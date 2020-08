Oroscopo di oggi 17 agosto: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 17 agosto 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 17 agosto 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

Ariete

Panoramica generale: non puoi fare a meno di mescolare le cose con la teatrale Luna del Leone nella tua casa di auto-espressione. Vorrai che tutti sappiano chi sei e, cosa più importante, cosa desideri. Una Bilancia potrebbe trovare il tuo modo schietto difficile da accettare.

Amore / Amicizia: alcuni potrebbero trovarti troppo sexy per gestire mentre i guerrieri Marte ed Eris si allineano nel tuo segno. È chiaro che sei in missione, ma cosa intendi ottenere? La rabbia può sorgere se sei stato rifiutato, escluso o ignorato. Quel che è peggio è che cercherai modi per vendicarti. Agire da un luogo di dolore può solo peggiorare le cose. Metti i freni prima di fare danni.

Carriera / Finanza: con il drammatico Leone Sole, l'espressivo Mercurio e il promettente Marte che accendono la tua creatività, avrai molto da dire e un sacco di idee stimolanti da condividere. Non devi essere un tipo artistico per beneficiare di questa energia. Lascia che ti consenta di dare il tuo tocco unico a ciò che fai. La tua vibrazione ad alta energia farà sicuramente emozionare le persone e le renderà desiderose di scoprire cosa hai da offrire.

Crescita personale / spiritualità: con un'intensa energia planetaria che influisce sul tuo segno, sarai al meglio o al peggio. Il modo in cui le persone ti rispondono potrebbe dirti se l'atmosfera che stai trasmettendo funziona per te o contro di te.

Toro

Panoramica generale: stanno succedendo molte cose sotto la superficie, quindi non sorprende che potresti sentirti turbato. Sii gentile con te stesso e gli altri mentre capisci cosa è cosa. Un Ariete può avere risposte, anche se potrebbero non piacerti.

Amore / Amicizia: con la Luna del Leone nel tuo regno domestico che fa quadrare Urano irregolare nel tuo segno, passare del tempo tranquillo a casa da solo o con i tuoi cari è la cura per ciò che ti affligge; tuttavia, altri potrebbero non trovare la tua atmosfera frenetica molto rilassante. Sii consapevole di come la tua energia influisce sulle persone intorno a te.

Carriera / Finanza: la rabbia e il risentimento repressi saranno difficili da ignorare mentre i guerrieri Marte ed Eris si scontrano nel tuo regno subconscio. Potrebbe avere a che fare con la frustrazione per le preoccupazioni lavorative quotidiane. Potresti essere stufo del tuo lavoro o della tua routine quotidiana. Oppure potresti essere arrabbiato e frustrato perché le tue capacità non sono all'altezza. Tutto questo non andrà via se lo ignori. Riconoscere come ti senti è il primo passo per apportare un cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: vuoi un cambiamento nella tua situazione familiare e familiare e lo vuoi ieri. Un intenso allineamento Sole / Mercurio / Marte / Eris dice che il cambiamento è possibile; tuttavia, non dovresti essere cieco di fronte al caos che può sorgere nel processo. Discuti i tuoi piani con gli altri prima di procedere.

Gemelli

Panoramica generale: in vero stile Gemelli, avrai un dito in ogni torta. Essere coinvolti in così tanti progetti può essere eccitante, ma potresti non ottenere molto. Una conversazione con un Leone affascinante ti ispirerà solo a fare di più. Sii realistico riguardo a ciò che puoi gestire.

Amore / amicizia: l'amicizia può essere irta di tensione quando i guerrieri Marte ed Eris si scontrano nel tuo settore sociale. La risoluzione può comportare una conversazione imbarazzante. Con una congiunzione sole / Mercurio nel mix, puoi essere così accecato dalla tua prospettiva da non riuscire a considerare il punto di vista dell'altra persona. Non esiste un modo semplice per gestire le cose quando tu e un amico siete a posto. Il meglio che puoi fare è trattarli con amore e rispetto mentre affronti le differenze.

Carriera / Finanza: il sole in linea con il multitasking Mercury promette che una giornata frenetica è in serbo. Puoi aspettarti un sacco di chiamate, e-mail, messaggi e commissioni improvvisate. Organizzarsi e dare la priorità alle proprie attività all'inizio della giornata è il modo migliore per rimanere al passo con le cose. Ci sono poche speranze di recuperare il ritardo quando rimani indietro.

Crescita personale / spiritualità: sei intento a esprimere i tuoi pensieri e sentimenti, anche se crea un putiferio; tuttavia, nessuno può essere più sorpreso di te quando scopri di aver represso come ti senti veramente su una certa questione.

