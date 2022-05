Oroscopo di oggi 13 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 13 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 13 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è intelligente non dare per scontato che tutti condividano le tue priorità. Anche i tuoi compagni più stretti (come il Toro) potrebbero avere preoccupazioni che non riuscirebbero a classificarsi nella tua lista di cose che richiedono attenzione. Mantieni una mente aperta su ciò che conta per gli altri.

Amore/Amicizia: non puoi vivere con le persone e non puoi vivere senza di loro. Un compagno intimo potrebbe tirare fuori il peggio di te mentre la Bilancia Luna nella tua casa di interazione uno contro uno si scontra con la combattiva Eris nel tuo segno. Tuttavia, non puoi biasimarli per come reagisci a una situazione scatenante. Sei responsabile al 100% del tuo comportamento. Prima di lamentarti di un trattamento ingiusto, guarda come ti comporti. Stai facendo il monello?

Carriera/Finanza: non puoi permetterti di dormire su questioni finanziarie. Devi essere in grado di gestire con successo i tuoi affari. Il sole che incontra il Nodo Nord nel Toro esperto di denaro e la tua casa di beni ti incoraggia a perseguire nuovi flussi di reddito ed esplorare strategie sensate per risparmiare. Puoi effettuare ricerche da solo o parlare con qualcuno che può fornire suggerimenti utili. Rendilo una priorità. È probabile che te ne pentirai se un'opportunità ti passa davanti.

Crescita personale/Spiritualità: alcune persone possono aspettarsi molto da te. Invece di vederlo come un peso, consideralo un'affermazione della tua forza. Se qualcuno ha fiducia in te, è perché ti sei dimostrato capace.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti dover ammettere che non sai ciò che non sai. È fantastico, ma non lasciare che ti paralizzi fino all'inazione. A volte, devi essere coraggioso e avventurarti in un territorio sconosciuto. Un coraggioso Ariete sarà la tua migliore guida turistica.

Amore/Amicizia: non sarai dell'umore giusto per inchinarti agli altri, specialmente al tuo partner. L'attrazione per far valere i tuoi interessi ed essere te stesso è forte. Potrebbe sconvolgere l'equilibrio in una relazione. Forse è questo ciò che è necessario per ripristinare l'equilibrio tra dare e avere? Non devi sempre fare il bravo e acconsentire. Guadagnerai rispetto quando chiedi agli altri di essere consapevoli dei tuoi confini e attenti ai tuoi desideri.

Carriera/Finanza: Il sole che incontra il Nodo Nord nel tuo segno ti invita a coltivare i doni che ti sono stati dati. Perché esternalizzare la tua autorità e affidarti ad altri quando hai capacità e risorse che devi ancora esplorare? Cose incredibili possono accadere quando ti fidi di te stesso e credi di poter fare di più. Non si tratta di eclissare gli altri. Si tratta di essere il meglio che puoi essere. Quando ti applichi, potresti scoprire di avere più talento di quanto pensassi.

Crescita personale/Spiritualità: i dolori della crescita fanno parte del tuo processo di evoluzione. Non significa che sei fuori strada o che qualcosa è andato storto. Mantieni la rotta finché non diventi la persona che dovresti essere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non puoi fare a meno di sentire che c'è qualcosa di nuovo e significativo dentro di te che sta aspettando di sorgere. Presta molta attenzione ai sogni, ai momenti divertenti e alle sincronicità, poiché potrebbero rivelare qualcosa sul tuo percorso. Un Toro può aiutare a decifrare i segni.

Amore/amicizia: con il tuo partner, i tuoi amici o i tuoi figli, potrebbero esserci molte negoziazioni prima che tu possa stabilire i tuoi piani. Cerca di non sentirti troppo frustrato mentre risolvi le cose. Mentre la luna si oppone alla combattiva Eris nella tua casa di comunità, qualcuno potrebbe perdere la pazienza se viene escluso da ciò che sta accadendo. Assicurati che tutti nella tua cerchia si sentano parte della banda.

Carriera/Finanza: puoi svolgere attività di routine con il pilota automatico con il Nodo Sud che crea abitudine nella tua zona di lavoro. Farà il lavoro, ma non puoi chiamarlo innovare. Una fusione tra il sole e il Nodo Nord nel laborioso Toro invita a un profondo tuffo nell'ignoto. Sarà vantaggioso lavorare in silenzio dietro le quinte per coltivare nuove abilità. Perché non provare qualcosa che non sei sicuro di poter fare? Tienilo in basso fino a quando non lo fai bene.

Crescita personale/spiritualità: trovare gioia nella tua vita è estremamente importante. Non importa quanti anni hai, devi divertirti. Fai di hobby, giochi e sport una priorità. Trova il tempo per attività divertenti che ti aiutano a rilassarti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: per capire una questione personale potrebbe essere necessario sapere dove stanno andando le cose con la tua carriera. Ci sono molte variabili da considerare. Potrebbe essere utile consultare qualcuno che può offrire una prospettiva obiettiva. Chiedi a un Toro.

Amore/Amicizia: In questi giorni, il tuo interesse amoroso e i tuoi figli hanno spesso la priorità sulle altre relazioni. È bello che tu sia così attento ai loro bisogni. Tuttavia, non puoi permetterti di trascurare i tuoi amici. Anche se in genere sei soddisfatto della tua cerchia ristretta, hai bisogno di altre persone nella tua vita. Fai un piccolo sforzo per mantenere le tue vecchie amicizie e incontrare nuove persone. Vedrai i vantaggi nelle settimane e nei mesi a venire.

Carriera/Finanza: una fusione tra il Sole del Toro e il Nodo Nord nella tua casa di comunità potrebbe segnalare che è la tua ultima possibilità di incontrare un individuo o entrare a far parte di un gruppo che sarebbe vantaggioso per te. Ne varrà la pena fare il possibile per connettersi. Contatta qualcuno che può fare una presentazione o seguire i canali appropriati per mettere piede nella porta. Sbrigati prima che la finestra di opportunità si chiuda.

Crescita personale/Spiritualità: C'è potere nei numeri. È uno dei tanti motivi per cui è importante avere forti legami con la comunità. Non sai mai quando potresti aver bisogno del sostegno di coloro che condividono i tuoi interessi e le tue preoccupazioni.