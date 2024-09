Oroscopo di oggi 17 settembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 17 settembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 17 settembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L'eclissi lunare in Pesci e la tua casa dell'auto-annullamento possono scatenare emozioni inquietanti. Può essere difficile individuare con precisione cosa ti sta disturbando. Senti solo che qualcosa non va. È una buona giornata per passare inosservato. Se non vai a cercare guai, potrebbero non venire a cercare te. Con il sole nella tua casa del lavoro in contrasto con Eris scontenta nel tuo segno, potresti chiederti se la tua rabbia per una situazione lavorativa sia giustificata. Non puoi arrabbiarti ogni volta che le cose non vanno come vuoi. Il lavoro spesso comporta sopportare condizioni che non ti piacciono. Questo non è il momento di reagire in modo eccessivo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

L'eclissi lunare in Pesci e la tua casa della comunità possono causare un importante punto cieco. Potresti non riuscire a vedere la verità di una situazione che coinvolge un amico o un gruppo. Alcuni tori metteranno una persona su un piedistallo e vedranno in lei qualità che non possiede, mentre altri potrebbero minimizzare un segnale d'allarme. Una cosa è certa: non stai vedendo le cose come sono. Un allineamento sole-Eris può rendere difficile esprimere la tua creatività e mettere in mostra i tuoi doni unici. Forse hai le mutande in subbuglio perché non sei riuscito a ricevere incoraggiamento in passato. Non puoi essere salato per sempre. Aspetta qualche giorno e riprova.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'eclissi lunare in Pesci e la tua casa delle aspirazioni possono rendere difficile andare avanti nella tua carriera. Alcuni Gemelli potrebbero essere confusi sulla loro vocazione, mentre altri potrebbero scoprire che la professione scelta non è stata all'altezza delle aspettative. Con questa atmosfera disillusa in gioco, è meglio evitare grandi decisioni e grandi mosse. Prenditi del tempo per esaminare tutte le tue opzioni prima di determinare i tuoi prossimi passi. Le persone più vicine a te potrebbero essere meglio escluse dal processo decisionale per ora. Con il sole in contrasto con Eris reattiva, amici e familiari possono darti sui nervi. Non importa cosa dicono, è la risposta sbagliata. Non prenderla sul personale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

L'eclissi lunare in Pesci e la tua casa di coscienza superiore possono sembrare una notte oscura dell'anima. Potresti chiederti se le credenze spirituali a cui ti iscrivi mantengono le loro promesse. Alcuni Cancro potrebbero avere dubbi su un membro del clero o un insegnante spirituale, mentre altri potrebbero chiedersi se sono sulla strada giusta. Non lasciare che la disillusione ti faccia abbandonare prematuramente la nave. Le risposte che cerchi potrebbero non essere disponibili in questo momento. Tuttavia, nei giorni e nelle settimane a venire, dovresti iniziare a fare domande. Con il sole in contrasto con la scontenta Eris, potresti voler toglierti un po' di cose dal petto. Tieni a freno la lingua per ora.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

L'eclissi lunare in Pesci e la tua casa della trasformazione possono scatenare grandi emozioni. Dolore, perdita o crepacuore potrebbero comparire nei tuoi pensieri. Potresti chiederti se dovresti lasciar andare una persona, un luogo o una situazione impegnativa o provare a superare la tempesta. Con questa atmosfera confusa in gioco, è improbabile che tu veda le cose chiaramente. Un sentimento intenso non è necessariamente indicativo della verità. Potresti dover aspettare e vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Con il sole e l'Eris scontenta in disaccordo, le sfide finanziarie possono farti gridare: "Non è giusto". Non arrabbiarti così tanto da renderti incapace di trovare una soluzione e gestire le cose nel modo giusto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Hai avuto difficoltà con la carriera o questioni finanziarie, Vergine? Se è così, oggi potrebbe arrivare un aiuto da un amico che vive lontano. Questa persona potrebbe non fare molto, ma offrire parole così perspicaci che saprai immediatamente quale linea di condotta intraprendere. Ciò che questa persona dice potrebbe anche essere di prezioso aiuto in futuro. Scrivilo così sarai sicuro di ricordarlo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

