Oroscopo di oggi 13 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 13 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 13 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potrebbero esserci alcune cose che devi capire da solo prima di fare una rivelazione enorme agli altri. Onora la tua necessità di prendere tempo per elaborare i tuoi pensieri e le tue emozioni. Un Capricorno maturo e sensibile può offrire una guida se ne hai bisogno.

Amore / Amicizia: con l'infantile Leone Sole in contrasto con Venere nella tua zona di comunicazione, potresti non essere incline a esporti e far conoscere al tuo amore ciò che è nel tuo cuore. Sei di umore giocoso. Quindi, non vorrai avere una conversazione che potrebbe diventare troppo seria e potenzialmente rovinare il tuo divertimento. Non è un grosso problema. Anche se potrebbe impedirti di provare il tipo di vicinanza che brami.

Carriera / Finanza: gli aspetti strategici della Vergine Vergine sui pianeti nell'autorevole Capricorno danno l'impressione di sapere cosa stai facendo. Sebbene con una contestuale opposizione al nebuloso Nettuno nella tua oscura dodicesima casa, potresti sentirti fuori dalla tua profondità. Forse i tuoi coetanei e superiori vedono in te punti di forza di cui non sei a conoscenza? Mantieni la fede e continua fino a quando la tua fiducia ritorna.

Crescita personale / spiritualità: la guarigione avviene quando ti apri. Con l'espressivo Mercurio che si prende cura di Cerere, parlare dei tuoi sentimenti può essere terapeutico. Questa dovrebbe essere una cosa privata, non qualcosa che pubblichi sui social media. Effettua il check-in con un confidente fidato.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non stai per lasciare nulla tra te e ciò che desideri. Chiunque sia abbastanza sciocco da scherzare con il toro oggi è garantito per ottenere le corna. Spero che una persona traballante nella tua cerchia (forse un Pesci) abbia ricevuto il promemoria.

Amore / Amicizia: se c'è qualcosa che ti sta a cuore, perché non contattare un amico fidato? Come comunicatore Mercurio affronta il guardiano Cerere nella tua casa dell'amicizia, troverai conforto nelle parole di una persona premurosa che può entrare in empatia con ciò che stai vivendo. Allo stesso modo, ciò che dici può avere un effetto curativo su una persona in difficoltà. La tua gentilezza e generosità di cuore non saranno presto dimenticate.

Carriera / Finanza: sei assolutamente l'ultima persona a rinunciare volentieri alle comodità della propria creatura. Con il regale Leone Sole che si scontra con Venere indulgente nella tua casa di denaro e proprietà, non ti dispiacerà perdere denaro o una potenziale opportunità se ciò significa che puoi mantenere le cose nel modo che preferisci. Le persone potrebbero non capire le tue scelte. Questo perché sottovalutano quanto comfort e convenienza significano per un toro viziato come te.

Crescita personale / spiritualità: la volubile Luna in Vergine nella tua zona di intrattenimento che quadrata i nodi dice che stai vivendo nel momento. Va bene finché non comprometti il ​​tuo futuro nel processo. Considera i costi di un buon momento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: Trovare l'equilibrio tra prendersi cura di se stessi e prendersi cura degli altri è estremamente importante. Non puoi riempire la tazza di nessuno se la brocca è vuota. Trattare con un Pesci può essere particolarmente drenante, quindi potresti voler limitare il tuo contatto.

Amore / Amicizia: con il Leone del Sole che attira l'attenzione che si scontra con Venere indulgente nel tuo segno, le persone dovrebbero sapere che tutto dipende da te. Ciò significa che non condividerai i riflettori con un amico o il tuo interesse amoroso. Né comprometterai i tuoi desideri a favore di far sentire gli altri a proprio agio. Un ardente ammiratore potrebbe non dispiacersi cedere ai tuoi capricci; tuttavia, è improbabile che la tua squadra cada per questo. Vai a modo tuo oggi.

Carriera / Finanza: Essere sensibili ai bisogni dei più alti è denaro in banca poiché Mercurio premuroso e custodia di Cerere danno energia alla tua carriera e alle tue zone finanziarie. Sei apprezzato quando ti prendi il tempo di capire cosa sta attraversando qualcuno e di rispondere ai suoi bisogni. Allo stesso modo, sapere cosa serve per elevare il profilo aziendale o il luogo di lavoro può avere i suoi vantaggi. In entrambi i casi, le persone trovano utile avere qualcuno a bordo in sintonia con quello che sta succedendo.