Cancro

Panoramica generale: ciò che è necessario per affrontare la giornata può essere una concentrazione risoluta sulla tua carriera. Tuttavia, ci saranno sicuramente cose che ti mancheranno quando sarai così miope. Quindi, potresti essere sorpreso di apprendere cosa sta succedendo con un amico del Toro.

Amore / amicizia: quando sei così profondamente immerso nel lavoro e nel denaro, perdi di vista ciò che accade nelle relazioni importanti. Con la Luna del Leone che fa quadrare il jolly Urano nel tuo settore sociale, potresti essere colto di sorpresa da ciò che accade in un'amicizia. Un amico potrebbe sembrare instabile a te o a loro. Lascia che scivoli e non fare una montagna da un molehill.

Carriera / Finanza: ci vuole un'attenta pianificazione e lungimiranza per affrontare una transizione nella tua carriera. Con il sole, Mercurio, Marte ed Eris che influenzano le tue mosse, dovrai pensare in piedi. Non si può evitare il caos che un cambiamento significativo può portare. Tutto quello che puoi fare è cercare di ridurre al minimo il danno che si verifica mentre ti sposti dal punto A al punto B. È facile rimanere così coinvolti nell'azione da non prestare attenzione ai dettagli. Stai attento.

Crescita personale / spiritualità: le finanze non sono l'unica fonte di sicurezza a cui devi prestare attenzione. Anche le relazioni che forniscono supporto emotivo necessitano di cure e cure. Sono le due ali dell'uccello che ti fanno volare alto.

Leone

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno per tutto il giorno, la tua visione emotiva colora tutto. Ciò significa che non sarai molto obiettivo su ciò che accade. Dovrai fare un passo indietro rispetto alle tue opinioni per capire cosa sta realmente facendo un Ariete.

Amore / Amicizia: quando hai ragione, hai ragione. E quando ti sbagli, ti sbagli. Una cosa è certa: darai voce alle tue opinioni ad alta voce con una congiunzione sole / Mercurio nel tuo segno che si allineerà con un collegamento Eris / Marte. Anche se hai un legittimo reclamo, urlare l'altra persona non aiuterà la tua causa. Quando parli con il tuo interesse amoroso o con un amico, è intelligente ricordare che è qualcuno a cui tieni. Un approccio più calmo può renderli più comprensivi del tuo punto di vista.

Carriera / Finanza: tendi a prendere le cose sul personale quando la luna è nel tuo segno; tuttavia, quando un quadrato di Urano indisciplinato lancia una palla curva, dovresti ricordare che uno sviluppo inaspettato con il tuo lavoro probabilmente non ha nulla a che fare con te. Essere un leader implica essere flessibili e preparati a gestire qualunque cosa ti capiti. Trova un modo per adattarti e seguire il flusso.

Crescita personale / spiritualità: c'è un buco nella tua bolla spirituale. Ciò significa che potresti dover affrontare alcune dure verità su ciò in cui credi. Lascia che questo ti dia la possibilità di imparare di più piuttosto che sentirti frustrato dal tuo percorso spirituale.

Vergine

Panoramica generale: quando si tratta di amore o denaro, non si sa cosa faranno alcune persone. Potrebbe essere particolarmente difficile prevedere le mosse di un Ariete eccitabile. Tutto quello che puoi fare è essere chiaro su ciò che stai cercando e cosa dovrai fare per ottenerlo.

Amore / Amicizia: cosa c'è dietro la feroce ricerca dei tuoi desideri? Una congiunzione Sole / Mercurio nel tuo regno subconscio che afferma Marte ed Eris suggerisce che non sei al posto di guida. I desideri non riconosciuti e il rifiuto passato potrebbero essere ciò che ti spinge a ottenere ciò che desideri. Sei su un pendio scivoloso qui, Vergine. Rallenta e chiediti perché stai facendo quello che stai facendo e cosa speri di ottenere.

Carriera / Finanza: le questioni relative a debiti, prestiti, tasse o risorse condivise possono essere complicate dall'infuocato schieramento planetario di oggi. Stanno succedendo molte cose dietro le quinte di cui non sei a conoscenza. Un parlatore tranquillo (forse tu) potrebbe sembrare che abbia una soluzione facile al tuo problema, ma è probabile che siano coinvolti pericoli nascosti. Mantenere tutte le tue negoziazioni a bordo è il modo migliore per evitare di finire nei guai.

Crescita personale / spiritualità: si può mai prevedere in che modo la spiritualità potrebbe influire sul proprio pensiero. Con il risveglio della Luna in Leone, Urano, potresti avere un momento a-ha che trasforma il tuo punto di vista. La conoscenza era già lì. Hai solo bisogno di un trigger per attivarlo.