L'eclissi lunare in Pesci e la tua casa del lavoro possono creare un punto cieco nella tua vita lavorativa. Alcune Bilance sopravvaluteranno le proprie capacità, mentre altre saranno così spaventate di fallire che non faranno nemmeno uno sforzo. Potrebbero abbondare voci su cambiamenti nel tuo posto di lavoro o nel panorama occupazionale generale. Per ora, è meglio prendere ciò che senti con un pizzico di sale. Nessuno conosce davvero tutta la storia, e questo include te. Con il sole in contrasto con Eris risentita, potresti diffidare di un partner o di un alleato professionale. Può essere difficile discernere se i tuoi sentimenti sono giustificati o se stai esagerando. Tieni sotto controllo le emozioni forti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Niente è così piacevole come dovrebbe essere con l'eclissi lunare in Pesci e la tua casa del divertimento e del romanticismo. Questa atmosfera nebbiosa può rendere difficile stabilire cosa è cosa. Alcuni Scorpioni metteranno il loro interesse amoroso su un piedistallo e lo adoreranno come se fosse un dio, mentre altri faranno passare una persona innocente per il cattivo della loro storia. In entrambi i casi, è probabile che la tua percezione differisca dalla realtà. Per ora, è meglio sospendere il giudizio e vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Con il sole e l'Eris scontenta in disaccordo, potrebbe sorgere del risentimento per le opportunità mancate. Non arrabbiarti. Invece, impegnati a esplorare nuove opzioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Con l'eclissi lunare in Pesci e il tuo regno domestico, potresti avere la sensazione che una nuvola scura incombe sulla tua casa e sulla tua vita familiare. Alcuni Sagittari prenderanno alla leggera un problema e faranno finta che vada tutto bene, mentre altri prenderanno in considerazione gli scenari peggiori e si abbandoneranno alla tristezza e alla tristezza. In entrambi i casi, non vedi le cose chiaramente. C'è molto di più nella storia di quanto tu possa discernere in questo momento. Quindi è meglio evitare di prendere una decisione affrettata. Aspetta e guarda come si svilupperanno le cose nelle prossime settimane. Con il sole nel tuo settore pubblico in contrasto con la guerriera Eris, l'incoscienza può attirare l'attenzione. Non permettere a emozioni intense di innescare una mossa discutibile.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con l'eclissi lunare in Pesci e la tua terza casa, può essere difficile fidarti della tua percezione di ciò che sta accadendo intorno a te. Probabilmente vedrai certi individui come vorresti che fossero piuttosto che come sono, in particolare fratelli, vicini e amici locali. Alcune persone esigeranno la tua lealtà eterna, mentre ne farai passare altri per figure infide. Anche la mancanza di comunicazione, l'evasività e le bugie possono creare complicazioni. È meglio sospendere il giudizio per ora. Potrebbero volerci alcune settimane prima che tutti i fatti siano chiari. Si consiglia cautela con contratti, accordi e documenti. Assicurati di comprendere le clausole in piccolo. I termini potrebbero non essere ciò che sembrano.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

L'eclissi lunare in Pesci e la tua casa dei guadagni possono gettare un'ombra oscura su questioni che coinvolgono denaro e beni. Alcuni Acquario si prenderanno gioco di se stessi e ignoreranno un problema evidente, mentre altri prenderanno in considerazione uno scenario di sventura e tristezza e lasceranno che la paura detti le loro mosse. In entrambi i casi, non stai vedendo le cose chiaramente. Stando così le cose, è meglio rimandare gli acquisti importanti e le decisioni finanziarie importanti finché non avrai tutti i fatti. Con il sole e la combattiva Eris in disaccordo, potresti chiederti se qualcun altro sia da biasimare per i tuoi problemi. Metti un freno al tuo temperamento per ora. C'è dell'altro nella storia.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

L'eclissi lunare nel tuo segno può farti mettere in discussione la tua intera esistenza. Chi sei e qual è il tuo scopo? Alcuni Pesci si mitizzeranno e crederanno di essere in una missione speciale, mentre altri denigreranno chi sono e non riusciranno a riconoscere il loro valore. Entrambe le opzioni sono fuori dal contatto con la realtà e ugualmente problematiche. Rivolgiti alle persone più vicine a te per una valutazione onesta dei tuoi punti di forza e di debolezza. Una persona di cui ti fidi probabilmente vedrà cose che tu non riesci a riconoscere di te stesso. Ognuno ha i suoi punti ciechi. Il feedback che ricevi può mettere le cose in prospettiva.