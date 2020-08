Oroscopo di oggi 13 agosto 2020: le previsioni astrali segno per segno

Oroscopo di oggi: le previsioni astrologiche segno per segno

Ariete

Panoramica generale: ti divertirai a parlare con le persone che incontrano la tua strada oggi. Incontrare persone che conosci (come un Leone) e conoscere nuove persone sarà fonte di ispirazione. Ti farà anche sentire come se fossi una parte intrinseca di ciò che sta accadendo nel tuo mondo.

Amore / Amicizia: con l'amplificatore Jupiter che fa quadrare la devota Giunone nella tua zona di collaborazione, sei destinato ad aspettarti troppo dal tuo interesse amoroso e dalle relazioni in generale. E mentre le tue aspettative gonfiate potrebbero essere ovvie per gli altri, potresti non vederlo da solo. Chiediti se in cambio dai quanto chiedi. Meglio ancora, chiedi al tuo partner oa un amico. Potresti essere sorpreso dalla risposta.

Carriera / Finanza: la tua personalità dura non accetta un no come risposta. Con il tuo sovrano, Marte, nel tuo segno, la tua fiducia è alle stelle. Non avrai problemi ad affrontare il tuo capo o un'altra figura influente per ottenere ciò che desideri. Il potente Marte che si scontra con il magistrale Plutone potrebbe innescare un'epica lotta per il potere. Attento, Ariete. Non dovresti iniziare una battaglia se non hai quello che serve per vincere la guerra. Considera le conseguenze delle tue azioni prima di fare un gioco audace.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna Gemelli che aspira al comunicatore Mercurio nella tua zona di creatività, scrivere, un progetto furbo o partecipare a un club del libro saranno modi eccellenti per intrattenerti ed esprimere le tue idee.

Toro

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di denaro e beni per tutto il giorno, le questioni materiali saranno nella tua mente. Ti occuperai di conservare ciò che hai e acquisire ciò che desideri. Una conversazione con un Leone potrebbe fornire suggerimenti utili.

Amore / Amicizia: l'allineamento della Luna Gemelli con Mercurio nel tuo regno domestico lo rende un momento eccellente per discutere di problemi domestici e familiari. L'atmosfera è spensierata, quindi anche gli argomenti delicati non rischiano di arruffare le piume. Potresti essere entusiasta di discutere i miglioramenti della casa o i prossimi piani familiari.

Carriera / Finanza: l'amplificatore Giove che quadratura Juno nella tua zona di lavoro suggerisce che la tua devozione al tuo lavoro potrebbe essere eccessiva. Il desiderio di emergere come esperto in ciò che fai potrebbe alimentare la tua guida. Non c'è niente di sbagliato nell'essere ambiziosi; tuttavia, la tua ambizione può avere un prezzo. Crea l'aspettativa di produrre sempre ad un livello elevato. Inoltre, lavorare così duramente può avere un impatto negativo sulla tua salute. Forse è intelligente ridurlo?

Crescita personale / spiritualità: sei il proverbiale toro nel negozio di porcellane che semina il caos ovunque tu vada. Con il potente Marte nella tua dodicesima casa nascosta che si scontra con il potente Plutone, sei cieco al danno che causi quando infrangi le regole. La rabbia e la frustrazione represse per la mancanza di controllo su determinati eventi della tua vita potrebbero essere la colpa. Fai in modo che il tuo potere lavori per te invece che contro di te.

Gemelli

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno in aspetto con il tuo sovrano, Mercurio, avrai molto da dire. Questo è particolarmente vero quando ti connetti con un Leone loquace che è sulla tua lunghezza d'onda. Un incontro per un caffè o un drink di persona o tramite chat video potrebbe essere piacevole.

Amore / Amicizia: con Giove esagerato che fa quadrare Giunone nella tua zona romantica, potresti spingere troppo oltre la ricerca dell'amore. Un grande gesto romantico potrebbe essere un po 'troppo per qualcuno da accettare. Invece di essere un'attivazione, potrebbero essere disattivati. Quando esprimi il tuo affetto e fai conoscere il tuo interesse, a volte meno è meglio. Un po 'di moderazione può fare molto per mantenere l'attenzione di qualcuno.

