Oroscopo di oggi 14 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: se la cura di sé non è in cima all'elenco delle cose da fare, dovrebbe esserlo. Devi essere nella forma migliore che puoi essere per affrontare la giornata. Se hai bisogno di un po' di comunicazione, controlla con i tuoi Pesci preferiti. Manterranno il tuo grido di aiuto riservato.

Amore / Amicizia: la rabbia, unita alla vulnerabilità, crea una combinazione letale. Percorri attentamente mentre Marte si scontra con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Potresti scontrarti con gli altri (come il tuo partner) se qualcosa innesca la tua insicurezza o sei in una situazione che non puoi controllare. Potresti anche rivolgere la tua rabbia verso l'interno e punirti per non essere forte come pensi di dover essere. Sei solo umano. Sii gentile con te stesso e gli altri.

Carriera / Finanza: una volta che il tuo serbatoio emotivo viene ricaricato dal nido e dal riposo, senti che non c'è nulla che non puoi fare. L'opposizione di oggi tra il Sole del Cancro nel tuo regno domestico e l'ampio Giove nella tua zona di carriera afferma che mentre il cielo potrebbe essere il limite, ci sono solo così tante ore al giorno per inseguire i tuoi obiettivi professionali. Restringi le tue opzioni e partecipa al tuo progetto più promettente piuttosto che tentare di fare tutto.

Crescita personale / spiritualità: va bene essere un po 'feroce. In effetti, far giocare il tuo guerriero interiore potrebbe essere esattamente ciò che è richiesto. Vai avanti. Sai di averlo in te!

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non si sa in che modo è probabile che tu risponda agli eventi della giornata. Alcuni sviluppi inaspettati potrebbero farti saltare in aria. Ciò che non ti sorprenderà è un Ariete esigente che è determinato a suscitare una tua risposta.

Amore / Amicizia: una congiunzione luna / Urano nel tuo segno ti rende imprevedibile. Nemmeno tu sai cosa farai dopo. Può essere esasperante per qualcuno che ha imparato a conoscere e ad amare il toro ordinariamente placido e prevedibile. Cerca di non creare troppo scalpore.

Carriera / Finanza: quante informazioni sono troppe informazioni? Stai per scoprire come un'opposizione sole / Giove apre le porte a una tonnellata di fatti e cifre. Potresti accontentarti di concentrarti sui minimi dettagli di un progetto o piano, mentre le circostanze o qualcuno coinvolto potrebbero sfidarti a considerare il quadro più ampio. Non esiste una risposta giusta o sbagliata. Si tratta più di discernere quali informazioni saranno utili per il tuo compito e quali saranno semplicemente una distrazione.

Crescita personale / spiritualità: procedere con cautela. Con il guerriero Marte che si scontra con il guaritore ferito Chirone, il risentimento e la rabbia che hai represso potrebbero peggiorare. Se qualcosa ti sta mangiando, non far finta di stare bene. Non hai la larghezza di banda emotiva per imbottigliare i tuoi sentimenti e tenere sotto controllo la tua rabbia. Possedere le tue emozioni significa che puoi controllare come e quando rispondi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: oggi sarà fondamentale ascoltare il tuo intuito. C'è molto di più che devi sapere su ciò che sta accadendo intorno a te di quanto possano rivelare i tuoi cinque sensi. Non ignorare un messaggio di avviso che ricevi, soprattutto se coinvolge un Ariete.

Amore / Amicizia: Marte che si scontra con Chiron ferito nella tua zona di amicizia potrebbe innescare un conflitto con un amico. Se sei ferito o arrabbiato, dillo. Le persone che sono ferite, feriscono gli altri. Quindi, dovresti stare attento a non giocare il gioco della colpa o della vergogna né sfogare la tua rabbia verso qualcuno a cui tieni. Far uscire le cose all'aperto potrebbe portare alla guarigione. Oppure potrebbe significare lasciarsi andare e andare avanti.

Carriera / Finanza: il mantenimento della sicurezza finanziaria è estremamente importante per te ora. Tienilo a mente se ti senti tentato di fare le cose in modo più grande del solito. Non c'è niente di sbagliato nell'andare alla grande, anche se con un'opposizione tra il Sole del Cancro e il sontuoso Giove nelle tue zone monetarie, più grande non è sempre meglio. Spendere di più per un acquisto o un progetto potrebbe aumentare il debito. Allo stesso modo, trarre vantaggio dal sostegno finanziario potrebbe significare essere più in debito con qualcuno di quanto non si senta a proprio agio. Scegliere saggiamente.

