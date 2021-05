Oroscopo di oggi 18 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 18 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 18 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna del Leone che accende un ardente trigono è impostata per ricordarti i tuoi punti di forza. A volte, perdi di vista quanto puoi essere formidabile. Un Sagittario sa di cosa sei capace e su cui puoi fare affidamento per rassicurarti su ciò che puoi fare.

Amore / amicizia: mentre sei impegnato a ossessionarti per le tue insicurezze, le persone dicono quanto sei fantastico. Venere affettuosa nella tua zona di comunicazione in aspetto Chirone frammentato nel tuo segno può portare un messaggio dolce che dice che sei apprezzato nonostante i tuoi difetti. Non devi essere perfetto per essere amato. Sono le tue stranezze che ti rendono così adorabile. Se non ci credi, chiama la tua migliore amica e chiedi loro cosa gli piace di più di te.

Carriera / Finanza: controlla la presenza di messaggi sul tuo telefono e non lasciare che le tue chiamate vadano alla segreteria. L'attrattore Venere nella tua zona di comunicazione che si allinea con Urano nella tua casa dei guadagni potrebbe portare notizie di un'entusiasmante opportunità sulla tua strada. Potresti sentire parlare di un modo insolito per incassare. Potrebbe coinvolgere Internet, i social media o qualcosa di high-tech. Potrebbe sembrare un po 'folle, ma vale la pena dare un'occhiata.

Crescita personale / spiritualità: parlare dei tuoi problemi potrebbe rivelare che non sono così gravi o unici come credi che siano. Quando vengono discussi apertamente, spesso perdono la carica. Di conseguenza, ti senti come se potessi farcela.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna nell'orgoglioso Leone e nel tuo regno domestico, potresti voler mostrare il tuo spazio. Un incontro discreto con la famiglia o gli amici potrebbe essere divertente. Ti divertirai a crogiolarti al calore di compagni familiari, in particolare un Sagittario.

Amore / Amicizia: vedrai il valore nell'essere diversi e marciare al ritmo del tuo tamburo mentre il tuo sovrano, Venere, si allinea con Urano non convenzionale nel tuo segno. Invece di cercare di adattarti alla folla, sporgerai felicemente come il proverbiale pollice irritato. Anche se, nel tuo caso, è più probabile che mostri uno stile unico che tutti vorranno cooptare. Sei destinato a far girare alcune teste.

Carriera / Finanza: lo shopping non può risolvere i tuoi problemi. Anche se con la sontuosa Venere nella tua casa di beni che sembrano guaritore ferito Chirone, la terapia al dettaglio potrebbe fare miracoli per sollevare il tuo umore. Con Venere nel segno dei gemelli, comprerai due oggetti uguali quando troverai qualcosa che ti piace davvero. Forse hai bisogno di una doppia dose di terapia per scacciare il tuo blues? Potrebbero esserci vantaggi finanziari in arrivo, quindi forse un po 'di pazzia va bene.

Crescita personale / spiritualità: il tuo fattore di amore per te stesso è fuori scala. Se non ti senti bene, non devi vedere quello che vedono tutti gli altri. Sei una persona straordinaria che merita tutto il bene che la vita ha da offrire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la gregaria Luna del Leone alla guida di un ardente trigono nelle tue zone popolari, troverai conforto nell'essere vicino a persone che conoscono tutte le tue debolezze. Sei a tuo agio quando non c'è niente da nascondere. Un Sagittario ti conosce meglio di quanto pensi.

Amore / Amicizia: con Venere nel tuo segno, è difficile resistere al tuo fascino. Un aspetto armonioso del guaritore ferito Chirone nel tuo settore sociale suggerisce che può tornare utile quando si tenta di sanare una frattura con un amico. Non essere sincero. Tutto quello che devi fare è essere gentile e portare un'atmosfera positiva alla tua interazione. Potrebbe non essere facile baciarsi e truccarsi. Tuttavia, vale la pena provare se questa persona significa qualcosa per te.

