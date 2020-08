Oroscopo di oggi 18 agosto 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 18 agosto 2020: le previsioni astrologiche segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 18 agosto 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata.

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero dell' Ariete

Panoramica generale: alta energia e spirito competitivo fanno iniziare la giornata in modo entusiasmante. Non importa cosa stai cercando, le tue mosse rendono chiaro che non sarai sconfitto. L'ottimismo è positivo, ma fai attenzione a un Leone che ti darà una corsa per i tuoi soldi.

Amore / Amicizia: La luna nuova nel Leone teatrale promette di mantenere i fuochi d'artificio nella tua vita amorosa. Con aspetti su Mercurio e guerrieri Marte ed Eris nel tuo segno, ti tufferai a capofitto nell'amore. Nelle prossime due settimane, potresti entrare in contatto con qualcuno con cui farai qualsiasi cosa per stare. Se sei già in coppia, farai tutto il possibile per mantenere vivi la passione e il divertimento. Si spera che troverai qualcuno in grado di gestire i furti ad alta energia che porti.

Carriera / Finanza: qualcosa attira la tua attenzione? Con il beautifier Venere nella tua zona di casa che sembra Urano nella tua casa di denaro e possedimenti, potresti spendere qualcosa per abbellire il tuo spazio vitale. L'atmosfera eclettica dice che investirai in qualcosa di molto attuale e totalmente di tendenza. È anche un ottimo momento per acquistare un nuovo computer, cellulare o gadget se l'elettronica fa galleggiare la tua barca.

Crescita personale / spiritualità: essere in tuo potere significa sapere come farlo funzionare per te piuttosto che contro di te. Controlla che stai usando la tua energia per potenziare piuttosto che causare danni.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero del Toro

Panoramica generale: è probabile che la tua casa sia piena di attività. Lavorare da casa o occuparsi di progetti può essere produttivo. Anche se, oggi, non è il posto dove andare per un'atmosfera rilassata e relax. Se c'è un Leone in giro, sono sicuri che manterranno le cose vivaci.

Amore / amicizia: non sei così ottimista come una volta. Con Venere in aspetto anticonformista Urano nel tuo segno, sei pieno di deliziose sorprese. Forse dirai a qualcuno come ti senti veramente. Ok, forse non è così sorprendente. La differenza è che non avrai paura di avere qualcosa da perdere. È liberatorio esprimersi senza aspettarsi nulla in cambio. Per i single, la tecnologia è tua amica. È un momento opportuno per trovare l'amore tramite Internet o un'app di appuntamenti.

Carriera / Finanza: la luna che aspira alla devota Giunone nella tua zona di lavoro rinnova il tuo impegno nel portare a termine le cose. Dai un nuovo colpo a un'attività che è rimasta nella tua lista di cose da fare. Perché non tuffarsi e passare il potere? Puoi tirare un sospiro di sollievo una volta che è stato finalmente risolto. Se hai bisogno di assistenza, chiedi aiuto a un collega amichevole.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita domestica è pronta per un riavvio, grazie alla Luna Nuova nel tuo regno domestico. Se sei entusiasta di apportare un cambiamento, non c'è modo di fermarti ora. Assicurati solo di capire cosa stai facendo e perché lo stai facendo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero Gemelli

Panoramica generale: con così tanti interessi da esplorare e progetti che vuoi fare, non puoi fare a meno di sentirti eccitato. A volte, hai bisogno di una spinta per interrompere la stampa e fare il passo successivo. Un Ariete energico nella tua cerchia potrebbe sfidarti ad agire in base alle tue idee.

Amore / amicizia: non ti dispiacerà uscire per un appuntamento o viziare il tuo partner o la migliore amica con un costoso gingillo. Ne vale la pena con la sontuosa Venere nella tua zona monetaria. Un aspetto dell'imprevedibile Urano suggerisce che la tua gentilezza e generosità potrebbe cogliere di sorpresa il destinatario. Anche tu potresti essere sorpreso di quanto sei disposto ad andare lontano per esprimere il tuo affetto. Se qualcuno significa molto per te, perché non lo mostri?

Carriera / Finanza: con la Luna Nuova in Leone creativo e il tuo regno mentale, avrai fame di nuove informazioni. Nelle prossime settimane ti divertirai a parlare con pensatori rivoluzionari. Collaborare con loro potrebbe essere eccitante. Anche la lettura, l'apprendimento, la ricerca e la scrittura potrebbero interessarti. In altre parole, sarai nel tuo elemento! I semi che piantate ora potrebbero determinare il modo in cui fioriranno i progetti basati sulla comunicazione nel prossimo anno.

