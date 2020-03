Oroscopo di oggi 11 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 11 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 11 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: tieni d'occhio i tuoi alleati piuttosto che essere ossessionato dalle persone che immagini potrebbero lavorare contro di te. Il tuo potere sta nel nutrire connessioni positive. Un acquario intelligente e premuroso nel tuo campo potrebbe rivelarsi un valido aiutante.

Amore / Amicizia: impiegando un grande gesto romantico per esprimere come ti senti potrebbe essere esagerato quando la Bilancia Luna attenta alle relazioni si scontra con Giove e Plutone. Potrebbe essere imbarazzante per l'altra persona e c'è il pericolo che si verifichi come controllo. A volte meno è di più. Se i ruoli sono invertiti, sii gentile mentre fai sapere a qualcuno con cosa ti senti a tuo agio. Hai sempre una scelta su come vuoi interagire.

Carriera / Finanza: sei terribilmente tranquillo. Probabilmente è perché sei impegnato a tramare qualcosa in segreto. Un angolo amichevole tra il Sole dei Pesci nella tua casa di solitudine e il promettente Giove suggerisce che il backstage che spinge per gli affari potrebbe avvicinarti al raggiungimento di un obiettivo importante. Mantieni la riservatezza fino a quando non sei pronto per fare la tua mossa. Meno persone sanno di quello che stai facendo, meno probabilità avrai di incontrare.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non prenderla sul personale se non ti fai strada. Un'opposizione tagliente tra la Bilancia Luna e la discordante Eris nel tuo segno potrebbe farti partire per tutte le ragioni sbagliate. Considera che non tutto riguarda te.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: scegli la qualità rispetto alla quantità quando contempli quanto investire in un'amicizia. Perché non sfruttare al massimo il tempo che passi con qualcuno invece di fare sempre la stessa vecchia cosa? Un amico giocoso Pesci può avere alcune idee ispirate.

Amore / Amicizia: condividere una nuova esperienza con un amico non solo allarga i tuoi orizzonti ma migliora anche la tua relazione. Un allineamento amichevole tra l'empatico Sole dei Pesci e il benevolo Giove lo rende un ottimo momento per perseguire un'avventura condivisa. Perché non iscriversi a un seminario o viaggiare verso una destinazione eccitante? Allontanarsi dalla routine normale e interagire tra loro in una diversa impostazione ti consente di connetterti in un modo nuovo.

Carriera / Finanza: prima di iniziare un grande incarico, potrebbe essere saggio assicurarsi di aver compreso tutti i dettagli. La Luna della Bilancia che quadrava Giove e Plutone suggerisce che le linee guida potrebbero essere più rigorose di quanto ti aspetti. Non ci sono angoli di taglio su questo, toro. Questo schieramento planetario teso dice che dovrai seguire la linea. Probabilmente è più complicato di quanto debba essere, ma dovrai fare ciò che ti aspetti.

Crescita personale / spiritualità: se ti senti stressato, controlla se potresti rendere le cose più difficili per te stesso di quanto dovrebbero essere. Tu fai le tue regole. Ciò significa che hai anche la libertà di romperli.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: nonostante ciò che pensi, ascoltare i desideri degli altri non compromette la tua felicità. In effetti, probabilmente ti divertirai molto di più perché vai d'accordo con amici e persone care. Il tuo spirito di generosità può migliorare le relazioni con un Capricorno.

Amore / Amicizia: la luna nella Bilancia pensata per la società e la tua zona di vita sentimentale dice che sei tutto per amore e divertimento. Gli aspetti stressanti di Giove esagerato e il controllo di Plutone sconsigliano di essere prepotenti o esigenti. Potrebbe rovinare una data o un tempo trascorso a conoscere una conoscenza recente. Perché non tenerlo leggero? Dopo tutto, è la tua arguzia e l'atmosfera giocosa che ti rendono così attraente.

Carriera / Finanza: non preoccuparti di come arriverai dove vuoi andare nella tua carriera. Un angolo amichevole tra il Sole dei Pesci e il generoso Giove nella tua zona di supporto rivela che l'assistenza può essere a portata di mano se ne hai bisogno. Potresti essere sorpreso dalla volontà di qualcuno di aiutarti a realizzare il tuo sogno. Se hai bisogno di finanziamenti o altre risorse, è il momento giusto per chiedere aiuto. Le persone sono inclini a essere generose e disponibili quando vedono quanto sei determinato ad avere successo.