Carriera / Finanza: la manipolazione e le tattiche del braccio forte possono causare problemi con un progetto di squadra. Con Marte ostile nella tua undicesima casa comune che fa quadrare il prepotente Plutone, qualcuno potrebbe impiegare misure estreme per prendere il controllo e forzare la propria agenda. La coercizione può avere risultati devastanti per tutti i soggetti coinvolti. Se ti ritrovi a ricevere un comportamento aggressivo, raduna i tuoi alleati e affronta la sfida in modo appropriato. Non puoi controllare quello che fanno gli altri, ma puoi assicurarti che il tuo comportamento sia irreprensibile.

Crescita personale / spiritualità: sei orgoglioso di essere ben informato. È un ottimo giorno per esaminare i tuoi siti web preferiti e aggiornarti sulle notizie rilevanti per la tua vita.

Cancro

Panoramica generale: la meditazione, la preghiera e altre pratiche contemplative possono interessarti. Con la luna nella tua riposante dodicesima casa per tutto il giorno, sarai ispirato a staccare la spina dai rumori esterni e sintonizzarti con il tuo sé superiore. Un Leone spirituale può avere suggerimenti per aiutarti a connetterti.

Amore / amicizia: le tue aspettative su te stesso, sul tuo partner e sui tuoi cari possono essere eccessive. Con Giove esagerato che quadra la devota Giunone, richieste di grandi dimensioni potrebbero creare problemi in una relazione. La tua dedizione ai tuoi cari è ammirevole; tuttavia, non dovresti renderlo la cosa che ti definisce. Quando lo fai, soffri quando nessuno riconosce quanto fai. Prova a fare di meno ea delegare le responsabilità ad altri. Migliora le relazioni tutt'intorno.

Carriera / Finanza: essere il capo e comportarsi in modo prepotente sono cose completamente diverse. Con Marte ostile nella tua decima casa autorevole che si scontra con il cervello Plutone, il tuo comportamento potrebbe innescare uno scontro con un avversario altrettanto feroce. Questa persona potrebbe essere il tuo capo, un contatto aziendale importante o qualcuno con cui interagirai da vicino oggi. Ciò di cui hai bisogno è la cooperazione, non il conflitto o la competizione. Non sarà intelligente sfidare una persona che ha il potere di abbatterti.

Crescita personale / spiritualità: c'è qualcosa di profondamente soddisfacente nel trascorrere del tempo a casa godendo delle comodità delle tue creature preferite. È nutriente per mente, corpo e anima rallenta e lasciati andare al relax.

Leone

Panoramica generale: con la luna nella tua zona della comunità per tutto il giorno, devi sentire come se ci fosse un posto speciale a cui appartieni. Potrebbe essere tra amici o con un gruppo o di cui fai parte. Connettersi con un Gemelli può essere particolarmente gratificante.

Amore / Amicizia: quando esprimi il tuo affetto, lo appoggerai su di esso grazie all'amplificatore Jupiter che quadrerà Juno nella tua zona di comunicazione. Il tuo ascoltatore potrebbe trovarlo difficile da accettare. Riduci i complimenti e l'attenzione che offri a qualcuno a cui tieni. Dire di meno può significare di più. Non c'è niente come un piccolo mistero per mantenere l'interesse di qualcuno. Non è saggio dare via tutto.

Carriera / Finanza: non cedere all'impulso di inveire e arrabbiarsi. Con l'aggressivo Marte nella tua casa delle credenze che si scontra con il persuasivo Plutone, puoi essere piuttosto assertivo quando si tratta di convincere qualcuno a vedere le cose dal tuo punto di vista. Non vincerai alcun punto se sei invadente, soprattutto sul posto di lavoro. In effetti, la tua prepotenza potrebbe innescare un conflitto con un collega. Soprattutto se dici loro come fare il loro lavoro. Metti i freni prima di schiantarti e bruciarti.

