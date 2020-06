Oroscopo di oggi 16 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 16 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 16 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ti sentirai meno nervoso quando la luna lascia il segno ed entra nel placido Toro. Potresti ritrovarti a desiderare piaceri sensuali e comfort accoglienti. Se ti aspetti che un Capricorno li fornisca, potresti essere sfortunato. La capra può essere difficile oggi.

Amore / Amicizia: potresti sentirti come fuori a guardarti mentre la luna in Toro in cerca di conforto si scontra con l'isolamento di Saturno nel tuo settore sociale. Anche in compagnia di amici, potresti sentirti solo e frainteso. Non sei la stessa persona che eri. Potresti chiederti se hai superato la tua squadra. Forse è tempo di fare amicizia con persone più forti e mature?

Carriera / Finanza: stai dicendo troppo o troppo poco? Stai esercitando troppo controllo o non ti stai affermando abbastanza? Questi sono i dilemmi che dovrai affrontare con la Luna Ariete in contrasto con l'entusiasta Giove e il magistrale Plutone nella tua zona di carriera. Salire la scala del successo senza calpestare qualcuno è una danza delicata. Alcune persone ti considerano già un po 'troppo ambizioso. Forse dovresti guardare e aspettare prima di fare la tua prossima mossa?

Crescita personale / spiritualità: mentre la fedele luna in Toro affronta Vesta nel tuo regno domestico, non ti dispiacerà fare sacrifici per garantire pace e sicurezza sul fronte interno. Non vorrai mettere a rischio la tua tranquillità.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ti sentirai più come te mentre la luna passa dall'Ariete al tuo segno. Avrai bisogno del tuo ingegno nei tuoi confronti per affrontare qualcuno (forse un Acquario) che vuole renderti la vita difficile. Hanno dimenticato quanto formidabile tu possa essere.

Amore / Amicizia: sei saggio, ben informato e dai grandi consigli. Anche se con il saggio Giove in contrasto con la cura di Cerere nella tua zona di amicizia, una guida non richiesta potrebbe far cambiare i mutandoni di un amico. A nessuno piace quando qualcuno presume di sapere cosa è giusto per loro. Un'atmosfera intrigante può essere scoraggiante. È molto più gentile e più utile far sapere a un amico che sei lì se hanno bisogno di te.

Carriera / Finanza: mentre l'informativa Gemini Sun si scontra con l'ottimista Giove e la mente di Plutone, potresti chiederti quanta fiducia puoi mettere nelle notizie e nelle opinioni degli esperti, in particolare in relazione alle tue finanze. Ti rende eccessivamente fiducioso o troppo cinico? La tua prospettiva può avere un effetto drastico sui tuoi profitti se permetti che abbia un impatto sulle tue decisioni. Potrebbe essere saggio aspettare fino a quando tutti i fatti e le cifre sono presenti prima di fare una grande mossa.

Crescita personale / spiritualità: il cinismo può sorgere mentre la luna nei tuoi segni quadra Saturno pessimista. Potresti chiederti se inseguire il sogno sia tutto ciò che è stato spezzato. Anche se non lo è, non getterai l'asciugamano.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le competenze delle persone non sono esattamente al punto oggi. Potresti trovare difficile trovare il giusto equilibrio tra dare e avere, specialmente quando hai a che fare con un Capricorno. Non farti venire le vertigini al riguardo. Fai ciò che sembra naturale e appropriato alla situazione.

Amore / Amicizia: con il sole nel segno in contrasto con Giove esagerato e il controllo di Plutone, sei in pericolo di aspettarti troppo dal tuo partner o da un amico intimo. Allo stesso modo, se non fai un po 'di rumore, i tuoi desideri potrebbero passare inosservati. Cosa devono fare i Gemelli? Non importa quale posizione prendi, potresti essere etichettato come difficile. Forse dovresti aspettare qualche giorno e vedere come vanno le cose prima di fare la tua richiesta?

Carriera / Finanza: apprezzi cosa fanno i colleghi e i superiori per supportarti. È per questo che potresti sentirti costretto a fare qualcosa in cambio. Il generoso Giove che si scontra con la custodia di Cerere nella tua zona di carriera avverte che un gesto gentile potrebbe essere un po 'troppo. Forse sei il tipo di persona a cui non piace niente a nessuno, quindi è per questo che intendi restituire il favore? Se non richiesto, potrebbe sembrare invadente e strano. Lascialo da solo.

