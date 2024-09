Oroscopo di oggi 13 settembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 13 settembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 13 settembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Il versatile Mercurio nella tua casa del lavoro in contrasto con il Nodo Nord nel tuo segno può mettere alla prova la tua capacità di mettere in mostra le tue conoscenze e abilità. Ostentare i tuoi talenti può farti sembrare un po' arrogante e può spingere alcune persone a chiedersi se sei un giocatore di squadra, mentre adottare un approccio più modesto può significare che le persone non riescono a vedere cosa sai fare. Cosa può fare un ariete laborioso? Prendi la temperatura della situazione e lascia che ti informi su come procedere. Cerca modi non minacciosi per portare la tua competenza in un progetto

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Dialoghi stantii e un noioso gioco di flirt non ti porteranno molto lontano. Con l'eloquente Mercurio nella tua zona romantica in contrasto con il Nodo Nord, potresti avere difficoltà a esprimere il tuo interesse in un modo che catturi l'attenzione. Le tue parole non genereranno probabilmente interesse quando sembra che tu stia seguendo un copione. È tempo di un approccio più autentico. Sii pienamente presente per ciò che si svolge tra te e il tuo partner o una persona che stai conoscendo. Ascolta ciò che dicono e osserva ciò che fanno e lascia che influenzi il tuo modo di interagire. La connessione tra voi diventa più vibrante quando sei nel momento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Interagire con amici e conoscenti in modo sano richiederà che tu prenda in considerazione concetti che potrebbero essere al di fuori della tua zona di comfort. Con il tuo governatore, Mercurio, in contrasto con il Nodo Nord nella tua casa della comunità, potresti chiederti se sia meglio affermare le tue opinioni o fare un passo indietro mentre gli altri esprimono le loro idee. La crescita avviene quando trovi i luoghi in cui i tuoi interessi e valori si intersecano con gli altri e li usi come punto di partenza per costruire connessioni. Non sarà utile rimanere bloccati sulle aree in cui non sei d'accordo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Con Mercurio comunicativo in contrasto con il Nodo Nord nella tua casa delle aspirazioni, può essere difficile capire quanto dovresti essere assertivo. Quando hai puntato un obiettivo, è importante informare alcune persone delle tue intenzioni. Far sapere alle persone cosa speri di ottenere può metterti sul loro radar per potenziali opportunità. Alcuni Cancro potrebbero sentirsi timidi nel parlare, specialmente quando si relazionano con estranei e persone che non conoscono molto bene. Cogli l'opportunità di dichiarare le tue intenzioni. Potrebbe esserci qualcuno a portata d'orecchio che può aiutarti a fare il passo successivo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Mantenere un flusso finanziario sano richiede la volontà di avventurarsi oltre ciò che si conosce. Con Mercurio abile nella tua casa dei guadagni in contrasto con il Nodo Nord, la tua competenza finanziaria potrebbe essere messa alla prova. È facile ripiegare sulle solite fonti di informazione e prendere spunto dalle persone che ti circondano. Fare le stesse vecchie cose probabilmente produrrà gli stessi vecchi risultati. È un momento eccellente per iniziare a migliorare le tue conoscenze. Cerca informazioni da esperti che possono aiutarti a fare le tue mosse migliori. Trova il punto debole tra nuove informazioni e un approccio collaudato.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Con Mercurio curioso nel tuo segno in contrasto con il Nodo Nord, potresti chiederti quanto interesse dovresti avere negli affari privati ​​degli altri. Se hai domande, vorrai senza dubbio delle risposte. Allo stesso tempo, potresti non essere preparato a scoprire la verità. Tuttavia, è bene mettere alla prova la tua capacità di gestire le cose difficili. Se sei in una relazione seria o in una partnership commerciale, avere conversazioni imbarazzanti fa parte del territorio. Allo stesso modo, è importante essere in grado di tenere lo spazio per qualcuno quando sta condividendo qualcosa che potrebbe mettere alla prova le tue idee su di lui.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

A volte, per creare connessioni è necessario essere disposti a condividere cose che normalmente terresti per te. Con Mercurio espressivo in contrasto con il Nodo Nord nella tua casa della partnership, potresti chiederti quanto è sicuro rivelare. Prima di aprirti, prendi la temperatura della situazione. Rivela un pezzettino di informazioni sensibili e guarda come reagisce l'altra persona. Può dirti se sei in buone mani o se è nel tuo interesse tenere la bocca chiusa per ora. Potresti aver bisogno di creare fiducia prima di fare una grande rivelazione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Il tuo mondo fantastico è stuzzicato oggi, Scorpione. La tua immaginazione è scatenata. Mantieni un certo controllo sulle tue emozioni o potrebbero avere la meglio su di te. Potresti ritrovarti in una nuvola di confusione nel pomeriggio. Evitalo cercando di radicarti durante il giorno. Assicurati che le tue azioni derivino da un equilibrio tra pensiero ed emozione. .

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Fidarsi del proprio istinto è importante, in particolare quando si tratta della propria vita amorosa e della propria carriera. Non sempre paga ascoltare le opinioni dei propri amici e permettere loro di influenzare le decisioni che si prendono. Con l'esperto Mercurio in contrasto con il Nodo Nord, può essere difficile possedere le proprie intuizioni e avere fiducia in ciò che si percepisce. Il feedback può, a volte, essere utile. Tuttavia, non dovresti sottovalutare la tua capacità di discernere cosa sta accadendo in una situazione e determinare come rispondere. Non aver paura di esprimere pubblicamente i tuoi pensieri. Hai il diritto di avere un'opinione. Esprimere la tua opinione può innescare una conversazione che fornisce informazioni che altrimenti potrebbero non essere state rivelate.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

È facile per te dedicare la tua attenzione alle tue aspirazioni di carriera. Purtroppo, non sei sempre motivato a prenderti cura della tua vita privata. Con l'abile Mercurio in contrasto con il Nodo Nord nel tuo regno domestico, potresti chiederti quanto impegno devi mettere nei progetti per la casa e la famiglia. Intraprendere un progetto ambizioso può farti finire nei guai. Allo stesso tempo, fare troppo poco può significare che non raggiungerai i tuoi obiettivi. Trova il punto debole tra necessità e indulgenza. È intelligente tentare un po' di più di quanto sei normalmente disposto a fare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Le idee elevate sono proprio la tua passione. Per te è importante essere visto come un intellettuale. Con un Mercurio esperto in contrasto con il Nodo Nord, potresti avere difficoltà a essere comprensibile. È facile parlare di grandi idee con persone intelligenti, ma riesci a trovare un terreno comune con le persone comuni che incontri nella tua vita di tutti i giorni? Il linguaggio può isolare o connettere. Non a tutti importa quanto tu sia intelligente. Alcune persone vogliono solo avere una conversazione normale e sentono che apprezzi ciò che hanno da dire. Potresti imparare una o due cose quando ascolti qualcuno che non sembra essere al tuo livello.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Mantenere le tue emozioni in equilibrio sarà la chiave per una giornata di successo, Pesci. Non lasciarti travolgere da una situazione fantasiosa che potrebbe farti girare la testa. Mantieni sempre il controllo. Questo potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi. Prenditi una pausa ed evita l'eccesso di alcol o qualsiasi tipo di uso di droghe. Sarà già abbastanza difficile mantenere la mente lucida senza di loro.