Carriera / Finanza: non puoi fare a meno di sentire che qualcosa di eccitante (e forse prospero) è all'orizzonte mentre l'attrattore Venere si allinea con l'innovatore Urano. Potresti avere un sogno preveggente o un momento ah-ha che ti avverte di una potenziale opportunità. Le tue intuizioni potrebbero anche farti pensare alla tua vita lavorativa in un modo nuovo. Tieni nascoste le tue idee per ora e fai attenzione ai segnali che confermano che stai facendo qualcosa.

Crescita personale / spiritualità: quando ti vedi come gli altri, non puoi fare a meno di sentirti come se stessi andando avanti. Se lo trovi difficile, puoi sempre fingere finché non lo senti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la Luna del Leone che guida un grande trigono ardente nelle case dell'industria, sarai nella zona con questioni di lavoro e finanziarie. È un ottimo momento per correggere eventuali passi falsi che hai fatto di recente e metterti sulla strada giusta. Un Ariete può aiutarti a risolverlo.

Amore / Amicizia: sii coraggioso, Cancro. Ammettere di essere delusi o delusi non è un segno di debolezza. È una dimostrazione di forza. Con Venere nella tua dodicesima casa nascosta in aspetto al guaritore ferito Chirone nel tuo settore pubblico, rivelare la tua umanità fa sapere al mondo che non hai paura di mostrare il tuo cuore. Non devi mostrare il tuo dolore né fare nulla per suscitare simpatia. Si tratta più di dire: 'Sì, è successo. È stata un'esperienza impegnativa. E ora sto andando avanti.

Carriera / Finanza: Collaborare con un gruppo di individui lungimiranti avrà i suoi vantaggi poiché Venere si allinea con l'inventivo Urano nella tua zona di lavoro di squadra. Potrebbe essere un'esperienza esaltante. Potrebbe anche metterti un po 'di soldi in tasca o aprire la porta a una nuova opportunità. Potrebbe non accadere immediatamente, ma se promuovi queste connessioni potrebbe venirne fuori qualcosa di buono.

Crescita personale / spiritualità: sei più sensibile del solito riguardo al denaro, ai beni e alle cose che apprezzi. Potresti sentirti ferito da qualcuno che non condivide il tuo punto di vista. Non prenderla sul personale.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno che guida un grande trigono infuocato, sarai nel tuo elemento. La tua fiducia è alta, e questa è una buona cosa perché ne avrai bisogno per uscire dalla tua zona di comfort. Un Ariete senza paura può fornire l'incoraggiamento necessario per fare un passo coraggioso.

Amore / amicizia: prendersi del tempo per conoscere meglio qualcuno che è un po 'diverso dal solito può essere vantaggioso. Con l'amichevole Venere nel tuo settore sociale che si allinea con Chirone nella tua nona casa mondana, potresti sentirti fuori dal tuo elemento quando ti connetti con uno sconosciuto. Tuttavia, il fatto che non siano familiari potrebbe essere una parte enorme dell'attrazione. Che l'attrazione sia platonica o romantica, vale la pena esplorarla. Non puoi mai avere troppe persone interessanti nella tua cerchia.

Carriera / Finanza: se desideri supporto e incoraggiamento per perseguire un'opportunità non convenzionale, rivolgiti a un amico. Venere che si allinea con l'innovativo Urano nella tua zona di carriera suggerisce che qualcuno a cui sei vicino si troverà dietro un'idea super creativa o folle. Puoi riporre la tua fiducia in qualcuno che apprezza la tua ingegnosità e non avrà paura di parlare se pensa che stai imboccando la strada sbagliata.

Crescita personale / spiritualità: ci vuole coraggio per correggere un passo falso e ammettere di avere torto. Con il tuo dramma e il tuo talento leggendari, troverai sicuramente un modo per trasformarlo in un momento di insegnamento.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la coraggiosa Luna del Leone che guida un ardente trigono ti dà il potere di fare pace con il passato. Non devi essere definito dalle tue ferite. Invece, inizia ad affermare i tuoi punti di forza. Se hai bisogno di una spinta, cerca incoraggiamento in un Ariete vivace.