Crescita personale / spiritualità: la difesa potrebbe essere un segno che dubiti delle tue convinzioni. È intelligente esplorare punti di vista alternativi. Potrebbe farti cambiare idea o riaffermare gli ideali che hanno un significato per te. Sii aperto a nuove informazioni.

Vergine

Panoramica generale: con la luna in cima al grafico per tutto il giorno, potresti essere in un ruolo altamente visibile. Fortunatamente, sarai a tuo agio quando sarai sotto i riflettori. Se ti innervosisci, puoi sempre contattare qualcuno (come un Leone) che ti supporta da dietro le quinte.

Amore / amicizia: il desiderio furioso può spingerti a oltrepassare i confini in una relazione amorosa. Con l'assertivo Marte che si scontra con l'ossessivo Plutone nella tua zona romantica, non c'è fine a quanto sei disposto ad andare lontano per ottenere la tua strada. Non lasciare che la passione ti renda cieco al buon senso e alle buone maniere. Conquistare qualcuno e costringerlo a sottomettersi non è la stessa cosa. Allo stesso modo, non dovresti essere troppo invadente quando hai a che fare con i bambini. Non essere una bestia. Le persone a cui tieni meritano tenerezza e amore.

Carriera / Finanza: indipendentemente dal fatto che tu sia il capofamiglia principale, sei orgoglioso di provvedere a te stesso e ai tuoi cari. Con l'entusiasta Giove che fa quadrare Giunone nel settore del tuo denaro e dei tuoi beni, la pressione è accesa per soddisfare i bisogni materiali. Il tuo partner oi tuoi figli potrebbero avere aspettative enormi che sono impossibili da soddisfare. Allo stesso modo, potresti essere stupidamente ottimista su ciò che puoi fare. È ora di eseguire il downgrade di ciò che ci si aspetta.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna Gemelli che aspira Mercurio nella tua dodicesima casa privata, potrebbe essere liberatorio condividere qualcosa che normalmente tieni per te. A chi puoi aprirti?

Bilancia

Panoramica generale: la tua curiosità può portarti in avventure intriganti. Con la luna in Gemelli curiosi per tutto il giorno, sarai desideroso di ampliare i tuoi orizzonti mentali e fisici. Un Leone che la pensa allo stesso modo potrebbe essere un ottimo compagno per il tuo viaggio.

Amore / Amicizia: essere dominati potrebbe innescare ricordi di un evento infelice dell'infanzia. Con Marte ostile che si scontra con il controllo di Plutone, la tua rabbia potrebbe essere sproporzionata rispetto a quello che sta succedendo. È perché stai rivivendo vecchi traumi rispondendo agli eventi attuali. Evita i conflitti, soprattutto con il tuo interesse amoroso o con un membro della famiglia. Le persone che ti sono più vicine sanno come colpire dove fa male. Anche tu potresti fare il bullo; tuttavia, nessuno vince quando si causa danni.

Carriera / Finanza: con la spiritosa Luna Gemelli che si allinea con il ben informato Mercurio, il tuo gioco di comunicazione è perfetto. È il momento opportuno per collaborare con un team e condividere ciò che sai. Lo scambio di energie e idee tra te ei tuoi colleghi può essere molto stimolante. È anche un ottimo momento per scrivere, fare ricerche, marketing e PR.

Crescita personale / spiritualità: Giove esagerato, quadrare Giunone nel tuo segno potrebbe spingerti a dare troppa importanza al ruolo di partner rispettoso. Essere in una relazione è fantastico, ma non dovrebbe essere l'essenza e la fine della tua esistenza. C'è di più per te e la vita oltre alla collaborazione.

Scorpione

Panoramica generale: sei nel tuo elemento quando la luna è nella tua enigmatica ottava casa. È solo il tipo di intensità emotiva con cui prosperi. Un intrepido Leone può sopportare le tue vibrazioni pesanti e altre ancora. Non è probabile che saranno intimiditi da te.