Crescita personale / spiritualità: presta attenzione a sincronicità insolite e momenti a-ha. Un allineamento luna / Urano nel tuo regno subconscio suggerisce che il tuo sé superiore sta tentando di inviare un messaggio importante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: aspettarsi troppo da te e dagli altri può avere conseguenze pericolose. Puoi aspettarti che qualcosa andrà in crash se continui ad accumulare sulle richieste. Un Ariete nella tua cerchia potrebbe essere molto vicino al raggiungimento del loro punto di rottura.

Amore / Amicizia: aspettative troppo grandi sono destinate a creare problemi in una relazione. Con il sole nel tuo segno che si oppone al sontuoso Giove nella tua zona di associazione, puoi guardare il tuo partner o un compagno intimo per soddisfare magicamente tutti i tuoi desideri. Se questa persona è stata particolarmente generosa o acconsentita in passato, è facile darle per scontate e presumere che una richiesta stravagante sarà soddisfatta facilmente. Faresti meglio a ridurre le tue richieste prima di fare un danno irreparabile.

Carriera / Finanza: con il guerriero Marte e il ferito Chirone che si scontrano nella tua zona di carriera e reputazione, i tuoi colleghi possono avere un assaggio di te che è sia feroce che vulnerabile. Sentimenti contrastanti per il fatto di essere all'altezza delle aspettative e svolgere un certo ruolo potrebbero esplodere in un'esibizione di rabbia o dolore. C'è solo così tanta recitazione che puoi fare senza sentirti compromesso. Essere reali riguardo ai tuoi sentimenti è il primo passo per consentire al mondo di vedere il vero te.

Crescita personale / spiritualità: presta attenzione a un improvviso lampo di intuizione che hai sul tuo futuro. Potrebbe indicare la strada verso un cambiamento significativo nella tua vita.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l'atmosfera potrebbe essere un po 'irrequieta. In tal caso, trova un modo divertente per sfogarti. Trascorrere del tempo con i tuoi Gemelli preferiti potrebbe essere una piacevole distrazione. Possono toglierti dalla testa e aiutarti a trovare qualcosa di eccitante su cui concentrarti.

Amore / amicizia: le parole significano qualcosa. Quando esprimi il tuo apprezzamento per un amico, è qualcosa che non dimenticheranno mai. Con l'affettuoso Venere che aspira a Giunone devoto nella tua zona di comunicazione, potresti essere ispirato a esprimere i tuoi sentimenti in parole. Tutti hanno bisogno di tanto in tanto di sentire che sono necessari e amati. Potrebbe essere la cosa più dolce che qualcuno abbia detto loro da secoli. Potrebbe cambiare la loro giornata e la loro vita.

Carriera / Finanza: attenersi al programma è esattamente la cosa che non vuoi fare. La solita routine può essere soffocante con indipendente luna in Ariete trigona con Saturno, nella tua casa di lavoro. Non è neppure molto gratificante rispettare le regole e fare ciò che si desidera fare. Quindi, potrebbe essere necessario trovare un modo per sistemarsi e fare le cose. Perché non darti una ricompensa per aver perseverato e fatto cose dal libro?

Crescita personale / spiritualità: sei perfettamente contento di rimanere nella tua bolla e fare le tue cose. Va bene, anche se potresti divertirti di più se hai tempo per un amico. Anche se non brami la compagnia, potrebbero.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: mentre la luna passa dall'Ariete vivace al Toro terrestre, sarai più in pace. Ci sono state troppe cose che ti hanno fatto esplodere ultimamente e hai bisogno di una pausa dal dramma. Se non vuoi essere attivato, stai alla larga da un Capricorno.

Amore / Amicizia: ci stiamo ancora divertendo? L'impaziente luna in Ariete che quadra a poppa Saturno nel regno che governa il romanticismo e l'intrattenimento dice: "Probabilmente no". Se accoppiato, potrebbe essere difficile connettersi emotivamente con il tuo partner. Per i single, questo potrebbe essere un momento solitario. Fortunatamente, questa vibrazione isolante passerà prima che tu lo sappia. Nel frattempo, cerca una piacevole distrazione piuttosto che ossessionarti da un momentaneo stato di disconnessione.

Carriera / Finanza: essere in grado di soddisfare le tue esigenze e quelle dei tuoi cari è estremamente importante per te. Quindi, farai di tutto per assicurarti che le tue abilità possano pagare le bollette. Con l'attrattore Venere nella tua zona di carriera che aspira a Giunone, impiegherai il fascino e il talento per impressionare qualcuno che potrebbe avere una mano nel tuo destino professionale. Creare una connessione più personale può essere utile sia per te che per loro.

