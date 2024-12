Oroscopo di oggi 16 dicembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

O roscopo oggi 16 dicembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 DICEMBRE 2024

Con Mercurio retrogrado in Sagittario e nella tua casa dell'esplorazione, hai incontrato ritardi e piccoli contrattempi quando hai cercato di ampliare i tuoi orizzonti. Ora che Mercurio è stazionato diretto, le questioni che riguardano istruzione, viaggi a lunga distanza, spiritualità e affari esteri riprenderanno lentamente il loro moto in avanti. Chiudi i fili sciolti con le iniziative in stallo e preparati a fare i prossimi passi. Potrebbe essere lento fino alla fine del mese, ma almeno saprai che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione. Con la luna nell'accogliente Cancro per tutto il giorno, nidificare e riposare saranno in cima alla tua lista delle cose da fare. Trascorrere del tempo di qualità con la famiglia o rilassarti da solo può riempire il tuo serbatoio emotivo.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 DICEMBRE 2024

Con Mercurio retrogrado in Sagittario e la tua casa delle risorse condivise, probabilmente sei stato in attesa di alcune questioni finanziarie. Le trattative bloccate, in particolare quelle che riguardano prestiti, debiti, sovvenzioni, eredità, alimenti e fondi che condividi con un'altra persona, riprenderanno lentamente il movimento in avanti ora che Mercurio è stazionato diretto. Ci vorrà ancora del tempo per sistemare i dettagli e potrebbero esserci ulteriori trattative in arrivo. Nella maggior parte dei casi, girerai l'angolo entro la fine del mese. La luna in Cancro e la tua zona di comunicazione segnalano che sarai sensibile alle esigenze degli altri quando discuterai di queste e altre preoccupazioni. Ascoltare ciò che le parti coinvolte hanno da dire e considerare i loro sentimenti è fondamentale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 DICEMBRE 2024

Da quando Mercurio è diventato retrogrado a novembre, probabilmente hai avuto la stessa conversazione sulla relazione più e più volte e l'hai riprodotta costantemente nella tua mente. Ora che il pianeta è stazionato diretto, sarai desideroso di trovare risposte e chiusura. Preparati a iniziare a parlare del futuro invece di continuare a rimuginare sul passato. Potrebbero volerci alcune settimane per comprendere appieno i desideri del tuo partner o le tue esigenze di relazione. Tuttavia, ti stai muovendo nella giusta direzione. Fai la tua parte per accelerare le cose lasciando il passato alle spalle. Cogli l'opportunità di ricominciare da capo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 DICEMBRE 2024

Con Mercurio retrogrado nella tua casa del lavoro, il lavoro e le faccende sono stati un caso di revisione e rifacimento. Ora che Mercurio è stazionato diretto, puoi aspettarti che le attività bloccate riprendano lentamente il loro movimento in avanti. Potresti non essere al passo con i tempi prima di questo mese. Usa le settimane a venire per recuperare i progetti incompiuti e spuntare le attività di routine dalla tua lista delle cose da fare. Anche se alcuni progetti sono ancora un po' faticosi, sarai felice che le cose si stiano muovendo nella giusta direzione. La comunicazione con le parti coinvolte migliorerà, rendendo il tuo lavoro un po' più semplice.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 DICEMBRE 2024

I viaggi malinconici lungo il viale dei ricordi saranno presto un ricordo del passato ora che Mercurio è stazionato direttamente nella tua casa del vero amore. Può essere divertente ricordare e riconnettersi con gli ex. Tuttavia, c'è un motivo per cui le tue relazioni sono finite e sei andato avanti con la tua vita. Alcuni Leoni potrebbero aggrapparsi ostinatamente al passato e cercare di riaccendere una vecchia storia d'amore. È probabile che la tua felicità sia davanti a te, non dietro di te. Se ti sei rimesso in contatto con un ex nelle ultime settimane, potresti presto dover decidere se merita di avere un ruolo nel tuo futuro.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 DICEMBRE 2024

Con Mercurio retrogrado in Sagittario e nel tuo regno ancestrale, potresti aver scoperto informazioni intriganti sulla tua famiglia e sulla tua educazione. Sapere da dove vieni ti aiuta a capire perché sei come sei. Le questioni domestiche e familiari in stallo riprenderanno a muoversi in avanti ora che Mercurio è di stanza diretto. Lascia che l'intuizione che hai acquisito informi le scelte che farai in futuro. Imparare dal passato significa che difficilmente ripeterai gli errori che tu o i tuoi genitori avete commesso. È il momento perfetto per determinare dove e come vuoi impegnarti a fare le cose in modo diverso. Credi che puoi liberarti dal passato e coltivare la vita domestica e familiare che desideri.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 DICEMBRE 2024

