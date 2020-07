Oroscopo di oggi 15 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 15 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 15 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potrebbe essere in serbo una giornata intensa. La buona notizia è che sei all'altezza della sfida. Se ti senti un po 'traballante, contatta un Cancro compassionevole nel tuo cerchio per incoraggiarlo. Può essere rassicurante sapere che qualcuno ha le spalle.

Amore / Amicizia: ci sei tu, la tua famiglia e la tua tribù prescelta, e poi c'è il mondo in generale. I tuoi bisogni personali possono scontrarsi con i poteri che sono mentre il nutrente Sole del Cancro si oppone a Plutone affamato di potere. Ciò significa che i tuoi interessi e quelli dei tuoi cari potrebbero essere in contrasto con quelli degli individui e delle istituzioni che esercitano il potere sul tuo mondo. Qualcosa che accade oggi può ricordarti l'importanza di prenderti cura di te stesso.

Carriera / Finanza: mentre luna nel Toro, esperta di denaro, si allinea con uno stellio di pianeti nell'ambizioso Capricorno e nel tuo settore professionale, sarai nella zona con carriera e questioni finanziarie. Puoi fidarti delle decisioni che prendi perché comprendi le tue esigenze e il modo migliore per soddisfarle. Ciò potrebbe significare raggiungere una figura influente. Lascia che il tuo intuito ti dica il modo migliore per negoziare.

Crescita personale / spiritualità: capirai ciò che è più prezioso quando ascolti il ​​tuo cuore e le voci delle persone nella tua vita che contano di più. Può aiutarti a chiarire le priorità.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: vai dove l'amore è piuttosto che cercare empatia e approvazione da parte di qualcuno a cui non piace. Perché assumere il ruolo di sussurro coglione quando ci sono così tante persone amorevoli nella tua vita. Puoi fare affidamento su un Pesci per essere lì per te.

Amore / amicizia: la Luna nel Toro che contatta il compassionevole Nettuno e il Sole del Cancro porta un'atmosfera di reciproca cura e preoccupazione nelle conversazioni con gli amici. Controlla con gli amici e scopri se hanno bisogno di qualcosa. Se hai bisogno di supporto, probabilmente troverai un orecchio comprensivo e una mano amica.

Carriera / Finanza: sei molto serio nel migliorare la tua istruzione e apprendere tutto ciò che c'è da sapere su argomenti rilevanti per quello che fai. Con la luna nel tuo segno che attira uno stellium di pianeti nell'ambizioso Capricorno e la tua casa di istruzione superiore, ti sarà facile fare ricerche e impegnarti in un ampio corso di studi. Allacciati le cinture e preparati a colpire i libri!

Crescita personale / spiritualità: puoi imparare nel modo più duro che certe persone non si preoccupano dei tuoi sentimenti. Il sensibile Cancro del Sole in guerra con il prepotente Plutone suggerisce che spiegare la tua situazione a qualcuno in una posizione di potere (forse un insegnante, un ufficiale delle forze dell'ordine o un funzionario del governo) probabilmente cadrà inascoltato. Sono interessati solo al fatto che tu abbia fatto cose dal libro. Chiama qualcuno a cui importa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: prendere tempo per contemplare ciò che sta accadendo nella tua vita può essere utile. Una pausa consapevole ti aiuterà a vedere più profondamente le cose e attirerà la tua attenzione su cose o persone (come un Toro) che richiedono uno sguardo più approfondito.

Amore / Amicizia: "Le acque tranquille scorrono in profondità" è una descrizione appropriata del tuo stato emotivo. Mentre la sensuale Luna nel Toro accende i pianeti nel Capricorno terrestre e nella tua casa dell'intimità, potresti essere profondamente commosso da un intenso incontro emotivo o sessuale. Tuttavia, è improbabile che rivelerai che qualcuno ha scosso il tuo mondo. Quando un'esperienza ha un effetto così profondo su di te, è meglio tenerla per te.

Carriera / Finanza: ci sono soldi che guadagni tu stesso, e poi c'è supporto finanziario su cui fai affidamento da fonti esterne. Preservare il primo significa non prendere decisioni che danno al secondo il potere di influenzare i tuoi profitti. Con un'opposizione sole / Plutone che colpisce le tue zone di denaro, una persona o istituzione con cui sei in debito potrebbe mettere sotto pressione il pony up. Nessun debito, nessun problema. Nel qual caso, lascia che questo sia un promemoria per capire la differenza tra ciò che è tuo e ciò che è loro.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna nel Toro nella tua dodicesima casa solitaria, passare il tempo da soli può essere di nutrimento. Se l'isolamento non fa per te, dai un'occhiata a un gruppo di meditazione o fai una passeggiata con un amico in un luogo tranquillo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: le tue abilità personali saranno sicuramente messe alla prova dagli eventi di oggi. Ricorda che sei una persona intelligente e intraprendente che ha molto da offrire. Non parlare a nessuno, non importa quanto siano importanti. E questo include un Capricorno prepotente.

