti con qualcuno di cui ti fidi. Infine, questa posizione di Venere può innescare un'esperienza psichica su una persona cara, quindi stai attento a un messaggio che arriva attraverso un sogno vivido o una forte intuizione.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Pesci : Da lunedì al 14 agosto, Mercurio retrogrado in Vergine nella tua zona di partnership ti incoraggia a rivedere il modo in cui comunichi con le persone a te più vicine. Anche la tua mentalità sul matrimonio, l'impegno o l'uguaglianza sarà sotto esame. Fai attenzione alle incomprensioni nelle questioni di partnership. Inoltre, Mercurio si fonde con Venere in Vergine mercoledì e giovedì, il che ti farà pensare all'amore. Ora è il momento di esprimerti con una persona cara. Se sei single, un flirt può alimentare la tua attrazione, ma Mercurio retrogrado suggerisce di prenderla molto lentamente, almeno per ora.