Bilancia

Panoramica generale: la mente dell'alveare influenzerà sicuramente la tua prospettiva con il sole, la luna e Mercurio nella tua undicesima casa comune; tuttavia, i tuoi interessi non sono necessariamente gli stessi dei loro. Su alcune questioni, dovrai prendere le tue decisioni.

Amore / Amicizia: la conversazione scorre veloce e ardente tra te e un amico o il tuo interesse amoroso. È probabile che si verifichi una discussione molto intensa con un allineamento Sole / Mercurio / Marte / Eris che influisce sulla tua interazione. A volte può sembrare spensierato o addirittura divertente; tuttavia, potrebbe essere una copertura per rabbia e risentimento. Ciò che viene detto potrebbe cambiare la tua relazione, anche se è difficile sapere se il risultato sarà migliore o peggiore. Ecco perché faresti meglio a tenere a mente le tue parole.

Carriera / Finanza: con la Luna del Leone che quadrata con Urano, uno sviluppo improvviso potrebbe alterare i tuoi piani finanziari per il futuro. Questa non è necessariamente una cosa negativa. Solo qualcosa che non ti aspettavi o per cui non ti aspettavi. Se coinvolge i soldi di altre persone (come il tuo coniuge, un socio in affari o la banca), è normale. Prendi l'abitudine di tenere aperte le tue opzioni. Più flessibilità hai, meglio starai.

Crescita personale / spiritualità: non essere così attaccato alle tue idee su ciò che dovrebbe accadere da non riuscire a vedere la foresta per gli alberi. Quando il tuo punto di vista diventa miope, puoi essere certo che ti stai perdendo qualcosa.

Scorpione

Panoramica generale: vuoi essere visto come qualcuno che è competente e ha il controllo. Realizzare quell'impresa comporterà la dimostrazione della grazia sotto pressione. Tieni gli occhi su un intrepido Ariete. Se non lo fai, è probabile che le loro mosse veloci ti lascino andare in giro.

Amore / amicizia: se accoppiato, il tuo partner potrebbe sembrare un po 'instabile, o potrebbe provare lo stesso per te. Con l'egoista Luna del Leone che quadra con Urano irregolare, le persone tendono a fare le proprie cose. Con così tante cose in corso in questo momento, è meglio non fare storie al riguardo. Si consiglia ai single di prendersi una pausa dalle app di appuntamenti. Oggi la tecnologia non è tua amica. Se possibile, esci e incontra qualcuno alla vecchia maniera.

Carriera / Finanza: devi pensare velocemente e agire rapidamente per rimanere aggiornato su ciò che sta accadendo con il lavoro. Con un ardente allineamento sole / Mercurio / Marte / Eris in gioco, puoi aspettarti tensione, teatralità e, forse, un evento esplosivo. Non farti coinvolgere così tanto nel dramma da perdere di vista la posta in gioco. Sapere come trattare con colleghi e alti dirigenti in modo da sciogliere la tensione sarà fondamentale. Mantieni la tua intelligenza.

Crescita personale / spiritualità: ciò che accade oggi potrebbe mettere alla prova la tua abilità spirituale. Sarai sconvolto dagli alti e bassi della vita? O ti eleverai al di sopra di tutto e rimarrai centrato?

Sagittario

Panoramica generale: sei incentrato sul quadro generale. Quando sei impegnato a inseguire un sogno, può essere difficile prestare attenzione a ciò che sta accadendo qui e ora. Non puoi permetterti di ignorare cosa sta succedendo con un Ariete nella tua cerchia. Fai attenzione.

Amore / Amicizia: sei pronto per qualcosa di diverso. Ecco perché sei pronto a fare di tutto per realizzare la tua visione dell'amore. Con una line-up sole / Mercurio / Marte / Eris in gioco, solo la persona più intrepida potrebbe sopportare la tua intensità. Se non stai attento, qualcuno potrebbe trovare la tua atmosfera quasi da stalker. Presta attenzione ai segnali inviati. I problemi seguiranno sicuramente se qualcuno fa lampeggiare un segnale di stop e tu decidi di passare.

Carriera / Finanza: con la luna mutevole quadrata con Urano nella tua casa di lavoro, sviluppi inaspettati potrebbero complicare un compito di routine. La colpa potrebbe essere dei problemi con i computer e altre apparecchiature elettroniche. Si spera che tu abbia un buon rapporto con il supporto tecnico. Potresti aver bisogno di loro per piombare e salvare la giornata. I colleghi possono essere inaffidabili. Non rimanere bloccato in attesa che qualcuno lo segua.

Crescita personale / spiritualità: qualcosa di cui senti o leggi potrebbe alterare drasticamente il tuo punto di vista. Probabilmente dovresti indagare ulteriormente prima di iniziare a spargere la voce. C'è molto di più in questa storia di quanto pensi.

