Oroscopo di oggi 11 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 11 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 11 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il primo quarto di luna in Acquario ti invita a non anticipare i tuoi piani per il futuro. Dovrai fare il check-in con le parti interessate (uno Scorpione, forse) e assicurarti che facciano la loro parte prima di procedere al passaggio successivo.

Amore/Amicizia: non essere sicuri dei sentimenti di qualcuno potrebbe provocare un attacco di insicurezza mentre Mercurio mentale si scontra con Chirone ferito nel tuo segno. Leggere troppo la situazione può renderti paranoico mentre sorvolare sulle cose senza un esame critico degli eventi può lasciarti con una versione incompleta della storia. Un parere esterno potrebbe mettere le cose nella giusta prospettiva. Rivolgiti a un amico o a un sensitivo di fiducia per ottenere informazioni.

Carriera/Finanza: se hai bisogno di studiare o fare ricerca, farai del tuo meglio a porte chiuse. Con gli strateghi Mercurio e Pallade in allineamento, porterai un'incredibile concentrazione e pensiero intuitivo nelle tue ricerche. Lavorare in un posto tranquillo in cui non sarai interrotto può aiutarti a entrare nella zona. Prima che tu te ne accorga, saranno passate ore e il traguardo sarà in vista. Qualcuno potrebbe volere che tu gestisca informazioni riservate. La discrezione è il nome del gioco.

Crescita personale/spiritualità: l' intuizione, se usata nel modo giusto, è un dono, non un peso. Inizierai a vedere i vantaggi di fidarti del tuo mentre Pallade percettiva si allinea con il mentore Chirone nel tuo segno.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il primo quarto di luna potrebbe spingerti a cercare l'approvazione degli altri, ma c'è solo una persona che devi accontentare. Potrebbe essere il tuo partner, innamorato o per affari, o uno Scorpione a cui sei vicino. Prenditi cura di questa persona prima e preoccupati degli altri in seguito.

Amore/Amicizia: con un mucchio di pianeti nella tua zona di partnership, è imperativo che tu sappia come gestire una relazione. Potresti sentirti insicuro di te stesso mentre Mercurio mentale e Chirone frammentato si scontrano. O sei eccessivamente concentrato sui tuoi difetti o non presti abbastanza attenzione alle insicurezze che a volte ti fanno inciampare. Fai attenzione ai segnali che indicano che è stato attivato un vecchio schema. Impegnati a fare le cose in modo diverso.

Carriera/Finanza: quando gli strateghi Mercurio e Dallassi allineano, farai del tuo meglio per pensare in compagnia di un collega o durante il brainstorming con una squadra. Sarà bello scambiare idee con individui esperti. Che tu sia della stessa idea o che abbia punti di vista completamente diversi, troverai che il loro feedback sarà utile. È un momento opportuno per tracciare le fasi di un progetto collaborativo. Il tuo intelletto, risorse e contatti combinati possono preparare il terreno per il successo.

Crescita personale/spiritualità: un amico può offrire informazioni su un problema. Tuttavia, dovrai essere abbastanza coraggioso da aprirti. Mentre Chirone e Pallade si allineano, vedrai che la loro guida potrebbe essere inestimabile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il primo quarto di luna nell'Acquario intellettuale può rappresentare il tuo primo ostacolo in un nuovo progetto. A questo punto, potresti aver bisogno di ulteriori informazioni prima di poter andare avanti. Uno Scorpione probabilmente sa molto di più di quanto tu gli dia credito.

Amore/Amicizia: quando parli con un amico dei suoi problemi, dovresti essere consapevole di quello che dici. Se non stai attento, potresti ferire i loro sentimenti mentre Mercurio loquace e Chirone ferito si scontrano. Non giocare al gioco della colpa o della vergogna. Non servirà a farli sentire come se stessero facendo qualcosa di sbagliato. Sii gentile e sii un buon ascoltatore. Offri una guida che onori chi sono e gli strumenti con cui devono lavorare.

Carriera/Finanza: eleverai la strategia a una forma d'arte mentre Mercurio e Pallade si allineano nelle tue zone di lavoro. Sia che tu sia impegnato con attività di routine o lavorando su un incarico importante, trarrai vantaggio dall'avere un piano. I colleghi e i superiori potrebbero essere molto colpiti dall'approccio metodico che adotti per portare a termine le cose. Se stai lottando per fare progressi con un progetto, sappi che non devi vedere l'intera immagine. Hai solo bisogno di determinare il passo successivo.

Crescita personale/spiritualità: la cura di sé potrebbe sembrare un'altra fatica quando Marte guidato si scontra con Cerere nel tuo segno. Fai il cambiamento mentale che ti aiuta a vederlo come un atto di amore per te stesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: il primo quarto di luna nell'Acquario analitico può suggerire un tuffo profondo nelle tue emozioni. Prima di iniziare a mettere da parte una storia d'amore e cercare di capire cosa è cosa, dovresti dargli più tempo per svilupparsi, in particolare se sei coinvolto con uno Scorpione.

Amore/Amicizia: una visione attentamente elaborata per la tua vita amorosa può gettare le basi per attrarre ciò che desideri. Con gli strateghi Mercurio e Pallade in allineamento armonioso, vale la pena avere un piano piuttosto che lasciare la tua vita amorosa al caso. Che aspetto ha la tua relazione ideale? Cosa devi imparare sulla partnership per manifestare il tuo sogno? Chiedi consiglio a una persona saggia che faccia sembrare facile il successo di una relazione. Quello che impari può far salire di livello il tuo gioco.

Carriera/Finanza: potresti avere difficoltà a esprimere i tuoi desideri professionali mentre Mercurio si scontra con l'insicura Chirone e la bisognosa Cerere. Potresti chiederti se i tuoi problemi sono legittimi e vale la pena lamentarsi. Una conversazione con uno o due colleghi fidati può aiutarti a mettere le cose nella giusta prospettiva. Può aiutarti a decidere quali problemi non sono essenziali e dovrebbero essere eliminati e quali vale la pena perseguire con i superiori.

Crescita personale/spiritualità: in questi giorni, seguire la propria felicità sembra più una priorità che un'opzione. Sei ansioso di scoprire modi per invitare più gioia nella tua vita. È una ricerca utile, quindi dai il massimo.