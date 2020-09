Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 7 settembre al 13 settembre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Tra mercoledì e il 13 novembre, Marte che viaggia retrogrado nel tuo segno ti rallenterà un po 'mentre prendi più cura quando vai avanti su ciò che desideri, specialmente nella tua vita personale. Probabilmente ti sentirai insolitamente cauto nel prendere decisioni basate sui tuoi istinti, e va bene, Ariete. Ora è il momento di pensare a ciò che ti motiva, insieme a ciò che ti eccita o ti fa arrabbiare: i doni e le sfide del tuo sovrano di Marte. Poiché questo è un transito così personale, è destinato a influenzare la tua vita amorosa. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta per la tua relazione attuale o futura.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Toro : Tra mercoledì e il 13 novembre, Marte che viaggia retrogrado in Ariete nel tuo regno inconscio susciterà qualsiasi qualità interiore simile a Marte di cui non sei pienamente consapevole o di cui hai bisogno per guarire / risolvere, come un desiderio nascosto, risentimento persistente o eccessiva ostinazione . Inoltre, ora è il momento di analizzare quanto sei disposto ad agire su ciò che ti appassiona. Insegui i tuoi sogni o la paura ti trattiene, Toro? Prendersi regolarmente del tempo da soli per l'introspezione illuminerà il tuo mondo interiore e rafforzerà la tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Tra mercoledì e il 13 novembre, Marte che viaggia retrogrado in Ariete trasformerà la tua energia verso l'interno quando si tratta di socializzare. Probabilmente ti sentirai meno motivato del solito a iniziare attività con i tuoi amici o parlare durante le riunioni di gruppo - non come te, Gemelli! Lo scopo di questa influenza è illuminare il modo in cui ti connetti con le persone e se esprimi (o reprimi) le tue emozioni più forti durante le situazioni sociali. E poiché Marte governa la rabbia, anche qualsiasi sentimento di risentimento che coinvolge un amico o un gruppo può essere risolto. Tutto sommato, non stupirti se senti il ​​bisogno di ritirarti da alcune delle tue attività sociali.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Tra mercoledì e il 13 novembre, Marte che viaggia retrogrado in Ariete nel tuo regno di obiettivi potrebbe frenare il tuo spirito intraprendente quando si tratta di perseguire qualcosa che desideri. Poiché i retrogradi ti spingono verso l'interno, ora è il momento di pensare a come perseguire i tuoi obiettivi quando si tratta della tua carriera, delle relazioni a lungo termine o delle partnership commerciali. Ti fidi del tuo istinto per guidarti o ti trattieni, Cancro? In realtà, trattenersi può essere una buona cosa se quello che vuoi non è giusto per te, il che potrebbe diventare evidente ora.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 7 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Leone : Tra mercoledì e il 13 novembre, Marte che viaggia retrogrado in Ariete nella tua nona casa a ruota libera potrebbe mettere il pepe nelle tue esplorazioni esterne. Questo perché i retrogradi riguardano solo l'esplorazione della tua vita interiore, il che significa che devi fare una ricerca interiore su ciò che alimenta il tuo entusiasmo, i tuoi ideali e la tua vita spirituale. E poiché Marte parla anche di passione, pensa a come le tue relazioni supportano o diminuiscono le tue aspirazioni. Cosa ti motiva ad espandere i tuoi orizzonti interiori o esteriori, Leone? Essendo un segno di fuoco appassionato, è probabile che il tuo cuore di solito (sempre?) Prenda l'iniziativa, quindi considera di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire come questa influenza può influenzare il corso di una relazione intima.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Tra mercoledì e novembre 13, Marte che viaggia retrogrado in Ariete nel tuo regno della sessualità potrebbe temporaneamente frenare la tua passione, o almeno il tuo entusiasmo per le attività tra le lenzuola. Questo perché l'atmosfera retrograda trasformerà la tua energia verso l'interno, rendendo questo il momento ideale per analizzare ciò che alimenta i tuoi desideri più profondi, insieme a qualsiasi rabbia o ossessione che senti. In altre parole, alcune forti emozioni potrebbero prendere l'iniziativa per un po '. Inoltre, riservare del tempo per l'introspezione può innescare un ah-ha! momento su un problema emotivo con cui stai lottando.