Capricorno

Panoramica generale: la vigilia della Luna Nuova porta un sacco di intensità emotiva sulla tua strada. È intelligente affrontare i problemi e portare a termine il dramma in modo da poter ricominciare da capo domani. Ciò potrebbe significare sistemare le cose con un Ariete una volta per tutte.

Amore / Amicizia: se hai un appuntamento in programma, è una buona idea avere un piano B. Con la Luna del Leone che quadra Urano irregolare nella tua zona romantica, le cose potrebbero non andare secondo i piani. Non sono solo le altre persone che possono essere instabili. Anche tu potresti essere inaffidabile. A volte accadono cose che sfuggono al controllo di chiunque. Non essere troppo deluso se le cose non funzionano.

Carriera / Finanza: con così tante cose nella tua vita personale, la tua carriera potrebbe passare in secondo piano. Finché non hai le cose sotto controllo, è meglio lavorare su attività di routine e mantenere lo status quo. Salva nuove iniziative per una data successiva.

Crescita personale / spiritualità: un potente allineamento planetario tra il sole, Mercurio, Marte ed Eris potrebbe scatenare una crisi. È probabile che questo problema si presenti da tempo; tuttavia, non è più possibile ignorarlo. Potrebbe riguardare la tua casa fisica o potrebbe coinvolgere i rapporti familiari. Allo stesso modo, un evento potrebbe innescare un problema della tua infanzia. Non importa quanto sia impegnativo, è meglio stroncarlo sul nascere. Non vuoi che questo penda per sempre sulla tua testa.

Acquario

Panoramica generale: con la luna nella tua zona di collaborazione per tutto il giorno, desidererai ardentemente la vicinanza che solo una connessione significativa può fornire; tuttavia, trovare l'armonia (soprattutto con un Ariete) non sarà così facile. In particolare, se qualcuno ha qualcosa che deve togliersi dal petto.

Amore / Amicizia: con un allineamento sole / Mercurio / Marte / Eris instabile che influisce sulla comunicazione e sulle relazioni, c'è una linea sottile tra offrire critiche costruttive e sfogare la tua rabbia. Senza dubbio dirai la tua. Anche se non sei consapevole delle parole che usi e del tono e dell'energia dietro di esse, potresti causare danni irreparabili a una relazione. Una volta avviato, troverai difficile mettere i freni. Sappi solo che se il convo prende una svolta minacciosa, non si torna indietro.

Carriera / Finanza: una conversazione sui modi per trarre profitto dalle tue capacità potrebbe spingerti a esplorare una nuova opportunità. Se ricevi un consiglio caldo su un'apertura di lavoro, è intelligente colpire mentre il ferro è caldo. Anche se non stai guardando, non fa mai male seguire e ottenere maggiori informazioni. Chissà dove potrebbe portare?

Crescita personale / spiritualità: la Luna del Leone quadrata con Urano esperto di tecnologia sul fronte interno potrebbe causare un piccolo inconveniente con computer, telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. È il momento opportuno per eseguire il backup dei dati e verificare che i dispositivi di protezione da sovratensione funzionino. Uomo avvisato mezzo salvato!

Pesci

Panoramica generale: sei dell'umore giusto per fare le cose; tuttavia, non è esattamente come al solito. Le condizioni volatili richiederanno di prestare molta attenzione a ciò che sta accadendo. Tieni gli occhi su un Ariete. È fondamentale che tu sappia cosa stanno facendo.

Amore / Amicizia: con la teatrale Luna del Leone che quadratura irregolare Urano nel tuo regno mentale, il tuo umore cambia come il tempo. Un minuto sei soleggiato e pronto per qualsiasi cosa, e il prossimo sei triste e triste. Qualcuno che ti conosce bene può probabilmente gestire le tue vibrazioni volubili, anche se può essere scoraggiante per una conoscenza più recente. Istruiscili sui tuoi stati d'animo prima che si facciano un'idea sbagliata di te.

Carriera / Finanza: anche il più scaltro mago della finanza potrebbe trovare difficile affrontare le turbolenze odierne. Con un potente allineamento Sole / Mercurio / Marte / Eris che influisce sulle questioni materiali, dovrai avere il tuo ingegno per gestire quello che sta succedendo. Un'impresa speculativa che promette una grande vittoria ha anche il potenziale per una tremenda perdita. Se sei stato escluso dalle precedenti opportunità, questo potrebbe sembrare il tuo momento per incassare. Se non puoi sopportare un colpo, probabilmente non è un rischio che puoi permetterti.

Crescita personale / spiritualità: la tua attrazione per le persone influenti la dice lunga su di te. Mostra che credi che il potere sia da qualche parte là fuori piuttosto che dentro di te. Non è ora che cerchi dentro?