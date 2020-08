Oroscopo di oggi 11 agosto 2020: previsioni astrali segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 11 agosto 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata.

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la vita è tutta una questione di correre rischi. Sei un tipo intrepido, quindi non hai paura di fare qualcosa che è un po 'rischioso. La parte difficile è decidere da che parte andare. Chiedi a un saggio amico Sagittario di aiutarti a valutare le tue opzioni.

Amore / Amicizia: con il drammatico Leone Sole in contrasto con l'entusiasta Giove, può essere difficile decidere quanto sforzo dovresti fare per essere notato da qualcuno a cui sei interessato. Fare una grande commedia e attirare troppa attenzione su te stesso può essere imbarazzante. Allo stesso tempo, stare seduti ad aspettare che succeda qualcosa potrebbe significare che il tuo amore ti passa accanto. Non c'è scelta sbagliata. Ciò che conta è che non ti penti di ciò che fai o non fai.

Carriera / Finanza: a causa dell'effetto dell'ultimo quarto di luna nell'indulgente Toro, un impulso pazzesco minaccia di separarti dai tuoi soldi. Potresti spendere le spese relative a un appuntamento, un hobby o un'attività che ti piace. Dopo tutto quello che hai passato, meriti di divertirti un po '. Gioca ora, paga più tardi è un ottimo piano a condizione che tu sia più consapevole delle tue spese nei giorni e nelle settimane a venire.

Crescita personale / spiritualità: Con la luna in aspetto Giove, governatore della tua zona di coscienza superiore, potresti essere ispirato ad ampliare i tuoi orizzonti spirituali. Stai alla ricerca di un libro o di un seminario che sia in sintonia con i tuoi interessi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: combattere ciò che senti richiede molta energia. Ti sentirai più in pace quando non sarai né attaccato né contrario alle tue emozioni. Un Leone è sicuro di colpire un nervo scoperto, ma stanno solo facendo quello che fanno. È meglio non reagire.

Amore / Amicizia: con la sensuale Luna in Toro che aspira a Giove e Plutone nella tua zona di intimità, l'atmosfera tra te e il tuo interesse amoroso è piuttosto intensa. Quando sei profondamente connesso, la tua relazione sembra un punto di svolta. I single possono percepire che un incontro significativo è in arrivo. Le potenti emozioni che provi potrebbero essere un'anteprima delle prossime attrazioni. Tieni gli occhi aperti per un nuovo amore.

Carriera / Finanza: Il Leone Sole in contrasto con lo stravagante Giove nella tua casa di risorse condivise potrebbe farti dubitare se tu e le parti correlate contribuite troppo o troppo poco agli accordi congiunti. In una relazione sentimentale o in una collaborazione professionale, c'è un sano equilibrio di dare e avere tra te e il tuo partner? Stai ricevendo i termini che meriti da un istituto finanziario? Considera tutte le variabili prima di fare la tua prossima mossa.

Crescita personale / spiritualità: l'ultimo quarto di luna ti incoraggia a lasciar andare piuttosto che aggrapparti alla tua immagine mentale di come dovrebbe essere la tua vita. Presto ricomincerà un nuovo ciclo lunare, dandoti l'opportunità di ricominciare da capo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la tua attenzione può gravitare sugli amici e su qualsiasi gruppo o organizzazione di cui fai parte. Le connessioni sociali che hai con certi individui, come un Pesci, possono sembrare particolarmente gratificanti ora. Effettua una chiamata o invia un messaggio.

Amore / amicizia: in coppia o single, contemplerai quanto dovresti investire in una relazione. Con il Leone Sole in contrasto con Giove nella zona di partnership, ti chiederai se ne ottieni tanto quanto ci metti dentro. Alcuni single potrebbero scoprire che ci vuole troppo tempo, fatica e denaro per trovare un partner. Allo stesso modo, coloro che vogliono una relazione potrebbero non fare abbastanza. Alcune coppie potrebbero aver bisogno di ripristinare l'equilibrio tra dare e avere.

Carriera / Finanza: con l'ultimo quarto di luna nell'indulgente Toro che influisce sulle tue finanze, il tuo portafoglio potrebbe subire un duro colpo quando spendi impulsivamente per un incontro con gli amici. Dopo essere stato rinchiuso, non c'è dubbio che hai voglia di uscire e divertirti. Se non puoi permetterti di concederti il ​​lusso, esplora opzioni più convenienti. Spendere molto non significa che otterrai il valore dei tuoi soldi. Fai scelte intelligenti.