Crescita personale / spiritualità: la teatrale Luna del Leone che aspira a Giunone nella tua casa di autoespressione farà fluire i tuoi succhi creativi. Fare un tuffo profondo in un progetto artistico o in un hobby è cibo per la tua anima. Non devi sapere cosa stai facendo per divertirti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero del cancro

Panoramica generale: con la Luna Nuova nella tua seconda casa materialistica, i soldi e le proprietà sono prima di tutto nella tua mente. Il desiderio di vivere una vita più lussuosa può ispirare un'audace mossa di carriera. La guida di un influente Leo potrebbe essere molto utile.

Amore / Amicizia: con Venere nel tuo segno che afferma Urano non convenzionale nel tuo settore sociale, sarai desideroso di mescolarti e socializzare con persone anticonformiste. È emozionante stare con persone che vivono secondo le proprie regole. Urano governa la tecnologia e Internet, rendendolo un momento opportuno per comunicare tramite una chat video di gruppo. Se sei single e cerchi l'amore, carica la tua app di appuntamenti preferita e aggiorna rapidamente il tuo profilo.

Carriera / Finanza: le finanze dovrebbero riavviarsi a causa dell'influenza della Luna Nuova. Questa non è magia, Cancro. Nelle prossime due settimane, sei incoraggiato a piantare semi per la futura crescita finanziaria. Ciò potrebbe significare perseguire nuove opportunità o presentare una richiesta di aumento. Non è il momento di giocare in piccolo. Posizionati per fare un balzo in avanti. Non è ora che tu sia ricompensato meglio per quello che fai?

Crescita personale / spiritualità: la gregaria Luna del Leone che aspira a Giunone nella tua zona natale fa emergere la diva domestica che è in te. Potrebbe essere necessario un mini restyling. O forse sarai ispirato a pianificare un incontro con il tuo pod pandemico?

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero del Leone

Panoramica generale: lascia che oggi sia tutto su di te e su ciò che vuoi fare. Stai alla ricerca di persone utili (come un Cancro) che vogliono contribuire alla tua felicità e al tuo successo. Sono là fuori. Assicurati solo di essere ricettivo a ciò che le persone hanno da dare.

Amore / Amicizia: condividere i tuoi sentimenti e bisogni con il tuo interesse amoroso è essenziale poiché l'espressiva Luna del Leone contatta Giunone nella tua casa di comunicazione. Sotto questa benevola influenza, una conversazione aperta e onesta può creare fiducia e avvicinarti. Lo stesso si può dire di un cuore a cuore che hai con un amico. È profondamente rassicurante avere qualcuno nella tua vita a cui puoi aprirti riguardo alle tue speranze e paure.

Carriera / Finanza: con l'attrattore Venere nel tuo regno dietro le quinte che aspira a Urano nella tua zona di carriera, qualcuno potrebbe fare un po 'di magia dietro le quinte per aiutarti ad andare avanti. Anche se non è qualcosa di cui sei consapevole, è intelligente immaginare che forze invisibili stiano lavorando per tuo conto. Ecco cos'è la visualizzazione!

Crescita personale / spiritualità: la luna nuova nel tuo segno è la tua vacanza personale, cosmica. È come se l'Universo stesse celebrando tutto ciò che è unico in te. I semi che pianterai nelle prossime due settimane determineranno cosa fiorirà per te nell'anno a venire. Ora è il momento di aggiornare i tuoi obiettivi e stabilire nuove intenzioni.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero della Vergine

Panoramica generale: con uno stuolo di pianeti nella tua riposante dodicesima casa, avrai bisogno di tempo per te stesso per decomprimerti e pensare a cosa ti aspetta. Una conversazione con un Leone potrebbe introdurre idee che non avevi considerato e che potresti essere ansioso di esplorare.

Amore / amicizia: con la socievole Venere nella tua zona di amicizia che si allinea con Urano, sarai attratto da individui unici che provengono da paesi e culture diversi, nonché da background insoliti. È emozionante entrare in contatto con persone che hanno storie affascinanti. È così che impari a conoscere il mondo. Qualcuno che ti incuriosisce vale la pena conoscerlo meglio. Potrebbero rivelarsi il tuo prossimo interesse amoroso o un amico favoloso.

Carriera / Finanza: il lavoro che devi fare su te stesso può essere svolto solo in isolamento. Con la Luna Nuova nella tua dodicesima casa, potresti fare un passo indietro dal tuo frenetico programma e prendere la vita a un ritmo più tranquillo. Ovviamente non puoi abbandonare le tue responsabilità; tuttavia, sarà utile integrare la cura di sé nella propria routine. La meditazione, la preghiera e le pratiche contemplative possono essere profondamente riparatrici. Le informazioni che acquisirai nelle prossime due settimane potrebbero riflettersi nelle tue scelte occupazionali nell'anno a venire.