Crescita personale / spiritualità: quanta o quanta attenzione dovresti attirare su te stesso? Se sta succedendo qualcosa per cui vuoi creare un brusio, vai avanti e cogli l'attimo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: il comfort è importante per te. Vuoi sentirti emotivamente sicuro e fisicamente sicuro. Per proteggerti, potresti evitare circostanze difficili. Il comfort potrebbe sfuggirti fino a quando non affronterai un Ariete esigente e affronterai le questioni direttamente.

Amore / Amicizia: dove vuoi andare con la tua relazione? Il Sole dei Pesci nella tua nona casa espansiva allineanti con il promettente Giove ti spinge a muoverti nella direzione in cui vuoi crescere. Perché non parlarne con il tuo partner e progettare una visione condivisa per il futuro? I single sono incoraggiati a connettersi con qualcuno che condivide le loro credenze spirituali o visione della vita. Provenienti dallo stesso posto potrebbe significare che hai ideali di relazione simili.

Carriera / Finanza: se qualcosa va storto sul lavoro, fai attenzione a non giocare al gioco della vergogna e della colpa. Un quadrato a T con Luna, Eris, Giove e Plutone della Bilancia suggerisce che è allettante cercare un capro espiatorio piuttosto che possedere la tua parte in un fiasco. I tuoi colleghi ne hanno abbastanza nei loro piatti senza che tu aggiunga alla pila. Guadagnerai punti e ti sentirai meglio con te stesso se ti assumerai la responsabilità delle tue azioni e mostrerai compassione per qualcuno che commette un errore.

Crescita personale / spiritualità: la cura di sé è vitale poiché la luna si collega con il nutritore Cerere. Regalarsi un pasto delizioso e una serata accogliente può essere rigenerante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: perché non lasciarti curare nel modo in cui ti prendi cura degli amici e dei tuoi cari? Un Pesci nel tuo campo potrebbe rispondere rapidamente alla tua richiesta di assistenza. Potrebbero apprezzare essere la persona a cui ti sei rivolto per il supporto.

Amore / Amicizia: la simpatica Bilancia Luna che contatta il custode di Cerere porta un'atmosfera nutriente alle interazioni con il tuo partner. È dolce che tu ti stia prendendo cura l'uno dell'altro. Anche se il tuo partner non è così attento alle tue esigenze, ti divertirai a prenderti cura di loro. Per i single, una conversazione potrebbe rivelare che qualcuno che stai perseguendo è più amorevole di quanto pensi.

Carriera / Finanza: non preoccuparti se hai un sacco di compiti nella tua lista di cose da fare. Un angolo amichevole tra il compassionevole Sole dei Pesci e il generoso Giove suggerisce che un collega possa avere pietà della tua condizione. Potresti essere sorpreso dalla volontà di questa persona di sporcarsi le mani per alleggerire il tuo carico. Se hai bisogno di assistenza, chiedilo. Sei una persona orgogliosa, quindi le persone non si rendono conto quando stai lottando e hai bisogno di aiuto.

Crescita personale / spiritualità: sei ingenuo su quanto riesci a gestire? La luna che si scontra con Giove e Plutone dice che non sei equipaggiato per fare il più possibile. Non puoi controllare tutto. È tempo di lasciarsi andare e delegare alcuni compiti a mani capaci.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: ci sono modi per soddisfare le persone e andare d'accordo con loro che non comportano la spesa di denaro. È qualcosa da tenere a mente quando senti che qualcuno (forse un Ariete esigente) ti sta spingendo a fare il mulo. Dai invece la tua attenzione.

Amore / Amicizia: l'energia allegra che porti eleva l'atmosfera. Un angolo amichevole tra il romantico Sole dei Pesci e il portatore di benedizioni Giove ti aiuta ad accentuare il positivo, non importa quale sia la tua vita amorosa. Ciò a cui dai la tua attenzione cresce. Quando ti concentri su ciò che funziona, inviti più cose buone nella tua vita. Questo aiuta le tue interazioni a procedere senza intoppi. Se sei single, esci e diffondi il tuo sole. Il tuo calore ti rende super attraente!

Carriera / Finanza: con un allineamento stressante tra l'indecisa Bilancia Luna, Giove, Plutone ed Eris che incidono sulle tue finanze, potresti sentirti obbligato a concedervi un appuntamento o un divertimento. Non dimenticare che hai il potere di dire di no. È la strada da percorrere se non sei convinto che questo sia il modo migliore per spendere i tuoi soldi. Perché non risparmiare per qualcosa che sei entusiasta di fare?

Crescita personale / spiritualità: la luna che sta contattando il coltivatore Cerere nella tua zona benessere dice che la cura di sé dovrebbe essere una priorità piuttosto che un'opzione. Fai un po 'di esercizio fisico e concediti un pasto nutriente. Una giornata di massaggio o spa potrebbe anche essere riparativa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: può sembrare un po 'difficile essere te oggi. Tutto ciò che vuoi è l'armonia, eppure sembra che alcune persone (come un petulante Ariete) rendano difficile andare d'accordo. Quando punti il ​​dito verso qualcuno, tre dita puntano di nuovo verso di te. Possiedi la tua parte.