Crescita personale / spiritualità: quando la Luna in Toro ha l'aspetto mistico di Nettuno, potresti avere un colpo psichico su un amico. Oppure potrebbero inviarti messaggi proprio come stai pensando a loro. Coincidenza? Non se sei sulla stessa lunghezza d'onda.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sii giudizioso riguardo a chi riveli il tuo vero io. Non tutti meritano di essere testimoni della tua vita interiore. Tieni gli astanti curiosi a debita distanza. Invita solo coloro che sono coinvolti nella tua relazione (come un Pesci) nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: la vulnerabilità diminuisce in compagnia di una persona empatica che ottiene ciò di cui ti occupi. È il tipo di compagnia che cercherete mentre la fedele Luna in Toro si allinea con Nettuno nel regno che governa l'intimità emotiva. Non importa se la tua relazione è romantica o platonica. Ciò che conta è che ti senti accettato e compreso.

Carriera / Finanza: Con il sole nel tuo segno in contrasto con l'entusiasmo Giove nella tua casa di lavoro, può essere difficile giudicare quanto impegno dovresti dedicarti. In questi giorni, tendi ad assumerti troppo. Più impegni possono significare più stress e più cose da fare, mentre fare di meno può farti ritardare. Cosa deve fare un Leone ambizioso? Fai ciò che ti sembra giusto per il momento e rivaluta le tue responsabilità domani.

Crescita personale / spiritualità: a nessuno piace più di te i riflettori. Sebbene sotto lo sguardo dell'ultimo quarto di luna, potresti chiederti se attirare l'attenzione su di te è una buona cosa. Ci sono alcune cose che preferisci tenere per te. Traccia un confine netto tra il tuo personaggio pubblico e la tua vita privata.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: tante cose da fare e tante opzioni da esplorare, ma così poca energia per perseguirle. Va bene se hai bisogno di prendere la vita a un ritmo più tranquillo. Non puoi essere sempre in movimento. Rilassarsi con i tuoi Pesci preferiti potrebbe essere il balsamo per ciò che ti affligge.

Amore / amicizia: potresti avere opzioni più romantiche del solito. Con il Leone Sole in contrasto con Giove nella tua zona di vita amorosa, puoi vacillare tra l'esplorazione di tutte le tue opzioni e il volare sotto il radar. Di cosa hai voglia? Se la tua energia è bassa, uscire con qualcuno potrebbe richiedere uno sforzo maggiore di quello che sei disposto a fare. La buona notizia è che la tua vita sentimentale sarà promettente per i mesi a venire. C'è tutto il tempo per decidere cosa puoi affrontare.

Carriera / Finanza: la spinta costante per stabilire contatti e andare avanti è estenuante. Con Mercury nella tua solitaria dodicesima casa che si scontra con il Nodo Nord, potrebbe non essere qualcosa che vuoi fare. Andando avanti, dovrai prendere più iniziativa per arrivare dove vuoi andare, ma non è necessario che inizi oggi.

Crescita personale / spiritualità: l'ultimo quarto di luna può placare temporaneamente le tue paure e accendere il desiderio di avventura. Sei davvero pronto a fare qualcosa di audace? O semplicemente annoiato di restare nella tua scatola? Concediti il ​​tempo di cui hai bisogno per tirare su i nervi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: fai attenzione a non lasciare che le tue emozioni ti sabotino. Hanno un modo di creare problemi proprio mentre sei sul punto di realizzare qualcosa di incredibile o di fare un importante passo avanti. La guida di un Pesci ragionevole può aiutarti a rimanere in pista.

Amore / Amicizia: l'ultimo quarto di luna in Toro può ispirare forti sentimenti nei confronti di un amico o del tuo interesse amoroso. La gelosia o le vibrazioni combattive potrebbero scontrarsi con il tuo desiderio di mantenere le cose spensierate e divertenti. Tra un giorno o due, probabilmente ti chiederai perché ti sei agitato così tanto per nulla. È un momento opportuno per ricordare a te stesso che le emozioni intense non sono necessariamente un ritratto accurato della realtà. Quindi, non dovresti farti prendere da qualcosa che non ti fa sentire bene.

