Oroscopo di oggi 16 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 16 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 16 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ora che hai preso il tempo necessario per capire alcune cose, puoi sentirti sicuro quando esprimi ciò che hai in mente. Potresti scoprire che tu e un Gemelli state pensando sulla stessa linea. Sarà molto rassicurante.

Amore / Amicizia: Stasera, quando la luna incontra Venere in Gemelli loquaci e aspetti dedicati a Giunone, una conversazione con il tuo interesse amoroso potrebbe essere profondamente soddisfacente. Non avrai problemi a esprimere il tuo affetto e il tuo impegno a promuovere la tua connessione. Potrebbe ispirarli a rispondere in natura.

Carriera / Finanza: è meglio aprirsi su una lamentela piuttosto che imbottigliare le tue emozioni. Con l'espressiva luna in Gemelli che attira il tuo sovrano, Marte e il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, saprai esattamente cosa ti disturba e come esprimere al meglio i tuoi pensieri. Tirarlo fuori può essere un enorme sollievo perché significa che c'è un peso in meno da portare sulle spalle.

Crescita personale / spiritualità: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con Venere in Gemelli chiacchierone che si prende cura di Cerere, potresti pensare che stai aiutando rivelando la sofferenza di qualcuno, ma probabilmente stai intromettendo e prolungando il loro dolore. Non accetteresti gentilmente qualcuno che attiri l'attenzione sui tuoi problemi privati. Allo stesso modo, non dovresti divulgare qualcosa di difficile che una persona sta attraversando. Fai attenzione ai confini e fai sapere alle persone se hanno superato i tuoi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: vai dove l'amore è piuttosto che cercare empatia e approvazione da parte di qualcuno a cui non piace. Perché assumere il ruolo di sussurro coglione quando ci sono così tante persone amorevoli nella tua vita. Puoi fare affidamento su un Pesci per essere lì per te.

Amore / amicizia: la Luna nel Toro che contatta il compassionevole Nettuno e il Sole del Cancro porta un'atmosfera di reciproca cura e preoccupazione nelle conversazioni con gli amici. Controlla con gli amici e scopri se hanno bisogno di qualcosa. Se hai bisogno di supporto, probabilmente troverai un orecchio comprensivo e una mano amica.

Carriera / Finanza: sei molto serio nel migliorare la tua istruzione e apprendere tutto ciò che c'è da sapere su argomenti rilevanti per quello che fai. Con la luna nel tuo segno che attira uno stellium di pianeti nell'ambizioso Capricorno e la tua casa di istruzione superiore, ti sarà facile fare ricerche e impegnarti in un ampio corso di studi. Allacciati le cinture e preparati a colpire i libri!

Crescita personale / spiritualità: puoi imparare nel modo più duro che certe persone non si preoccupano dei tuoi sentimenti. Il sensibile Cancro del Sole in guerra con il prepotente Plutone suggerisce che spiegare la tua situazione a qualcuno in una posizione di potere (forse un insegnante, un ufficiale delle forze dell'ordine o un funzionario del governo) probabilmente cadrà inascoltato. Sono interessati solo al fatto che tu abbia fatto cose dal libro. Chiama qualcuno a cui importa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: i tuoi bisogni emotivi diventano più evidenti quando la luna passa dal Toro al tuo segno. Quindi oggi guiderai con il tuo cuore. Il collegamento con qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda emotiva (forse una Bilancia) sarà profondamente rassicurante.

Amore / amicizia: la luna che incontra Venere nel tuo segno e l'aspettativa di Giunone devoto nella tua zona di vita sentimentale la rende la notte perfetta per un appuntamento. Stai emanando tutte le vibrazioni amorose e sei totalmente innamorato del tuo appuntamento o partner. Se sei single, è un'ottima serata per socializzare. Il tuo fascino e la tua affabilità ti renderanno qualcuno che le persone vogliono conoscere. Non sai mai chi potresti incontrare.

Carriera / Finanza: è bello essere utili e sensibili ai desideri dei superiori; tuttavia, con l'incantatore Venere nel segno che indica la presenza di Cerere nella tua zona professionale, la tua disponibilità potrebbe rivelarsi ingraziante. In caso di dubbi su quanto sforzo dovresti fare per compiacere qualcuno e fare un'impressione positiva, fai un po 'meno. Potresti scoprire che fare di meno fa di più per la tua reputazione piuttosto che essere troppo attento alle esigenze di qualcuno.

