Oroscopo di oggi 12 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 12 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 12 giugno 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La tua disponibilità a spendere generosamente una serata fuori può renderti una cattura desiderabile. Mentre Venere nella tua zona degli appuntamenti si scontra con Giove esagerato, è intelligente ricordare che i soldi non possono comprare l'amore. Tuttavia, può senza dubbio catturare l'attenzione di qualcuno. Sfortunatamente, probabilmente perderanno interesse se privati ​​della tua generosità. Non esagerare a meno che non si tratti di un'occasione speciale o se stai spendendo per qualcuno altrettanto generoso. Con Plutone retrogrado in Capricorno fino al 10 ottobre, dovrai riesaminare il modo in cui gestisci il potere e ti relazioni con coloro che lo esercitano. Quanto controllo esercitano le figure influenti sulle tue scelte, in particolare nella tua carriera? Recuperare il tuo potere ti dà più controllo sul tuo destino.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Dato che Venere creatrice di gusti nel tuo regno domestico quadra lo stravagante Giove nel tuo segno, nessun prezzo è troppo alto quando si tratta di sistemare la tua casa. Vivere uno stile di vita di lusso è importante per te, quindi vuoi che il tuo arredamento sia di tendenza. Ciò che desideri ha un prezzo, quindi dovrai scavare in profondità nelle tue risorse. Va bene se sei a filo, ma è intelligente essere parsimoniosi se i soldi sono pochi. Con Plutone retrogrado in Capricorno fino al 10 ottobre, sei incoraggiato a esaminare l'influenza esercitata da insegnanti, mentori e guide spirituali. Segui ciecamente i loro insegnamenti o usi la loro conoscenza per accendere la tua saggezza interiore?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

C'è qualcosa come dire troppo. Poiché Venere nel tuo settore della comunicazione quadra l'amplificatore di Giove, potresti essere tentato di fare una dichiarazione d'amore esagerata. Un momento dolce può rapidamente diventare imbarazzante se l'altra persona non si sente allo stesso modo. Un boccone di affetto può stuzzicare il loro appetito. Tuttavia, non è saggio servirli con un piatto pieno a meno che i tuoi sentimenti non siano chiaramente ricambiati. A volte, meno è meglio. Con Plutone retrogrado in Capricorno fino al 10 ottobre, sei incoraggiato a esaminare i tuoi legami emotivi, sessuali e finanziari con gli altri, in particolare i tuoi partner (innamorati o d'affari). La dipendenza può dare agli altri un controllo eccessivo su di te. Prova a ripristinare l'equilibrio tra dare e avere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Le possibilità di spendere troppo sono alte mentre Venere viziata si scontra con Giove "più è meglio". Uno shopping sfrenato o una serata costosa con gli amici sono alcune delle attività che possono accumulare grandi conti. Mentre Venere è nella tua casa dei beni per un lungo soggiorno, denaro e opportunità possono fluire a modo tuo con il minimo sforzo. Sfortunatamente, più soldi possono portare a maggiori spese. Stabilire un limite prima di raggiungere la città è un'idea intelligente. Con Plutone retrogrado in Capricorno e la tua zona di partnership fino al 10 ottobre, vorrai rivedere le tue relazioni più strette. Sradicare cosa (e chi) non funziona più farà spazio a una nuova crescita. Appoggiati alla rigenerazione.