Carriera / Finanza: con la tenace Luna in Toro che aspira al mistico Nettuno nella tua casa di lavoro, potresti avere un sesto senso su come portare a termine un lavoro. Sarai nella zona quando attingi alle tue risorse interiori e ti fidi del tuo intuito. Potresti scoprire che tu e un collega stretto siete sulla stessa lunghezza d'onda e avete idee simili su come affrontare un compito.

Crescita personale / spiritualità: Con il Leone Sole in contrasto con il sontuoso Giove nel tuo regno domestico, potresti chiederti se i tuoi piani di casa e famiglia sono troppo stravaganti. Considera il tempo e il denaro necessari per eseguire il tuo programma.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sembra egoistico concentrare tutte le tue energie sul raggiungimento dei tuoi obiettivi, ma se non lo fai ora, quando lo farai? Questa è la vita, e talvolta è necessario prendere decisioni difficili. Un Capricorno altrettanto ambizioso capirà e rispetterà le tue scelte.

Amore / Amicizia: le tue ambizioni professionali si scontrano con le esigenze di relazione a causa dell'effetto dell'ultimo quarto di luna. La tua scalata verso la cima può essere un viaggio solitario senza il supporto di un partner amorevole. Se ne hai uno, potresti non avere tempo per loro. E se non lo fai, non ci sono abbastanza ore durante la giornata da dedicare all'incontro con qualcuno di nuovo. Nelle prossime settimane, la carriera potrebbe dover essere la priorità. Si spera che presto tu possa celebrare il tuo successo con qualcuno di speciale.

Carriera / Finanza: possiedi una grande quantità di informazioni. Con il Leone Sole in contrasto con Giove nella tua zona di comunicazione, potresti chiederti quanto dovresti condividere. Offrire consigli non richiesti può marchiarti come un micromanager o un ficcanaso rimanendo in silenzio può significare che un progetto va senza dati essenziali. Siediti e guarda come vanno le cose. Allontanati se i tuoi colleghi non riescono a capire le cose da soli.

Crescita personale / spiritualità: con la fedele Luna del Toro che aspira a Giove e Plutone, una conversazione con un sostenitore accanito può fornire l'incoraggiamento di cui hai bisogno. Contatta se hai bisogno di una piccola spinta per andare avanti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei totalmente nel tuo elemento quando insegui il quadro generale. Se un'avventura ti sta chiamando, è tuo dovere verificarlo. Un Toro testardo potrebbe avere le sue ragioni per cercare di trattenerti, ma non dovresti lasciare che questo ti fermi.

Amore / amicizia: c'è qualcosa di profondamente soddisfacente nell'essere intorno a qualcuno che ti prende. Con la fedele Luna in Toro che si allinea con l'empatico Nettuno, sarà piacevole trascorrere una serata con una delle tue persone preferite. Se è sicuro incontrarsi, pianifica di recuperare il ritardo durante la cena e le bevande. Anche un pasto condiviso tramite chat video può essere gratificante. La tua connessione simpatico può dare a entrambe le parti una spinta emotiva di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: non lasciare che attività impegnative ti portino via da un progetto grande ed entusiasmante. Possono essere un'enorme distrazione a causa dell'effetto dell'ultimo quarto di luna. Non avrai sempre l'opportunità di lavorare su qualcosa che ti entusiasma. Delega i dettagli ad altri mentre dedichi il tuo tempo e la tua attenzione a un compito più importante. Se hai coltivato buoni rapporti con i colleghi, qualcuno ti darà le spalle.

Crescita personale / spiritualità: con lo stravagante Giove in contrasto con il Leone Sole nel regno che governa l'educazione e l'esplorazione, potresti chiederti quanto investire nell'ampliare i tuoi orizzonti. Non è davvero una questione di costi, ma se hai tempo per impegnarti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: le persone si aspettano che tu sia piuttosto serio, quindi può essere uno shock quando improvvisamente decidi di alleggerire. Si spera che tu non stia schivando una situazione che ti porta fuori dalla tua profondità emotiva. Una conversazione con un Pesci può aiutarti a farcela.

