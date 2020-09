Oroscopo di oggi 1 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 1 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 1 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in cima alla mappa, tutti gli occhi sono su di te. Sei nato per momenti come questo, quindi non c'è dubbio che riuscirai a ottenere una performance impeccabile. Una figura influente (forse un Capricorno) rimarrà colpita da ciò che vede.

Amore / Amicizia: con la luna che incontra i pianeti nell'ambizioso Capricorno e nella tua zona di carriera, la tua attenzione è sulle preoccupazioni professionali. Di conseguenza, potresti non avere molto tempo per la tua vita amorosa o per socializzare. Ci vogliono solo un paio di minuti per inviare a qualcuno un messaggio di testo per fargli sapere che stai pensando a lui. Non sei mai troppo occupato per restare connesso.

Carriera / Finanza: mentre il sole nella produttiva Vergine e nella tua zona di lavoro si oppone al nutrimento di Cerere, i tuoi bisogni personali potrebbero non essere riconosciuti mentre incanalerai tutto il tuo tempo e le tue energie per portare a termine un lavoro. Se questo è diventato il tuo modus operandi, potresti scoprire di non essere in contatto con le tue esigenze. Di conseguenza, la tua salute potrebbe risentirne o potrebbe insorgere depressione. Prendi l'abitudine di controllare e ascoltare la tua mente, il tuo corpo e il tuo spirito. Ti diranno di cosa hanno bisogno.

Crescita personale / spiritualità: ciò che accade nella tua carriera è il risultato di tutto ciò che impari e dei principi spirituali che metti in gioco. Ciò a cui dedichi la tua mente plasma la tua esperienza. Se stai lottando, è tempo di aggiornare le tue convinzioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: mentre la luna si sposta nella tua zona della comunità, cercherai la compagnia di persone a cui ti senti emotivamente connesso. Sarà sicuramente una festa dell'amore reciproco quando tu e un Pesci vi incontrate. È confortante entrare in contatto con una persona che ti capisce.

Amore / Amicizia: Mercurio inquisitore in aspetto a sondare Plutone nella tua zona informativa potrebbe motivarti a scavare nel passato di qualcuno. Potresti porre molte domande, indagare sui loro profili sui social media o forse eseguire un controllo in background. Potresti essere altrettanto preoccupato di controllare qualcuno che trascorre del tempo con i tuoi figli. Una volta ottenuti i dati che confermano che tutto è in crescita, ti sentirai a tuo agio ad abbassare la guardia e concedere loro l'accesso al tuo mondo privato.

Carriera / Finanza: porterai molta attenzione e cura a un progetto di squadra mentre la luna incontra Cerere nella tua zona di gruppo. È bello avere un posto in cui i tuoi contributi sono ben accetti e ti senti come se fossi un membro. Quindi, ti consigliamo di esprimere il tuo apprezzamento essendo il più disponibile possibile. Se sei un agente solista, potrebbe essere gratificante trovare qualcuno con cui collaborare.

Crescita personale / spiritualità: una disconnessione tra ciò che dici e ciò che fai può essere sconcertante per qualcuno a cui sei vicino. Fare una promessa può essere molto conveniente, ma difficile da portare a termine.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: solo uno sciocco scambierà la tua gentilezza per debolezza. Purtroppo, questo è esattamente ciò che potrebbe fare una sfortunata Vergine. Puoi metterli dritti senza scendere al loro livello. Mantieni intatta la tua dignità mentre gli fai sapere di cosa ti occupi.

Amore / amicizia: potresti spendere un bel soldo per cenare e cenare o per prepararti per un grande appuntamento. Con Venere in quadratura della devota Giunone nella tua zona di vita amorosa, non sarai un campeggiatore felice se il tuo interesse amoroso non è ugualmente investito nel fare una buona impressione o non riesce ad apprezzare lo sforzo che fai. Nessuna aspettativa, nessuna delusione.

Carriera / Finanza: quando la Luna dei Pesci incontra Cerere nella tua zona di carriera e reputazione, sarai visto come qualcuno che si prende molto cura degli altri e di ciò che fanno. La compassione che mostri può essere commovente. Dimostrerai che puoi ancora essere ambizioso pur essendo gentile con le persone intorno a te.

