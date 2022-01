Oroscopo di oggi 13 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 13 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 13 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con una nota di cieco ottimismo mentre la Luna Gemelli quadra Giove speranzoso. È fantastico, a patto di non sopravvalutare ciò che puoi fare. Più tardi, puoi rivolgerti a un Acquario esperto per avere una guida sui tuoi affari.

Amore/Amicizia: Mercurio e Saturno nella tua casa di amicizia possono indurre conversazioni serie. È imperativo che ti fai capire. Eppure potresti chiederti se la persona con cui stai parlando riceve il messaggio. In caso contrario, potresti sentirti un po' solo. Se c'è un problema importante su cui hai bisogno di un feedback, rivolgiti a un amico che è più grande o, forse, esperto della tua preoccupazione. La voce dell'esperienza può far riflettere.

Carriera/Finanza: non c'è lamentela troppo piccola né problema troppo grande da affrontare mentre l'autorevole Sole del Capricorno nel tuo settore professionale si scontra con la guerriera Eris nel tuo segno. Farai un gran trambusto mentre vai avanti nel tentativo di riparare i molti torti che incontri. Attento, montone. Con così tante questioni preoccupanti di cui inveire e infierire, dovrai scegliere le tue battaglie con cura. Se prendi l'abitudine di lamentarti di tutto, le persone alla fine ti disconnetteranno.

Crescita personale/Spiritualità: con il tuo sovrano, Marte, nella tua casa di coscienza superiore, sei sulla strada di un guerriero. Non tutte le lezioni devono essere vinte duramente. Va bene se le cose sono facili e non richiedono una lotta.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento quando hai a che fare con denaro e beni. Con la luna nel commerciante di ruote Gemelli e il tuo regno materiale, sarai motivato a mettere ordine negli affari materiali. Un Acquario potrebbe avere le informazioni di cui hai bisogno su una preoccupazione importante.

Amore/Amicizia: fai attenzione alle promesse che fai ad amici e gruppi all'inizio della giornata. Mentre la volubile Luna Gemelli quadra Giove entusiasta nel tuo settore sociale. Potresti arrivare a più di quanto puoi seguire. Non dire, 'sì.' Dì "forse".

Carriera/Finanza: Con Mercurio e Saturno nel tuo settore professionale, vorrai scendere a puntine su dove è diretta la tua carriera. Una conversazione con una figura influente può essere informativa, a condizione che tu sia in grado di contattarla e convincerla ad aprirsi. Pazienza, toro. Potrebbero essere molto richiesti. Nel frattempo, inizia a mappare la tua prossima grande mossa.

Crescita personale/Spiritualità: Infuriare contro la macchina diventa parte del tuo trucco mentre l'ostinato Sole Capricorno si scontra con Eris scontenta. La rabbia che provi per i torti del mondo è qualcosa che sarà difficile da negare. Potrebbe essere necessario affrontare le ingiustizie vicino a casa e al cuore prima di intraprendere una crociata più ampia. Ciò potrebbe comportare il riconoscimento di come alcune persone ti hanno danneggiato. Dopo il riconoscimento, la chiusura avviene lasciando andare. Trattenere il dolore non fa male all'autore del reato. Fa solo male a te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sarai il tuo solito io curioso e loquace mentre la luna attraversa il tuo segno. Con un quadrato a Giove, farai di tutto per suonare il tuo clacson. Fai attenzione a non esagerare con te stesso. Può elevare le aspettative di un Pesci su ciò che puoi fare.

Amore/Amicizia: l'amicizia a volte può essere una questione delicata. Con l'inflessibile Capricorno Sole che affronta Eris risentito nel tuo settore sociale, può sorgere rabbia se ritieni di essere stato maltrattato. La puntura che deriva dall'essere rifiutati da un amico o dall'esclusione da un gruppo non è facile da dimenticare. Allo stesso modo, non rimarrai a guardare mentre gli altri vengono lasciati fuori. Le tue preoccupazioni sono probabilmente valide. Tuttavia, dovresti aspettare che le cose si calmino prima di affrontare le tue preoccupazioni.

Carriera/Finanza: Con Mercurio intellettuale e Saturno autorevole nella tua casa di istruzione superiore, ti impegnerai seriamente a migliorare le tue conoscenze. È un ottimo momento per ricercare o studiare argomenti rilevanti per quello che fai. Seguire un corso o iscriversi a una formazione professionale potrebbe svolgere un ruolo nel programma. Cercare la guida di un mentore sarebbe un passo saggio. La prospettiva di una figura esperta può essere illuminante.

Crescita personale/Spiritualità: un'immersione profonda nel tuo libro preferito di spiritualità, ispirazione o auto-aiuto può essere illuminante. Quello che leggi potrebbe essere la cosa giusta per elevarti e farti pensare alla tua vita in un modo nuovo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la meditazione, i sonnellini dei gatti e il tempo trascorso in tranquilla contemplazione saranno immensamente nutrienti mentre la luna attraversa la tua casa di riposo. Tenere il passo con una vita frenetica richiede che tu ti prenda del tempo per te stesso. Il tempo trascorso con un Gemini a bassa manutenzione sarà rilassante.

Amore/Amicizia: non hai paura di fare storie per le ingiustizie che hai subito nelle relazioni. Mentre le ostinate piazze del sole del Capricorno hanno scontentato Eris nel tuo settore pubblico, lo griderai al mondo. Prima di giocare al gioco della colpa e della vergogna, dovresti riflettere sulla parte che hai giocato. È più probabile che le tue lamentele vengano prese sul serio quando sei responsabile di ciò che hai fatto e di ciò che hai permesso. È facile fare tutto sugli altri. Non dimenticare che hai l'agenzia.

Carriera/Finanza: sarai diligente nel risolvere i problemi finanziari con il commerciante di ruote Mercurio e l'autorevole Saturno che si muovono attraverso la tua casa di risorse condivise. Ricerche approfondite possono fornire opzioni non convenzionali per la gestione di prestiti, debiti, alimenti, eredità e fondi condivisi con un altro individuo. La risoluzione di un problema potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma non dovresti arrenderti né perdere la speranza. La perseveranza può vincere.

Crescita personale/Spiritualità: poiché la Luna Gemelli quadra l'ottimista Giove, la tua fede è forte. Non sempre servono prove per credere che le cose andranno per il verso giusto. Fidati delle vibrazioni positive che senti e non scoraggiarti.