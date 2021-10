Oroscopo di oggi 1 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 1 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 1 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con intensi allineamenti planetari in gioco, potresti trovarti di fronte a una giornata faticosa. Non saprai se ridere o piangere. Se hai bisogno di qualcuno che ti rallegri, rivolgiti a un Leone. Il loro umorismo contagioso può aiutarti a guardare il lato positivo.

Amore/Amicizia: sei sensibile alle azioni del tuo partner e dei compagni più stretti. Il comportamento impulsivo e le parole dure possono portare a ferire i sentimenti mentre il tuo sovrano, Marte, si oppone a Chirone ferito nel tuo segno. Gli argomenti di conversazione controversi dovrebbero essere evitati. Indipendentemente da ciò che tu o l'altra persona dite o fate, potrebbe sembrare che qualcuno abbia voglia di litigare. Allontanati prima che si scaldi.

Carriera/Finanza: Mercurio retrogrado che rivisita la sua collisione con l'imponente Plutone nella tua zona di carriera e la scontenta Eris nel tuo segno potrebbe, ancora una volta, innescare un conflitto con i superiori o un contatto commerciale influente. Una parte potrebbe comportarsi in modo intimidatorio e tentare di costringere l'altra persona a fare qualcosa che non vuole fare. Non puoi controllare il comportamento degli altri, ma puoi essere consapevole di come reagisci. Rifiutati di giocare a giochi mentali e non cadere nella manipolazione.

Crescita personale/spiritualità: anche chiedere un po' di affetto o cura da qualcuno può sembrare eccessivo quando il Sole della Bilancia si scontra con Venere. Oggi sono tutti un po' nervosi, quindi non prenderla sul personale se i tuoi desideri non vengono soddisfatti.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna vuota nel tuo settore delle comunicazioni per la maggior parte della giornata, sei obbligato a metterti piede in bocca. Alcuni individui con cui parli (come i Cancri) potrebbero essere confusi e super supponenti. Non abboccare.

Amore/Amicizia: La quotidianità potrebbe diventare imbarazzante. Saprai di essere andato troppo oltre se qualcuno ti dice di prendere una stanza. Venere amorosa nella tua zona di partnership che quadra Giove nel tuo settore pubblico potrebbe far esplodere la tua vita amorosa. Sii giudizioso su ciò che permetti alle persone di vedere. I tori single hanno molto amore da dare e meritano partner desiderosi di riceverlo. Puoi essere sottile e far sapere comunque che sei disponibile.

Carriera/Finanza: faresti meglio a stare attento a quello che dici. La comunicazione può essere un campo minato poiché la sensibile Luna in Cancro forma una Gran Croce con il prepotente Plutone, la risentita Eris e il volubile Mercurio. Non sai mai cosa potrebbe far arrabbiare qualcuno. Allo stesso modo, le parole di un collega potrebbero scatenare la rabbia che non sapevi di avere. All'improvviso, scoprire una rabbia non riconosciuta potrebbe essere imbarazzante per tutti i soggetti coinvolti. Potrebbe essere necessario fare un passo indietro dalla conversazione e disfare i tuoi sentimenti.

Crescita personale/spiritualità: questo non è il momento per essere il tuo solito io rialzista. Ascoltare le opinioni degli altri non è il tuo forte, ma oggi faresti bene a lasciare che gli altri dicano la loro. Qualcuno potrebbe consegnare un messaggio che devi ascoltare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le questioni finanziarie potrebbero essere un po' un pasticcio con la luna vuota, ovviamente, nella tua seconda casa materialistica per la maggior parte della giornata. Con denaro e beni, le cose potrebbero non andare secondo i piani, in particolare se un Cancro è coinvolto nei tuoi affari.

Amore/Amicizia: non prestare e non prendere in prestito è una buona regola da seguire poiché la Luna in Cancro forma una Gran Croce con il possessivo Plutone, la risentita Eris e il volubile Mercurio. Potrebbe esserci un conflitto su ciò che è tuo e ciò che è loro. Tu e un amico o il tuo partner (in amore o in affari) potreste litigare per beni o spese. Questo probabilmente non è un nuovo problema, ma un altro round in uno scontro in corso.

Carriera/Finanza: la tua passione per un incarico di lavoro ti ispirerà a imparare il più possibile al riguardo. Con Venere nella tua zona di produttività che quadra l'amplificatore Giove nella tua zona di conoscenza, non puoi ottenere abbastanza informazioni. Cercherai insegnanti e mentori. Potresti anche iscriverti a un corso o a una formazione speciale. È fantastico che tu sia entusiasta, ma non esagerare. Verifica se hai il tempo o le risorse necessarie per seguire tutto prima di impegnarti.

Crescita personale/spiritualità: ottenere il massimo dalla spiritualità, dagli studi accademici o dai viaggi potrebbe richiedere di restringere le opzioni piuttosto che provare a fare tutto. Concentrati sull'avere esperienze di qualità invece di puntare alla quantità.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 1 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: vorrai ciò a cui senti di avere diritto mentre la Luna del Leone attraversa la tua casa dei beni. Tuttavia, non si tratta solo di soldi e beni. Si tratta anche di lealtà e amore. Quello che riceverai da un Toro irregolare è da indovinare.

Amore/Amicizia: la conversazione potrebbe, ancora una volta, diventare intensa poiché Mercurio retrogrado rivisita il suo scontro con il prepotente Plutone e la scontenta Eris. Gli individui furbi possono avere un modo per farti rivelare i tuoi segreti. Non tradire la fiducia di qualcuno in te. Stringere le labbra ti aiuterà a non essere responsabile della fuga di informazioni riservate. Se accoppiato, una discussione tra te e il tuo partner potrebbe far sentire uno di voi manipolato o costretto a cedere alle richieste. Sii consapevole delle tue parole.

Carriera/Finanza: la tensione a casa può creare problemi nella tua vita professionale poiché Marte nel tuo regno domestico si oppone a Chirone nella tua casa di carriera. Se c'è molto da fare con la tua famiglia o hai troppe responsabilità personali, può essere difficile rimanere al passo con ciò che sta accadendo nella tua vita lavorativa. Anche se ti senti sotto pressione per fare le cose, è intelligente rallentare e mantenere il ritmo.

Crescita personale/spiritualità: invia una preghiera a tutti i potenti poteri e agli esseri benevoli che ti amano e ti proteggono. Avrai bisogno di una grazia extra per superare la giornata. Sii gentile con te stesso e con coloro che incrociano il tuo cammino.