Crescita personale / spiritualità: a volte, non riesci proprio a gestire il mondo. Soprattutto quando ti senti fuori sincrono con ciò che sta accadendo. Prenditi del tempo per nidificare e riposare, quindi torna indietro e affronta la vita faccia a faccia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: potresti sentirti impantanato con i dettagli infiniti della vita e tutti i compiti minori che devi gestire. Ricordare il tuo scopo e tenere d'occhio i tuoi obiettivi può essere utile. Non lasciare che un Pesci scoraggiante ti distragga.

Amore / Amicizia: con Mercurio premuroso nel tuo segno che attira il custode Cerere nella tua casa di coscienza superiore, sei il saggio guru di cui tutti hanno bisogno. La tua atmosfera amorevole e protettiva fa sentire all'ascoltatore che hai in mente i loro migliori interessi. Quindi, non dovresti essere sorpreso se il tuo partner o un amico condividono informazioni riservate con te. Se hai bisogno di una guida, rivolgiti a una figura materna nella tua cerchia di cui ti fidi.

Carriera / Finanza: con il pigro Leo Sun nella tua casa di guadagni che si scontra con l'indulgente Venere, non puoi essere disturbato a prendere il tempo per risolvere una questione finanziaria. Sotto questa influenza disordinata, ti nasconderai e spererai che le cose funzionino per il meglio. O forse credi che sia un problema che qualcun altro avrebbe affrontato? Se le cose non funzionano nel modo in cui li desideri, avrai solo te stesso da incolpare.

Crescita personale / spiritualità: quando la volubile Luna Vergine si oppone al nebuloso Nettuno nella tua casa di coscienza superiore, potresti avere dei dubbi su ciò in cui professi di credere. È salutare fare domande. Continua a chiedere finché non hai la chiarezza di cui hai bisogno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: con la luna che incontra il Nodo Nord e Mercurio nel tuo settore sociale, riceverai supporto e idee fantastiche dai tuoi amici e dai gruppi a cui partecipi. Sarà utile fare il possibile per entrare in contatto con un Gemelli.

Amore / Amicizia: con il sole in cima alla tua classifica, i riflettori sono tutti tuoi. Essere in una posizione ad alta visibilità può essere spaventoso. Non ti farai prendere dal panico se ricordi tutte le persone che ti coprono le spalle. Con un cenno del compassionevole Nettuno, sentirai l'amore delle persone che credono in te. Puoi fare affidamento su di loro per tenerti su quando vacilli. Ti daranno la fiducia necessaria per mostrare grazia sotto pressione.

Carriera / Finanza: puoi trarre vantaggio dai soldi degli altri mentre il generoso Giove entra in Pesci e nel regno che governa le risorse condivise. Nelle prossime dieci settimane, potresti ricevere supporto materiale tramite partnership commerciali, relazioni con i clienti e istituzioni finanziarie. Ciò che guadagni attraverso queste relazioni può aiutarti a stabilire una maggiore indipendenza finanziaria, a condizione che non dai il sostegno per scontato e lasci che diventi una stampella. Potresti anche ricevere vantaggi speciali tramite il tuo interesse amoroso.

Crescita personale / spiritualità: costruire il futuro che desideri inizia con ciò che fai oggi. Se non sai da dove iniziare o quale passo fare, chiedi consiglio a qualcuno più anziano e con più esperienza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sarai nella zona con il lavoro e godrai dell'attenzione che ricevi per i tuoi sforzi. La tua capacità di accovacciarti e portare a termine le cose è piuttosto impressionante. Un Gemelli può avere le informazioni o i contatti necessari per completare un compito.

Amore / Amicizia: Giove che entra nei Pesci trascendenti e la tua casa di impegnata collaborazione può portare enormi benedizioni nei mesi a venire. È un momento meraviglioso per sposarsi, fidanzarsi o far salire di livello una storia d'amore occasionale a qualcosa di più esclusivo. Anche se questo può essere un momento felice, i problemi esistenti possono essere amplificati. Ad esempio, c'è il pericolo di desiderare più connessione e di cercare l'attenzione di una terza parte. Non dare per scontata la tua felicità. Sii proattivo nel farlo funzionare. I single potrebbero avere una più ampia varietà di potenziali partner tra cui scegliere.

Carriera / Finanza: la Luna Gemelli che incontra il Nodo Nord e Mercurio nel settore della tua carriera lo rende un momento opportuno per creare reti ed espandere la tua lista di contatti professionali. Le persone che incontri ora potrebbero rivelarsi utili alleati in futuro. Fai il possibile per fare le presentazioni di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: ampliare la tua prospettiva sull'amore può fare miracoli per le tue relazioni. Il sole nella tua casa di saggezza superiore in aspetto compassionevole Nettuno suggerisce che acquisirai una comprensione più profonda del tuo partner quando ti metti nei suoi panni. È probabile che li vedrai sotto una luce diversa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: la luna nella tua casa di esplorazione è incentrata sulla ricerca di nuove esperienze e sulla ricerca di opportunità per crescere. Sarai ispirato da individui (come un Gemelli) che ti eccitano a idee affascinanti e immagini e suoni emozionanti.

