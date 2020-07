Oroscopo di oggi 17 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 17 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 17 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: conversazioni e feedback da parte di familiari e amici rimarranno nella tua mente mentre prendi decisioni sulla tua vita domestica. Le parole di un Gemelli possono influenzarti più di quanto pensi. Un'ulteriore discussione può rispondere alle tue domande ardenti.

Amore / amicizia: con l'espressivo Mercurio che aspira Eris nel tuo segno, potrebbe esserci un senso di urgenza nel discutere una questione delicata. Se ritieni di essere stato torto, il tuo approccio potrebbe essere piuttosto estremo. Se vuoi che l'altra persona ascolti, devi comporlo e prendere una virata più morbida. Se vuoi una soluzione, spiega come ti senti piuttosto che giocare a colpa e vergogna.

Carriera / Finanza: affermare i tuoi interessi rimanendo nei limiti di un comportamento accettabile è complicato, ma non impossibile. Con Marte nel tuo segno che aspira l'autorevole Saturno nella tua zona di carriera, potresti guadagnare il rispetto di una persona influente se gestisci i tuoi affari nel modo giusto. Concentrati su dove si intersecano i tuoi interessi e cerca di renderlo vincente. Punti bonus per convincerli che dare luce verde alla tua idea può avvantaggiarli! Quindi ce la faranno davvero.

Crescita personale / spiritualità: quanta energia dovresti mettere nell'attirare l'attenzione sui tuoi risultati? Con la luna in contrasto con i pianeti nel tuo settore di status, è difficile trovare il tono giusto. Lascialo in pace per ora, per non fare un'impressione sbagliata.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ottenere il massimo dai tuoi soldi è vitale. Ecco perché porterai a persone intelligenti che possono offrire consigli utili, come un accorto cancro. È anche un momento eccellente per fare ricerche. Più sai, più attrezzato sarai per fare le mosse giuste.

Amore / Amicizia: con l'espressivo Mercurio che aspira Eris discordante nel tuo regno subconscio, una conversazione potrebbe rivelare che sei più infastidito da un certo problema di quanto tu abbia immaginato. Più parli, più ti avvicini al nocciolo della questione. Prima di procedere con la discussione, potresti dover prendere un timeout ed elaborare ciò che senti. Non c'è niente di meglio che essere colti alla sprovvista dalle tue stesse emozioni.

Carriera / Finanza: a volte, la tua ambizione è tenuta al sicuro. Se nessuno sa cosa stai cercando, è improbabile che si opporranno a te o competeranno per quello che stai cercando. Spinto Marte nella tua dodicesima casa nascosta che aspira all'autorevole Saturno nella tua casa di istruzione superiore, rende un momento opportuno rafforzare le tue conoscenze ed espandere le tue abilità. Farlo in segreto può prepararti a fare una mossa che nessuno vedrà arrivare.

Crescita personale / spiritualità: con la sapiente luna in Gemelli nella tua zona di denaro in contrasto con i pianeti nella tua casa di istruzione superiore, puoi cimentarti con gli investimenti nell'istruzione. Non trascurare il valore nel livellare il tuo know-how.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è fondamentale che tu sia onesto con te stesso su ciò di cui hai bisogno e ciò che desideri. Può aiutarti a prendere le giuste decisioni in merito al denaro e a metterti in pista con la pianificazione per il futuro. Rivolgiti a un Cancro consapevole del denaro di cui ti fidi per un feedback.

Amore / amicizia: con Marte in contrasto con il rifiuto di Saturno nella tua zona di intimità, è allettante essere invadenti quando non ottieni ciò che desideri. Considerando che probabilmente non sei disposto a lasciar perdere, potresti dover provare un approccio più intelligente. Forse l'altra persona deve essere convinta che tu sia impegnato e in questo per il lungo raggio. Cosa puoi fare per dimostrare che non sei solo un flash nella padella? Essere pazienti è un inizio.

Carriera / Finanza: con l'astuto Mercurio nella tua zona monetaria in vista di Eris, la tua ansia per la sicurezza futura può stimolare una pianificazione finanziaria creativa. Potresti iniziare prestando maggiore attenzione a quanto spendi in appuntamenti, intrattenimento, hobby e bambini. Definire limiti alle tue spese in queste aree è un ottimo punto di partenza. Questa semplice modifica potrebbe fare una notevole differenza nel flusso di cassa.

