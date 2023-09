Oroscopo di oggi 15 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 15 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 15 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Il lavoro è stato un caso di revisione e rifacimento con Mercurio retrogrado in Vergine e la tua casa della produttività. Man mano che le stazioni planetarie dirigono, puoi aspettarti che i progetti e le preoccupazioni legate all’occupazione riprendano lentamente il movimento in avanti. Potresti non essere aggiornato fino alla fine del mese. Per ora concentrati sul risolvere le questioni in sospeso. Un allineamento Sole-Urano può rinvigorire la tua vita lavorativa e introdurti a nuove opportunità. Non puoi continuare a fare le stesse vecchie cose e aspettarti di vedere risultati costanti. Sei noto per essere all'avanguardia. Cerca modi per innovare e trarre profitto dagli sviluppi all'avanguardia nella tua area di competenza.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Le gite romantiche nella memoria saranno meno invitanti ora che Mercurio staziona direttamente nella tua zona di appuntamenti. Ricordare malinconicamente le storie d'amore passate e studiare attentamente i vecchi scambi di messaggi con gli ex perderà presto il tuo interesse. Puoi continuare ad aggrapparti al passato se lo desideri. Tuttavia, la felicità che cerchi è davanti a te. Se di recente ti sei riavvicinato a qualcuno del tuo passato, presto dovrai decidere se vuoi che abbia un ruolo nel tuo futuro. Un allineamento Sole-Urano può ispirarti a far sventolare la tua strana bandiera. È così noioso giocare secondo le regole. Il tuo spirito libero attirerà persone interessanti che apprezzano la tua autenticità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il viaggio di Mercurio retrogrado attraverso il tuo regno domestico è stato probabilmente molto rivelatore. Potresti aver scoperto informazioni vitali sulla tua famiglia e sulla tua educazione. Con il pianeta ora stazionato direttamente, presto rivolgerai la tua attenzione al futuro. Lascia che queste intuizioni ti aiutino a coltivare la vita domestica e familiare che desideri. Un allineamento Sole-Urano potrebbe innescare un cambiamento insolito sul fronte interno. Fare qualcosa che i tuoi cari non si aspettano può inviare onde d'urto nella tua cerchia ristretta. La famiglia e gli amici potrebbero non riconoscere che sei collegato a una guida superiore. Hai un forte senso intuitivo di dove stanno andando le cose nella tua vita privata e quali cambiamenti devono essere apportati.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Tirerai un sospiro di sollievo ora che il messaggero Mercurio staziona direttamente nel tuo settore delle comunicazioni. Messaggi contrastanti, chiamate perse, posta persa e consegne ritardate hanno rovinato tutto per settimane. Lentamente ma inesorabilmente, le cose si sistemeranno da sole nelle prossime settimane. Se hai rimandato la firma di un contratto o di un documento importante, rivedi i termini e preparati a procedere. Sotto un allineamento Sole-Urano, il tuo lavoro sarà al livello successivo quando collaborerai con gli innovatori. Sarai ispirato da persone che sostengono idee all'avanguardia. Ti motiveranno a migliorare il tuo gioco e a fare le cose in modo diverso. Allo stesso modo, motiverai i colleghi a pensare fuori dagli schemi e a proporre idee e strategie uniche.