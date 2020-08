Oroscopo di oggi 12 agosto 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 12 agosto 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 12 agosto 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la transizione della luna oscura in Gemelli chiacchieroni, ci saranno una serie di argomenti intensi di cui vorrai discutere. Un Leone nella tua cerchia può avere alcune intuizioni illuminanti che ti aiuteranno a inquadrare le cose nella giusta prospettiva.

Amore / amicizia: quando si tratta della tua vita amorosa, vivi in ​​un paese fantastico. Con il romantico Leone Sole in contrasto con il fantasioso Nettuno, vedi solo quello che vuoi vedere. Giocherai sul lato positivo e renderai una persona o uno scenario migliore di quanto non sia in realtà, negando gli aspetti meno desiderabili della storia. Ciò che non vuoi vedere non andrà via solo perché stai fingendo che non sia un problema. Prima o poi dovrai essere sincero su quello che sta succedendo.

Carriera / Finanza: la creatività e la strategia si scontrano mentre Mercury ispiratore e intelligente Pallas si affrontano in un angolo stressante. Potrebbe essere necessario frenare un'idea fantasiosa per renderla realizzabile; tuttavia, farlo potrebbe togliere ciò che lo rende così succoso ed eccitante. Fai riferimento alle linee guida e lascia che determini quanta licenza artistica puoi prendere. Potrebbe essere corretto a condizione che soddisfi i requisiti essenziali.

Crescita personale / spiritualità: cibo, alcol e altre delizie che vanno bene con moderazione potrebbero essere segretamente abusate come mezzi per auto-medicare. Non mangiare i tuoi sentimenti né ottenerli. Parla con qualcuno a cui importa.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: inizierai la giornata con forza e resilienza. Tienilo stretto e lascia che ti accompagni. Un membro Leone della tua famiglia o della tribù prescelta apprezzerà la tua capacità di tenere insieme le cose e offrire sostegno a coloro che ami.

Amore / amicizia: se non hai niente di carino da dire, non dire niente è una buona regola pratica da seguire. Sebbene con Venere nella tua zona di comunicazione in contrasto con l'esuberante Marte, non puoi fare a meno di dire qualcosa di sfacciato. A condizione che il tuo commento non sia meschino, potrebbe innescare una vivace discussione con il tuo interesse amoroso o con un amico. Tutto ciò che le persone vogliono è che tu sia sensibile ai loro sentimenti quando parli. Non tutti sono duri come il toro dalla pelle spessa.

Carriera / Finanza: forse dovresti lavorare a un progetto da solista oggi? Con il drammatico Leo Sun in contrasto con l'evasivo Nettuno nella tua zona di lavoro di squadra, i problemi sono destinati a sorgere quando collabori. In questa atmosfera oscura, può essere difficile risolvere i problemi perché tutto è così poco chiaro. Non puoi fidarti di lavorare con dati precisi o che un collega te li stia fornendo direttamente. Domani migliore fortuna.

Crescita personale / spiritualità: con Saturno in aspetto con Chirone, sei pronto a fare un serio adulto. Potrebbe significare trovare un modo creativo per concludere il passato. Non preoccuparti. Hai capito!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'oscurità della Luna in Toro porta vibrazioni riposanti. Quando la luna si sposterà nel tuo segno, il tuo serbatoio emotivo sarà riempito e sarai pronto per l'azione. Un simpatico amico Leone potrebbe avere idee su qualche bel problema in cui incappare.

Amore / amicizia: l'adorabile Venere che si allinea con l'esuberante Marte nella tua zona di amicizia può renderti molto innamorato. Se tu e un amico avete gli occhi sulla stessa persona, potrebbe sorgere un'atmosfera competitiva. Non hai assolutamente paura di sfidare il tuo amico né di perseguire in modo aggressivo l'oggetto del tuo desiderio. Considera il potenziale impatto sulla tua amicizia prima di fare il passo successivo. Se sei accoppiato e senti che un amico può causare interferenze, interrompilo al passaggio.

Carriera / Finanza: sai di cosa stai parlando? Con il Leone Sole in cerca di attenzione nella tua zona di comunicazione in contrasto con il fantasioso Nettuno, probabilmente no. I tuoi ascoltatori saranno intrattenuti dalla tua storia, ma non ci sarà molta verità in essa. O si riempiono gli spazi vuoti con fantasia o si trascura di rivelare i fatti. Potrebbe essere un giorno di banner per artisti e creativi; tuttavia, se il tuo lavoro richiede accuratezza e attenzione ai dettagli, avrai un pasticcio tra le mani.