Amore / Amicizia: la luna nel tuo segno che si scontra con Giove, Plutone ed Eris avverte che il caos può sorgere quando tenti di essere tutto per tutte le persone. La tua vita domestica o familiare, in particolare, potrebbe essere influenzata dalle ricadute dovute a problemi di relazione. Allo stesso modo, potresti scoprire che stai inconsapevolmente rievocando uno scenario della tua infanzia. Recupera il tuo potere dal passato e decidi di essere più consapevole delle tue scelte relazionali.

Carriera / Finanza: potresti fischiare mentre lavori perché l'angolazione del sole rispetto a Giove allegro ti fa sentire ottimista su ciò che puoi fare. Tutti intorno a te ne traggono beneficio quando eletti l'umore. Potresti fare più lavoro del solito. Oppure potresti essere ispirato ad affrontare un compito scoraggiante. Fai attenzione che il tuo entusiasmo non superi il tuo tempo o le tue capacità. Non rovinare il tuo buon umore entrando in testa.

Crescita personale / spiritualità: ciò che non puoi fare per te stesso, puoi chiedere ai tuoi cari come la luna nel tuo segno si scontra con Giove in Plutone. Catturerai più mosche con miele che aceto. Anche se il motivo per cui vorresti mosche è un'ipotesi di chiunque.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sei all'altezza dei tuoi trucchi segreti Scorpione e stai rivelando di più su di te allo stesso tempo. Non sorprende che un Ariete non sia del tutto sicuro di come prenderti. Guarda il tuo passo con l'ariete. Non vorrai prendere le corna.

Amore / Amicizia: è fondamentale trovare un modo per esprimerti. Il romantico Sole dei Pesci nella tua zona di vita amorosa che contatta entusiasta Giove suggerisce che ti darà un'enorme gioia nel rivelare ciò che è nel tuo cuore e nella tua mente. Potrebbe anche essere eccitante condividere un hobby o un'attività preferita con qualcuno a cui tieni. La tua vita per appuntamenti può offrire una più ampia varietà di opzioni rispetto al solito, quindi sii proattivo nella ricerca dell'amore.

Carriera / Finanza: ciò che non sai o non dici può creare problemi sul posto di lavoro quando la luna si scontra con Giove, Plutone ed Eris. Sotto questa spigolosa influenza, la tua riluttanza a condividere o l'incapacità di fornire informazioni può scatenare qualcuno, in particolare se questa persona pensa che vengano esclusi di proposito. Stai usando il silenzio per avere il sopravvento? In tal caso, fai attenzione che non funzioni contro di te.

Crescita personale / spiritualità: è sia esaltante che snervante mettersi in gioco e far vedere al mondo chi sei veramente. Potresti scoprire che vale la pena compromettere un po 'di privacy per essere visti, ascoltati e amati.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: c'è una sensazione così calda e accogliente nella tua vita domestica. Se solo tu potessi estenderlo ai tuoi cerchi esterni, tutto sarebbe giusto nel tuo mondo. È necessaria la pazienza quando si tratta di persone, in particolare di un petulante Ariete. Respira e basta.

Amore / Amicizia: L' amicizia e la tua vita sentimentale si complicano quando la simpatica Bilancia Luna si scontra con Giove, Plutone ed Eris. 'Non possiamo andare tutti d'accordo' diventa il mantra del giorno. Il denaro potrebbe essere al centro del problema. In particolare, se qualcuno spende troppo per compiacere gli altri o per tenere il sopravvento. Non importa da che parte stai, è una pendenza scivolosa. Stai attento.

Carriera / Finanza: con il sole nel tuo regno domestico, la tua attenzione è rivolta alla tua casa e alla vita familiare. Potrebbero esserci miglioramenti che desideri apportare che richiedono denaro extra. Un fortuito allineamento tra il sole e il generoso Giove nella tua zona monetaria suggerisce che è un buon momento da trascorrere nel tuo spazio vitale e nelle persone che ami. Quando ti senti così entusiasta dei tuoi piani, non ti dispiace fare un investimento. Sembra proprio la cosa giusta da fare.

Crescita personale / spiritualità: i capricci si verificano quando senti di essere escluso. Prima di urlare e scatenarti, assicurati che le tue azioni o il tuo atteggiamento non ti facciano guardare all'esterno. Una conversazione con la parte colpevole potrebbe aprire gli occhi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: l'intensità che porti alla vita può essere estenuante. Essere un grande successo ti toglie molto da te. Perché non delegare alcune attività a una Vergine fidata? Prendersi del tempo libero per la meditazione o un allenamento può essere riparativo. Prenditi una pausa.

