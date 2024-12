Oroscopo di oggi 12 dicembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 12 dicembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti essere pronto per una giornata di divertimento e giochi mentre l'affascinante Venere si oppone al fiducioso Marte sul tuo asse amicizia-appuntamenti. Flirtare ed essere corteggiati può essere super divertente. La tensione sessuale tra te e un ammiratore sarà palpabile. Sei pronto a vedere dove potrebbe andare a parare? O ti stai semplicemente godendo l'attenzione e il divertimento? Se sei in coppia, organizza un appuntamento emozionante con il tuo partner. Anche incontrare gli amici può essere un bel momento. Non sai mai in che tipo di guai divertenti ti troverai quando sei fuori e in giro con la tua squadra.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Indossa il tuo vestito più accattivante e cerca situazioni che ti consentano di brillare. Non c'è niente di meglio di un po' di attenzione per farti sentire bene con te stesso. Trasuderai fascino e sex appeal mentre l'affascinante Venere nel tuo settore pubblico si oppone al potente Marte. La tua atmosfera accattivante attirerà le persone e le renderà curiose di scoprire di cosa ti occupi. Se siete in coppia, potreste trascorrere una serata super eccitante, quindi fate in modo che sia una priorità trascorrere del tempo di qualità con il vostro partner. Se avete figli, chiamate una babysitter. A volte è importante dare la priorità al romanticismo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con la seducente Venere che si oppone al virile Marte nella tua casa della comunicazione, una conversazione piccante potrebbe preparare il terreno per uno sviluppo emozionante nella tua vita amorosa. Anche un battibecco tra amanti potrebbe essere il preludio a una serata memorabile. Riconciliarsi con il tuo partner può cambiare le carte in tavola con questa energia passionale in gioco. Potresti anche essere coinvolto in uno scambio di messaggi eccitante. Assicurati di tenere il telefono nascosto da occhi indiscreti. Ciò che viene condiviso tra te e un partner o una persona di interesse potrebbe essere personale. C'è sempre di più nella storia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Scoprirai di relazionarti molto bene con gli altri oggi, Cancro, e la tua comunicazione si rivelerà piuttosto preziosa. Potresti ritrovarti nella posizione di arbitro semplicemente perché hai la mente distaccata di cui le persone hanno bisogno per risolvere le controversie. Assumi un ruolo attivo nella vita di chi ti circonda e guarda come la tua vita trae beneficio dalla generosità delle tue azioni.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

L'affascinante Venere nella tua zona di coppia opposta al sexy Marte nel tuo segno è destinata a far volare scintille. Qualcosa di magico potrebbe accadere quando tu e il tuo interesse amoroso vi connettete. La tensione sessuale tra voi è palpabile. Non sorprenderti se accende un battibecco tra amanti. Resisti e non lasciare che l'atmosfera diventi brutta. Un fantastico sesso di recupero potrebbe renderlo utile. Se sei single, potresti avere un intenso momento di amore-odio con una figura avvincente che incrocia il tuo cammino. Dovrai indagare ulteriormente, quindi assicurati di scambiare le informazioni di contatto. Amali o odiali, potresti non essere in grado di toglierli dalla testa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Il tuo amore per un progetto può accendere la tua autostima, poiché la Venere passionale nella tua casa del lavoro si oppone al motivante Marte. Basta un po' di ispirazione per farti dimenticare tutte le cose che pensi di non poter fare. Allo stesso modo, la competizione può farti capire cosa è in gioco e spingerti a dare il massimo. Osate tuffarvi a capofitto in un incarico entusiasmante. Scoprirete che l'acqua è bella. Se siete coinvolti in un flirt sul posto di lavoro, la tensione sessuale tra voi e l'altra persona può essere palpabile. Attento, Vergine. Può diventare complicato quando mescoli gli affari al piacere. Considerate le potenziali conseguenze prima di coinvolgervi con un collega.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

La tensione sessuale tra te e il tuo partner o una persona di interesse sarà palpabile quando l'affascinante Venere si oppone al guidato Marte sul tuo asse vita amorosa-vita sociale. Se siete in coppia, fate progetti speciali, subito! Potreste trascorrere una serata che non dimenticherete mai. Le scintille tra te e un amico possono essere emozionanti ma oh così complicate. Se agisci in base ai tuoi sentimenti, non si torna più a come erano prima le cose. Faresti meglio a rallentare e considerare le conseguenze prima di uscire dalla friend zone. È saggio scoprire cosa ti aspetta.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Sarai appassionato sia della tua vita privata che della tua carriera, poiché la seducente Venere si oppone al motivato Marte sul tuo asse vita personale-vita pubblica. Mantenere le cose in equilibrio potrebbe richiedere un'attenta considerazione dei tuoi obiettivi e una negoziazione con le persone care che saranno influenzate dalle decisioni che prendi. Venere nel tuo regno domestico segnala che il tuo cuore è con la tua casa e la tua famiglia. Tuttavia, con il tuo co-governatore, Marte, nel tuo settore professionale, c'è una grande spinta verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi di carriera. Gestire entrambi può essere una danza delicata. Tutti i segnali indicano che sei pronto per la sfida.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Uno scontro verbale con un collega può essere motivante e informativo, poiché la Venere passionale si oppone al competitivo Marte sul tuo asse di comunicazione. È un momento opportuno per fare brainstorming su un grande progetto. Le idee che invii al mondo saranno sicuramente spunti di conversazione. I tuoi concetti sfideranno le persone a pensare alle cose in un modo nuovo. Potrebbero aver già sentito tutto prima, ma non con l'intrigante angolazione che porti tu. Allo stesso modo, una conversazione accesa con il tuo interesse amoroso può essere molto provocatoria. È il tipo di tensione sessuale e scintilla che può rendere una serata romantica. Evita un potenziale litigio e indirizza la discussione verso un argomento più coinvolgente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Potrebbe esserci tensione su un problema che riguarda le risorse altrui, poiché la Venere viziata si oppone al competitivo Marte sul tuo asse finanziario. Potrebbe riguardare prestiti, debiti, alimenti, eredità o fondi che condividi con un'altra persona. Riuscirai a uscire da un problema con il tuo fascino? Forse. Con Marte retrogrado, dovrai stare attento a non commettere gli stessi errori che hai fatto in passato. Puoi catturare più mosche con il miele che con l'aceto, quindi cerca di non iniziare una discussione. Non puoi permetterti di irritare la persona che si frappone tra te e ciò che desideri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

C'è tensione sessuale nell'aria mentre la seducente Venere nel tuo segno si scontra con il potente Marte nella tua casa della partnership. Le scintille tra te e il tuo interesse amoroso saranno così palpabili che qualcuno potrebbe dirti di prendere una stanza. Se sei single, potrebbe essere una giornata emozionante per incontrare nuove persone. Potrebbe esserci una grande alchimia tra te e una persona intrigante che incontri. Tuttavia, potresti non essere sicuro se la ami o la odi. Capirlo può essere molto divertente, quindi fai dei piani per incontrarti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Sarai ispirato a perseguire ciò che desideri sul posto di lavoro, poiché l'appassionata Venere si oppone al competitivo Marte nella tua casa del lavoro. Forse c'è un progetto a cui segretamente desideri lavorare, ma hai avuto paura di parlare e chiedere ciò che desideri. Cogli l'attimo! È tempo di fare la tua mossa. Una persona che sembra ostacolarti potrebbe diventare un alleato quando dimostri che è qualcosa per cui sei disposto a combattere. A volte un'opportunità è destinata a te e tutto ciò che devi fare è presentarti e rivendicarla.