Crescita personale / spiritualità: un mistero familiare o infantile potrebbe essere presente nelle conversazioni di oggi. Con il tuo sovrano, Mercurio, nel tuo regno domestico che aspira a sondare Plutone nella tua casa dei segreti, puoi spingere un membro della famiglia a rivelare informazioni sul passato. È questa curiosità oziosa? O queste informazioni ti aiuteranno in modo pratico? Nuove informazioni potrebbero alterare drasticamente la tua visione di una persona o di una situazione, rendendo impossibile tornare a come erano le cose prima.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: alla vigilia della luna piena, sei collegato a vibrazioni spirituali. È un momento potente per pratiche metafisiche e preoccupazioni spirituali. Ascolta le parole di un insegnante, un mentore o una guida materna (forse un Pesci). Possono offrire consigli inestimabili.

Amore / Amicizia: con Venere nel tuo segno, ti aspetti di attirare l'attenzione, specialmente dal tuo interesse amoroso. Con un quadrato alla devota Giunone, potresti sentirti offeso quando non riesci a ricevere l'adorazione che pensi di meritare. Probabilmente tu e il tuo partner parlate lingue d'amore diverse piuttosto che essere completamente in disaccordo. Concentrati su ciò che sono bravi a dare piuttosto che insistere su dove falliscono. I single sanno che per te c'è di più di un bel viso. Attira l'attenzione sul tuo fascino meno apparente.

Carriera / Finanza: una conversazione con un collega o un contatto di lavoro può aiutarti a comprendere meglio una situazione su cui hai domande. Questa persona potrebbe essere una risorsa inestimabile per le informazioni di cui hai bisogno. Con il comunicatore Mercurio allineato con la mente Plutone nella tua zona di collaborazione, due cervelli sono meglio di uno. Puoi fare molto quando collabori alla ricerca o alla revisione di un grande progetto.

Crescita personale / spiritualità: la tua empatia non conosce limiti mentre la Luna dei Pesci incontra Cerere nutrice nella tua casa di coscienza superiore. Rendi la tua missione trattenere il giudizio e offrire compassione dove necessario.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: senti l'amore? Le emozioni sono alte alla vigilia della luna piena, quindi potresti desiderare un'interazione significativa. Che la tua connessione sia romantica o platonica, qualcosa di magico è destinato ad accadere quando ti accoppi con un Pesci.

Amore / Amicizia: quando Venere si scontra con la devota Giunone, potresti sentirti offeso quando il tuo interesse amoroso non riesce a parlare ai tuoi desideri più profondi. Non dare per scontato che sappiano come ti senti o di cosa hai bisogno. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che non sei sicuro di ciò che stai cercando. Il tuo partner o appuntamento non legge la mente. Chiama il tuo sensitivo preferito per avere chiarezza su qualcosa che non è chiaro.

Carriera / Finanza: l'astuto Mercurio nella tua casa dei guadagni allineato con il magistrale Plutone nella tua zona di lavoro ti invita a valutare le tue abilità e lavori di ricerca che faranno il miglior uso dei tuoi talenti unici. Sii strategico nel pianificare la tua prossima mossa invece di seguire il flusso. Anche se al momento non stai cercando di apportare un cambiamento, può essere utile conoscere la tariffa corrente per qualcuno con le tue capacità ed esperienza. La tua ricerca potrebbe tornare utile prima di quanto pensi.

Crescita personale / spiritualità: l'incontro della luna che nutre Cerere può ricordarti che sei capace di un amore incredibile e di una ricca profondità di emozioni. Si spera che ti renderai conto che risiede dentro di te e non dipende dall'avere qualcuno disponibile a riceverlo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la tua passione per le persone a cui ti senti emotivamente connesso è palpabile. Un Pesci nella tua orbita potrebbe voler restituire l'amore. Il tuo cuore è aperto a ricevere ciò che hanno da offrire? O ci sei solo per quello che puoi dare?

Amore / Amicizia: potresti rimanere affascinato da qualcuno con cui esci o sperare di conoscerti meglio grazie a un potente allineamento di Mercurio / Plutone. Potrebbe ispirarti a imparare il più possibile su questa persona immergendoti nel suo background o esplorando la sua storia sui social media. Ricorda solo che c'è una linea sottile tra l'essere curiosi e il comportarsi come uno stalker.