Amore / Amicizia: il Sole dei Pesci nella tua zona di comunicazione che aspira entusiasta Giove rende indispensabile esprimere i tuoi pensieri e le tue emozioni. Ti senti abbastanza sicuro di te. Ciò significa che l'insicurezza non ti impedirà di dire quello che vuoi dire. È un grande giorno per investire tempo nel conoscere meglio qualcuno. Il tuo interesse e attenzione faranno sicuramente impressione.

Carriera / Finanza: se non vuoi essere visto come causa di una scena, fai attenzione a come gestisci te stesso. Sorprendentemente (o forse no), la tua insistenza nel fare di più può metterti nei guai. Con un allineamento luna / Eris che quadra Giove e Plutone nel tuo segno, assumere più di quello che puoi gestire si stacca nel tentativo di esercitare il controllo. Lasciarlo andare. Non sei l'unica persona in grado di fare le cose.

Crescita personale / spiritualità: più lavoro può significare più stress. Soprattutto quando rendi le cose più complicate del necessario. Perché non reindirizzare la tua ambizione verso la coltivazione di una vita interiore più soddisfacente? Se gli dessi la stessa attenzione che dai ai risultati esteriori, saresti illuminato in pochissimo tempo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sei super ottimista e ottimista, ma sotto la tua positività ci sono problemi che preferiresti spazzare sotto il tappeto. Un Gemelli riflessivo può gestire ciò di cui hai a che fare e offrire il supporto e la guida di cui hai bisogno. Perché non effettuare la chiamata?

Amore / Amicizia: anche se potrebbe non esserci (ancora) alcuna prova a supporto dei tuoi sentimenti ottimistici, senti che qualcosa di buono sta per accadere nella tua vita amorosa. Non è solo un pio desiderio. È l'Universo che ti dice di tenere la testa alta. Nutrire le tue paure non trasformerà le cose a tuo favore. Verifica di mantenere una prospettiva positiva.

Carriera / Finanza: il compassionevole Sole dei Pesci nella tua zona monetaria, allineandosi con il generoso Giove nella tua dodicesima casa nascosta, suggerisce che qualcuno potrebbe tirare delle corde dietro le quinte per aiutarti. Anche se non è così, l'entusiasmo e l'atmosfera positiva possono aiutare una transazione finanziaria a procedere senza intoppi. A volte, devi solo avere fede che le forze potrebbero cospirare per muovere il quadrante a tuo favore.

Crescita personale / spiritualità: tutte le cose che reprimi hanno un modo di uscire alla fine. L'allineamento disordinato di oggi tra la luna, Giove, Plutone ed Eris potrebbe portare alla luce emozioni e pensieri disordinati. Se sei turbato, parla con qualcuno. Rivolgiti a un amico, al tuo terapeuta o a una guida spirituale. Non devi portare tutto da solo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: chiedi il supporto emotivo e finanziario di cui hai bisogno. Sei un tipo generoso, ma non puoi sempre permetterti di dare, dare, dare. Cerca uno Scorpione affidabile nel tuo campo per avere le spalle. Trascorrere del tempo con loro può riempire il tuo serbatoio.

Amore / Amicizia: porti molto all'amicizia mentre il sole nel tuo segno contatta il benevolo Giove nel tuo settore sociale. La tua empatia e generosità di cuore sono proprio ciò di cui le persone hanno bisogno. Sei anche creativo, stravagante e divertente, ed è qualcosa da cui tutti prendono un calcio. È un grande giorno per allargare la tua cerchia. Essere alla ricerca di una persona intrigante che risuona con la tua atmosfera.

Carriera / Finanza: il tuo portafoglio potrebbe non essere in grado di sostenere la pressione di una vita sociale super attiva. La piacevole Bilancia della Luna che si scontra con Giove, Plutone ed Eris suggerisce che forse stai cercando di fare troppe cose con e per troppe persone. Se continuerai così, avrai bisogno di un lavoro più redditizio o di amici meno costosi. Qualcosa deve dare.

Crescita personale / spiritualità: la meditazione, lo yoga o il tempo trascorso nella contemplazione possono essere la cura di sé di cui il tuo spirito ha bisogno mentre l'armoniosa Bilancia Luna contatta il nutritore Cerere. La tua psiche sensibile richiede la stessa amorevole attenzione che dai al tuo corpo fisico e alla tua mente. Anche i mini timeout durante il giorno possono essere estremamente terapeutici.