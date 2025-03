Oroscopo di oggi 11 marzo 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 11 marzo 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 11 marzo 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Mentre l'espressivo Mercurio si fonde con Venere retrograda nel tuo segno, potresti aver bisogno di rivisitare una conversazione recente e spiegare ancora una volta i tuoi desideri. Forse hai avuto l'opportunità di riflettere sulla tua ultima discussione e hai deciso che hai altro da dire? Cogli l'attimo e fai sapere a una persona cosa ti passa per la testa. In questo momento, sarai un conversatore coinvolgente il cui calore e spontaneità catturano l'attenzione. L'unico problema è che una volta che inizi a parlare, gli altri potrebbero avere difficoltà a dire una parola. Sii bravo ad ascoltare quanto lo sei a condividere i tuoi pensieri e le tue opinioni e renderai la cosa una vittoria per tutti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Sarai riservato sulla tua vita amorosa mentre l'astuto Mercurio si fonde con Venere retrograda nella tua casa di isolamento. È un momento opportuno per trascorrere del tempo da solo, ripensando ai tuoi piani e desideri. Una questione di relazione che pensavi di aver messo a tacere potrebbe essere oggetto di rivalutazione. Hai bisogno di parlare con un interesse amoroso passato o attuale? O è qualcosa che devi risolvere da solo? Non usare una questione irrisolta come scusa per contattare qualcuno che non è più interessato a entrare in contatto. È improbabile che risponda alle tue domande o ti dia la chiusura che cerchi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Le tue speranze e i tuoi desideri per il futuro sono in attesa di una rivalutazione mentre Mercurio strategico si fonde con Venere retrograda nella tua casa dei piani a lungo termine. Vorresti cambiare idea o modificare il tuo piano prima di agire? Con amore e denaro, in particolare, potresti aver bisogno di dare un'occhiata più approfondita alle tue aspirazioni. Alcuni Gemelli potrebbero scoprire che ciò che desideravano in precedenza non è più in cima alla loro lista di priorità. Su un altro tono, una conversazione con un caro amico può essere gratificante. È il giorno perfetto per riconnetterti con qualcuno con cui non parli da un po'. Nonostante il tempo trascorso, potresti scoprire di essere più vicini che mai.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Riconnettersi con una persona importante potrebbe essere vantaggioso, poiché Mercurio incontra Venere retrograda nella tua casa delle aspirazioni. Se non hai fatto la giusta impressione al tuo primo incontro, cogli l'opportunità di riprovare. Questa volta, potresti trovare più facile attaccare bottone e creare un legame. Le discussioni con genitori, capi e figure autorevoli probabilmente andranno bene. Un po' di calore e carisma faranno molta strada. Le persone sono più propense a considerare le tue preoccupazioni quando c'è un'atmosfera simpatica tra di voi. È anche un'ottima giornata per creare fermento su qualcosa che stai facendo. Pubblica sui social media e fai sapere al mondo cosa stai facendo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Rivedere una conversazione recente con un insegnante, un mentore o una guida spirituale può essere vantaggioso, poiché Mercurio curioso incontra Venere retrograda nella tua casa di coscienza superiore. È un momento eccellente per cercare risposte alle tue domande scottanti. Potresti essere coinvolto in una discussione animata. Un'immersione profonda in un argomento di interesse può essere immensamente gratificante. Ti divertirai a metterti al passo con un argomento che ti appassiona. Alcuni Leoni potrebbero ricevere un messaggio da un amore perduto da tempo che vive lontano. Riconnettersi può darti la chiusura di cui hai bisogno? O è meglio lasciare il passato nel passato?

