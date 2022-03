Oroscopo di oggi 1 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 1 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 1 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è facile agitarsi mentre la luna è vuota, ovviamente. Tuttavia, potrebbe rivelarsi molto rumore per nulla. Dovresti aspettare fino a questo pomeriggio quando la luna passerà ai Pesci prima di prendere decisioni audaci. I tuoi Pesci preferiti possono offrirti una ripresa intuitiva se ne hai bisogno.

Amore/Amicizia: avrai un'idea di come essere un partner o un amico migliore mentre il mistico Sole dei Pesci si allinea con la devota Giunone nel tuo settore sociale. Non è sempre così ovvio come dovrebbe essere. Lascia che il tuo intuito ti guidi verso il miglioramento del tuo gioco. Non essere timido nel mettere alla prova le tue idee. Far sapere agli altri che ci tieni abbastanza da lavorare sodo nella tua relazione è una cosa bellissima.

Carriera/Finanza: un sogno, una sincronicità o un momento ah-ha possono fornire uno sguardo importante sul denaro o sui beni. Con il Sole dei Pesci nel tuo regno subconscio che illumina Urano nella tua casa delle risorse, un improvviso lampo di intuizione potrebbe ispirarti a fare una mossa insolita. Sei un anticonformista, quindi non sarà difficile per te fare qualcosa di cui gli altri non vedono ancora il valore. Il tuo istinto sarà la tua migliore guida quando ti avventurerai fuori dai sentieri battuti.

Crescita personale/spiritualità: potresti sentirti emotivamente svuotato alla vigilia della luna nuova. Se è così, rilassati e attendo con ansia il nuovo inizio di domani.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti ritrovarti acceso senza una buona ragione mentre la luna è vuota, ovviamente. Questo pomeriggio, quando la luna si sposta in Pesci, puoi dare un senso migliore ai tuoi stati d'animo. Non lasciare che una persona irritante (un Ariete, per esempio) entri sotto la tua pelle.

Amore/Amicizia: il Sole Pesci che si sincronizza con Giunone impegnata in cima alla tua classifica accende l'impulso di essere visto come un buon partner. Cosa ci vorrà per fare in modo che il mondo (o una certa persona di interesse) ti veda come una cattura desiderabile? Dimostrare una visione progressiva degli appuntamenti e delle relazioni potrebbe svolgere un ruolo nel programma. Onorare l'individualità e l'indipendenza sono fondamentali. Riesci a fare quel discorso?

Carriera/Finanza: il tuo amico o collega più lungimirante sarà la persona che sostiene un piano o un'idea folle. I tipi più convenzionali semplicemente non lo capiranno e potrebbero persino scoraggiarti. Il sole nel visionario Pesci, allineato con l'innovatore Urano nel tuo segno, ti incoraggia a essere fedele a te stesso, anche se significa fare qualcosa che la persona media non può apprezzare o comprendere. Alla fine si accorgeranno della tua brillantezza. A quel punto, sarai alla prossima cosa.

Crescita personale/spiritualità: l'attenzione che ricevi può prosciugarsi alla vigilia della luna nuova. Non appena puoi, dovresti ritirarti dai riflettori e prenderti un momento per rilassarti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli

Panoramica generale: puoi essere sviato da idee infuocate mentre la luna è ovviamente vuota. Questo pomeriggio, quando la luna si sposta in Pesci, potresti chiederti di cosa si trattava. Fai attenzione a non saltare alla cieca su un carrozzone, specialmente se un Ariete o un Acquario guida la carica.

Amore/Amicizia: probabilmente hai ogni sorta di grandi idee sull'aspetto del partner perfetto. Il Sole dei Pesci che si allinea con Giunone impegnata ti invita a incarnare i principi della relazione in cui credi. Parlare non è proprio come teorizzare su come tu o gli altri dovreste comportarvi. Lascia che ti insegni a mostrare compassione per qualcuno che non raggiunge il bersaglio. Non è sempre facile essere la persona che desideri essere.

Carriera/Finanza: ascolta un sogno stimolante o un improvviso lampo di intuizione che hai sulla tua carriera. In sincronia con l'ingegnoso Urano, il visionario Sole Pesci nel tuo settore professionale può fornirti informazioni illuminanti che ti mettono all'avanguardia. Potrebbe indicare un'opportunità che dovresti perseguire. Oppure può fornire una conoscenza di sé che ti aiuta a comprendere meglio il tuo percorso. L'Universo parla spesso in modi inaspettati. Sii aperto a ricevere il messaggio.

Crescita personale/spiritualità: in caso di dubbio, dovresti fidarti di ciò che sai. La tua saggezza è più di una semplice goccia nel secchio. Sei arrivato lontano nella tua crescita.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le tue emozioni possono essere molto intense mentre la luna è vuota, ovviamente, specialmente se stai combattendo come ti senti. Questo pomeriggio, quando la luna si sposta in Pesci, avrai più empatia per gli altri anche se non li capisci (come Toro e Scorpione) e più compassione per te stesso.

Amore/Amicizia: la collaborazione può essere trasformativa poiché il Sole dei Pesci si allinea con la devota Giunone nella tua casa dell'intimità. Verrai a vedere i molti modi in cui la tua connessione con il tuo partner (passato o presente) ha influenzato la tua vita. Anche se non state più insieme, potrebbe esserci ancora un filo emotivo che vi lega insieme. Coltiva la connessione se ti fa sentire bene. Taglia il cavo e lascialo andare se ha superato la data di scadenza.

Carriera/Finanza: collaborare con un gruppo ti ispirerà a pensare fuori dagli schemi e viceversa. Con il visionario Sole dei Pesci che aspetta Urano progressivo nella tua zona di lavoro di squadra, nasceranno idee innovative quando unirai le tue capacità e risorse con individui che operano in anticipo sulla curva. Metti i soliti piani in secondo piano. Rivolgi la tua attenzione ai progetti che possono stabilire te e il tuo team come influencer sul posto di lavoro o sul campo.

Crescita personale/Spiritualità: potresti aspettarti che gli altri raccolgano il gioco mentre il Sole Pesci e la pigra Venere si scontrano. Chiedi aiuto invece di lasciare che gli altri completino ciò che non è stato fatto.