Carriera / Finanza: tieni alle persone e si vede. Con l'incontro sulla luna che coltiva Cerere nella tua zona di collaborazione, porterai un'atmosfera super compassionevole alla collaborazione. Non solo tieni profondamente al tuo progetto, ma vuoi anche che la persona con cui lavori senta che i suoi bisogni vengono soddisfatti. Se lavori da solo, una parola gentile di un collega che ti sostiene può essere molto incoraggiante.

Crescita personale / spiritualità: quando ti impegni in un'attività affascinante, ci metti tutto il tuo impegno. Il Mercurio esperto nel tuo segno allineato con l'ossessivo Plutone nella tua casa di divertimento e giochi può ispirare lunghe discussioni, un sacco di ricerche e infinite ore di gioco. Non smetterai finché non avrai capito tutti i dettagli.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: prendersi cura degli altri è in cima alla lista delle priorità. Ciò potrebbe comportare cucinare pasti deliziosi e aiutare con compiti pratici. Lascia che qualcuno (forse un Pesci) ricambia il tuo amore e ti dia le coccole che meriti così tanto.

Amore / Amicizia: con Giunone nel tuo segno, ti identifichi con l'essere un partner devoto. Un quadrato con Venere nella parte superiore del grafico suggerisce che ciò che vuoi è essere visto come desiderabile. Se ritieni che queste cose siano in disaccordo, potrebbe essere il momento per un cambio di paradigma intorno al romanticismo e alle relazioni. Perché una sirena non può essere materiale per il coniuge? E cosa rende la devozione non sexy? Riparare questo scisma nella tua psiche può aprire la porta a un amore più soddisfacente.

Carriera / Finanza: quando la luna incontra Cerere nella tua zona di lavoro, offri un'enorme attenzione a ciò che fai. Non solo vuoi fare il miglior lavoro possibile, ma vuoi anche assicurarti che i tuoi colleghi abbiano ciò di cui hanno bisogno. L'atmosfera di tua madre può alleviare lo stress sul posto di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: anche se non dici molto, probabilmente stai riflettendo molto su una questione personale urgente. Mercurio nella tua segreta dodicesima casa allineato con Plutone che sta sondando è un promemoria che alcune cose è meglio non dette. Potresti aver bisogno di tempo per elaborare i tuoi pensieri o il problema potrebbe essere troppo personale per essere rivelato. Fidati del tuo istinto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna in Acquario che illumina la tua terza casa di comunicazione, conoscenza e brevi viaggi, puoi aspettarti una giornata vivace. L'energia mentale è forte oggi e puoi percepire la vita attraverso una lente intellettuale e impersonale, rendendo più facile eludere il tempo emotivamente oscuro. La tua curiosità è forte; appoggiarsi a questo e perseguire gli argomenti e le attività che suscitano il tuo interesse. Invita un Ariete a portare con te quel corso online. Ti divertirai di più se avrai qualcuno con cui condividerlo.

Amore / Amicizia: la Luna in Acquario trinca Giunone in Bilancia attivando l'amicizia e gli affari umanitari. Questo transito aumenta il tuo desiderio di nutrire e sostenere gli altri, quindi contatta i tuoi amici; presentarsi a loro in qualunque modo sia più necessario. Se c'è una causa che stavi cercando di difendere, non c'è tempo come il presente.

Carriera / Finanza: questa è un'area di crescita, apprendimento ed espansione in corso nella tua vita quest'anno e oggi non è diverso. Il trigono tra Mercurio nella tua decima casa del successo e Plutone nella tua seconda casa delle finanze acuisce la tua capacità di vedere in profondità i tuoi affari finanziari e di prendere tutte le misure necessarie per far crescere la tua prosperità.

Crescita personale / spiritualità: rimanere centrati; non permettere che le cose correnti ti influenzino o ti facciano perdere la fede. Mantieni forte la tua visione e non esitare a chiedere aiuto se ne hai bisogno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la Luna dell'Acquario ti invita a dare uno sguardo spassionato e razionale ai tuoi valori, a ciò che conta davvero per te e a valutare se stai rispettando i tuoi standard o se devi apportare alcuni cambiamenti. L'ipocrisia non rimane mai nascosta a lungo, quindi è meglio parlare di te e vivere in integrità piuttosto che cercare di nasconderti quando non lo sei. Parla con una Vergine di cui ti fidi. Sono onesti e diretti, ma anche gentili.

