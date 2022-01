Oroscopo di oggi 12 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 12 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 12 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con uno scontro mattutino tra il tuo pianeta dominante, Marte, nel focoso Sagittario, e la terrosa Luna del Toro. Potrebbe essere necessario fare uno sforzo oggi per rimanere aperti a input e feedback. Questo pomeriggio la luna si svuota naturalmente e sentirai il cambiamento di energia. Questa sera la luna si sposta in allegri Gemelli, dando un sollievo al tuo umore. Quel Capricorno non significa essere fastidioso; semplicemente non riescono ad aiutare se stessi.

Amore/Amicizia: La Luna del Toro si unisce a Cerere, generando il desiderio di prendersi cura degli altri. Questa energia richiede azione, quindi fai qualcosa che dimostri alla persona amata quanto ci tieni. Se conosci il loro linguaggio d'amore, puoi star certo che il tuo gesto atterrerà e avrà un impatto reale.

Carriera/Finanza: La Luna in Toro attiva il tuo settore monetario, incontrandosi con il Sole Capricorno e Plutone nella tua decima casa di carriera. Hai un'idea chiara di quali passi devi intraprendere professionalmente e la fiducia necessaria per avere successo. Ora tutto ciò che devi fare è mettere in moto le cose.

Crescita personale/Spiritualità: la coscienza della prosperità attira automaticamente l'abbondanza. Sforzati di rimanere consapevole delle benedizioni che fluiscono nella tua vita. La gratitudine attira benedizioni e grazia.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il sestile prima dell'alba tra la luna in Toro e Nettuno in Pesci genera l'energia creativa di cui hai bisogno per iniziare la giornata. Il trigono tra il Sole Capricorno, Plutone e la luna rafforza la tua fiducia. La luna non c'è più questo pomeriggio, quindi affronta i tuoi progetti importanti all'inizio della giornata. Successivamente, la luna si sposta in Gemelli e la disposizione della terra cambia completamente. Se hai pensato di assumere un assistente o una mano amica, una Vergine sarebbe la scelta ideale.

Amore/Amicizia: il compassionevole Nettuno in Pesci mette in risalto la tua undicesima casa di umanitarismo, sestiliando la Luna del Toro, ammorbidendo il tuo cuore e invocando il tuo lato spirituale. Fare di tutto per aiutare qualcuno ti solleva il morale. Sia che tu compri un panino per qualcuno meno fortunato o fai una donazione al tuo ente di beneficenza preferito, il tuo amore scorre liberamente oggi.

Carriera/Finanza: la Luna Gemelli si unisce al Nodo Nord nel tuo settore monetario questo pomeriggio, migliorando la tua intuizione e creatività e invocando crescita e successo. Fidati dei tuoi impulsi finanziari e prosegui con l'azione.

Crescita personale/Spiritualità: i tuoi doni e le tue capacità sono molto necessari nel mondo di oggi. Sii audace e non esitare a promuoverti. Inizialmente, potrebbe sembrare scomodo, ma man mano che le ricompense arrivano, troverai il tuo appoggio e ti divertirai.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti trovare difficile alzarti dal letto questa mattina con il delizioso sestile tra il mistico Nettuno e la Luna del Toro che attiva sogni e visioni nel tuo tema natale. La luna non c'è più questo pomeriggio, quindi prenditi cura dei progetti importanti all'inizio della giornata. Più tardi, la luna si sposta nel tuo segno e tutto si sente a posto con il mondo. Incontra una Bilancia per un drink e una cena dopo il lavoro.

Amore/Amicizia: Marte in Sagittario mette in evidenza la tua settima casa di partnership, scontrandosi con la Luna del Toro, creando tensione e forse discussioni con il tuo partner. Fai del tuo meglio per mantenere la calma sotto controllo in modo da non dover fare ammenda in seguito. È impossibile ritirare le parole che fanno male, non importa quanto tu lo voglia.

Carriera/Finanza: Nettuno creativo in Pesci attiva la tua decima casa di carriera, successo e realizzazione, sestiliando la Luna del Toro, generando idee e opportunità. Pensare in grande. Se hai bisogno di scomporlo e concentrarti sugli alberi, puoi farlo al secondo passaggio.

Crescita personale/spiritualità: non scusarti mai per il tuo entusiasmo e ottimismo. Sono tra i tuoi tratti migliori.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la Luna del Toro si armonizza con la tua energia del Cancro, illuminando la tua undicesima casa di amicizia e affari sociali. Considera il pranzo con un buon amico o due; assicurati di includere uno Scorpione. Prenditi cura di compiti e progetti importanti all'inizio della giornata, poiché diventa più difficile una volta che la luna si svuota, ovviamente questo pomeriggio. La luna si sposta in Gemelli e nella tua dodicesima casa di introspezione e spiritualità questa sera. Avrai voglia di infilarti presto e goderti quel cambiamento nel cosmo.

Amore/Amicizia: la Luna in Toro trina con il Sole Capricorno e Plutone nella tua settima casa di unione. Hai la fiducia e l'ottimismo per affrontare un problema nella tua relazione, e il trigono di Plutone ti consente di vedere cosa sta davvero succedendo e di arrivare al nocciolo della questione.

Carriera/Finanza: Marte in Sagittario attiva la tua sesta casa di lavoro, scontrandosi con la luna e suscitando intense emozioni, tra cui rabbia e risentimento. Potresti avere una sfida da affrontare al lavoro, ma non cercare di affrontarla da solo.

Crescita personale/spiritualità: solo perché sei tranquillo, introspettivo e gentile non significa che sei debole. Afferra la corona e lo scettro ed entra nel tuo potere.