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

L'astuto Mercurio che si fonde con Venere retrograda nel regno che governa l'intimità e il denaro altrui potrebbe spingerti a rivisitare una conversazione recente su amore o denaro. È un momento opportuno per decidere cosa tenere e cosa lasciar andare. Non tutto deve essere continuato, in particolare se ti stai aggrappando a qualcosa che non serve più ai tuoi interessi o desideri ardentemente qualcosa che non è più disponibile. Su una nota leggermente diversa, le chiacchiere da letto con il tuo interesse amoroso possono essere super eccitanti. Parlare con il cuore può avvicinarvi. Tuttavia, dovresti essere consapevole di quanto riveli. Non lasciare che un momento speciale ti spinga a dire più di quanto dovresti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Mercurio chiacchierone che si fonde con Venere retrograda nella tua casa della partnership può innescare una conversazione intrigante tra te e il tuo interesse amoroso. Calore e spontaneità possono rendere facile affrontare un argomento serio. È probabile che tu abbia già avuto questa discussione in precedenza. Questa volta, potresti avere una maggiore comprensione dei tuoi sentimenti e desideri e più chiarezza su ciò che desideri. Alcune Bilance riceveranno una chiamata o un messaggio da un ex partner. Riconnettersi fornirà la chiusura che ti aiuterà a chiudere il libro? O vuoi scoprire se c'è un altro capitolo nella tua storia?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Mercurio strategico che si fonde con Venere retrograda nella tua casa del lavoro potrebbe ispirarti a immergerti in un progetto che ti appassiona. Che si tratti di un incarico sul posto di lavoro o di un lavoro d'amore, sarai pronto a dare il massimo. È un giorno eccellente per rivisitare un progetto che è stato messo da parte. Hai imparato una o due cose dall'ultimo giro e sarai ansioso di mettere in gioco nuove conoscenze e competenze. Alcuni Scorpioni potrebbero ricevere una chiamata o un messaggio su una posizione o un progetto che hanno recentemente perseguito. Questa potrebbe essere la seconda possibilità che speravi. Sfodera il tuo fascino e le tue capacità di negoziazione e guarda cosa riesci a fare!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Un cuore a cuore con il tuo partner o una persona di interesse può essere molto vivace, poiché Mercurio chiacchierone e Venere retrograda si incontrano in Ariete e nella tua zona di vita amorosa. È un momento opportuno per approfondire una conversazione recente e fare domande che non hai fatto prima. Conoscere qualcuno di nuovo può essere super eccitante. Perché non fare una lunga conversazione bevendo un caffè o un drink? Questa dolce atmosfera può rendere divertente una serata romantica. Su una nota diversa, rivisitare un hobby, un'attività artigianale o ricreativa un tempo amata può fornire una nuova ispirazione. La vita non può essere solo lavoro. Dedicare tempo a un'attività che ti piace può essere immensamente gratificante. Fai del gioco una priorità.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

C'è un'atmosfera calda e accogliente a casa e con i propri cari, mentre il chiacchierone Mercurio si fonde con l'affettuosa Venere nel tuo regno domestico. È una serata eccellente per una cena speciale in famiglia. O forse un incontro improvvisato di amici è più nelle tue corde? Puoi aspettarti conversazioni vivaci e un'atmosfera vivace. Anche ospitare un incontro di un club del libro o una serata di giochi da tavolo può essere divertente. Armeggiare in casa e lavorare a progetti può essere appagante se non sei dell'umore giusto per un grande impegno. Alcuni Capricorno saranno ispirate a lavorare a un progetto di ristrutturazione. È il giorno perfetto per rivisitare un progetto che è rimasto troppo a lungo nella tua lista delle cose da fare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Rivedere una conversazione recente può essere rassicurante, poiché Mercurio espressivo si fonde con Venere retrograda nella tua casa della comunicazione. Ciò che senti potrebbe risolvere una domanda senza risposta e portare tranquillità. Tuttavia, probabilmente non è la fine della storia. Potresti dover tornare sull'argomento nelle prossime settimane. È un momento eccellente per far sapere alle persone quanto le apprezzi. Sfrutta le opportunità per riconoscere il tuo barista preferito, l'autista dell'autobus o il fattorino. Una parola gentile alle persone con cui interagisci regolarmente può creare relazioni positive. Alcuni Acquari riceveranno una chiamata o un messaggio di testo che solleva il loro morale.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

La terapia dello shopping potrebbe essere all'ordine del giorno, mentre Mercurio affarista incontra Venere retrograda in Ariete e nella tua casa dei beni. È il giorno perfetto per acquistare un articolo che hai adocchiato da tempo. Lavori sodo, quindi ti meriti qualche sfizio ogni tanto. Concederti qualcosa di speciale ti solleverà sicuramente il morale. I Pesci in coppia potrebbero aver bisogno di discutere di finanze con il loro interesse amoroso. Pagare le bollette e capire come dividere le spese potrebbe giocare un ruolo nella conversazione. Tutti i segnali indicano che hai già percorso questa strada. Probabilmente hai imparato una o due cose dall'ultimo giro e sei pronto a gestire le cose in modo diverso.