Crescita personale / spiritualità: qualcuno potrebbe ispirarti a guardare il mondo in un modo diverso. Potrebbe anche accendere il tuo desiderio di viaggiare o imparare una lingua straniera. Fai qualche ricerca e vedi dove ti porta.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero della Bilancia

Panoramica generale: non sei il tipo da dare per scontate le amicizie o una relazione. Significa molto per te avere persone speciali (come un Leone) nella tua vita. Potresti essere ispirato a mostrare a qualcuno esattamente quanto ci tieni. Le tue azioni rallegreranno sicuramente la loro giornata.

Amore / Amicizia: La luna nuova in Leone socievole e la tua zona di amicizia è pronta per dare un riavvio alla tua vita sociale. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare il modo in cui fioriranno le tue amicizie nel prossimo anno. Se vuoi espandere il tuo cerchio, ora è il momento! Questo periodo è ottimo anche per entrare in contatto con gruppi che riflettono i tuoi interessi. Se sei stato isolato, è più importante che mai connettersi. Le chat video regolarmente programmate con gli amici possono aumentare il tuo umore.

Carriera / Finanza: la popolarità aprirà le porte con Venere nella tua casa di carriera e reputazione. Un cenno dell'eccentrico Urano suggerisce che il supporto potrebbe provenire da una fonte inaspettata. Se hai bisogno di un favore insolito, questo è il momento per fare la chiamata. Qualcuno a cui piaci potrebbe non pensare che sia così stravagante, o potrebbe non interessargli. Le cose che le persone fanno quando ti vogliono bene!

Crescita personale / spiritualità: con la luna che aspira a Giunone nel tuo segno, la tua devozione a coloro che ami è palpabile. Non devi fingere. Si vede in tutto ciò che fai.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero dello Scorpione

Panoramica generale: con la luna, il sole e Mercurio nella parte superiore del grafico, attirerai sicuramente l'attenzione. Quindi, è un'idea intelligente dare il meglio di sé. Qualcuno (forse un Leone) potrebbe essere molto curioso di vedere cosa farai dopo.

Amore / Amicizia: Venere nella tua zona di esplorazione allineandosi con l'inventivo Urano nella tua casa di collaborazione significa avventura. Se accoppiato, vorrai fare qualcosa di diverso con il tuo partner. Organizza una fuga romantica o un appuntamento che ti porti fuori dai sentieri battuti. Se sei bloccato, fare piani può darti qualcosa da aspettarti. Si consiglia ai single di cercare l'amore al di fuori del proprio prefisso. Soprattutto se hai esaurito il pool di appuntamenti locali.

Carriera / Finanza: la Luna Nuova in Leone esperto di leadership e la tua casa della carriera segnala che è tempo di rinfrescare le tue aspirazioni. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare come fiorirà la tua carriera nel prossimo anno. Cerca la guida di persone influenti che hanno esperienza con quello che vuoi fare. Il feedback che ricevi può aiutarti a comprendere il panorama e avere un'idea di ciò che è fattibile. Avere qualcosa di nuovo a cui mirare può essere eccitante.

Crescita personale / spiritualità: è improbabile che i tuoi tentativi di aiutare qualcuno in difficoltà passino inosservati. Non sei lì per attirare l'attenzione. Tuttavia, non fa male essere riconosciuto ogni tanto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero del Sagittario

Panoramica generale: oggi si tratta di esplorare il quadro generale e ampliare i propri orizzonti. Sei sempre curioso di scoprire quanto lontano puoi arrivare. Una conversazione (magari con un Leone esperto) può ispirarti a diramarti in una nuova direzione entusiasmante.

Amore / Amicizia: la tua vita sessuale potrebbe assumere una svolta insolita grazie a Venere che si allinea con l'eccentrico Urano. Non importa quanti anni hai, non è mai troppo tardi per esplorare nuove eccitazioni. Potrebbe fare miracoli per riaccendere la scintilla con il tuo partner. I single potrebbero essere attratti da una persona sensuale che ha una visione non convenzionale dell'amore. Sei un avventuriero per natura, quindi sei sempre pronto per qualcosa di diverso.

Carriera / Finanza: La Luna Nuova in Leone e la tua casa di istruzione superiore rendono il momento opportuno per dare una ripresa alla tua istruzione. Per alcuni, potrebbe essere tornare a scuola o iscriversi a una formazione professionale. Per altri, potrebbe comportare il rafforzamento della tua conoscenza di un argomento pertinente a ciò che fai. Anche entrare in contatto con un mentore potrebbe essere utile. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare dove e come coltivare nel prossimo anno.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento luna / Giunone suggerisce che sei sposato con le cause in cui credi e le organizzazioni che sostieni. È il tuo modo di essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero Capricorno

Panoramica generale: l'atmosfera di New Moon di oggi è in linea con il tuo desiderio di buttare fuori qualcosa e ricominciare da capo. Sopporterai qualsiasi trasformazione necessaria per ottenere una lavagna pulita. Risolvere una questione con un Leone può avere un ruolo nel processo.

