Oroscopo di oggi 10 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 10 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 10 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Plutone termina il suo lungo retrogrado attraverso la tua casa della carriera, dello status e della reputazione. Si spera che tu abbia imparato una o due cose su come possedere il tuo potere, realizzare le tue ambizioni e costruire un'eredità duratura. Se stai lottando per acquisire il tuo potere, non preoccuparti. Il tuo viaggio non è completo. Quando Plutone finirà il suo tempo in Capricorno, continuerai a perfezionare le tue abilità. Prima che tu te ne accorga, ti sentirai a tuo agio nell'esercitare l'autorità e sentirai che ciò che fai ha un impatto. Sotto un allineamento Mercurio-Cerere, potresti essere ispirato a chiedere un favore a una persona cara. A volte ci vuole coraggio per aprirsi. Assicurati che l'altra persona sia qualcuno di cui ti fidi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Plutone trasformativo termina la sua retrogradazione attraverso la tua casa di esplorazione e di istruzione superiore. Si spera che tu abbia acquisito una comprensione di quali conoscenze ed esperienze hanno più valore per te. Sia che tu riceva la tua istruzione in classe o alla scuola della vita, continuerai ad approfondire la tua saggezza mentre Plutone continua il suo viaggio attraverso il Capricorno. È un ottimo momento per diventare un'autorità su un argomento di interesse. Mentre il premuroso Mercurio e l’incoraggiante Cerere si allineano, il modo migliore per dimostrare a una persona cara che ci tieni è ascoltare le sue preoccupazioni. La tua totale attenzione è una risorsa preziosa. Sii generoso quando lo concedi a qualcuno che ne ha bisogno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Plutone termina la sua retrogradazione attraverso il regno che governa l’intimità e le risorse condivise. Negli ultimi mesi hai esplorato i contributi emotivi e finanziari forniti dalle persone a te più vicine e penserai anche al controllo che ciò consente loro. Non si può negare che alcuni individui esercitino una notevole influenza nella tua vita. Piaccia o no, hai bisogno di quelle relazioni. Mentre Plutone continua il suo viaggio attraverso il Capricorno, diventerai più abile nel far funzionare questi scambi a tuo favore invece che contro di te. Mercurio espressivo in sincronizzazione con Cerere incoraggiante ti invita ad aprirti a una persona cara e a chiedere ciò di cui hai bisogno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Il potente Plutone termina il suo lungo retrogrado attraverso la tua casa di partnership. Negli ultimi mesi hai esplorato gli equilibri di potere nelle tue connessioni personali e professionali più importanti, spingendoti a determinare se ti senti potenziato o controllato. La lezione proseguirà mentre Plutone continua il suo viaggio attraverso il Capricorno. Usa questo tempo per correggere gli squilibri di potere nelle tue relazioni e imparare a mantenere la tua posizione con le persone che esercitano una notevole influenza sulla tua vita. Mercurio espressivo nel tuo regno domestico, sincronizzato con l'incoraggiante Cerere, può innescare un rinfrescante rapporto cuore a cuore con una persona cara. Cogli l'opportunità di condividere ciò che hai in mente. Potresti scoprire di vedere negli occhi.