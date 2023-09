Oroscopo di oggi 11 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 11 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 11 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Mercurio informativo si sincronizza con Marte motivante, che può innescare un discorso di incoraggiamento che ti prepara per la giornata a venire. Una discussione mattutina con un partner o un collega stretto può essere incoraggiante. Nonostante il tuo desiderio di assumerti la responsabilità delle questioni lavorative e di potenziare i tuoi compiti, potresti ritrovarti perplesso mentre il sole nella produttiva Vergine si scontra con Chirone fratturato nel tuo segno. Alcuni Ariete potrebbero temere di non avere le competenze o la fiducia necessarie per portare a termine le cose, mentre altri potrebbero sopravvalutare le proprie capacità e poi ritrovarsi al di sopra delle loro capacità. È una battaglia persa se sei stressato prima di iniziare. Concentrarsi sulle attività di routine.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Puoi convincerti di qualsiasi cosa mentre Mercurio, il messaggero, e Marte intraprendente si allineano. Tuttavia, agire in base alle tue idee potrebbe essere una storia completamente diversa. Affrontare una questione che coinvolge la tua vita amorosa può essere complicato poiché il sole nella pignola Vergine si scontra con il vulnerabile Chirone. Fare o dire troppo può aggiungere benzina sul fuoco, mentre non affrontare le proprie preoccupazioni può significare che un problema non viene riconosciuto. Lo stesso vale per le preoccupazioni che coinvolgono i bambini. Potresti temere di peggiorare le cose se prendi il toro per le corna. Non lasciare che l'insicurezza e i sospetti non verificati prendano il sopravvento. Quando affronti un problema, attieniti rigorosamente ai fatti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sarai su di giri e pronto ad affrontare una preoccupazione personale dopo che l'espressivo Mercurio e il coraggioso Marte si saranno allineati. È facile provare ciò che vuoi dire nella tua testa, ma parlare apertamente è una questione diversa. Potresti ritrovarti indeciso su un problema domestico o familiare mentre il Sole Vergine nel tuo regno domestico si scontra con l'insicuro Chirone. Alcuni Gemelli si sentiranno incerti riguardo ai loro piani per il futuro, mentre altri potrebbero provare ansia per un membro della famiglia o per la loro situazione di vita. Per ora, metti da parte la tua paura e presta molta attenzione a ciò che sta accadendo. Uscire dalla tua testa può aiutarti a essere più reattivo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Saprai esattamente come motivare un compagno di stanza o un membro della famiglia dopo che l'eloquente Mercurio si sincronizzerà con il motivante Marte nella tua zona di residenza. In questo momento, potrebbe essere intelligente dare ascolto al tuo consiglio premuroso. Mentre il sole nel volubile Vergine è in contrasto con l’insicuro Chirone nel tuo settore professionale, potresti essere incerto su dove sta andando la tua carriera o su come tornare in carreggiata dopo un passo falso. Sei sensibile al modo in cui sei percepito nella tua comunità professionale, quindi questo ti mette sotto ulteriore pressione per fare le cose per bene. Mostrati un po' d'amore. Sei un essere umano, non una macchina, quindi non avrai sempre capito tutto.