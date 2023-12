Oroscopo di oggi 12 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 12 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 12 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 DICEMBRE 2023

La Luna Nuova nel vivace Sagittario accende il desiderio di avventura. È il momento perfetto per pianificare una vacanza o la tua prossima ricerca educativa o spirituale. Ampliare i tuoi orizzonti può essere entusiasmante. Con il potente Marte a bordo, sarai motivato a provare qualcosa di nuovo. Potrebbero esserci delle resistenze quando vai avanti con i tuoi piani, ma è improbabile che ti fermerà. L’atmosfera è “vai alla grande o vai a casa” mentre il sole, la luna e Urano si allineano. Quanto rischio sei disposto a correre? Una scommessa potrebbe dare i suoi frutti. Tuttavia, potrebbe anche finire con una perdita. Forse dovresti vedere dove è diretto questo viaggio prima di mettere tutto in gioco?

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 DICEMBRE 2023

Avrai molto da dire al tuo partner o a una persona di interesse poiché il loquace Mercurio si sincronizza con l'affettuoso Venere nella tua casa di partenariato. Un dialogo cuore a cuore può darti un'idea di come stanno le cose. Potresti essere ispirato a fare progetti per fare qualcosa di eccitante. Inserire una fuga romantica o un appuntamento avventuroso sul calendario ti darà qualcosa di divertente da aspettarsi. I tori single si divertiranno a chiacchierare con qualcuno di cultura o background diverso. Potresti scoprire di avere molto più in comune di quanto immaginassi. Cogli l'attimo e pianifica di continuare la conversazione durante la cena o un drink. Chissà dove potrebbe andare?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 DICEMBRE 2023

La Luna Nuova nel vivace Sagittario e la tua zona di partnership segnalano un nuovo inizio audace per le relazioni. Cogli l'attimo e fissa una nuova agenda per un'importante relazione romantica o professionale. Con il potente Marte nella foto, l’atmosfera può essere competitiva o può segnalare il desiderio di lavorare insieme al proprio partner per raggiungere un obiettivo condiviso. Formerai una coppia dinamica quando unirai le forze. Puoi essere imprevedibile mentre il sole e la luna si scontrano con il ribelle Urano. Il tuo partner o un amico intimo potrebbe chiedersi se sei qualcuno su cui possono fare affidamento. Anche tu potresti non essere sicuro del motivo per cui fai le cose che fai. Forse hai bisogno di un po' di tempo da solo?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 DICEMBRE 2023

Un allineamento Sole-Chirone che dà energia alle tue case di lavoro e status lo rende un giorno eccellente per correggere un passo falso e, a sua volta, riparare la tua reputazione. Riprendi il potere quando sei responsabile delle tue azioni e fai ciò che puoi per sistemare le cose. Non lasciare che la perfezione sia nemica del bene. Anche un piccolo passo nella giusta direzione può portarti sulla strada giusta. Le persone tendono a essere piuttosto indulgenti quando ammetti di non aver gestito le cose nel modo giusto. Mentre Venere si sincronizza con Vesta nel tuo segno, l’amor proprio sarà all’ordine del giorno. Ti divertirai ad esplorare i tuoi interessi e a svelare le tue abilità. Hobby e progetti personali possono essere gratificanti.