Amore / amicizia: è bello che ti senti obbligato ad aiutare una persona che sta soffrendo. Sebbene con Giove in quadratura la devota Giunone, la tua dedizione a questa persona potrebbe essere un po 'eccessiva. Fai attenzione ai randagi che atterrano sulla tua porta in cerca di cure. Non è il tuo lavoro occuparti di ogni persona distrutta che si presenta in cerca di aiuto. Spesso quando le loro ferite vengono riparate, volano in gabbia e ti senti lasciato con la sensazione di essere stato sfruttato.

Carriera / Finanza: con i pesi massimi Marte e Plutone in guerra, potresti ritrovarti a viziare per una battaglia. La rabbia potrebbe sorgere quando un'attività non viene eseguita come pensi che dovrebbe essere o qualcuno ti dice come fare il tuo lavoro. Indipendentemente dal fatto che la tua lamentela sia legittima, non dovresti perdere la pazienza. Hai sempre il potere di scegliere come rispondere. Raffreddare prima di affrontare una situazione calda può aiutare a disinnescare una potenziale esplosione.

Crescita personale / spiritualità: ti sentirai a tuo agio quando discuti di questioni emotive complicate. In effetti, potresti trovare un po 'catartico aprirsi. Assicurati solo che il tuo ascoltatore possa gestire una conversazione schietta e rivelatrice.

Sagittario

Panoramica generale: guarderai al tuo partner, a un amico intimo o al tuo compagno di lavoro preferito per il cameratismo con la luna nella tua zona di collaborazione. Non c'è niente di meglio che passare del tempo con qualcuno che ti prende. Un Leone intelligente potrebbe essere il tuo compagno più intrigante.

Amore / amicizia: la tua vita sociale può incidere sul tuo budget. Soprattutto quando sei determinato a stare al passo con un set più ricco. Con l'indulgente Giove nella tua zona monetaria che fa quadrare Giunone, la tua devozione ai tuoi amici ha un prezzo. Allo stesso modo, soddisfare le richieste di un amico esigente potrebbe metterti in difficoltà. È un momento opportuno per esaminare le aspettative e capire cosa puoi permetterti di dare.

Carriera / Finanza: perseguire un'opportunità o un possesso molto ricercato potrebbe assumere un brutto vantaggio. Con l'aggressivo Marte che si scontra con l'ossessivo Plutone nella tua materialistica seconda casa, i guanti verranno via quando c'è competizione per qualcosa che desideri. È intelligente considerare le conseguenze delle tue azioni prima di spingere per ottenere ciò che desideri. Puoi mettere i freni su una mossa disastrosa prima di fare danni reali? La vittoria potrebbe non essere così dolce se la vittoria ha un prezzo elevato.

Crescita personale / spiritualità: con la curiosa Luna Gemelli che aspira al consapevole Mercurio nella tua casa di coscienza superiore, ti divertirai a studiare spiritualità. Una conversazione con un insegnante o il tuo consigliere spirituale preferito potrebbe essere molto istruttiva.

Capricorno

Panoramica generale: con la luna nella tua sesta casa produttiva, operi come una macchina ben oliata. Prendersi cura del proprio corpo è essenziale per poter funzionare continuamente ad alto livello. I consigli di un Gemelli attento alla salute possono fornire suggerimenti utili.

Amore / amicizia: i problemi a casa o con la famiglia potrebbero spingerti oltre il limite. Con Marte nel tuo regno domestico che si scontra con il prepotente Plutone nel tuo segno, sei disposto a prendere misure estreme per controllare come si svolge uno scenario. Puoi scegliere consapevolmente come rispondere invece di reagire ciecamente. Agire in modo compulsivo potrebbe peggiorare ulteriormente una brutta situazione. Stai calpestando un terreno sensibile, quindi è consigliabile una misura di cura e cautela. Non è il momento di scatenare il tuo tiranno interiore.