Crescita personale / spiritualità: ti aspetti troppo dagli altri? O non abbastanza esigente? È qualcosa su cui pondererai con la luna nel tuo segno in contrasto con i pianeti nella tua casa di risorse condivise. Coltivare una felice interdipendenza con gli altri è cruciale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: le tue abilità personali saranno sicuramente messe alla prova dagli eventi di oggi. Ricorda che sei una persona intelligente e intraprendente che ha molto da offrire. Non parlare a nessuno, non importa quanto siano importanti. E questo include un Capricorno prepotente.

Amore / Amicizia: se sei intimidito da qualcuno, è perché hai perso il contatto con la tua forza e temporaneamente perso di vista chi sei. Con il sole nel tuo segno che si oppone a Plutone invadente, potresti trovarti contrapposto a qualcuno a cui piace buttare il suo peso in giro. Questa persona (forse il tuo interesse amoroso o un tuo caro amico) possiede solo il potere che hai su di te. C'è un motivo per cui dai il tuo potere ed è tempo di capirlo.

Carriera / Finanza: con la fedele Luna nel Toro nella tua zona di gruppi, sei tutta una questione di essere un giocatore di squadra. Gli aspetti dei pianeti nell'ambizioso Capricorno suggeriscono che mettere in comune i tuoi talenti con persone altrettanto laboriose può essere vantaggioso per tutti. Andrà senza intoppi purché nessuna persona cerchi di dominare la collaborazione. Anche tu farebbe bene a tenere sotto controllo il tuo ego.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna nella tua zona di amicizia contatta il sole nel tuo segno e il mistico Nettuno, bramerai la compagnia di qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda spirituale. È rassicurante connettersi con una persona che condivide il tuo punto di vista.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: i tuoi amici (in particolare un Gemelli) possono influenzarti molto più di quanto pensi. Ecco perché è una saggia idea tenere presente la compagnia che tieni. Circondati di persone i cui valori e obiettivi ti ispirano ad essere il tuo io migliore.

Amore / Amicizia: non puoi negare l'importanza dell'amicizia. Sebbene con la Luna Gemelli nel tuo settore sociale in contrasto con i pianeti nel Capricorno esigente, mantenere alcune delle tue connessioni può sembrare più lavoro di quanto tu voglia fare. Ci vorranno prove ed errori per trovare il punto debole tra non fare abbastanza per mantenere un'amicizia sana e dedicare più tempo ed energia di quello che devi dare. Continua così.

Carriera / Finanza: sei desideroso di impressionare i colleghi con le tue conoscenze; tuttavia, non puoi semplicemente colpirli sopra la testa con quello che sai. Spinto Marte nella tua zona di saggezza che aspira l'autorevole Saturno nella tua casa di lavoro ti incoraggia a cercare modi per mettere in azione il tuo know-how. Non c'è niente come applicare ciò che hai imparato in modo pratico per dimostrare la tua esperienza. Smetti di parlare e inizia a fare. Lascia che il tuo lavoro parli da solo.

Crescita personale / spiritualità: concediti il ​​tempo di elaborare un momento a-ha prima di metterlo in valigia e correre avanti alla prossima cosa. Le implicazioni potrebbero richiedere del tempo per essere comprese. Assapora e non affrettare il processo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: gli uccelli di una piuma si affollano insieme. Ecco perché sei attratto dalle persone che condividono i tuoi obiettivi. Trascorrere del tempo con un Cancro nella tua cerchia può fornire chiarezza che ti aiuta a determinare la tua prossima grande mossa nella tua vita personale o carriera.

Amore / Amicizia: non puoi costringere qualcuno a divertirsi o godersi la tua compagnia se non sentono l'amore. Con un bizzarro allineamento Marte / Saturno che influenza la tua vita amorosa, trovare l'equilibrio tra paziente e invadente può essere difficile. Non rinunciare alla tua ricerca per trasformare le cose a tuo favore. Perseverare nel presentarsi e dimostrare che ci sei dentro per il lungo raggio. Allo stesso tempo, decidi quanto tempo sei disposto a dedicare. Non puoi inseguire una persona per sempre.

Carriera / Finanza: Mercurio nella tua casa del lavoro di squadra in attesa di Eris ti invita a essere la persona che supporta coloro che sono lasciati fuori dal giro piuttosto che fare semplicemente rumore riguardo al trattamento ingiusto. È facile lamentarsi. È più difficile agire per riparare un errore. Che tipo di persona vuoi essere? Sarà utile dare l'esempio che altri potranno seguire.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non trasformare un'attività divertente in un lavoro da svolgere. È un modo sicuro per smorzare il tuo entusiasmo. Perché non rilassarti e divertirti un po '?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sperimentare diversi luoghi e suoni sarà di grande ispirazione. A volte devi provare qualcosa di nuovo. Perché non dare un'occhiata a una destinazione eccitante in una città vicina? Un divertente Gemelli potrebbe essere un compagno eccellente per il tuo mini viaggio.