Crescita personale / spiritualità: con Saturno in contrasto con il nodo nord nel tuo segno, la tua autosufficienza sarà messa alla prova. Capire cosa puoi fare e cosa non puoi impiegherà del tempo. Abbi fiducia in te stesso e persevera nel coltivare le tue abilità.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: le tue abilità personali saranno sicuramente messe alla prova dagli eventi di oggi. Ricorda che sei una persona intelligente e intraprendente che ha molto da offrire. Non parlare a nessuno, non importa quanto siano importanti. E questo include un Capricorno prepotente.

Amore / Amicizia: se sei intimidito da qualcuno, è perché hai perso il contatto con la tua forza e temporaneamente perso di vista chi sei. Con il sole nel tuo segno che si oppone a Plutone invadente, potresti trovarti contrapposto a qualcuno a cui piace buttare il suo peso in giro. Questa persona (forse il tuo interesse amoroso o un tuo caro amico) possiede solo il potere che hai su di te. C'è un motivo per cui dai il tuo potere ed è tempo di capirlo.

Carriera / Finanza: con la fedele Luna nel Toro nella tua zona di gruppi, sei tutta una questione di essere un giocatore di squadra. Gli aspetti dei pianeti nell'ambizioso Capricorno suggeriscono che mettere in comune i tuoi talenti con persone altrettanto laboriose può essere vantaggioso per tutti. Andrà senza intoppi purché nessuna persona cerchi di dominare la collaborazione. Anche tu farebbe bene a tenere sotto controllo il tuo ego.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna nella tua zona di amicizia contatta il sole nel tuo segno e il mistico Nettuno, bramerai la compagnia di qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda spirituale. È rassicurante connettersi con una persona che condivide il tuo punto di vista.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna nel tuo settore pubblico, sei destinato ad attirare l'attenzione. In alcune situazioni, questo può farti sentire un po 'esposto. Sapere quando brillare e quando fare un passo indietro è cruciale, specialmente quando hai a che fare con un Capricorno astuto.

Amore / Amicizia: con Venere adorabile che transita sul tuo social network, la tua popolarità è in aumento. È un momento opportuno per mescolarsi e socializzare e incontrare nuove entusiasmanti persone. Non sarà difficile perché il tuo fascino renderà le persone desiderose di scoprire di più su di te.

Carriera / Finanza: potresti sentirti fuori dal profondo quando sei in compagnia di colleghi più abili. Con il sensibile Sole del Cancro nella tua dodicesima casa solitaria che si oppone al magistrale Plutone nella tua zona di lavoro, è sufficiente per farti correre e nasconderti. Può sembrare particolarmente opprimente se senti che qualcuno sta usando il proprio potere o influenza contro di te. Potresti essere paranoico; tuttavia, solo perché lo sei, non significa che qualcuno non stia intenzionalmente cercando di creare problemi per te.

Crescita personale / spiritualità: con la tenace Luna nel Toro che aspira i pianeti nel Capricorno determinato e la tua zona benessere, ti ecciterai per la forma fisica. Capisci che la strada per una buona salute è un viaggio e che non raggiungerai la tua destinazione durante la notte. Accomodati e scegli una dieta ed esercizio fisico a cui puoi impegnarti per il lungo raggio.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sul lavoro e nella tua vita personale, vuoi essere notato e apprezzato per quello che fai. Non c'è niente di sbagliato in questo. Attrarre il giusto tipo di attenzione può richiedere un po 'di strategia. Lascia che una Bilancia ti aiuti a elaborare un piano.

Amore / Amicizia: Il conflitto sorge quando vuoi essere visto come sexy, ma sei visto come un custode. È un problema comune quando la dea dell'amore, Venere, piazza la nutrice Cerere. Potresti sentire l'impossibilità di interpretare entrambi i ruoli e di dover abbandonare l'uno per adempiere l'altro. Forse il tuo pensiero è troppo vecchio stile? Potresti essere solo te stesso e fare ciò che ti viene naturale. Chi dice che devi giocare con regole obsolete?

Carriera / Finanza: prendi molto sul serio il tuo talento. Quindi, fai uno sforzo considerevole nello sviluppo delle tue abilità. Con Saturno disciplinato in contrasto con il Nodo Nord nella tua zona di carriera, potresti trovare difficile determinare il modo migliore per convincere qualcuno a riconoscere i tuoi talenti. O vieni troppo forte o non fai abbastanza sforzo per essere notato. Mettersi in gioco è una cosa buona; tuttavia, dovresti aspettare se il momento non è giusto.

