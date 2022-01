Oroscopo di oggi 18 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 18 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 18 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti aver bisogno di un minuto per riprenderti dalla sbornia della luna piena. Perché non pianificare un appuntamento o una gita divertente con i tuoi amici o bambini? Toro e Acquario possono essere inaffidabili. Se sono coinvolti, potresti aver bisogno di un piano B.

Amore/Amicizia: la responsabilità e il perdono faranno ancora molta strada quando Mercurio retrogrado si allineerà con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Una conversazione potrebbe farti fuori dai guai per una trasgressione o offrire la possibilità di estendere il ramo d'ulivo a qualcuno che ti ha fatto del male. Non significa che stai condonando un cattivo comportamento. Significa che sei pronto per liberare l'aria e andare avanti. Nel caso in cui la risoluzione non sia possibile, ti sentirai meglio sapendo di aver provato.

Carriera/Finanza: oggi, le stazioni disgreganti di Urano dirigono dopo i mesi retrogradi nella tua casa di denaro e beni. I tuoi valori si stanno evolvendo in modi nuovi e inaspettati. Si profila all'orizzonte un significativo cambio di paradigma sull'autostima. Preparati a pensare fuori dagli schemi su ciò che meriti e preparati a perseguire opportunità non convenzionali. Questo non è il modo di fare soldi di tuo nonno. Il palcoscenico è pronto per un gioco innovativo e nuovo.

Crescita personale/Spiritualità: i nodi lunari che si spostano in Toro e Scorpione sottolineano la necessità di essere più emotivamente e finanziariamente indipendenti. Il dramma che deriva dall'essere indebitati con gli altri non vale più il prezzo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento quando hai a che fare con denaro e beni. Con la luna nel commerciante di ruote Gemelli e il tuo regno materiale, sarai motivato a mettere ordine negli affari materiali. Un Acquario potrebbe avere le informazioni di cui hai bisogno su una preoccupazione importante.

Amore/Amicizia: fai attenzione alle promesse che fai ad amici e gruppi all'inizio della giornata. Mentre la volubile Luna Gemelli quadra Giove entusiasta nel tuo settore sociale. Potresti arrivare a più di quanto puoi seguire. Non dire, 'sì.' Dì "forse".

Carriera/Finanza: Con Mercurio e Saturno nel tuo settore professionale, vorrai scendere a puntine su dove è diretta la tua carriera. Una conversazione con una figura influente può essere informativa, a condizione che tu sia in grado di contattarla e convincerla ad aprirsi. Pazienza, toro. Potrebbero essere molto richiesti. Nel frattempo, inizia a mappare la tua prossima grande mossa.

Crescita personale/Spiritualità: Infuriare contro la macchina diventa parte del tuo trucco mentre l'ostinato Sole Capricorno si scontra con Eris scontenta. La rabbia che provi per i torti del mondo è qualcosa che sarà difficile da negare. Potrebbe essere necessario affrontare le ingiustizie vicino a casa e al cuore prima di intraprendere una crociata più ampia. Ciò potrebbe comportare il riconoscimento di come alcune persone ti hanno danneggiato. Dopo il riconoscimento, la chiusura avviene lasciando andare. Trattenere il dolore non fa male all'autore del reato. Fa solo male a te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ci saranno posti dove andare e persone con cui entrare in contatto mentre la gregaria luna nel Leone attraversa la tua casa di connessione. Se sei disorganizzato, può diventare frenetico, quindi metti in ordine i tuoi affari. Con Toro e Acquario, aspettati l'inaspettato.

Amore/Amicizia: una conversazione aperta e onesta con un amico può spianare la strada dell'amicizia mentre Mercurio retrogrado si allinea con il guaritore ferito Chirone. Preparati a riesaminare un vecchio problema. Quando consideri il quadro più ampio, il risentimento tra di voi potrebbe non sembrare un grosso problema. Questo potrebbe ispirarti a lasciarti alle spalle le tue differenze e ricominciare da capo. Nessuna relazione è perfetta. In una vera amicizia, devi prendere il duro con il liscio.

Carriera/Finanza: si può essere tentati di telefonare mentre il Nodo Sud entra in Scorpione e nella tua casa di lavoro. Nelle settimane e nei mesi a venire, varrà la pena superare la tua inerzia e affrontare compiti che non sei sicuro di sapere come fare. Muoversi in una direzione nuova e sconosciuta può essere scoraggiante. Piccoli passi ti porteranno lì.

Crescita personale/Spiritualità: oggi, il disgregatore Urano termina il suo retrogrado lungo mesi attraverso la tua sfuggente dodicesima casa. Ci furono rivelazioni sorprendenti mentre Urano viaggiava attraverso questo regno mistico. Preparati ad abbracciare l'idea che il cambiamento è l'unica costante e che accadranno cose su cui non hai alcun controllo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: il Nodo Nord che entra in Toro e la tua casa dell'amicizia ti incoraggia a mostrare le tue abilità sociali. Trarrai vantaggio dall'incontrare nuove persone e dall'essere coinvolti in attività di gruppo. Un Toro ben connesso può fare le presentazioni giuste.

Amore/Amicizia: chi dice che devi portare rancore nella tomba? C'è qualcosa da dire per essere una persona che può lasciare che il passato sia passato. Può farti guadagnare enorme rispetto e ammirazione quando Mercurio retrogrado e il guaritore ferito Chirone si allineano. Invece di seppellire i tuoi sentimenti, parlane. In questo caso, probabilmente stai rivedendo una conferenza recente e parlando ancora una volta. La seconda volta è il fascino.

Carriera/Finanza: Oggi, Urano anticonformista termina il suo retrogrado attraverso la tua casa del lavoro di squadra. Negli ultimi mesi, le collaborazioni con persone lungimiranti ti hanno fatto conoscere nuove tecnologie e idee non convenzionali. Non è stato sempre facile perché dovevi essere flessibile e imparare ad abbracciare concetti che non sempre capivi. Nei prossimi mesi, ti sentirai sempre più a tuo agio nel collaborare con persone innovative che lavorano fuori dagli schemi. Queste persone possono essere determinanti per aiutarti a raggiungere un obiettivo a lungo termine.

Crescita personale/spiritualità: negli ultimi mesi, hai tenuto compagnia a persone di mentalità aperta che ti hanno insegnato a onorare la tua individualità. Andando avanti, sarai più ricettivo e accogliente nei confronti di persone stravaganti e connessioni non convenzionali, e questa è una buona cosa!