Amore / Amicizia: non puoi forzare i tuoi valori sul tuo interesse amoroso, ma non ti impedirà di provarci. Con Marte invadente nella tua zona di associazione che aspira a Saturno autoritario, non solo vuoi che il tuo partner capisca da dove vieni, ma vuoi anche che vivano secondo le tue regole. Buona fortuna, Bilancia. Dare l'esempio che potrebbero essere ispirati a seguire è probabilmente un modo migliore di procedere.

Carriera / Finanza: essere inclusivi è estremamente importante. Con il portavoce Mercurio nella tua zona di carriera che attira Eris, è importante che tu parli per i colleghi e fai conoscere i loro contributi. Non devi fare una grande puzza al riguardo. C'è sempre un modo per attirare l'attenzione su ciò che fanno gli altri. È ciò che vorresti fosse fatto per tuo conto se il tuo contributo a un progetto fosse stato trascurato.

Crescita personale / spiritualità: con la volubile luna in Gemelli in contrasto con i pianeti del Capricorno esigente e il tuo regno domestico, non puoi vivere con la tua famiglia e non puoi vivere senza di loro. Prendere spazio quando ne hai bisogno può impedirti di scappare quando le responsabilità minacciano di sopraffarti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: potresti essere in missione per comprendere i misteri della vita o un viaggio per trovare il tuo vero scopo. Quando fai le domande giuste, potresti trovare le risposte che cerchi. Un Cancro saggio potrebbe accenderti a qualcosa che devi sapere.

Amore / Amicizia: verrai preso sul serio quando le tue azioni si allineano alle tue parole. Marte che aspira l'autorevole Saturno nella tua zona di comunicazione ti consente di dimostrare che intendi ciò che dici. Se camminare nel parlare non convince qualcuno di cui ti puoi fidare, probabilmente stai abbaiando sull'albero sbagliato. In tal caso, è intelligente sapere quando smettere di provare e andare avanti.

Carriera / Finanza: essere una forza positiva per il cambiamento sul posto di lavoro non è sempre facile. Mentre Mercurio vocale si allinea con la discordante Eris nella tua zona di lavoro, dovrai trovare un modo per esprimere le tue preoccupazioni che non creino tumulti. Arpionare sui problemi non fa che aumentare il caos. Invece, il tuo tempo sarà speso meglio proponendo soluzioni. Le persone tendono ad ascoltare la persona che sembra avere una risposta piuttosto che quella che si lamenta solo di ciò che è sbagliato.

Crescita personale / spiritualità: con la volubile luna in Gemelli in contrasto con i pianeti nel tuo regno mentale, vacillerai tra l'ossessione di certe cose e non prenderle abbastanza sul serio. Dagli una pausa per ora. Rivedi il problema domani, se necessario.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: qualcuno a cui sei vicino (forse un Gemelli) potrebbe ispirarti a fare un tuffo profondo nelle tue emozioni. Forse vuoi capirli meglio? O ottenere più chiarezza su una questione urgente? Rimuovi gli strati e vedi cosa c'è.

Amore / Amicizia: riuscirai a battere il cespuglio? O uscirai con un argomento controverso? Con un bizzarro allineamento Mercurio / Eris che influisce sulla tua vita amorosa, dovrai essere molto intelligente quando introduci un argomento che è destinato a provocare un tumulto. Un approccio leggermente umoristico potrebbe spingere il limite, a condizione che tu non sia irrispettoso o cattivo. Sei noto per il tuo spigoloso senso dell'umorismo, quindi proveniente da te, non sarà una sorpresa.

Carriera / Finanza: non sei uno che gioca libero e veloce con le finanze. Anche se con l'ardito Marte che aspira Saturno attento alla sicurezza nella tua zona monetaria, potresti apprezzare le tue possibilità e decidere di correre un po 'di rischio. Chi non risica non rosica. A volte, devi fare qualcosa di coraggioso per far avanzare le cose. Parola al saggio: non giocare se non puoi permetterti di pagare.

Crescita personale / spiritualità: quando si tratta dei tuoi valori, puoi essere piuttosto impostato nei tuoi modi. Ascolterai la persona che ti suggerisce di rilassarti? O raddoppierai le tue opinioni? Dipende dai tuoi sentimenti per la persona in questione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sei in vena di fare le cose, anche se prendersi cura dei propri affari potrebbe essere un giro un po 'accidentato. Non permettere a qualcuno (forse un Gemelli) di accumulare più responsabilità nel tuo piatto di quante tu possa gestire. Esercita il potere di dire di no.