Amore / Amicizia: se sei intimidito da qualcuno, è perché hai perso il contatto con la tua forza e temporaneamente perso di vista chi sei. Con il sole nel tuo segno che si oppone a Plutone invadente, potresti trovarti contrapposto a qualcuno a cui piace buttare il suo peso in giro. Questa persona (forse il tuo interesse amoroso o un tuo caro amico) possiede solo il potere che hai su di te. C'è un motivo per cui dai il tuo potere ed è tempo di capirlo.

Carriera / Finanza: con la fedele Luna nel Toro nella tua zona di gruppi, sei tutta una questione di essere un giocatore di squadra. Gli aspetti dei pianeti nell'ambizioso Capricorno suggeriscono che mettere in comune i tuoi talenti con persone altrettanto laboriose può essere vantaggioso per tutti. Andrà senza intoppi purché nessuna persona cerchi di dominare la collaborazione. Anche tu farebbe bene a tenere sotto controllo il tuo ego.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna nella tua zona di amicizia contatta il sole nel tuo segno e il mistico Nettuno, bramerai la compagnia di qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda spirituale. È rassicurante connettersi con una persona che condivide il tuo punto di vista.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna nel tuo settore pubblico, sei destinato ad attirare l'attenzione. In alcune situazioni, questo può farti sentire un po 'esposto. Sapere quando brillare e quando fare un passo indietro è cruciale, specialmente quando hai a che fare con un Capricorno astuto.

Amore / Amicizia: con Venere adorabile che transita sul tuo social network, la tua popolarità è in aumento. È un momento opportuno per mescolarsi e socializzare e incontrare nuove entusiasmanti persone. Non sarà difficile perché il tuo fascino renderà le persone desiderose di scoprire di più su di te.

Carriera / Finanza: potresti sentirti fuori dal profondo quando sei in compagnia di colleghi più abili. Con il sensibile Sole del Cancro nella tua dodicesima casa solitaria che si oppone al magistrale Plutone nella tua zona di lavoro, è sufficiente per farti correre e nasconderti. Può sembrare particolarmente opprimente se senti che qualcuno sta usando il proprio potere o influenza contro di te. Potresti essere paranoico; tuttavia, solo perché lo sei, non significa che qualcuno non stia intenzionalmente cercando di creare problemi per te.

Crescita personale / spiritualità: con la tenace Luna nel Toro che aspira i pianeti nel Capricorno determinato e la tua zona benessere, ti ecciterai per la forma fisica. Capisci che la strada per una buona salute è un viaggio e che non raggiungerai la tua destinazione durante la notte. Accomodati e scegli una dieta ed esercizio fisico a cui puoi impegnarti per il lungo raggio.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: anche se non condividi le opinioni di qualcuno, scoprire di più su ciò in cui credono può essere informativo. Potresti scoprire che c'è un posto in cui i tuoi valori si intersecano. Potrebbe essere necessario trovare uno spazio condiviso con un Capricorno problematico. Continuare a cercare.

Amore / Amicizia: l'amore che hai per i tuoi amici più cari corre in entrambe le direzioni. Fai ciò che puoi per prenderti cura e proteggerti a vicenda. Con il nutrimento del Sole del Cancro nella tua zona di amicizia che si oppone al controllo di Plutone, l'amore materno diventa amore soffocante quando qualcuno diventa prepotente e cerca di imporre la propria volontà. Se sei il colpevole, considera che potresti non sapere cosa c'è nel migliore interesse di una persona. Se i ruoli sono invertiti, rifiuta di essere manipolato o vittima di bullismo da un amico.

Carriera / Finanza: la tenace Luna nel Toro nella tua casa di pianeti ambiziosi di apprendimento superiore nell'ambizioso Capricorno lo rende un momento eccellente per far salire di livello le tue abilità. Dimostra i tuoi talenti più forti e i regali più unici. Cosa devi imparare per renderti migliore in quello che fai? E come può migliorare le tue competenze renderti commercializzabile? Potresti trarre vantaggio dal parlare con qualcuno che può offrire un parere di esperti.