Amore / Amicizia: Venere attiva la tua settima casa di collaborazione ed è quadrata Giunone. Potresti avere a che fare con problemi di gelosia, tradimento e rivalità. Che tu sia il donatore o il destinatario di questa energia oscura, considera che il tiro alla fune richiede due persone; hai la possibilità di lasciare cadere la corda, andartene e scegliere la pace invece del dramma.

Carriera / Finanza: Giunone nella tua decima casa di carriera e successo è trigono la luna nella tua seconda casa di affari materiali rendendoti più sensibile, empatico e nutriente. Se hai idee che possono migliorare le condizioni di lavoro o la vita degli altri, parla. E, naturalmente, fai scelte sagge che migliorano le cose anche per te.

Crescita personale / spiritualità: ricorda che tutto ha cicli e che niente dura per sempre. Pianifica il prossimo ciclo quando sei nel mezzo di quello attuale e sarai sempre un passo avanti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la tua fame di sicurezza materiale aumenta quando la luna si sposta nella tua casa dei guadagni. Sapere di avere accesso alle cose che desideri e di cui hai bisogno ti dà conforto. Un Pesci generoso potrebbe essere disposto a soddisfare uno dei tuoi desideri.

Amore / amicizia: sei sicuro di volerlo dire? Con il chiacchierone Mercurio e il malvagio Plutone che si allineano in settori segreti, potresti avere informazioni privilegiate che sei pronto a rivelare. Pubblicare sui social media o spettegolare con un amico potrebbe tornare a perseguitarti. Non fare agli altri qualcosa che non vorresti fosse fatto a te. Il risentimento potrebbe essere dietro la tua urgenza verbale di epurazione. Non lasciare che le tue emozioni ti spingano a dire qualcosa di cui ti pentirai.

Carriera / Finanza: contanti in banca e un frigorifero ben fornito ti daranno una sensazione di comfort e sicurezza mentre la Luna dei Pesci incontra Cerere nella tua casa di denaro e beni. Oggi vorrai assicurarti che i tuoi bisogni più elementari siano ben soddisfatti. Essere in grado di prendersi cura di se stessi e dei propri cari è essenziale. Rimanda gli acquisti frivoli assicurandoti che tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno.

Crescita personale / spiritualità: un quadrato Venere / Giunone suggerisce uno scontro su ciò che vuoi in un partner. Hai bisogno di sentire una connessione spirituale, ma non può essere così appagante da non poter soddisfare esigenze più pratiche. Determina cosa funziona per te.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la Luna in Acquario nella tua dodicesima casa approfondisce le tue connessioni spirituali e rafforza i tuoi doni mistici. Puoi crogiolarti in solitudine oggi mentre il tuo cuore si allinea con lo Spirito e i tuoi sensi si rivolgono verso l'interno. Scrivi poesie, cammina nella natura, medita, crea cerimonie e rituali che esprimono il tuo io più profondo. Evita le sostanze che creano dipendenza; le scorciatoie per gli stati alterati non sono una buona scelta. Invita un altro Pesci a camminare sulla spiaggia o a fare il bagno nella foresta con te. Sarà il più vicino alla solitudine che puoi ottenere mentre sei in compagnia di un'altra persona.

Amore / Amicizia: Venere attiva l'amore e il romanticismo nel tuo tema ed è il quadrato di Giunone. Potresti provare gelosia o essere oggetto di gelosia e rivalità. Ad ogni modo, questa è un'esperienza spiacevole. Cerca un'uscita; la vita è troppo breve per sprecarla in emozioni oscure e nelle relazioni che le favoriscono. Ama te stesso abbastanza da allontanarti dal male.

Carriera / Finanza: Vesta attiva la tua sesta casa di lavoro ed è il trigono guaritore Chirone. Hai l'opportunità di eliminare eventuali blocchi o vecchi problemi che ti impediscono di amare il tuo lavoro e di prosperare nella tua carriera. Se hai bisogno di aiuto, rivolgiti a un bravo terapista. Ti meriti di essere felice e di avere successo.

Crescita personale / spiritualità: la delusione può portare a cambiamenti importanti. Puoi solo cambiare te stesso. Accetta le cose per come sono e vai avanti.