Amore / Amicizia: non ti sposterai su una questione personale fino a quando non sarai pronto per affrontarlo. Con Marte che aspira al tuo sovrano, Saturno, è saggio prestare attenzione a ciò che sta accadendo e intraprendere qualsiasi azione necessaria per affrontare un problema. Non importa chi è responsabile, quindi non perdere tempo in vergogna e colpa. Sei in una posizione unica per fornire una soluzione. Non essere testardo, fallo e basta.

Carriera / Finanza: con la volubile luna in Gemelli nella tua zona di lavoro in contrasto con i pianeti nel tuo segno, puoi vacillare tra assumendoti la responsabilità di un compito e lasciando che altri prendano il gioco. Di solito sei molto disciplinato e laborioso; tuttavia, se fai spesso qualcosa di più della tua giusta quota, potresti provare risentimento per le richieste che i colleghi fanno al tuo tempo. Se ciò che ti viene chiesto è al di sopra e al di là dei tuoi compiti assegnati, fai ciò che funziona per te.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con qualcuno a cui sei vicino potrebbe metterti a tuo agio su una questione che ti fa sentire un estraneo. Quando ti apri, potresti scoprire che non sei l'unico che si sente nel modo in cui lo fai.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: goditi dove puoi trovarlo senza essere troppo critico su ciò di cui si tratta. Piccoli momenti di divertimento possono aggiungere e rendere una giornata fantastica. Se hai bisogno di aiuto per trovare la tua felicità, un Gemelli spensierato può mostrarti la strada.

Amore / Amicizia: con la volubile luna in Gemelli nella tua zona romantica in contrasto con i pianeti nel Capricorno esigente e il tuo regno subconscio, potresti sentirti affaticato emotivamente e insicuro sulla tua vita amorosa. O ti preoccupi per problemi inesistenti o non riesci a prestare attenzione a ciò che dovrebbe essere una preoccupazione valida. Ad ogni modo, questo non è il giorno per fare una mossa audace e romantica. Mantieni lo status quo fino a domani.

Carriera / Finanza: prima di provocare un tumulto per le idee trascurate, controlla che ciò che stavi proponendo fosse giusto. Il feedback di un collega di fiducia potrebbe essere utile. Se le tue idee sono valide, trova un modo intelligente per reintrodurle nella conversazione. Con Mercurio intelligente nella tua zona di lavoro che aspira Eris nella tua casa di comunicazione, è consigliabile fare un po 'di rumore se hai qualcosa che vale la pena contribuire. Dopotutto, è la ruota cigolante che ottiene il grasso.

Crescita personale / spiritualità: parlare delle tue paure può essere incredibilmente liberatorio. Quando sei aperto e onesto, ti aiuta a recuperare il tuo potere. Parlare ad alta voce delle tue insicurezze può privarle della presa che hanno su di te.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna nel tuo regno domestico per tutto il giorno, passare il tempo a nidificare e goderti le comodità di casa ti attirerà. Trascorrere del tempo con il tuo compagno preferito (forse un Gemelli) potrebbe essere un ottimo modo per rilassarsi.

Amore / Amicizia: sei estremamente orgoglioso della cura dei tuoi cari e la tua compassione non conosce limiti. Con Venere nella tua casa e il regno della famiglia che quadrano il guardiano Cerere nel tuo segno, potresti esagerare nell'esprimere il tuo affetto. A volte, devi fare un passo indietro e lasciare che amici e parenti si badino da soli. È la cosa più gentile che puoi fare per qualcuno che dipende troppo da te.

Carriera / Finanza: con Saturno nella tua casa di piani futuri in contrasto con il Nodo Nord nella tua zona di origine, la paura della sicurezza a lungo termine può renderti eccessivamente cauto o dolorosamente impreparato per ciò che ci aspetta. Se vivi con gli altri, prenditi un momento per discutere di dove stanno le cose e lavora insieme per elaborare un piano per il tuo futuro. Se vivi da solo, i suggerimenti della famiglia o dei membri della tribù scelta possono essere utili. Il feedback può inquadrare le cose nella giusta prospettiva.

Crescita personale / spiritualità: è bene essere consapevoli dei problemi finanziari e dei tuoi bisogni materiali, ma non dovresti ossessionarli. Adottare i passi successivi appropriati per affrontare le questioni, quindi lasciarlo andare.