Crescita personale / spiritualità: con la luna che aspira al nodo sud, è più sicuro rimanere nella tua conchiglia piuttosto che esporsi a nuove persone con prospettive interessanti. Vivi un po 'e scopri cos'altro c'è là fuori!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: stai facendo tutto ciò che puoi fare per gli altri (specialmente un Capricorno), ed è molto. Assicurati che le tue esigenze non rimangano insoddisfatte nel processo. Non puoi riempire la coppa di tutti se la brocca è vuota. Fai quello che devi fare per ricaricare.

Amore / Amicizia: accoppiati o single, i problemi di relazione possono scatenare rabbia, dolore e vulnerabilità. Con Marte abrasivo e Chirone ferito che si scontrano nella tua zona di associazione, il dolore per la relazione che hai o non hai può essere difficile da ignorare. Riconosci la perdita o la rabbia che senti, ma non permettere che diventi un'arma che accendi con il tuo partner o te stesso. Diventa reale su ciò che funziona per te e cosa no. È l'unico modo per guarire.

Carriera / Finanza: la tua vita familiare è in una fase di espansione. Che tu abbia un bambino, che lavori di ristrutturazione o ti trasferisca in un posto più grande, dovrai fare delle mosse di carriera che possono finanziare i tuoi piani. Il Sole del Cancro nel tuo settore professionale che si oppone all'ampio Giove nella tua zona d'origine suggerisce che i tuoi piani sono generosi o, forse, le aspettative dei membri della famiglia sono irragionevoli. In entrambi i casi, sii realistico su ciò che puoi fare piuttosto che entrare sopra la tua testa.

Crescita personale / spiritualità: senti l'impulso improvviso di donare denaro, servizi o abilità per aiutare qualcuno nel bisogno. Ciò che dai liberamente non viene mai sprecato, e alla fine ti ritorna indietro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: dove c'è una volontà, c'è un modo. Non abbandonare un piano entusiasmante solo perché non riesci a capire come farlo funzionare oggi. Pazienza, Scorpione. Una conversazione con un Toro perspicace può fornire una soluzione interessante a qualunque cosa tu stia lottando.

Amore / Amicizia: cose sorprendenti possono accadere in una relazione quando la sensuale luna in Toro incontra l'irratico Urano nella tua casa di coppia. Forse scoprirai qualcosa sul tuo interesse amoroso che ti farà vedere in una nuova luce? Per i single, potresti essere attratto da qualcuno che non rispetta le regole. Chi non ama un ribelle?

Carriera / Finanza: con un'opposizione sole / Giove che influenza le tue aree di informazione, essere inondato di dati può sopraffare e impedirti di fare un piano semplice. Se vuoi diramare in una nuova direzione, provaci; tuttavia, cercare di coprire tutte le tue basi e anticipare ogni possibile esigenza è un modo sicuro per trasformare un'avventura entusiasmante in una faccenda noiosa. Fidati di sapere abbastanza per fare il primo passo. Puoi capire cosa devi sapere lungo la strada.

Crescita personale / spiritualità: non sei un supereroe, quindi non assumere più di quello che puoi gestire. Con una collisione Marte / Chirone nella tua zona benessere, un carico pesante potrebbe farti schiantare e bruciare. Ascolta il tuo corpo. Problemi di stress e salute indicano che è tempo di cambiare la tua routine.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la cura di sé può assumere una forma insolita poiché la luna in Toro incontra l'eccentrico Urano nella tua zona benessere. Ascolta il tuo cuore, corpo e mente e dagli ciò di cui ha bisogno. Un Toro esperto di fitness può avere alcuni suggerimenti che si dimostrano utili.

Amore / amicizia: una mancanza di autostima può farti sentire insicuro. Potresti sentirti troppo vulnerabile per mostrare al mondo chi sei con Marte che si scontra con il guaritore ferito Chirone nella tua casa di auto-espressione e romanticismo. Incontri e questioni relative ai bambini o alla creatività potrebbero essere punti dolenti. Non sei perfetto e non devi esserlo. Tutto quello che devi fare è mostrarti e contribuire con le abilità che sei unicamente qualificato a dare.

Carriera / Finanza: nonostante un piano di condivisione delle spese (forse con il tuo interesse amoroso o un alleato aziendale), potresti pagare più della tua giusta quota grazie a un'opposizione sole / Giove nelle tue zone di denaro. L'altra persona può fare ipotesi sulla tua situazione finanziaria e pensare che sia giusto per te pagare di più. A meno che non accetti di sostenere una spesa aggiuntiva, non è esattamente un accordo equo. In tutte le questioni relative al denaro, assicurati che l'onere non ricada su di te.