Amore / amicizia: con l'ultimo quarto di luna che influisce sulla tua vita amorosa, si è tentati di capovolgere il copione di una storia d'amore diventata troppo pesante. Ritornare a un'atmosfera più civettuola e giocosa potrebbe essere adatto a te, ma potrebbe infastidire il tuo interesse amoroso. Sei dentro o sei fuori? Se vuoi che questa connessione vada lontano, devi gestire le emozioni come un adulto. Se sei single e cerchi un impegno, non farti distrarre da qualcuno che vuole solo giocare.

Carriera / Finanza: con il Leone Sole in contrasto con Giove entusiasta nel tuo segno, potresti chiederti quanta responsabilità puoi gestire. La tua tendenza è quella di accettare troppo. Se c'è supporto disponibile, perché non approfittarne. Hai paura che qualcuno possa non svolgere il lavoro così a fondo come faresti tu? Non puoi dire di sì a tutto. Sii realistico su quanto puoi gestire.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con una persona sulla tua lunghezza d'onda spirituale può essere molto perspicace. È un bel giorno per entrare in contatto con un amico woo-woo o il tuo consulente psichico preferito.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: sperimentare un push and pull fa parte del flusso della vita. Vai nella direzione che ti sembra più fruttuosa e appagante al momento. Dovrai ascoltare il tuo cuore piuttosto che seguire ciò che un Toro bisognoso vuole che tu faccia.

Amore / amicizia: il romanticismo e le responsabilità domestiche si scontrano a causa dell'effetto dell'ultimo quarto di luna. La custodia dei bambini, l'assistenza agli anziani o le faccende domestiche possono distrarti dall'essere lì per il tuo interesse amoroso. Se sei single, questi compiti possono renderti difficile incontrare un potenziale partner. Se non hai a che fare con una situazione di emergenza, va bene mettere te stesso e la tua vita amorosa al primo posto. Non può essere sempre la cosa che viene sacrificata a favore del prendersi cura degli altri. Anche tu hai dei bisogni.

Carriera / Finanza: La Luna in Toro nel tuo regno domestico che aspira all'intuitivo Nettuno nella tua casa di denaro e beni può fornire uno sguardo su come finanziare i piani di casa e famiglia. Presta attenzione ai tuoi sogni e alle intuizioni da sveglio per un messaggio preveggente. Seguilo con la ricerca per scoprire quali sono le tue opzioni. Potresti scoprire che stai facendo qualcosa.

Crescita personale / spiritualità: Con il Leone Sole in contrasto con l'ottimista Giove, potresti chiederti quanto speranzoso puoi permetterti di essere. Trova il tuo punto debole tra una visione positiva e un pensiero magico. Può comportare il sostegno della fede all'azione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno pesci :

Panoramica generale: il tuo bisogno di interazione è piuttosto forte. Di solito, non c'è niente di sbagliato in questo; tuttavia, oggi è necessario rimanere concentrati sulle attività essenziali a casa e sul lavoro. Una volta terminato il tuo lavoro, sarà divertente raggiungere un Toro.

Amore / amicizia: con il gregario Leone Sole che si scontra con Giove nel tuo settore sociale, potresti chiederti se stai mettendo troppo o troppo poco in un'amicizia. Sforzarti troppo può farti sembrare disperato e creare un'atmosfera imbarazzante. Mentre fare troppo poco può farti sembrare disinteressato. Invece di entrare nella tua testa, ascolta il tuo cuore. Lascia che ti informi su ciò di cui ha bisogno un'amicizia.

Carriera / Finanza: meno parlare, fare di più è la lezione promossa dall'ultimo quarto di luna di oggi. Puoi lasciarti trasportare spiegando le tue idee e raccontando a tutti quello che intendi fare. Può essere eccitante per tutte le persone coinvolte, ma non lasciarti distrarre dal fare le cose. Potresti essere molto vicino al traguardo con un progetto già in corso. Allaccia le cinture e fallo. Ci sarà molto tempo per condividere idee una volta terminato il lavoro.

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione sarà migliorata dalla Luna in Toro nel tuo regno mentale che si allineerà con il mistico Nettuno nel tuo segno. Fai attenzione ai colpi psichici che rivelano qualcosa che dovresti sapere.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 11 agosto 2020, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.