Oroscopo di oggi 11 dicembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 11 dicembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 11 dicembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Con la luna vuota nel tuo segno all'inizio della giornata, non ci vorrà molto per farti venire i brividi. Sii il padrone dei tuoi stati d'animo, ariete. Non sprecare tempo ed energie ad arrabbiarti per questioni frivole e piccoli inconvenienti. Ci sono cose più importanti da fare. Con il sole nel libero Sagittario in contrasto con la socievole Venere nella tua casa della comunità, prenderai la strada della minor resistenza quando interagirai con un amico o un gruppo. In altre parole, non sarai dell'umore giusto per affrontare obblighi gravosi e richieste folli. Va bene, a patto che non ti aspetti dagli altri più di quanto sei disposto a dare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata, potresti avere la sensazione di esserti svegliato con il piede sbagliato. Una notte insonne o un sogno nervoso possono metterti a disagio. Scrollati di dosso la cosa e non lasciare che ti rovini la mattinata. Può essere dura riprendere il controllo del tuo umore se ti lasci andare a una brutta vibrazione. Con il sole in contrasto con il tuo sovrano, Venere, nel tuo settore pubblico, potresti non preoccuparti di come ti presenti. È bello se sei così sicuro di te da non preoccuparti delle opinioni degli altri. Tuttavia, se hai bisogno di fare un'impressione positiva, non dovresti lasciare che sia il caso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con la luna vuota in Ariete e il tuo settore sociale all'inizio della giornata, le interazioni con amici o colleghi possono essere un po' nervose. Potresti trovare difficile tenere a freno le tue emozioni se qualcuno ti tratta ingiustamente o non fa le cose nel modo in cui pensi che dovrebbe. Fai attenzione a non trasformare un piccolo problema in una disputa importante. Solo perché provi qualcosa di forte, non significa che l'altra persona abbia torto. Sarai più indulgente quando il sole si scontrerà con la socievole Venere, principalmente perché non sarai dell'umore giusto per affrontare i problemi in una relazione o in un'amicizia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Con la luna vuota ovviamente nel tuo settore pubblico all'inizio della giornata, potrebbe essere saggio evitare di attirare attenzioni non necessarie. Uno sfogo di rabbia potrebbe dare a qualcuno un'impressione sbagliata di te e di ciò che fai. Le emozioni nervose si esprimono meglio a porte chiuse. Il sole nella tua casa del lavoro in contrasto con la rilassata Venere avverte che invece di fare il tuo lavoro, potresti chiedere ad altri di fare il lavoro pesante. A casa e al lavoro, può essere dura raccogliere l'energia necessaria per occuparti dei tuoi compiti. Un piccolo sforzo è meglio di niente. Cerca di fare la tua parte.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Con la luna vuota ovviamente nell'ardente Ariete all'inizio della giornata, è meglio evitare discussioni accese su politica, religione ed eventi attuali. L'atmosfera può diventare ostile mentre esprimi le tue opinioni e difendi le tue convinzioni. Stronca un conflitto sul nascere prima che vada fuori controllo. Sappi quando accettare di non essere d'accordo. Con un allineamento Sole-Venere che influisce su appuntamenti e relazioni, vorrai che la tua vita amorosa sia facile come bere un bicchier d'acqua. Se la situazione richiede che tu faccia un grande gesto romantico o che tu faccia un lavoro pesante, è probabile che tu rifiuti. Il tuo comportamento potrebbe richiedere qualche spiegazione. Altrimenti, il tuo partner o una persona di interesse potrebbe sentirsi deluso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Con la luna vuota ovviamente nell'ardente Ariete all'inizio della giornata, è facile agitarsi, in particolare per amore o denaro. Sii consapevole di come tratti una persona che non ti dà ciò a cui credi di avere diritto. È del tutto possibile che le tue aspettative siano eccessive e che tu stia chiedendo troppo. Con il sole in contrasto con la rilassata Venere nella tua casa del lavoro, prenderai la strada della minor resistenza quando si tratta di occuparti di compiti lavorativi e faccende domestiche. Prima di puntare il dito contro gli altri e biasimarli per non essersi fatti avanti, assicurati di aver fatto la tua parte.