Amore / Amicizia: un allineamento Luna / Mercurio / Saturno può suscitare pensieri profondi sulla tua vita amorosa. Se sei in coppia, potresti essere spinto a discutere di cosa ci aspetta per la tua relazione. Ciò potrebbe includere la pianificazione di una vacanza o fare qualcosa insieme che non hai mai fatto prima. Se sei single, pensa a come sarebbe la tua relazione ideale e cerca dei modi per incontrare un potenziale partner che si adatta al conto.

Carriera / Finanza: Giove che entra nel Nettuno idealista porterà benedizioni al tuo lavoro quotidiano nelle prossime dieci settimane. Potresti avere più lavoro (se lo desideri), orari migliori e condizioni migliori. È un ottimo momento per aggiungere ulteriori talenti al tuo set di abilità. Ciò che impari durante questo periodo può essere prezioso negli anni a venire. Se sei pronto a cambiare, è un ottimo momento per cercare una nuova posizione. Potrebbero essere disponibili più opzioni del solito.

Crescita personale / spiritualità: con un armonioso allineamento sole / Nettuno che influisce sul benessere, sarai in sintonia con ciò di cui il tuo corpo ha bisogno. Quindi, quando si tratta di cura di sé, dovresti fidarti del tuo intuito. Non lasciare il tuo cuore e la tua mente fuori dall'equazione. Trova il tempo per attività che promuovono il benessere generale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: a nessuno piace un mistero più di te. Sarai ispirato ad andare in fondo alle cose mentre la luna, il nodo nord e il curioso Mercurio si allineano. Un intrigante Gemelli potrebbe essere un oggetto di fascino. Avrai voglia di sapere di cosa si tratta.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa è destinata ad essere dolce mentre il giubilante Giove entra in Pesci e nel regno che governa il romanticismo. Nelle prossime dieci settimane avrai a disposizione una gamma più ampia di potenziali partner tra cui scegliere. Sarai circondato da persone intelligenti e sofisticate di tutti i ceti sociali. Con così tante persone intriganti da conoscere, può essere difficile stabilirsi. Aumenta il livello di romanticismo per gli Scorpioni accoppiati. Trascorrere del tempo insieme facendo cose che ti piacciono può riaccendere la scintilla.

Carriera / Finanza: sarai al massimo della tua creatività quando collaborerai a un progetto. Con il sole nel Toro nella tua casa di interazione uno contro uno in linea con l'immaginativo Nettuno, trarrai vantaggio dalla collaborazione con qualcuno che può dare struttura alle tue idee visionarie. Anche se il tuo compito è piuttosto banale, troverai un modo per dare il tuo tocco unico alle cose, rendendo il tuo compito un po 'più eccitante.

Crescita personale / spiritualità: che tu sia un artista, un dilettante creativo o più uno spettatore, ti divertirai a fare un tuffo profondo in un mezzo artistico che parla al tuo cuore. Sarai anche attratto da bellissime ambientazioni che scatenano il romanticismo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: brami il riconoscimento ma essere sotto i riflettori può farti sentire vulnerabile. Essere sempre attivi è stressante. Un incontro notturno con un amico può aiutarti a decomprimere, a condizione che tu eviti un Pesci di cui non sei sicuro.

Amore / Amicizia: potresti aspettarti che una relazione si prenda cura di se stessa mentre stai vivendo un'avventura. Con l'egoistico Leone Sole in contrasto con Venere viziata nella tua zona di partnership, i tuoi desideri eclissano le esigenze del tuo partner. Perché non invitarli insieme per la corsa? Per oggi, i single potrebbero preferire avere la libertà di fare le proprie cose. Quando torni agli appuntamenti, cerca qualcuno che rispetti la tua individualità e ti dia spazio per crescere.

Carriera / Finanza: con la luna in Vergine in cima alla tua carta, vuoi essere notato. Con aspetti positivi di Giove, Plutone e Saturno, sarai visto come qualcuno che dà preziosi contributi. Assicurati solo di essere organizzato e che le tue informazioni siano aggiornate. Qualcosa di insignificante potrebbe farti inciampare.

Crescita personale / spiritualità: con il mercurio ponderato in linea con il nutrimento di Cerere nella tua zona domestica e familiare, potresti essere ispirato a contattare un parente preferito. Sentirti potrebbe essere una piacevole sorpresa. Anche nel migliore dei casi, le persone possono sentirsi sole e trascurate. Chi potrebbe beneficiare di una parola gentile da parte tua oggi?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: quando sei coscienzioso come te, può sembrare un grave fallimento quando lasci cadere la palla. Se ciò accade, non fartene una ragione e non lasciarti scoraggiare dai Pesci di una notte. Puoi sempre prenderti e andare avanti.