Crescita personale / spiritualità: la tua visione diventa cupa mentre la Luna del Tauro quadra il cinico Saturno. Cambia la tua frequenza prima di iniziare a girare gli scenari peggiori.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: In questi giorni, stai facendo molto lavoro su te stesso. Non scoraggiarti se qualcuno nella tua cerchia (forse un Capricorno) non riconosce i progressi che hai fatto. Non hai bisogno di nessuno per rassegnare il tuo viaggio. Abbi fiducia in te stesso.

Amore / Amicizia: può essere difficile affermarsi in una relazione. Con il Sole Gemelli nella tua dodicesima casa inafferrabile in contrasto con Giove e Plutone nella tua zona di associazione, potresti avere difficoltà a far sentire la tua voce. Sei troppo aggressivo o non abbastanza assertivo? I single possono affrontare lo stesso dilemma mentre inseguono un potenziale partner. Le probabilità non sono a tuo favore. La prossima settimana, quando il sole entrerà nel tuo segno, avrai la sicurezza di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: la pianificazione per il tuo futuro finanziario può colpire un ostacolo quando la luna in Toro attenta al denaro piazza Saturno restrittivo nella tua casa di risorse condivise. Sotto questa spigolosa influenza, può essere difficile convincere qualcuno (come il tuo partner o un istituto finanziario) ad accettare i tuoi termini. In generale, potresti avere a disposizione meno fondi di quelli a cui sei abituato. Prendilo come una chiamata per iniziare a ridurre la tua dipendenza da fonti esterne di supporto.

Crescita personale / spiritualità: la spiritualità diventa un mezzo di cura di sé con Cerere nella tua casa di coscienza superiore. Anche se con più-è-più Giove nel mix, potresti dargli troppa credibilità. Non trascurare il mondo materiale.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: osserva il tuo cerchio interno per ottenere l'attenzione che brami. Non gli sceneggiatori che chiami i tuoi amici (e che include un certo Acquario), ma le persone che si prendono davvero cura di te e restituiscono il tuo affetto senza desiderare qualcosa da te.

Amore / Amicizia: come puoi goderti una relazione quando il tuo partner sembra determinato a rendere le cose difficili per te? La loro vibrazione potrebbe sembrare opprimente quando la testarda Luna del Toro quadra severamente Saturno nella tua zona di associazione. Se devi ancora incontrare la tua partita, potrebbe sembrare un momento solitario. Fortunatamente, questa atmosfera è fugace. Non importa in quale scenario ti trovi, non dovresti prendere a cuore la delusione. L'immagine potrebbe apparire più luminosa domani.

Carriera / Finanza: mentre il Sole Gemelli nella tua zona di gruppi è in contrasto con Giove e Plutone nella tua casa di lavoro, coordinare i tuoi sforzi con una squadra può essere impegnativo. Produrre al tuo solito ritmo intenso può essere schiacciante per i tuoi colleghi. Allo stesso tempo, se fai di meno per stare al passo con gli altri, la gente potrebbe pensare che lo stai chiamando. Che cosa deve fare un Leo laborioso? Prenditi un momento per osservare le dinamiche e lasciare che determinino il tuo approccio migliore.

Crescita personale / spiritualità: Dare qualcosa per ottenere qualcosa può essere allettante mentre il generoso Giove è in contrasto con la cura di Cerere. Non è un bell'aspetto, Leo. Sei una persona più grande di così.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna che entra nella tua casa di esplorazione e di livello superiore, desidererai ardentemente imparare cose nuove e vivere un po 'di avventura. Quindi, può essere difficile attenersi alla solita routine. Potresti avere delle scaglie da un Acquario se non segui il programma.

Amore / Amicizia: stai attirando molta attenzione, ma è per le giuste ragioni? Con l'amichevole Gemini Sole in contrasto con l'entusiasmo di Giove e il potente Plutone, stai correndo il rischio di diventare troppo forte. Forse sei consapevole che sei stato troppo invadente ultimamente? In tal caso, puoi attenuare del tutto la tua luminosità e smettere di cercare ciò che vuoi (o chi). La moderazione è tutto. C'è un punto debole tra l'essere uno stalker e l'essere un ammiratore. Il tuo compito è trovarlo.

Carriera / Finanza: con la faticosa luna in Toro squadrante Saturno nella tua zona di lavoro, potresti non avere l'energia di cui hai bisogno per eseguire le tue idee e fare un lavoro. È difficile da superare quando ti senti così privo di ispirazione. Per oggi, concentrati su semplici attività che puoi completare senza troppe seccature. Se possibile, rimandare un incarico fiscale fino a domani.