Amore / Amicizia: Venere amorevole e Urano inventivo che si allineano nelle tue zone di vita amorosa lo rendono un giorno emozionante per appuntamenti e relazioni. Se accoppiato, fai programmi per la serata, pronto! Se sei single e c'è qualcuno per cui ti stai innamorando, non c'è tempo come il presente per chiedergli un appuntamento. Maschera, mettiti insieme in uno scenario socialmente distante e scopri di cosa si tratta.

Carriera / Finanza: alcune questioni finanziarie potrebbero subire un riavvio a causa dell'effetto della Luna Nuova di oggi. Nelle prossime settimane potrebbe essere vantaggioso rinegoziare i termini dei prestiti e degli accordi di finanziamento congiunto o richiedere nuove linee di credito. È anche un ottimo momento per saldare i debiti. I semi che pianti possono determinare le risorse a tua disposizione nell'anno a venire. Agisci ora perché queste cose tendono ad andare più agevolmente quando hai un appoggio planetario di buon auspicio.

Crescita personale / spiritualità: la luna allineata con Giunone nella tua zona di status suggerisce che qualcuno potrebbe aiutarti ad andare avanti. In tal caso, trova un modo per ricambiare il favore in modo che non ci siano squilibri karmici tra di voi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero dell'Acquario

Panoramica generale: indipendentemente dal fatto che la connessione sia romantica o platonica, trarrai vantaggio dalla compagnia e dalla collaborazione. Quando trascorri del tempo con una persona che ti capisce, sarai il migliore di te stesso. Un Leone estroverso e intelligente potrebbe rivelarsi il tuo miglior compagno.

Amore / Amicizia: la Luna Nuova nello spirito Leone porta una ventata di nuova energia alla tua vita relazionale. È una chiamata a guardare alle relazioni in un modo nuovo. Determina dove devi apportare modifiche per coltivare la relazione che desideri. Non si tratta sempre dell'altra persona. La trasformazione inizia con te. Quando aumenti di livello il tuo gioco di relazioni, i partner che attiri lo rifletteranno. Allo stesso modo, il tuo rapporto con il tuo partner cambia quando cambi te stesso. C'è del lavoro da fare, quindi datti da fare!

Carriera / Finanza: Venere nella tua zona di lavoro in aspetto creativo Urano è destinata a rendere il tuo lavoro un po 'più eccitante. Stai alla ricerca di un progetto divertente e che ti insegni qualcosa di nuovo. Se sei una specie di influencer, le persone saranno curiose di saperne di più su di te. È un ottimo momento per cercare una nuova posizione, in particolare se lavori nel campo della moda, della bellezza, delle arti o della tecnologia.

Crescita personale / spiritualità: con la luna che aspira a Giunone nella tua zona di coscienza superiore, una conversazione con qualcuno sulla tua lunghezza d'onda spirituale potrebbe aprire la tua mente a una nuova prospettiva illuminante. Può anche rafforzare la connessione tra di voi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero dei Pesci

Panoramica generale: lavoro e benessere vanno di pari passo. Dovrai essere in perfetta forma per realizzare tutte le cose che ti sei prefissato di fare. È un momento opportuno per entrare in contatto con un professionista della salute o del fitness. Un Leone esperto di benessere potrebbe anche avere alcuni suggerimenti utili.

Amore / Amicizia: con Venere in aspetto creativo Urano, il tuo gioco di flirt è perfetto. Per i single, è un momento opportuno per aggiornare i tuoi profili di appuntamenti e cercare l'amore online. Con le foto giuste e una descrizione spiritosa, riceverai sicuramente delle risposte interessanti. Per i Pesci in coppia, il sexting bollente o un convo civettuolo potrebbero preparare il terreno per una serata super romantica.

Carriera / Finanza: La Luna Nuova in Leone fiducioso e nella tua zona di lavoro è pronta per dare una ripresa alla tua vita lavorativa. Non si tratta del tuo percorso professionale o delle tue grandi aspirazioni. Si tratta di essere in linea con le faccende lavorative quotidiane. È un ottimo momento per organizzarsi e dedicarsi alle attività di routine. Una volta fatto, sarai libero di dedicare tempo a compiti più critici. Se stai cercando un nuovo lavoro, le tue capacità risplenderanno; tuttavia, durante questo ciclo lunare, è più probabile che tu faccia un movimento laterale che un balzo in avanti.

Crescita personale / spiritualità: quando brami la profondità emotiva, un'interazione superficiale non va bene. Trarrai beneficio dal contatto con una persona che può gestire la tua intensità.