Crescita personale / spiritualità: non puoi sempre avere tutto a modo tuo. Sapere quando restare saldi e quando piegarsi è vitale per la tua felicità.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna oscura che passa dalla tua zona di amicizia alla tua riposante dodicesima casa, potresti voler concludere la socializzazione e goderti un po 'di tempo da solo. Se vuoi compagnia, passare del tempo con un Leone a bassa manutenzione potrebbe essere gratificante.

Amore / Amicizia: Venere nel tuo segno con una strana angolazione rispetto a Marte può renderti piuttosto sfacciato. Ti divertirai a prendere in giro gli amici e ad essere un po 'civettuolo con le persone che incontrano la tua strada. La maggior parte troverà adorabile la tua atmosfera spigolosa, anche se alcuni potrebbero offendersi. Divertirsi non dovrebbe andare a scapito dei sentimenti o del conforto di qualcuno. Tienilo nello spirito del divertimento.

Carriera / Finanza: sai cosa stai facendo? Con il Leone Sole in contrasto con il nebuloso Nettuno, probabilmente no. Se vivi in ​​un paese fantastico con le tue finanze, potresti spendere più di quanto puoi permetterti, o potresti esagerare la gravità della tua situazione. Con così tanta incertezza, è saggio evitare di prendere decisioni importanti e grandi acquisti. Invece di sperare per il meglio o temere il peggio, prenditi un momento per capire come stanno davvero le cose.

Crescita personale / spiritualità: le abitudini possono essere molto confortanti. Possono anche essere insidiosi nella loro capacità di minare la tua crescita. Fai dei passi verso la liberazione facendo qualcosa di un po 'diverso oggi. Può aprire nuove possibilità nella tua vita.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: quando la luna si sposta nel tuo settore sociale, ti consigliamo di entrare in contatto con gli amici. Uno dei tuoi amici (forse un Gemelli) apprezzerà quando prendi in considerazione i loro bisogni e interessi prima di fare progetti. In effetti, potrebbe dare una spinta alla tua amicizia.

Amore / amicizia: i tuoi modi di cercare l'attenzione possono essere adorabili. Anche se non tanto con il sole nel tuo segno che sembra il losco Nettuno. Indossa in una relazione o amicizia quando tutto è sempre tutto intorno a te. È probabile che tu sia beatamente inconsapevole di essere così incentrato su me stesso, ma probabilmente non passa inosservato agli altri. Se qualcuno ti sta evitando, questo sarà sicuramente il motivo. Guarda oltre i tuoi desideri e scopri cosa puoi fare per qualcuno a cui tieni.

Carriera / Finanza: hai talento quanto la tua capacità di correggere i tuoi errori. Saturno disciplinato nella tua zona di lavoro, allineandoti con il guaritore ferito Chirone, ti incoraggia a leggere i libri per rafforzare le tue conoscenze o entrare in contatto con un mentore intelligente che può illuminare l'errore dei tuoi modi. Con la perseveranza puoi trasformare una passività in un bene. Non c'è momento migliore per iniziare di oggi.

Crescita personale / spiritualità: ci vuole coraggio per affrontare le proprie paure a testa alta. Recuperi la tua forza dal passato quando non lasci che il tuo dolore definisca chi sei. Non si tratta sempre di risolvere le questioni. Si tratta di andare avanti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la parte superiore del grafico, bramerai il riconoscimento. Chissà se otterrai l'attenzione che desideri dalla festa da cui te l'aspetti. Tuttavia, dovresti sentirti rassicurato quando qualcuno (forse un Leone) ti fa il tifo da dietro le quinte.

Amore / Amicizia: la paranoia e le paure vaghe potrebbero sconvolgere una relazione poiché il Sole Leone mostra l'evasivo Nettuno nella tua zona di collaborazione. Allo stesso modo, potresti dipingere un quadro roseo della tua situazione come mezzo per evitare di affrontare la verità. Per i single, la riluttanza a valutare onestamente i propri schemi relazionali può rendere difficile trovare il partner giusto. Sotto tutti i punti di vista, si potrebbe dire che non vedi le cose chiaramente. Pertanto, non è saggio trarre conclusioni sulla base dello stato attuale delle cose.

Carriera / Finanza: con l'attrattore Venere in una strana angolazione rispetto a Marte assertivo nella tua casa di risorse condivise, sei sicuro di trovare un modo per convincere qualcuno a darti ciò che desideri. Se la persona in questione è preoccupata di rimanere nelle tue grazie, potrebbe fornire sostegno finanziario o altre risorse di cui hai bisogno. Non approfittare della generosità di qualcuno. Puoi restituire il favore o renderlo vantaggioso per tutti?

