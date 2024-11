Oroscopo di oggi 1 novembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 1 novembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 1 novembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Nuova in Scorpione e la tua ottava casa segnalano un riavvio del potere personale. Tuttavia, non si tratta di mostrare i muscoli e mostrare a tutti chi comanda. È un invito a tuffarti nei luoghi che ti spaventano e ad affrontare le cose che ti frenano. Quando ti trovi di fronte a situazioni intense ed emotivamente scatenanti, potresti scoprire di essere più intraprendente e resiliente di quanto pensassi. Questo regno governa le relazioni intime e le risorse condivise, rendendolo un momento opportuno per ricominciare da capo in queste aree della tua vita. Con Saturno stabilizzatore a bordo, potresti scoprire di possedere la diligenza e la determinazione necessarie per affrontare una situazione impegnativa.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna Nuova in Scorpione e nella tua casa della partnership segnala un nuovo inizio per le relazioni impegnate. È il momento migliore dell'anno per valutare lo stato della tua connessione e rivedere i successi e gli insuccessi dell'anno passato. Il supporto di Saturno stabilizzante nella tua casa degli obiettivi a lungo termine lo rende il momento perfetto per mappare il tuo futuro e elaborare un piano per far progredire la tua relazione da dove sei a dove vuoi che sia. Questa vibrazione è più una corsa di lunga distanza che uno sprint, quindi fai ciò che devi fare per sistemarti e mantenere la rotta. Saranno necessarie pazienza e perseveranza per raggiungere i tuoi obiettivi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Nuova in Scorpione e la tua casa del lavoro segnalano un rinnovamento della tua routine quotidiana. È un momento eccellente per recuperare i compiti al lavoro e a casa e spuntare voci di vecchia data dalla tua lista delle cose da fare. Un cenno di sostegno da parte del disciplinato Saturno nella tua casa della carriera segnala che il duro lavoro e la perseveranza potrebbero farti guadagnare il rispetto dei superiori sul posto di lavoro e metterti sulla buona strada per raggiungere il tuo prossimo traguardo. È un momento eccellente per valutare lo stato delle tue competenze e determinare dove devi salire di livello.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Nuova in Scorpione e il regno che governa la creatività, gli appuntamenti e l'intrattenimento segnalano la rinascita della beatitudine. È il periodo dell'anno in cui trai maggiori benefici dal dare priorità alle persone e alle attività che ti danno gioia. Un cenno al diligente Saturno nella tua casa dell'istruzione superiore suggerisce che manterrai la rotta nella ricerca della felicità. Perseguire l'istruzione superiore, sviluppare le tue capacità artistiche o pianificare una vacanza avventurosa potrebbero essere all'ordine del giorno. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare come e dove la gioia prospererà nell'anno a venire, quindi sii consapevole di dove investi il ​​tuo tempo e la tua energia. La tua felicità è nelle tue mani.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

La Luna Nuova in Scorpione e nel tuo regno domestico segnala un nuovo inizio per la tua casa e la tua vita familiare. È un momento eccellente per concentrarti su ciò che sta accadendo e determinare dove potresti trarre beneficio dai miglioramenti. Un cenno alla stabilizzazione di Saturno nella tua casa delle risorse condivise indica che alcuni Leoni potrebbero cercare un mutuo o un rifinanziamento della casa, mentre altri potrebbero impegnarsi in un piano per ridurre il debito. Questa vibrazione riguarda anche le mosse che contribuiranno alla tua stabilità a lungo termine. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà sul fronte domestico nell'anno a venire, quindi agisci con un occhio al futuro.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

La Luna Nuova in Scorpione e la tua zona di quartiere segnalano un rinnovamento del tuo rapporto con ciò che sta accadendo nel tuo ambiente immediato. È un momento opportuno per voltare pagina con vicini, fratelli e amici che vivono nelle vicinanze. Un cenno di supporto da parte del diligente Saturno nella tua casa delle interazioni individuali suggerisce che trarrai beneficio dal coltivare legami duraturi con le persone del posto che sono sulla tua lunghezza d'onda. Questo regno governa anche la comunicazione, rendendolo un momento eccellente per scrivere un libro, avviare una pratica di diario o condividere informazioni con persone competenti nelle tue vicinanze.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