Crescita personale / spiritualità: la tua popolarità è in aumento. Non dovresti essere sorpreso se qualcuno che ti è affezionato vuole dare una mano. Consideralo un ritorno karmico per le buone azioni precedenti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il tuo compito è rivendicare i punti di forza conferiti dai tuoi antenati, sviluppando contemporaneamente le abilità uniche che ti distinguono. Un Capricorno può proiettare una lunga ombra che è difficile uscire da sotto, ma non è impossibile.

Amore / amicizia: con la Luna nel Toro terra terra che aspira al Sole del Cancro e al compassionevole Nettuno, sarà bello aprire il tuo cuore per ricevere tutta la cura e l'affetto che gli amici e i loro cari hanno da offrire. Può fornire un effetto stabilizzante che elimina le emozioni tumultuose. Le sfide sono molto più facili da affrontare quando sai che qualcuno ha le spalle.

Carriera / Finanza: sei la tua persona? O le impronte dei tuoi primi anni dettano le tue scelte? È qualcosa da considerare poiché il Sole del Cancro nella tua zona di carriera si oppone al controllo di Plutone nel tuo regno ancestrale. Potresti sentirti in conflitto tra il perseguimento di obiettivi professionali che ti sembrano autentici rispetto al seguire la direttiva (parlata o non espressa) stabilita dai tuoi genitori e l'educazione. Non puoi mai sfuggire del tutto da dove vieni, ma puoi fare delle scelte che definiscono chi sei al di fuori della tua cerchia familiare.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna nel Toro che contatta uno stellium di pianeti nel costante Saturno e nel tuo regno domestico, ti sentirai connesso a coloro che ti hanno preceduto. Sappi che stai sulle spalle dei tuoi antenati e puoi attingere alla loro forza.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di intimità emotiva e sessuale durante il giorno, desidererai la vicinanza che solo un partner o un amico intimo può offrire. Che la tua relazione sia platonica o professionale, un Gemelli potrebbe essere il tuo miglior compagno.

Amore / amicizia: con Venere sexy e nutrire Cerere in modo strano nelle zone della tua vita sentimentale, potresti sentire che il ruolo del custode compromette la tua capacità di essere preso sul serio come amante e viceversa. È il classico complesso femme fatale / madonna al lavoro. Se sei troppo sexy, ti manca la virtù. Se sei troppo simpatico, non hai piacere sessuale. Che ne dici di buttare fuori quegli archetipi obsoleti a favore di essere il tuo sé autentico? Lo stesso vale se ti identifichi come maschio. Sii te stesso.

Carriera / Finanza: è difficile avere il controllo quando devi fare affidamento sui soldi degli altri. Con Saturno in contrasto con il Nodo Nord nella tua casa di risorse condivise, prendere troppo o troppo poco può essere ugualmente faticoso. Se hai qualcuno nel tuo angolo che ti supporta o puoi accedere al credito da una banca, conta le tue benedizioni. Non tutti hanno supporto quando ne hanno bisogno.

Crescita personale / spiritualità: l' affetto condiviso tra te e un amico speciale dovrebbe essere tenuto nascosto. Non perché stai facendo qualcosa di sbagliato, ma perché non tutti hanno bisogno di essere al corrente di ciò che accade nella tua vita privata.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di interazioni individuali, dovrai essere consapevole dei desideri degli altri. Probabilmente non sarà un po 'sintonizzarsi su una Bilancia perché stai operando sulla stessa frequenza. Un Gemelli ti dirà cosa vogliono.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua zona di associazione che fa quadrare il ruolo di Cerere nel tuo regno domestico, dedicare tempo a una relazione può rendere difficile l'adempimento delle responsabilità familiari e viceversa. Anche se sei single, potresti trovare difficile trovare l'ora e incontrare un partner se hai troppe responsabilità nel piatto. Non sarà sempre così. Per ora, determina dove sono le tue priorità.

Carriera / Finanza: il lavoro promette di essere un vero piacere quando si collabora con un collega di cui ti piace o collabori con un gruppo di persone affini. Con un allineamento luna / Venere / Giunone che influenza le tue relazioni di lavoro, sarai ispirato a dedicarti a uno sforzo di squadra. Oggi non vorrai andare da solo. Anche lavorare in uno spazio di co-working può fornire la compagnia che desideri.

Crescita personale / spiritualità: ci vuole saggezza per sapere quanto puoi mettere sul piatto di qualcuno. Il tuo partner o collega potrebbe sentirti sottovalutato se non gli dai abbastanza da fare o gravato se chiedi troppo. Fare domande può aiutarti a capire cosa funziona.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: andare ad un appuntamento o divertirsi con il proprio partner potrebbe essere all'ordine del giorno; tuttavia, potrebbe esserci un conflitto che deve essere risolto prima di poter procedere con i tuoi piani. Se si tratta di un cancro, questa potrebbe essere una situazione appiccicosa.