Sono state settimane frenetiche, con Mercurio retrogrado che ha interrotto comunicazioni, consegne, appuntamenti e viaggi locali. È incredibilmente frustrante quando sistemi e servizi essenziali non funzionano come dovrebbero e rendono inutilmente complicate le attività semplici. La buona notizia è che il messaggero Mercurio è di stanza direttamente. Mancate comunicazioni, contrattempi e ritardi saranno presto un ricordo del passato. Potrebbero esserci ancora degli imprevisti qua e là nelle prossime settimane, ma puoi fidarti che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione. È il momento perfetto per dare gli ultimi ritocchi a un progetto di scrittura e definire gli ultimi dettagli di un contratto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 DICEMBRE 2024

Mercurio retrogrado in Sagittario e la tua casa dei guadagni hanno probabilmente causato incidenti e ritardi finanziari. Le questioni finanziarie torneranno lentamente in carreggiata ora che Mercurio è in posizione diretta. Niente più assegni persi per posta, depositi diretti in ritardo, registrazioni finanziarie mal gestite e ricevute smarrite. Potresti non essere completamente fuori dai guai prima di questo mese. Tuttavia, puoi fidarti che le cose stanno andando nella giusta direzione. Se devi fare un acquisto importante, probabilmente troverai il prezzo giusto nelle prossime settimane. Cercare in giro per trovare l'offerta migliore promette di essere un affare meno stressante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 DICEMBRE 2024

Con Mercurio retrogrado nel tuo segno, sei stato un po' fuori sincrono. Puoi iniziare a rimetterti in carreggiata ora che il pianeta è in posizione diretta. Ciò significa niente più ritardi agli appuntamenti e sovraccarichi di impegni. Puoi anche dire la tua senza dubitare di te stesso o mettere i piedi in bocca. Potrebbero volerci alcune settimane per smaltire il tuo arretrato di comunicazioni e compiti rimandati, ma presto sarai al passo. Mentre la luna si sincronizza con Saturno stabilizzatore, ti sentirai sicuro di poter gestire carichi emotivi pesanti. I tuoi cari apprezzeranno la tua capacità di gestire questioni delicate in modo sensato.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 DICEMBRE 2024

Con Mercurio retrogrado in Sagittario e la tua casa dell'auto-annullamento, probabilmente hai lottato con domande assillanti e dubbi su te stesso. Sarà più facile affrontare questi problemi ora che Mercurio è in posizione diretta. Fai attenzione ai sogni, alle intuizioni e alle sincronicità. Possono fornire informazioni vitali che ti aiutano a comprendere meglio te stesso. Con il passare delle settimane, otterrai anche maggiore chiarezza sulla tua vita lavorativa. Se sei stato all'oscuro di una questione problematica, potresti presto vedere una luce alla fine del tunnel. Una conversazione in privato potrebbe colmare alcune lacune, ma non prendere i pettegolezzi per oro colato.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 DICEMBRE 2024

Messaggi contrastanti e incontri maldestri con gli amici hanno probabilmente rovinato il tuo divertimento mentre Mercurio era retrogrado in Sagittario e nella tua casa della comunità. Puoi incolparlo per tutte le volte in cui ti sei confuso su orari, date e luoghi. Tuttavia, ora che Mercurio è di stanza diretto, qualsiasi ulteriore confusione sarà colpa tua! Se un amico del passato è riemerso o ti sei riallacciato a un gruppo di cui facevi parte, potresti dover decidere se queste relazioni meritano un altro capitolo nella tua storia di vita o se è il momento di chiudere il libro. Fai il possibile per rafforzare i legami con le persone che vuoi che abbiano un ruolo nel tuo futuro.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 DICEMBRE 2024

Ritardi, piccoli contrattempi e problemi di comunicazione hanno probabilmente interferito con il perseguimento dei tuoi obiettivi di carriera a causa dell'influenza di Mercurio retrogrado. Inizierai a vedere un movimento in avanti con le tue idee e i tuoi progetti ora che il messaggero cosmico si è posizionato direttamente in Sagittario e nella tua casa delle aspirazioni. Le conversazioni e le connessioni importanti che speri di fare potrebbero non verificarsi prima della fine di questo mese. Tuttavia, sarà un sollievo sapere che presto potrai fare i tuoi prossimi passi e iniziare ad andare avanti con i tuoi piani. Un po' di intuizione può aiutarti a pianificare le tue mosse migliori.