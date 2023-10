Oroscopo di oggi 17 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 17 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 17 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Dovrai essere flessibile quando negozi un'impresa inventiva o una spesa insolita. Potrebbe essere necessario consultare un partner (in amore o in affari) o ottenere il via libera da un istituto finanziario per procedere. Il trafficante Mercurio, in disaccordo con l'innovatore Urano nel tuo settore finanziario, suggerisce che dovrai spiegare attentamente il metodo dietro un piano folle. Un'opposizione Sole-Eris può innescare problemi in una relazione. La punizione può essere rapida e spietata se ti senti rifiutato. Allo stesso modo, gli arieti single potrebbero essere accecati dalla rabbia se vengono snobbati da qualcuno a cui sono interessati. Pensare prima di agire non è il tuo punto forte. Tuttavia, potrebbe impedirti di fare qualcosa di cui ti pentirai.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti avere difficoltà a mettere il tuo timbro unico su un progetto poiché l'abile Mercurio nella tua casa di lavoro si scontra con Urano indipendente nel tuo segno. Se le tue idee sono troppo all’avanguardia, i tuoi colleghi potrebbero non riconoscerne il valore. In alternativa, la mancanza di fiducia in te stesso può farti sottovalutare le tue capacità. Di conseguenza, potresti essere riluttante a condividere le tue idee. Mentre il sole si oppone alla scontenta Eris, risentimento e rabbia possono sorgere se ti sfugge un'opportunità. Sei stato davvero escluso? Oppure non sei riuscito a spingere per ciò che credi di meritare?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con il mutevole Mercurio in contrasto con l’impulsivo Urano, puoi essere volubile e difficile da definire. La noia può farti passare da una persona o da un'attività all'altra con poca soddisfazione. Invece di fare un enorme investimento di tempo o denaro, forse hai bisogno di darti spazio per sperimentare e provare cose diverse? Non arrabbiarti se la tua irrequietezza fa sì che un tuo interesse amoroso ti rifiuti o un amico ti escluda da un'attività. Mentre il sole si oppone alla scontenta Eris, può sorgere risentimento. Se vuoi essere inserito devi dimostrare di essere interessato e affidabile. Non puoi incolpare gli altri se ti ritrovi dall'esterno a guardare dentro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Mercurio mutevole in contrasto con Urano irregolare potrebbe spingerti a riconsiderare i tuoi obiettivi a lungo termine. È intelligente considerare le tue opzioni, ma non cambiare i tuoi piani per capriccio. Annota le tue idee e ricercale in seguito. C'è più che sufficiente caos in atto mentre il sole si oppone alla scontenta Eris nel tuo settore professionale. Alcuni Cancro potrebbero sentirsi obbligati ad affrontare il rifiuto o l’esclusione che hanno incontrato nella loro carriera. Affrontare il problema può essere catartico, a patto di non aggiungere benzina sul fuoco. Possono esserci delle conseguenze se vai troppo oltre. Puoi scegliere come rispondere a una persona o a una situazione che ti mette sotto pressione. Optare per la riduzione dell'escalation.