Crescita personale / spiritualità: con un allineamento Cerere / nodi in gioco, puoi raggiungere un conforto familiare. Se non è salutare per te, fissa dei limiti a quanto ti concedi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: quando la luna si trasforma in vivaci Gemelli, sarai pronto a scrollarti di dosso vibrazioni serie e fare qualcosa di avventuroso. Una pausa dalla tua solita routine può essere molto rinfrescante. Un Leone che è profondamente coinvolto nella tua amicizia potrebbe essere il tuo miglior compagno di giochi.

Amore / Amicizia: con Venere in cima al tuo grafico, non puoi fare a meno di essere notato. Con te che attiri così tanta attenzione, è destinato a far sentire il tuo partner o un ammiratore come se fosse meglio essere sulla palla. Abbi fiducia che Venere in aspetto Marte nella tua zona di collaborazione accenderà un fuoco sotto di loro e li ispirerà a intensificare il loro gioco. Per i single, è un momento opportuno per metterti in gioco nella speranza di incontrare qualcuno di nuovo.

Carriera / Finanza: si tratta di ciechi che guidano ciechi? Con il Sole Leone nella tua zona di lavoro di squadra che si scontra con il nebuloso Nettuno, il lavoro diventa instabile quando segui la guida di una persona che non sa cosa sta facendo. Che tu sia l'ape regina o semplicemente un lavoratore, dovresti controllare la direttiva e assicurarti di avere tutti i fatti e le cifre in modo chiaro. Sarà stressante se commetti un errore e devi ricominciare da capo.

Crescita personale / spiritualità: non c'è fine al lavoro necessario per mantenere una relazione sana. Quando si ferma, segnala la fine di una relazione. Accontentati di continuare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sotto lo sguardo della luna oscura, le tue emozioni sono destinate ad essere molto intense. Quando la luna si sposta nei versatili Gemelli, pensi di avere una scelta; tuttavia, l'unica opzione è lasciar andare. Soprattutto con una questione che coinvolge un Leone.

Amore / Amicizia: con il Leone Sole in cerca di attenzione che si scontra con il losco Nettuno, corri il rischio di essere notato per tutte le ragioni sbagliate. Fai attenzione a non comportarti in modo eccessivamente drammatico. Potrebbe dare a qualcuno un'idea sbagliata di te o, forse, quella giusta. Con così tanto fumo e specchietti, è difficile sapere con chi e con cosa hai a che fare. Qualcuno sta giocando qui, Scorpione. Non giocare né essere giocato.

Carriera / Finanza: l'angolo eccentrico dell'adorabile Venere verso Marte intraprendente nella tua casa di lavoro, ti dà l'atmosfera giusta per motivare i colleghi a portare a termine un lavoro. Quando sei eccitato, la tua passione può essere molto contagiosa. Quando le persone ti vedono entusiasta di quello che stai facendo, vogliono far parte del tuo progetto. Più coorti ad alta energia a bordo, più velocemente farai le cose. Suona la chiamata e raduna le tue truppe.

Crescita personale / spiritualità: ci sono molti posti in cui vorresti andare e nuovi interessi che vorresti esplorare. Se non puoi viaggiare ora, puoi comunque essere un avventuriero in poltrona. Leggi un libro informativo o guarda un documentario coinvolgente.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: tutto il lavoro e nessun gioco ti rendono un centauro molto ottuso. Ecco perché cercherai compagnia di qualità quando arriva la sera. Potrebbe essere divertente lasciare un Leone energico e organizzato per fare i piani mentre ti siedi e ti godi il viaggio.

Amore / amicizia: sei terribilmente carino quando sei innamorato. Con un bizzarro allineamento Venere / Marte nelle tue zone di vita amorosa, sei pronto per giochi e divertimento romantici. È un'ottima serata per bere e cenare con la tua dolce metà. La cena potrebbe essere un delizioso preludio a una serata super sexy. I Sagittari single sono altamente desiderabili ora. Anche se probabilmente non riceverai l'attenzione che desideri se rimani a casa. Per lo meno, avvia un'app di appuntamenti e guarda chi c'è là fuori.

Carriera / Finanza: sarai più produttivo nelle prime ore del giorno, quindi è il momento di affrontare compiti impegnativi. Quando la luna si sposta nel segno dei gemelli, trarrai vantaggio dall'avere un paio di mani in più sul ponte per aiutarti a portare a termine un progetto.

