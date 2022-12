Oroscopo di Natale 2022 per tutti i segni zodiacali

Oroscopo di Natale 2022: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 24 dicembre e domenica 25 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO DI NATALE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Le tue parole hanno il potere di modellare la tua realtà mentre il paroliere Mercurio e il visionario Nettuno si allineano. Questo è un invito a condividere le tue aspirazioni con qualcuno che può aiutarti a realizzare i tuoi sogni. Una semplice conversazione può aprire le porte. Mettere in moto le cose quando hai il giusto supporto planetario aumenta le tue possibilità di successo. Sarà bello discutere dei tuoi obiettivi mentre la luna nell'ambizioso Capricorno si fonde con la prospera Venere, l'astuto Mercurio e il magistrale Plutone in cima alla tua carta. La loro intuizione può aiutarti a prendere le decisioni giuste.

TORO OROSCOPO DI NATALE 2022

Oroscopo del weekend Toro : La fede gioca un ruolo essenziale nella tua capacità di manifestare i tuoi sogni. Il premuroso Mercurio si sincronizza con il mistico Nettuno nella tua casa dei piani a lungo termine, invitandoti a riflettere se sia effettivamente possibile raggiungere i tuoi obiettivi. Se stai lottando per mantenere la fede, cerca dei modi per mantenere la speranza. Una pratica spirituale o un libro di auto-aiuto possono fornire una nuova prospettiva. Anche l'incoraggiamento di un saggio mentore potrebbe essere utile. In questi giorni, hai bisogno di tutti gli strumenti che puoi ottenere per creare la tua vita ideale. Fare il check-in con loro di tanto in tanto può aiutarti a determinare se sei sulla strada giusta.

GEMELLI OROSCOPO DI NATALE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: Tutti vogliono essere associati a qualcuno che è al corrente. Mentre il tuo sovrano, Mercurio, si sincronizza con il misterioso Nettuno, alcune persone potrebbero credere che tu sia al corrente di informazioni riservate. Possiedi informazioni segrete che tutti desiderano disperatamente avere, o è tutto un gioco di fumo e specchi? Nessuno ha davvero bisogno di saperlo tranne te. Fai solo attenzione a non diffondere voci o credere al tuo stesso clamore. Puoi essere incredibilmente perspicace mentre la Luna Capricorno si fonde con Venere, Mercurio e Plutone nella tua enigmatica ottava casa. È probabile che i tuoi istinti riguardo all'amore e al denaro siano azzeccati, ma sarebbe saggio tenerli per te.

CANCRO OROSCOPO DI NATALE 2022