Crescita personale / spiritualità: potresti improvvisamente decidere di saltare sul carro con una nuova tendenza di fitness. Perché no? Provalo e scopri se è giusto per te.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: uscire con il tuo interesse amoroso o dedicare tempo alla tua attività solista preferita sarà profondamente gratificante. Può distogliere la mente dai problemi e fornire la sensazione di comfort di cui hai bisogno. Connettersi con un Toro divertente può alleggerire l'umore.

Amore / Amicizia: poiché pensi che non ci sia nulla che non puoi fare, ti impegnerai a fare cose che non riesci ad assumere. Il Sole del Cancro nella tua zona di associazione che si oppone a Giove entusiasta nel tuo segno è un promemoria per stabilire i limiti in una relazione in modo che il tuo tempo e le tue risorse siano rispettati. Altrimenti, qualcuno potrebbe aspettarsi da te più di quanto tu possa gestire. Fai uno sforzo congiunto piuttosto che fare più della tua giusta quota. Hai abbastanza cose da fare così com'è

Carriera / Finanza: la fiduciosa luna in Toro e l'inventivo incontro di Urano nella tua casa di espressione personale accenderanno sicuramente il tuo mojo creativo. Anche i compiti più banali possono beneficiare di questa spinta d'ispirazione. Fidati delle tue idee.

Crescita personale / spiritualità: hai avuto il pieno di problemi domestici e familiari. Potresti perderlo quando c'è un altro problema da affrontare. Con una collisione Marte / Chirone nel tuo regno domestico, possono sorgere rabbia e vulnerabilità. Riconosci cosa sta succedendo e come ti senti in modo da poter trovare correttamente una soluzione. Se non puoi affrontarlo oggi, allora non farlo. Dopo una pausa, avrai più chiarezza.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la tua mente può essere tua amica o nemica. Non lasciare che il tuo ti conduca lungo un sentiero oscuro e distruttivo. Usa il cavo di sicurezza di emergenza e contatta un amico. Un Toro con un punto di vista illuminato sarà in attesa di rispondere alla tua chiamata.

Amore / Amicizia: con l'accogliente luna in Toro in linea con l'eccentrico Taurus nel tuo regno domestico, uno sviluppo inaspettato potrebbe essere rinfrescante. Forse avrai un ospite a sorpresa? Se è così, sii accomodante e segui il flusso. Trascorrere del tempo con un amico che pensa fuori dagli schemi può inaugurare un gradito cambio di prospettiva.

Carriera / Finanza: in questo momento, sei incredibilmente ottimista. Un'opposizione tra il Sole del Cancro nella tua zona di lavoro e l'entusiasmo di Giove suggerisce che il tuo entusiasmo potrebbe superare ciò che sei in grado di affrontare. Quindi, potresti impegnarti in un progetto che non hai il tempo, l'energia o le risorse per completare. È un ostacolo quando il tuo stato mortale ti impedisce di compiere un'impresa straordinaria, ma anche i supereroi hanno i loro limiti.

Crescita personale / spiritualità: lo stress mentale può raggiungere il suo punto di rottura quando Marte e Chirone si scontrano nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Uno stato d'animo agitato potrebbe farti dire cose offensive. Se c'è una conversazione scomoda che deve accadere, scegli le tue parole con cura. Se non ci riesci, potrebbe essere meglio rimandare il tuo incontro a una data successiva.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: c'è molto di più per te di quanti soldi guadagni, cosa hai e con chi bruci. Non dovrai lavorare così duramente per impressionare qualcuno (come un fedele Toro) che conosce e ama il vero te. Perché non contattare un amico?

Amore / Amicizia: non dimenticare mai che sei abbastanza. Il Sole del Cancro che si oppone allo stravagante Giove nella tua zona di amicizia potrebbe farti sentire piccolo rispetto a un amico che fa tutto su grande scala. È fantastico se ti ispiri a ciò che hanno realizzato. Lascia che sia l'impulso a scoprire la tua grandezza piuttosto che sentire di non essere all'altezza.

Carriera / Finanza: un problema di denaro potrebbe sfuggire al controllo mentre Marte si scontra con Chirone ferito nella tua zona finanziaria. Non lasciare che l'insicurezza ti costringa a fare una mossa avventata. È una buona idea aspettare fino a quando la polvere si deposita prima di prendere una decisione importante. Allo stesso modo, un grande acquisto dovrebbe essere rinviato fino a quando non sai dove stanno le cose. È un momento opportuno per ricordare che sei più di quello che hai. Se identifichi l'autostima con denaro o beni, non ti misurerai mai.

Crescita personale / Spiritualità: una fusione luna / Urano nel tuo regno mentale ti invita a prestare attenzione a un'esplosione di ispirazione piuttosto che a essere critico nei confronti di ciò che parla al tuo cuore. Potrebbe aprire la porta a una possibilità eccitante!