Crescita personale / spiritualità: con Giove benevolo in contrasto con Cerere Non rendere le cose imbarazzanti tra di te attraversando un confine e dando troppo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: i tuoi sentimenti possono essere super intensi con la luna in Toro nella tua emotiva ottava casa. Onora le tue emozioni, ma non lasciarle scappare con te. Sii il padrone dei tuoi umori. Ciò può rendere il tempo trascorso con un Acquario molto più piacevole.

Amore / Amicizia: se non sei di buon umore, la persona con cui stai trascorrendo il tempo potrebbe non ottenere il massimo dall'essere nella tua azienda. Puoi essere un po 'cinico mentre l'ostinata luna in Toro quadra a poppa Saturno nella tua casa di autoespressione. Non devi sempre essere divertente, ma devi essere consapevole di come la tua energia influisce sugli altri. La bassa energia potrebbe essere interpretata erroneamente come una mancanza di interesse da qualcuno che stai solo conoscendo. Forse dovresti indicarli su come ti senti?

Carriera / Finanza: con il generoso Giove in contrasto con la custodia di Cerere nella tua zona di lavoro, sei in pericolo di fare troppo. Fai attenzione a non credere che stai aiutando facendo il lavoro di un collega. Ecco una buona regola empirica: resta nella tua corsia.

Crescita personale / spiritualità: con il Sole Gemelli flessibile in contrasto con i pesi massimi Giove e Plutone nella tua zona di casa, è difficile modulare la tua energia. Stai fermo quando dovresti piegarti e piegarti quando dovresti mantenere la tua posizione. Se ultimamente sei stato un po 'invadente, potrebbe essere saggio lasciare che gli altri dirigano il flusso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: mentre la luna passa dall'Ariete eccitabile al Toro in cerca di conforto, vorrai rallentare e trascorrere del tempo di qualità con qualcuno di speciale. Un Acquario potrebbe essere fisicamente o emotivamente non disponibile. Perché non scegliere un compagno che ti apprezza e si diverte a stare in compagnia?

Amore / Amicizia: con la luna in Toro nella tua casa di connessioni one- to -one, brami la compagnia. Devi sentire che le persone a cui sei più vicino ti capiscono. Mentre la luna quadra il rifiuto di Saturno, potresti sentirti solo e isolato. Anche se hai una relazione, non c'è garanzia che il tuo partner sia sensibile al tuo umore. Non prenderlo a cuore. Questa vibrazione cupa passerà prima che tu lo sappia.

Carriera / Finanza: oggigiorno hai molto da dire. Con il chiacchierone Gemelli Sun in contrasto con l'entusiasta Giove e Plutone invadente, potresti chiederti se, forse, dovresti lasciare che qualcun altro prenda il microfono. Lasciare spazio agli altri per dire la loro è una buona cosa. Stabilisce relazioni positive con i colleghi; tuttavia, dovresti stare attento a non intaccare in un momento in cui la tua conoscenza è fondamentale per la conversazione.

Crescita personale / spiritualità: trovare la spiritualità che ti parla è vitale. Mentre la tenace luna in Toro si allinea con Vesta dedicata nella tua casa di coscienza superiore, sarai ispirato a cercare insegnamenti che risuonano con te.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la laboriosa luna in Toro nella tua zona di produttività, sei desideroso di fare le cose. Dovrai essere flessibile perché l'Universo potrebbe avere in mente un piano diverso. Potrebbe comportare il posizionamento di un Acquario tra te e ciò che sei pronto a realizzare.

Amore / amicizia: con Cerere nel tuo regno domestico, vai lontano per assicurarti che quelli che vivono sotto il tuo tetto e i membri della tua tribù estesa abbiano ciò di cui hanno bisogno. Con il generoso Giove in contrasto con Cerere, è allettante tentare di regalare a qualcuno un regalo stravagante o fare un acquisto di lusso per la tua casa. Questo sta facendo le cose un passo troppo lontano. Accontentati di offrire piaceri semplici.

Carriera / Finanza: con il Sole Gemelli in contrasto con lo stravagante Giove e il potente Plutone nella tua casa di attività, l'impulso di esercitare il tuo potere di spesa può essere travolgente. Il problema è ottenere valore per i tuoi soldi. Spendere di più non è garanzia di qualità mentre optare per qualcosa di meno costoso può significare che si sprecano i propri soldi in spazzatura senza valore. Prendi una pausa dalla frenesia della tua spesa e fai una piccola ricerca. Nei prossimi giorni, potresti trovare l'offerta giusta.