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Tra mercoledì e il 13 novembre, Marte che viaggia retrogrado in Ariete nel regno della tua coppia può suscitare forti sentimenti sul matrimonio, l'impegno, la condivisione o l'uguaglianza. Che tu sia in coppia o da solo, un problema di sesso o rabbia che coinvolge una relazione intima può essere particolarmente evidente. Pertanto, ora è il momento di analizzare queste emozioni e forse parlarne con qualcuno vicino a te. D'altra parte, poiché i retrogradi ci spingono verso l'interno, agire su una partnership potrebbe rivelarsi difficile fino a quando Marte non diventerà diretto a metà novembre. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per avere un'idea della tua relazione attuale o futura.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Tra mercoledì e il 13 novembre, Marte che viaggia retrogrado in Ariete può rendere difficile agire quando si tratta del tuo lavoro o del tuo benessere. Poiché i retrogradi sono influenze rivolte verso l'interno, ora è il momento di analizzare cosa ti motiva ad avere successo o inciampare nel perseguire i tuoi obiettivi in ​​queste aree. Per quanto riguarda il romanticismo di questa settimana, lunedì è il tuo giorno migliore per un appuntamento; tuttavia, giovedì dovrai solo rimanere con i piedi per terra poiché l'ultimo quarto di luna nel tuo regno di intimità si scontra con il nebuloso Nettuno, il che potrebbe distorcere la tua chiarezza riguardo a una relazione intima.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario : Tra mercoledì e il 13 novembre, Marte che viaggia retrogrado in Ariete nella tua amante quinta casa incoraggia una revisione di ciò che alimenta la tua passione e creatività. Poiché i retrogradi trasformano la nostra energia verso l'interno, potresti incontrare rallentamenti sulla strada per il romanticismo se ti concentri esclusivamente sulla tua vita esteriore. Invece, sforzati di dedicare del tempo all'introspezione per ottenere una comprensione più profonda dei tuoi desideri, della tua spinta creativa e di ciò che ti dà gioia. Inoltre, qualsiasi rabbia o frustrazione che provi per la tua vita amorosa può sorgere in modo da poterla risolvere. Anche le questioni relative ai bambini possono essere sottoposte a revisione. Parla con un sensitivo dell'amore per avere un'idea delle tue relazioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Tra mercoledì e il 13 novembre, Marte che viaggia retrogrado in Ariete nel tuo regno domestico può suscitare forti sentimenti sulla tua vita domestica. E poiché i retrogradi ci spingono verso l'interno, qualsiasi frustrazione che hai provato per la tua famiglia o proprietà attirerà probabilmente la tua attenzione durante questo periodo. Inoltre, potresti incontrare un ostacolo che rallenta l'inizio di un progetto o di un'attività legata alla casa con la tua famiglia. Questo non vuol dire che non puoi andare avanti in quest'area della tua vita, ma dovrai adottare un approccio lento e costante per ottenere il risultato desiderato. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per scoprire come questa influenza può influenzare le tue relazioni.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Acquario: Tra mercoledì e il 13 novembre, Marte che viaggia retrogrado in Ariete nel tuo regno dell'intelletto e delle comunicazioni trasformerà la tua abbondante energia mentale verso l'interno. Ciò significa che potresti non esprimerti facilmente come fai normalmente, soprattutto se sei arrabbiato. Poiché questo è un momento di introspezione che coinvolge il tuo intelletto, rimanere in contatto con i tuoi processi di pensiero e il tuo uso delle parole migliorerà la tua chiarezza, insieme alla tua capacità di gestire la rabbia in modo costruttivo. Unire le tue capacità intellettuali e istinti in modo da prendere decisioni migliori farà parte del quadro. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per scoprire come questa influenza può influenzare le tue relazioni.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Tra mercoledì e novembre 13, Marte che viaggia retrogrado in Ariete nel tuo regno finanziario incoraggia un'analisi di come usi (o reprimi) il tuo potere di guadagno. Poiché i retrogradi sono influenze rivolte verso l'interno, dedicare tempo all'introspezione ti darà una comprensione più profonda della tua relazione con il denaro, che può aiutarti a manifestare prosperità dopo che Marte sarà diretto a novembre. Prima di allora, tuttavia, potresti incontrare ostacoli temporanei nel perseguire opportunità finanziarie. Inoltre, qualsiasi rabbia che provi per la tua situazione finanziaria o per il modo in cui il tuo partner gestisce i soldi potrebbe sorgere per essere risolta. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire come i soldi possono influenzare le tue relazioni.