La Luna Nuova in Scorpione e la tua casa dei beni segnalano un nuovo inizio per le preoccupazioni materiali. Non vale la pena starsene seduti ad aspettare che la buona sorte ti cada in grembo. È il periodo migliore dell'anno per mettere in ordine le tue finanze e adottare misure che promuovano la prosperità. Quando agisci mentre sono in gioco gli allineamenti planetari appropriati, aumenti le tue possibilità di successo. Un cenno di sostegno da parte del disciplinato Saturno nella tua casa del lavoro suggerisce che il duro lavoro e uno sforzo sostenuto possono aiutarti a raggiungere il risultato desiderato. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nell'anno a venire, quindi fai delle scelte consapevoli.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

La Luna Nuova nel tuo segno è come un secondo compleanno. Il rinnovamento che porta merita di essere celebrato in modo speciale. Rifletti sui modi in cui sei cresciuto e la tua vita è cambiata negli ultimi dodici mesi. Riconoscere gli sviluppi, grandi e piccoli, ti aiuta a misurare i progressi che hai fatto. Non preoccuparti se non hai raggiunto ciò che speravi di ottenere. Usa l'esperienza che hai acquisito per determinare il modo migliore per andare avanti. È un momento opportuno per stabilire nuovi obiettivi. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa si svilupperà nell'anno a venire.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

La Luna Nuova in Scorpione e la tua casa di esilio ti invitano a resettare. Avere un periodo di ringiovanimento è essenziale per il tuo benessere. La maggior parte dei Sagittari non è in grado di partire per un lungo ritiro e disconnettersi completamente dalle loro vite frenetiche. Tuttavia, puoi dare la priorità al riposo e alle attività rigeneranti che riempiono il tuo serbatoio. Prenderti del tempo per te stesso prima del tuo prossimo compleanno è un modo eccellente per prepararti a un nuovo inizio. È un momento eccellente per impegnarti in terapia, iniziare una pratica di meditazione o impegnarti in altre attività che affinano la tua autoconsapevolezza.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

La Luna Nuova in Scorpione e la tua casa della comunità segnalano un nuovo inizio per la tua vita sociale. È un momento opportuno per rivedere lo stato delle tue amicizie e impegnarti a trascorrere più tempo con le persone che ami. È anche un momento eccellente per unirti a gruppi e organizzazioni che rappresentano i tuoi interessi. È un ottimo modo per incontrare nuove persone ed espandere la tua cerchia sociale. Un cenno di supporto da parte di Saturno stabilizzatore suggerisce che alcune delle connessioni che crei potrebbero essere durature. Non preoccuparti se non crei una connessione immediata con qualcuno da cui sei attratto. Resisti e lascia che la tua relazione si sviluppi. Pazienza e perseveranza possono portare ricompense.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

La Luna Nuova in Scorpione e nella tua casa delle aspirazioni segnala un nuovo inizio per la tua carriera. Alcuni Acquario potrebbero cambiare la loro traiettoria. Tuttavia, la maggior parte rimarrà sulla stessa strada. È un momento opportuno per rivedere i tuoi successi e fallimenti degli ultimi dodici mesi e determinare cosa lasciar andare e cosa portare avanti nell'anno a venire. Un cenno di supporto da parte del disciplinato Saturno nella tua casa delle risorse suggerisce che il duro lavoro e la perseveranza possono produrre ricompense tangibili. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa darà i suoi frutti nell'anno a venire, quindi sii strategico su dove investi il ​​tuo tempo e la tua energia.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Sei noto per essere un visionario. L'abile Mercurio sincronizzato con il creativo Nettuno nel tuo segno potrebbe ispirarti a portare tutta la potenza della tua immaginazione e intuizione a incidere sui tuoi compiti lavorativi. Sei miglia avanti al gruppo quando si tratta di intuire le tendenze, quindi non aver paura di offrire il tuo contributo. La svolta creativa e la prospettiva unica che porti a un progetto potrebbero essere proprio ciò di cui ha bisogno. È un giorno eccellente per le attività spirituali perché stai operando su una frequenza cosmica. Dare e ricevere una guida spirituale può essere gratificante.