Crescita personale / spiritualità: a volte, l'ingegnosità ti manca, non importa quanto ci provi. Anche un semplice compito può essere difficile da capire mentre la tenaceluna in Toro fa quadrare Saturno rigido nel tuo regno mentale. Riprova domani.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: come spendi oggi i tuoi soldi dirà molto su dove si trovano le tue priorità. Sarà interessante vedere cosa permetti e cosa neghi. Speriamo che i soldi non vengano usati per punire qualcuno (forse un Toro) che non farà le cose a modo tuo.

Amore / Amicizia: con la luna in Toro nel regno che governa appuntamenti e intrattenimenti che quadrano Saturno nella tua zona di denaro, potresti non pensare che valga la pena sprecare un bel momento. È perché hai altre priorità finanziarie o la persona o l'attività in questione non è qualcosa in cui vuoi investire? Se qualcuno è avaro con te, queste sono le domande che dovresti porre.

Carriera / Finanza: stai facendo troppo lavoro o troppo poco? Può essere difficile valutare con il volubile Gemini Sole in contrasto con Giove e Plutone nel tuo segno. Per un uomo alto come te, ridurre può ancora significare che stai facendo troppo. Se lavori sempre ad alto livello, non avrai l'energia per andare avanti. Prenditi un momento per valutare ciò che è necessario sul posto di lavoro. Trova un modo per contribuire che soddisfi i tuoi obblighi senza aumentare lo stress.

Crescita personale / spiritualità: puoi chiamarla cura di te se vuoi, ma la stravaganza non si adatta al conto. È tempo di separare i tuoi desideri dalle tue esigenze.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: hai abbastanza problemi da affrontare senza dover risolvere i problemi degli altri. Tuttavia, non puoi voltare le spalle a qualcuno (forse un Toro) quando sono nel bisogno. Sii realistico su ciò che puoi dare e stabilire dei limiti.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale potrebbe sentirti al di fuori del tuo controllo mentre il Sole dei Gemelli si scontra con Giove e Plutone nella tua misteriosa dodicesima casa. È difficile sapere chi sta davvero chiamando i colpi. Le forze che cospirano lavorano contro di te? O i poteri benevoli inviano l'amore che desideri sulla tua strada? Avere fede senza essere sciocchi è una sfida. Rimani radicato nella realtà il meglio che puoi e non lasciare che la tua mente scappi con te. Presto saprai cosa è cosa.

Carriera / Finanza: buttare ciecamente soldi in un problema va bene se hai un sacco di reddito disponibile. Con lo stravagante Giove in contrasto con la custodia di Cerere nella tua casa di soldi, potrebbe sembrare una soluzione conveniente. Dopotutto, ti consente di fare qualsiasi sforzo reale. Prendersi cura significa presentarsi e impegnarsi in tempo e fatica. Tieni i tuoi soldi nel portafoglio

Crescita personale / spiritualità: con la fedele luna in Toro nella tua casa e nella tua zona familiare che quadrano Saturno responsabile nel tuo segno, non importa quanto fai per gli altri, non sembra mai abbastanza. Non essere duro con te stesso. Fai solo quello che puoi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: Trovare il punto debole tra essere lì per gli altri e avere il tempo di gestire i propri affari può essere difficile. Se le tue regole di ingaggio non funzionano più per te, è probabilmente il momento di riscriverle. Soprattutto con un Capricorno che si aspetta molto

Amore / Amicizia: stai vedendo troppo dei tuoi amici o troppo poco? È difficile valutare come il volubile Gemini Sun si scontra con Giove e Plutone nel tuo settore sociale. I tuoi amici possono essere un po 'intensi, quindi a volte hai bisogno di una pausa da loro. Tuttavia, ritirarsi troppo può farti sembrare un amico del bel tempo. Sintonizza il ritornello di "vorrebbe, potrebbe e dovrebbe" e sintonizzati nel tuo cuore. Qual è il livello di coinvolgimento più comodo?

Carriera / Finanza: non sai cosa non sai. Un punto cieco potrebbe farti inciampare nei panni della Luna del Toro nella tua zona di informazioni che raffigura Saturno nella tua dodicesima casa nascosta. In caso di dubbi, controlla i tuoi fatti e consulta i colleghi che sembrano essere aggiornati sugli ultimi dati. I colleghi senior potrebbero non essere molto utili, quindi controlla con qualcuno del tuo livello.

Crescita personale / spiritualità: sei una persona compassionevole, quindi non ti dispiace aiutare gli altri. Potresti sentire che stai facendo troppo con il più-è-più Giove che si scontra con la cura di Cerere nel tuo segno. Esercita l'opzione per dire di no.