Amore / Amicizia: ci vuole solo un momento e una parola gentile per far sapere a qualcuno quanto ti importa. Man mano che Mercurio si sincronizza con il nutrimento di Cerere nella tua zona di comunicazione, otterrai punti bonus quando invii un messaggio dolce o, meglio ancora, raggiungi telefonicamente o videochiamando e connettiti con una persona speciale nella tua vita. In genere hai molto da fare, quindi significa molto quando prendi del tempo libero dalla tua giornata impegnativa per prendere contatto.

Carriera / Finanza: con il pigro Leo Sun che aspira Venere coccolata nella tua zona di lavoro, puoi provare a cavartela per aspetto, popolarità o fascino. Non è il tuo solito modus operandi, ma sotto questa influenza disordinata, potresti non aver voglia di fare molto. Se sei nelle grazie dei tuoi colleghi, non rovinarlo telefonandoti. Ti ammireranno ancora di più quando persevererai e farai le cose.

Crescita personale / spiritualità: non lasciarti andare alla testa con insegnamenti spirituali. Quando ti immergi troppo in profondità, è facile perdere la trama. Per il momento, diventa semplice e fai le cose passo dopo passo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: l' esplorazione di nuovi modi per divertirsi potrebbe essere all'ordine del giorno mentre la luna incontra il Nodo Nord e Mercurio nel regno che governa l'intrattenimento, il romanticismo e la creatività. Un amico Gemelli alla moda può farti appassionare ad alcune cose eccitanti da fare.

Amore / amicizia: tutto inizia con un'idea. Il Sole in Toro nel tuo regno domestico in aspetto visionario Nettuno è un ottimo momento per visualizzare i miglioramenti che vuoi apportare sul fronte interno. Non limitarti a vedere la tua vita ideale. Senti come sarebbe vivere il tuo sogno. Una volta che hai una mappa visiva, puoi iniziare a prendere provvedimenti per avvicinarti alla creazione della vita che desideri.

Carriera / Finanza: il generoso Giove che entra in Pesci e la tua casa dei guadagni segnala un aumento delle tue finanze. Nelle prossime dieci settimane, potrebbe essere all'orizzonte un aumento significativo o un'opportunità redditizia. Per alcuni Acquario, più soldi possono significare più spese. Con più soldi in tasca, può essere difficile resistere alla pazzia per i tuoi lussi preferiti. Non lasciare che il desiderio di uno stile di vita lussuoso saboti la tua prosperità. Risparmia un po 'per dopo.

Crescita personale / spiritualità: potresti passare ore a leggere un argomento preferito o parlare con una persona esperta che condivide i tuoi interessi. Sarà anche divertente immergersi in un hobby o nel tuo gioco preferito. Oggi devi solo far divertire il tuo umore.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: uscire con compagni di stanza o familiari e avere conversazioni perspicaci potrebbe attrarti mentre la luna incontra il Nodo Nord e il chiacchierone Mercurio nel tuo regno domestico. Un Gemelli potrebbe avere alcune storie molto interessanti da condividere.

Amore / Amicizia: le influenze planetarie di oggi promettono di aumentare il tuo profilo e attirare maggiore attenzione sulla tua strada. Sei abbastanza sicuro di te e questo ti rende super sexy. Potrebbe costringere qualcuno a fare uno sforzo per conoscerti meglio. Un cuore a cuore con un potenziale amico o partner può farti sapere se questa è una relazione in cui vuoi investire.

Carriera / Finanza: con il sovrano del tuo Medio Cielo, l'opulento Giove, che entra nel tuo segno, il mondo diventa la tua ostrica. Nelle prossime dieci settimane, la tua vita sarà così piena di possibilità eccitanti che ti sentirai come se non ci fosse nulla che non puoi fare. La tua prospettiva sarà colorata da entusiasmo, generosità e spirito di avventura. Queste caratteristiche ti aiuteranno a ramificarti in nuove direzioni e ad aumentare di livello ciò che fai. È ora di iniziare a fare grandi progetti per il futuro.

Crescita personale / spiritualità: sei nel tuo elemento mentre il Sole in Toro guarda al tuo sovrano, Nettuno. Sei più creativo, spirituale e compassionevole della maggior parte degli altri, ed è l'atmosfera di cui hanno bisogno quasi tutti quelli che ti circondano. Puoi fare la differenza nella vita degli altri semplicemente essendo te stesso.