Amore / Amicizia: con il Sole del Cancro nella tua zona di associazione che si oppone al potente Plutone nel tuo segno, il tuo partner o un compagno intimo possono sentire che stai dominando la relazione. Sono quasi nuove notizie; tuttavia, l'atmosfera di controllo ha raggiunto il picco. Le vecchie abitudini possono essere difficili da rompere. Se vuoi preservare questa relazione, dovrai cambiare i tuoi modi. Non cercare di rovesciarlo e incolpare l'altra persona. Accetta le critiche che ti vengono incontro e punta a fare meglio.

Carriera / Finanza: con la Luna nel Toro nella tua zona di creatività che aspira uno stellium di pianeti nel tuo segno, il tuo potere di auto-espressione è migliorato. La fiducia, unita a un uso magistrale delle tue capacità, rende facile per le persone avere fiducia in ciò che puoi fare. Anche il compito più banale può dimostrare la tua competenza. La tua perseveranza nel rimanere lì fino a quando non hai le cose giuste è ammirevole.

Crescita personale / spiritualità: la leale Luna nel Toro che contatta l'empatico Nettuno e il Sole del Cancro ti incoraggia a esprimere il tuo affetto per qualcuno a cui tieni. Coltiverà sia il donatore che il ricevente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di auto-espressione per tutto il giorno, ti sentirai a tuo agio nel far vedere al mondo chi sei. Non sarai timido nel condividere il buono, il brutto e il cattivo. Una Bilancia ti adorerà in tutte le tue sfumature.

Amore / amicizia: coltivando Cerere nella tua zona di soldi, esprimerai il tuo affetto rispondendo ai bisogni materiali di una persona. Con un quadrato a Venere nella tua zona di vita sentimentale, sei in pericolo di usare denaro, regali e privilegi speciali per acquistare l'amore o la lealtà di qualcuno. Se i sentimenti che speri di ispirare non c'erano prima, non è probabile che sorgano a causa della tua generosità. I soldi non possono comprarti amore. Anche se può guadagnare l'attenzione di qualcuno fino a quando i vantaggi si esauriscono.

Carriera / Finanza: con la luna che incontra Venere nei Gemelli ben informati e la tua casa di auto-espressione, la creatività è migliorata. Aggiungi Giunone al mix e ti dedicherai alla ricerca che ti aiuta a migliorare le tue abilità. Quando sei appassionato di ciò che fai, non c'è limite a quanto lontano puoi andare. È un momento opportuno per concentrarsi sull'istruzione e coltivare nuovi talenti.

Crescita personale / spiritualità: con la Gemma Luna loquace che aspira Marte e Chirone nella tua zona di comunicazione, è probabile che ci sia qualcosa di cui hai bisogno per toglierti il ​​petto. L'apertura può essere terapeutica. Contatta un ascoltatore sensibile di cui ti puoi fidare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna nel tuo regno domestico per tutto il giorno, passare il tempo a nidificare e goderti le comodità di casa ti attirerà. Trascorrere del tempo con il tuo compagno preferito (forse un Gemelli) potrebbe essere un ottimo modo per rilassarsi.

Amore / Amicizia: sei estremamente orgoglioso della cura dei tuoi cari e la tua compassione non conosce limiti. Con Venere nella tua casa e il regno della famiglia che quadrano il guardiano Cerere nel tuo segno, potresti esagerare nell'esprimere il tuo affetto. A volte, devi fare un passo indietro e lasciare che amici e parenti si badino da soli. È la cosa più gentile che puoi fare per qualcuno che dipende troppo da te.

Carriera / Finanza: con Saturno nella tua casa di piani futuri in contrasto con il Nodo Nord nella tua zona di origine, la paura della sicurezza a lungo termine può renderti eccessivamente cauto o dolorosamente impreparato per ciò che ci aspetta. Se vivi con gli altri, prenditi un momento per discutere di dove stanno le cose e lavora insieme per elaborare un piano per il tuo futuro. Se vivi da solo, i suggerimenti della famiglia o dei membri della tribù scelta possono essere utili. Il feedback può inquadrare le cose nella giusta prospettiva.

Crescita personale / spiritualità: è bene essere consapevoli dei problemi finanziari e dei tuoi bisogni materiali, ma non dovresti ossessionarli. Adottare i passi successivi appropriati per affrontare le questioni, quindi lasciarlo andare.