Crescita personale / spiritualità: sarà gratificante connettersi con qualcuno che condivide la tua atmosfera compassionevole e premurosa. Diventi la compagnia che tieni, quindi perché non cercare le persone positive nel tuo mondo?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il tuo compito è rivendicare i punti di forza conferiti dai tuoi antenati, sviluppando contemporaneamente le abilità uniche che ti distinguono. Un Capricorno può proiettare una lunga ombra che è difficile uscire da sotto, ma non è impossibile.

Amore / amicizia: con la Luna nel Toro terra terra che aspira al Sole del Cancro e al compassionevole Nettuno, sarà bello aprire il tuo cuore per ricevere tutta la cura e l'affetto che gli amici e i loro cari hanno da offrire. Può fornire un effetto stabilizzante che elimina le emozioni tumultuose. Le sfide sono molto più facili da affrontare quando sai che qualcuno ha le spalle.

Carriera / Finanza: sei la tua persona? O le impronte dei tuoi primi anni dettano le tue scelte? È qualcosa da considerare poiché il Sole del Cancro nella tua zona di carriera si oppone al controllo di Plutone nel tuo regno ancestrale. Potresti sentirti in conflitto tra il perseguimento di obiettivi professionali che ti sembrano autentici rispetto al seguire la direttiva (parlata o non espressa) stabilita dai tuoi genitori e l'educazione. Non puoi mai sfuggire del tutto da dove vieni, ma puoi fare delle scelte che definiscono chi sei al di fuori della tua cerchia familiare.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna nel Toro che contatta uno stellium di pianeti nel costante Saturno e nel tuo regno domestico, ti sentirai connesso a coloro che ti hanno preceduto. Sappi che stai sulle spalle dei tuoi antenati e puoi attingere alla loro forza.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: in un modo o nell'altro, le persone che attraversano il tuo percorso (come un autorevole Capricorno) ti convinceranno a vedere le cose da un diverso punto di vista. Ascoltarli e cambiare idea non sarà facile, ma potrebbe valerne la pena.

Amore / Amicizia: con la semplice Luna nel Toro che pianifica i pianeti nel costante Capricorno e la tua zona di comunicazione, le tue parole sono dirette e mirate. È improbabile che il tuo interesse amoroso o un amico interpretino male il tuo significato. Una lunga conversazione può aiutarti a chiarire eventuali malintesi tra di te e avvicinarti molto di più. Forse è il momento di mettere le tue carte sul tavolo?

Carriera / Finanza: è un enigma quando ciò che pensi di sapere è in conflitto con il quadro generale. In altre parole, la tua prospettiva potrebbe limitare le tue possibilità. Con il Sole Cancro nella tua nona casa espansiva che si oppone a Plutone ossessivo nel tuo regno mentale, non puoi vedere la foresta per gli alberi. Quando qualcuno segnala un errore nel tuo pensiero, potresti pensare che stiano cercando di manipolarti. Considera il loro punto di vista prima di saltare alla conclusione sbagliata. E se cambiare idea rendesse le cose più facili?

Crescita personale / spiritualità: trascorrere del tempo con qualcuno che ti ispira e ti accende a nuove idee e interessi sarà corroborante. Può fornire un diversivo necessario dalla solita routine. Contatta qualcuno che si adatta al conto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: agire in base alle proprie convinzioni è davvero dannatamente buono. C'è qualcosa da dire per camminare nel parlare; tuttavia, farlo potrebbe metterti in contrasto con qualcuno nella tua cerchia, forse un Capricorno. Sapere quando rimanere fermi e quando piegare.

Amore / Amicizia: con la leale Luna nel Toro nella tua casa di servizio che aspira il Sole del Cancro e il compassionevole Nettuno, aiutare qualcuno con questioni banali potrebbe essere il tuo modo di esprimere affetto. Aiutare con le faccende domestiche, curare le riparazioni o preparare un delizioso pasto potrebbe essere all'ordine del giorno. Non può essere vino e rose ogni giorno. A volte, devi presentarti in un modo più pratico.

Carriera / Finanza: far valere i tuoi obblighi verso gli altri potrebbe andare a scapito dei tuoi interessi mentre il Sole premuroso del Cancro si oppone a Plutone ambizioso nella tua casa di denaro e valori. Qualcuno (forse il coniuge o un contatto commerciale importante) potrebbe pensare che stai controllando troppo o che stai chiedendo più della tua giusta quota. Potrebbe esserci della verità in questo. Anche se più qualcuno si oppone a te, più stretto ti aggrapperai a ciò che è tuo. Soprattutto se si equiparano denaro o proprietà con il potere.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi valori sono solidi e sai di cosa ti occupi. Tuttavia, non dovresti essere inflessibile e presumere che non ci siano margini di miglioramento. Dopo tutto, sei un work in progress.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: andare ad un appuntamento o divertirsi con il proprio partner potrebbe essere all'ordine del giorno; tuttavia, potrebbe esserci un conflitto che deve essere risolto prima di poter procedere con i tuoi piani. Se si tratta di un cancro, questa potrebbe essere una situazione appiccicosa.

