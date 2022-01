Oroscopo di oggi 11 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 11 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 11 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il tuo cuore e la tua mente sono concentrati sulla carriera e sugli affari finanziari. È il periodo dell'anno in cui sei motivato a ottenere il massimo che puoi. Sarai sincronizzato con Toro e Capricorno. Puoi imparare molto dalle loro mosse esperte di denaro.

Amore/Amicizia: la devozione è palpabile quando il Sole Capricorno e Giunone si allineano. Sebbene con questo sindacato nel tuo settore professionale, potrebbe sembrare che tu o il tuo partner siate sposati con la vostra carriera. Se è così, dovresti rivalutare le tue priorità e dare alla tua relazione l'attenzione che merita. Nella ricerca della partnership, il singolo Ariete farà sembrare che sia un lavoro da fare. Il tuo attaccamento sarà impressionante.

Carriera/Finanza: la paura accende la difensiva mentre il tuo sovrano, Marte, fa il quadrato scoraggiando Nettuno. Sarai pronto a mettere in chiaro un collega se colpisce un nervo scoperto. Prima di reagire, chiediti perché il loro comportamento ti fa sentire così insicuro. Forse sembrano più intelligenti, più ambiziosi o meglio attrezzati per gestire quello che sta succedendo? Anche tu hai i tuoi abiti forti. Sarà utile identificare i talenti unici che porti in tavola. Ciò a cui dedichi la tua attenzione cresce.

Crescita personale/Spiritualità: correrai un rischio o andrai sul sicuro? È un dilemma che dovrai affrontare quando la Luna del Toro si scontra con il volatile Urano e il cauto Saturno. Dovrai valutare attentamente cosa guadagnerai o perderai.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è un giorno eccellente per entrare in contatto con un amico con cui senti un legame d'anima. I Pesci sono tipicamente sulla tua lunghezza d'onda spirituale, ma non sono gli unici. Vivrete anche con i Capricorno che condividono i vostri interessi e la vostra prospettiva.

Amore/Amicizia: vorrai fare qualcosa di avventuroso in quello che promette di essere uno dei giorni migliori dell'anno per le relazioni. Poiché la tua sovrana, Venere, si fonde con Giunone e il Sole Capricorno, sembra che non ci siano limiti a quanto tu e il tuo partner potete crescere come coppia. Una fuga improvvisata potrebbe essere eccitante. Alcuni tori potrebbero vedere uno sviluppo significativo in una relazione a distanza, mentre i single potrebbero innamorarsi di una persona intelligente e sofisticata proveniente da una cultura o un background diverso.

Carriera/Finanza: la pianificazione finanziaria può incontrare un intoppo quando il frettoloso Marte e lo strategico Pallade si affrontano. Quando affronti le preoccupazioni attuali (come pagare le bollette e risolvere il debito), dovrai considerare il futuro. Prima di precipitarti, è intelligente considerare gli effetti di vasta portata delle scelte che fai. Non puoi sempre vedere cosa ti aspetta, ma puoi studiare la traiettoria passata e fare un'ipotesi equa.

Crescita personale/spiritualità: potresti perdere la testa per un insegnante o mentore spirituale, ma non confondere il messaggio con il messaggero. Rimani concentrato su ciò che illuminano in te piuttosto che essere accecato dalla loro luce.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: chi sa davvero cosa stai facendo o come ti senti? Con la Luna del Toro nella tua solitaria dodicesima casa, non stai esattamente indossando il tuo cuore sulla manica. Un Capricorno capirà la tua situazione meglio degli altri e proteggerà la tua privacy.

Amore/Amicizia: la passione può essere fuori scala quando il sole incontra Giunone nella tua casa dell'intimità. Se accoppiato, dovresti pianificare una serata speciale con il tuo partner. Avrai voglia di approfittare di una delle notti più romantiche dell'anno. Se single, ci vorrà più dell'amore e della compatibilità intellettuale per mantenere la tua attenzione. Stai alla ricerca di qualcuno la cui sensualità terrena ti eccita.

Carriera/Finanza: mentre Marte dalla testa calda fa quadrare il nebuloso Nettuno nel tuo settore professionale, potresti perdere la pazienza per una situazione che non comprendi del tutto. Fai domande prima di reagire. Probabilmente sta succedendo molto di più di quanto sembri. Il comportamento ambiguo di qualcuno potrebbe essere ciò che scatena il tuo cattivo umore. I livelli superiori, in particolare, potrebbero essere difficili da capire. Qualcuno potrebbe osservare come gestisci te stesso. Non lasciare che un'esibizione pubblica di rabbia ti getti in una luce indesiderabile.

Crescita personale/Spiritualità: c'è una battaglia tra irrequietezza e cautela quando la Luna del Toro incontra Urano irregolare e si scontra con Saturno restrittivo. Riesci a trovare un modo per liberarti e fare le tue cose senza sentirti insicuro?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: cercherai l'approvazione di amici e colleghi mentre la luna viaggia attraverso il fedele Toro. Tuttavia, tu e il tuo equipaggio potreste non vedervi sempre negli occhi. È probabile che gli Acquari mettano alla prova la tua prospettiva, anche se potrebbe essere una buona cosa.

Amore/Amicizia: Se accoppiato, può essere una bella giornata per la tua relazione poiché il sole e Giunone si incontrano nel costante Capricorno e nella tua casa di coppia. Forgiare legami con la persona con cui stai può sembrare qualcosa che era destinato ad accadere. Se sei single, la tua atmosfera urla che sei un partner materiale. Quindi, è un momento opportuno per essere proattivi nella ricerca dell'amore. Esci e socializza o avvia la tua app di appuntamenti preferita e inizia a scorrere.

Carriera/Finanza: affrettarsi per un incarico di lavoro è una cattiva idea poiché i quadrati di Marte guidati hanno confuso Nettuno. Nella fretta, potresti perdere di vista l'obiettivo e virare fuori rotta. Può essere frustrante rallentare il ritmo, soprattutto se una scadenza si avvicina. Ricorda solo che c'è un vero pericolo che questo possa andare di traverso se ciechi di potere attraverso. Gli incidenti possono succedere quando sei di fretta. Vai piano con un compito fisicamente impegnativo.

Crescita personale/spiritualità: potresti essere combattuto tra una persona che incoraggia un comportamento disinibito e qualcuno che ti spinge a giocare secondo le regole mentre la luna balla con Urano e Saturno. Vuoi libertà o moderazione?