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Con la luna vuota ovviamente nella tua zona di partnership all'inizio della giornata, l'atmosfera può essere accesa tra te e un partner o un compagno intimo. Fai attenzione a non trasformare una questione minore in un disaccordo importante. Con l'avanzare della giornata, potresti chiederti cosa ci fosse dietro tutto questo trambusto. Probabilmente sarai più accomodante mentre il sole nel rilassato Sagittario si scontra con Venere in cerca di affetto nella tua casa del romanticismo. Non sarai dell'umore giusto per litigare con il tuo interesse amoroso e non lascerai che le preoccupazioni sulla relazione ti abbattano. Invece, sarai contento di seguire la corrente. È importante scegliere le tue battaglie con cura.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Con la luna vuota ovviamente nella tua casa del lavoro all'inizio della giornata, possono verificarsi incidenti. Non conviene avere fretta e tentare di portare a termine un compito. La pressione può essere intensa se hai una scadenza. Tuttavia, è più probabile che tu raggiunga i tuoi obiettivi senza incidenti se rallenti. È improbabile che tu provi lo stesso senso di urgenza quando hai a che fare con questioni finanziarie o domestiche. Sarai felice di intraprendere la strada della minor resistenza mentre il sole si scontra con la rilassata Venere nel tuo regno domestico e familiare. Il tuo lavoro è abbastanza impegnativo. Non dovresti sempre dover sollevare pesi nel tuo tempo libero.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata, potresti perdere la calma con un interesse amoroso o un bambino che non fa quello che pensi dovrebbe. Prima di arrabbiarti, assicurati di aver capito cosa sta succedendo. Interpretare male la situazione può portare a un turbamento inutile. Con il sole nel tuo segno in contrasto con la rilassata Venere nella tua casa della comunicazione, potresti scoprire di non essere poi così interessato ad arrivare in fondo alle cose. La buona notizia è che man mano che la giornata avanza, sarai meno infastidito da ciò che è accaduto al mattino. Potresti persino chiederti perché hai fatto tanto trambusto.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata, potresti agitarti per questioni di casa e famiglia. Tieni presente che probabilmente sei più sensibile del solito. Non lasciare che il tuo umore nervoso rovini l'atmosfera. Con il sole nella tua casa dell'auto-distruzione in contrasto con la rilassata Venere nel tuo settore finanziario, potresti non essere così al corrente di una questione che riguarda denaro o beni come dovresti. Potresti spendere più del dovuto o rimandare la cura di una preoccupazione importante. Potrebbe causare un piccolo inconveniente, ma probabilmente non è un grosso problema. Puoi gestire le ricadute domani.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Con la luna ovviamente vuota nel tuo settore della comunicazione all'inizio della giornata, è probabile che tu metta i piedi in bocca. Prima di dire qualcosa di provocatorio, assicurati di avere i fatti chiari. Potrebbe esserci dell'altro dietro questa storia. Mentre il sole nella tua casa della comunità si scontra con Venere nel tuo segno, lascerai che un amico o il tuo interesse amoroso pianifichi un'attività. Alcuni Acquari saranno troppo pigri per fare uno sforzo e si accontenteranno di andare avanti, mentre altri vorranno che le persone si prendano cura dei loro desideri. Va bene, a patto che tu non ti lamenti dell'agenda.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Con la luna vuota ovviamente nel tuo settore finanziario all'inizio della giornata, ciò che può andare storto andrà storto. Fai attenzione alle spese impulsive e non prendere decisioni finanziarie importanti quando ti senti agitato. Metti i freni e prenditi un momento per riflettere. Mentre il sole si scontra con Venere nella tua casa dell'auto-distruzione, prenderai la strada di minor resistenza quando ti troverai di fronte a un problema nella tua vita amorosa. È bello se non hai l'energia per affrontare le cose in questo momento. Tuttavia, dovresti stare attento che l'inazione non ti metta in una posizione compromessa. Non tutti i problemi possono essere evitati o rimandati a più tardi.