Oroscopo di oggi 15 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 15 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 15 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Sarai più sensibile del solito, poiché il sole nel Cancro emotivo quadra il ferito Chirone nel tuo segno, rendendolo un giorno del tipo "non dare il massimo se non puoi sopportarlo". Le persone a te più vicine potrebbero essere eccezionalmente abili nel colpire dove fa male, quindi fai attenzione a non provocare una persona cara. Più avanti, quando l'impulsivo Marte incontra il volatile Urano nella tua casa dei guadagni, non pagherà essere sconsiderati con denaro o beni. Fai attenzione ai segnali di avvertimento che indicano che potrebbero esserci problemi in arrivo. Rimanda gli acquisti importanti. Rimanda le trattative importanti a una data successiva. Le potenziali conseguenze potrebbero essere più pericolose di quanto tu possa immaginare.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Sarai eccitato quando il potente Marte nel tuo segno si allineerà con la formidabile Eris, anche se potresti non essere chiaro su cosa ti sta guidando. Tuttavia, potresti sentirti costretto a correggere un torto o ad assicurarti che i tuoi desideri vengano riconosciuti. Non essere il proverbiale toro nel negozio di porcellane, che crea scompiglio ovunque tu vada. Prenditi un momento per capire cosa stai cercando e perché. Quando si tratta di questioni relazionali, sarai convinto che la tua strada è quella giusta mentre la luna nello Scorpione compulsivo si scontra con Plutone controllante e Venere autoindulgente. Tuttavia, potresti non essere tu quello che ha le carte in mano.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tensione può sorgere in un'amicizia quando il sole e il ferito Chirone si scontrano. Potresti sentirti incompreso da un amico (o viceversa) e chiederti se i tuoi valori siano allineati. Non sarai d'accordo su ogni questione. Nell'amicizia, prendi il buono e il cattivo. C'è abbastanza connessione e storia tra voi per superare quello che potrebbe sembrare un fattore decisivo? Una congiunzione Marte-Urano può innescare un'urgente voglia di cambiamento, anche se potresti non capire il cosa e il perché. Sai solo che sei pronto a far cambiare le cose. Avrai una svolta o un crollo? In entrambi i casi, le scelte che fai ti spingeranno verso qualcosa di nuovo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti preoccuparti della tua immagine e reputazione poiché il sole nel tuo segno è in quadratura con Chirone ferito nel tuo settore pubblico. Quando ti senti vulnerabile, può sembrare che tutti i tuoi passi falsi siano visibili al mondo. Tutti si sentono insicuri di tanto in tanto. Non sei l'unica persona che inventa le cose man mano che vanno avanti. Non lasciare che un caso di sindrome dell'impostore comprometta ciò che hai realizzato finora. Mentre Marte si congiunge a Urano nel tuo settore sociale, un'atmosfera ostile può minacciare un'amicizia o causare attriti all'interno di un gruppo. Se ti ritrovi espulso dall'isola dell'amicizia, vattene con calma. Fidati che l'Universo ti sta reindirizzando verso connessioni più appaganti.