Amore / Amicizia: con il Sole del Cancro nella tua zona di associazione che si oppone al potente Plutone nel tuo segno, il tuo partner o un compagno intimo possono sentire che stai dominando la relazione. Sono quasi nuove notizie; tuttavia, l'atmosfera di controllo ha raggiunto il picco. Le vecchie abitudini possono essere difficili da rompere. Se vuoi preservare questa relazione, dovrai cambiare i tuoi modi. Non cercare di rovesciarlo e incolpare l'altra persona. Accetta le critiche che ti vengono incontro e punta a fare meglio.

Carriera / Finanza: con la Luna nel Toro nella tua zona di creatività che aspira uno stellium di pianeti nel tuo segno, il tuo potere di auto-espressione è migliorato. La fiducia, unita a un uso magistrale delle tue capacità, rende facile per le persone avere fiducia in ciò che puoi fare. Anche il compito più banale può dimostrare la tua competenza. La tua perseveranza nel rimanere lì fino a quando non hai le cose giuste è ammirevole.

Crescita personale / spiritualità: la leale Luna nel Toro che contatta l'empatico Nettuno e il Sole del Cancro ti incoraggia a esprimere il tuo affetto per qualcuno a cui tieni. Coltiverà sia il donatore che il ricevente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: non sei dell'umore giusto per molti piagnistei. Prenderti cura dei tuoi affari e goderti i piaceri semplici apparirà nella tua agenda di oggi. Va tutto bene a condizione che qualcuno (forse un Capricorno) non tenti di dirottare i tuoi piani.

Amore / amicizia: con la placida Luna nel Toro nel tuo regno domestico che attira il premuroso Sole del Cancro e la compassionevole Nettuno, una fredda serata a casa può essere rigenerante. Perché non trascorrere del tempo di qualità con la famiglia o i coinquilini? Se vivi da solo, invita un amico a bassa manutenzione o un appuntamento per una cena informale e bevande. Se vuoi solo goderti la solitudine, anche quello è bello.

Carriera / Finanza: la tua determinazione ad avere successo potrebbe sentirti diminuita quando il Sole Cancro accorto nella tua zona di lavoro si oppone a Plutone distruttivo. Prima di poter prendere d'assalto il mondo, dovrai conquistare le tue peggiori tendenze. Inizia recuperando il tuo potere dalle perdite e dalle battute d'arresto del passato. Può essere difficile discernere perché e come hai perso il tuo mojo. Ciò che conta è riconoscere il deficit e prendere misure costruttive per guarire. Lascia andare tutto quello che è successo o non è successo e vai avanti.

Crescita personale / spiritualità: entrare in contatto con un parente o un membro della tribù prescelta può metterti in contatto con i tuoi punti di forza. Ci vuole qualcuno che ti conosca bene per aiutarti a ricordare chi sei e i doni unici che possiedi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: c'è un senso di urgenza nell'esprimere te stesso e condividere le tue idee con le persone intorno a te. Quando hai a che fare con un capricorno prepotente, non dimenticare che hai pensieri validi che meritano di essere ascoltati. Parla dove necessario e condividi la tua voce unica.

Amore / Amicizia: potresti scoprire di aver raggiunto il limite con un amico prepotente. Con il sensibile Cancro del Sole nella tua casa di auto-espressione che si oppone a Plutone invadente nella tua zona di amicizia, è difficile essere visti e ascoltati quando sei in compagnia di qualcuno che si sente costretto a dirigere lo spettacolo. Il compromesso potrebbe non figurare nei piani di amici e conoscenti ambiziosi. Pertanto, potrebbe essere necessario decidere se vale la pena continuare una relazione problematica.

Carriera / Finanza: con la tenace Luna nel Toro che aspira uno stellio di pianeti nell'autorevole Capricorno e nella tua zona di lavoro di squadra, anche il gruppo più formidabile non può fare a meno di rimanere colpito quando condividi le tue idee. L'avvertenza è che i tuoi concetti devono essere solidi e la tua fiducia irremovibile. Se c'è una crepa nella tua armatura, l'avversario lo troverà sicuramente. Verifica di essere pronto per la battaglia prima di uscire.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna nel Toro radicata che aspira il Sole del Cancro e Nettuno, la tua empatia e il tuo consiglio sensato ti rendono una persona che la gente ascolterà. Non essere timido nell'offrire assistenza e supporto.