Carriera / Finanza: non importa quanto fai o quanto realizzi, non sembra mai abbastanza. Con Giove nel tuo segno in quadratura con la devota Giunone nella tua zona di carriera, potresti sentirti obbligato ad affrontare ancora di più. Francamente, anche il minimo aumento del carico di lavoro o dell'ambizione potrebbe essere un po 'eccessivo. Questa cosa sposata alla tua carriera è stata portata troppo oltre. Reindirizza la tua energia verso le persone che ami.

Crescita personale / spiritualità: solo perché puoi svolgere più compiti, non significa che dovresti. Prova a prestare un'attenzione approfondita a una singola conversazione o attività prima di passare alla cosa successiva. Metti la qualità al di sopra della quantità.

Acquario

Panoramica generale: gli hobby, i progetti creativi, l'amore e il tempo trascorso con i bambini promettono di fornire l'appagamento emotivo che cerchi. Condividere un'attività preferita con una persona divertente sarà la tua idea di divertimento. Un affascinante Leone sarà un divertente compagno di giochi.

Amore / amicizia: è bello avere una relazione ideale a cui miri. Un disordinato allineamento Giove / Giunone avverte che ciò che stai cercando potrebbe essere molto difficile da realizzare. Potresti trovare difficile colmare il divario in una relazione a distanza. Oppure potrebbe essere difficile capire da dove proviene il tuo interesse amoroso, soprattutto se proviene da un background o una cultura diversa. Queste non sono situazioni impossibili; tuttavia, ci vorrà più del cieco ottimismo per farli funzionare.

Carriera / Finanza: se sospetti che qualcuno stia per indebolirti, potresti scatenarti. Con il focoso Marte nella tua zona di comunicazione che si scontra con il potente Plutone, le tue parole potrebbero sferrare un colpo mortale. Anche se hai ragionevoli motivi per parlare in modo così energico, dovresti cercare un modo meno dannoso per affrontare le tue preoccupazioni. Una volta che le tue parole sono là fuori, non puoi riprenderle. La ricaduta potrebbe essere dannosa.

Crescita personale / spiritualità: con la curiosa Luna Gemelli che contatta intelligente Mercurio, rimarrai infinitamente affascinato da una persona con interessi intriganti. La tua conversazione potrebbe ispirarti a provare cose nuove.

Pesci

Panoramica generale: con la luna nel tuo regno domestico, il desiderio di sicurezza emotiva e finanziaria guida ogni tua mossa. Devi sapere che hai uno spazio protetto in cui tornare ogni notte. Un Leone può avere informazioni utili che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi.

Amore / Amicizia: con l'avido Giove che fa quadrare Giunone nella tua zona di intimità, il tuo appetito sessuale, o quello del tuo partner, può essere vorace. Tale desiderio senza fondo può essere un compito arduo da riempire. In superficie, sembra che si tratti solo di sesso, ma c'è un desiderio più profondo. È un desiderio ardente di sperimentare la trascendenza. Anche l'amante più appassionato non sarà in grado di soddisfare quella richiesta per molto tempo.

Carriera / Finanza: non vale la pena essere frettolosi con una questione di soldi importante. L'aggressivo Marte nel vostro settore finanziario che si scontra con il cervello Plutone potrebbe farvi credere che una mossa rischiosa funzionerà a vostro favore; tuttavia, il prezzo che pagheresti per avere successo (che potrebbe comportare l'incrocio di un amico o compromettere il tuo futuro) supererà di gran lunga i benefici. Quindi, è probabile che questa sia una situazione di sconfitta. Il denaro e l'amicizia non si mescolano sotto questa influenza instabile, quindi non prestare e non prendere in prestito.

Crescita personale / spiritualità: Con la luna nel tuo regno domestico che aspira a Mercurio organizzato, occuparsi delle faccende e dei compiti pratici può essere rassicurante in quanto ti fa sentire di avere il controllo del tuo mondo.