Crescita personale / spiritualità: con l'allineamento Sole / Nettuno in gioco, il desiderio di esplorazione è in conflitto con il desiderio di rimanere entro i confini della propria zona di comfort spirituale. Crescere le tue conoscenze e avere nuove esperienze richiederà che ti avventuri fuori dal tuo spazio sicuro. Puoi mettere da parte le tue riserve? Se non ora quando?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: quando la luna si trasforma in Gemelli multi-tasking e nella tua sesta casa produttiva, dovrai solo portare a termine le cose. Non c'è modo di fermarti quando metti gli occhi su un'attività. Rivolgiti a un Leo capace per il supporto di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: sei sexy quando sei esuberante. Quindi, potresti essere molto attraente poiché l'adorabile Venere nella tua zona di collaborazione si allinea con il virile Marte. A tutti piace una persona che sa quello che vogliono e non esita a seguirla. L'approccio diretto potrebbe essere troppo diretto. Circumnavigare fino a quando appare l'apertura ideale. Le tue mosse brusche potrebbero portare una relazione o un interesse romantico al livello successivo.

Carriera / Finanza: sei sicuro di quello che stai dicendo? Il teatrale Leo Sun in contrasto con l'evasivo Nettuno nella tua zona di comunicazione potrebbe rivelare che la tua performance è una copertura per la tua mancanza di comprensione dei fatti. Si può essere tentati di abbellire le informazioni o inventare qualcosa da un panno intero; tuttavia, è probabile che alla fine verrai scoperto. Per alcuni, il problema può essere una mancanza di immaginazione e una ostinata riluttanza a pensare fuori dagli schemi. In entrambi i casi, i problemi di comunicazione possono creare problemi.

Crescita personale / spiritualità: applica la perseveranza del tuo marchio per risolvere un problema sul fronte familiare e familiare. Affrontarlo potrebbe non essere facile, ma ne varrà la pena se alla fine si ristabilirà l'armonia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: non vale la pena essere sempre molto seri e stressati. La gioia e l'umorismo che porti in tutto ciò che fai eleveranno l'atmosfera intorno a te. Potrebbe anche rafforzare la connessione tra te e un Leone che ha dimenticato come ridere.

Amore / amicizia: gli affari di denaro tra te e un tuo caro compagno diventano affari divertenti mentre il Leone Sole nella tua zona di collaborazione si scontra con il losco Nettuno nella tua casa di denaro e beni. È un momento opportuno per adottare una politica "Non prestare e non prendere in prestito". Tu e l'altra parte potreste avere idee molto diverse sui termini di un accordo, ed è qui che iniziano i vostri problemi. Non sei sempre completo come dovresti su queste questioni. È ora di migliorare il tuo gioco.

Carriera / Finanza: con l'attrattore Venus nella tua zona di lavoro, le persone ti favoriscono e si divertono ad averti intorno. L'aspetto di Venere per il go-getter Marte suggerisce che puoi sfruttare la tua popolarità per fare le cose. Quando c'è un'atmosfera amichevole tra te e i tuoi colleghi, è facile motivarli. Ciò che suona come un ordine di qualcuno che non è piaciuto può sembrare più un suggerimento utile quando proviene da te.

Crescita personale / spiritualità: la guarigione inizia quando ti apri a un'esperienza dolorosa. Rivolgiti al tuo terapista, a un amico fidato o a un consulente spirituale per il supporto di cui hai bisogno. Scoprirai che non sei solo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna che entra nel tuo regno domestico, non vedrai l'ora di goderti i comfort di casa alla fine della giornata. Che tu sia da solo o che stai facendo il cucchiaio con la tua dolce metà, sarà un sollievo rilassarti. È un buon momento per entrare in contatto con i tuoi Gemelli preferiti.

Amore / Amicizia: con Marte sexy che canta con Venere nel regno che governa l'intrattenimento e la tua vita amorosa, sei pronto per divertirti. Fare quello che vuoi potrebbe costare un po 'di più, ma è una spesa che non ti dispiacerà. È una serata fantastica per un appuntamento. La tua vivacità e la tua atmosfera giocosa ti renderanno irresistibile. Se voli da solo, fare qualcosa di divertente da solo potrebbe portarti una nuova cotta.

Carriera / Finanza: nel bene o nel male, probabilmente non stai visualizzando le tue capacità in modo realistico. È quello che succede quando il fiero Leone Sole nella tua zona di lavoro si scontra con il losco Nettuno nel tuo segno. Sotto questo allineamento disordinato, o sottovaluti enormemente ciò di cui sei capace o immagini di poter fare cose che sono ben al di sopra del tuo grado di paga. In entrambi i casi, potrebbe rovinare un'attività su cui stai lavorando. Mantieni le cose semplici per oggi e non fare mosse discutibili.

Crescita personale / spiritualità: c'è di più in te rispetto alla persona che sei abituato a proiettare. Permettersi di evolversi è l'ultimo atto di cura di sé. Chi vuoi che vada avanti?