Amore / Amicizia: Venere attrattore in cima alla tua carta, in aspetto bizzarro Urano nella tua nona casa mondana, suggerisce che una figura un po 'insolita potrebbe avere gli occhi su di te. Potrebbero essere un po 'eccentrici. O forse sono solo diversi dal tuo solito tipo. Potrebbero avere un background non convenzionale o provenire da una cultura diversa. Il loro interesse è platonico, romantico o professionale? Faresti meglio a dare un'occhiata più da vicino per scoprirlo.

Carriera / Finanza: un'idea insolita potrebbe attirare l'attenzione. Se hai fatto i compiti, potrebbe essere il momento giusto per pubblicarli e vedere come vengono ricevuti. Il feedback dei colleghi può aiutarti a perfezionare il tuo concetto.

Crescita personale / spiritualità: indipendentemente dal fatto che te ne renda conto, sei guarito considerevolmente da una ferita emotiva. Alcune perdite da cui non ti riprendi mai completamente. Venere in Gemelli spensierati che si allinea con il guaritore ferito Chirone mostra che il tuo spirito è molto più forte di qualunque cosa tu abbia sopportato. C'è una molla nel tuo passo e una sfrontatezza nel tuo atteggiamento che fa sapere al mondo che non solo sei sopravvissuto, ma stai prosperando. Confida di aver svoltato l'angolo e continua a muoverti nella giusta direzione.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente per la maggior parte della giornata, sarà intelligente attenersi alla sceneggiatura. Questo non è il momento per distrazioni inutili. Sarà abbastanza impegnativo rimanere concentrati su compiti semplici, specialmente se si tratta di collaborare con un Pesci.

Amore / amicizia: sedersi e aspettare che il tuo interesse amoroso fallisca può essere una profezia che si auto-avvera. Sarai pronto a inveire e delirare su un presunto misfatto mentre il sole in Toro dalla testa di cazzata si allinea con Eris scontenta nella tua casa di coppia. Attenta, Bilancia. Ci saranno conseguenze se accusi continuamente una persona di trasgressione. Potrebbero decidere che, poiché stanno già facendo il tempo, potrebbero anche commettere il crimine.

Carriera / Finanza: le questioni che riguardano tasse, prestiti, debiti, eredità e fondi che condividi con un'altra persona devono essere gestite con cautela. Gli allineamenti planetari odierni suggeriscono che potrebbe esserci qualcosa di cruciale che stai trascurando. Non è una chiamata a essere paranoici ma a stare attenti. Potrebbe capitare che sia tutto perfettamente a posto. Anche se se senti odore di fumo, probabilmente c'è un incendio.

Crescita personale / spiritualità: con le questioni spirituali, è meglio mantenere le cose semplici. Perseguire troppi insegnamenti e concetti contrastanti contemporaneamente può essere incredibilmente confuso. Per ora, mantienilo semplice. Riponi la tua fede in qualcosa che ti dia conforto e migliori la tua visione in modo pratico.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: con la Luna del Leone che guida un ardente trigono nelle tue zone di lavoro e denaro, gestirai queste questioni con facilità, a condizione che ti attenga al programma. Se necessario, controlla i danni e rimuovi un errore recente. Un Ariete può aiutare.

Amore / Amicizia: con un allineamento Venere / Urano che stimola la tua intimità e le tue zone di relazione, la tua vita amorosa potrebbe improvvisamente diventare molto eccitante. Mantieni il cuore e la mente aperti quando ti viene presentata una persona o una situazione un po 'fuori dall'ordinario. Non giudicare un libro dalla copertina. Potrebbe esserci molto di più in questo di quanto sembri. Sei sempre pronto per un'avventura, giusto?

Carriera / Finanza: un problema relativo al tuo lavoro potrebbe interrompere il tuo flusso di lavoro, ma non è necessario. Con Venere che si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa di lavoro, l'assistenza di cui hai bisogno potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Tieni d'occhio un simpatico sostenitore che possa aiutarti a trovare una soluzione. Alcune persone sono più gentili e più generose di quanto pensi. È utile sapere che non sei solo e che c'è qualcuno a cui puoi rivolgerti per ricevere assistenza.

Crescita personale / spiritualità: investire in cose che ti portano gioia è sempre un buon uso dei tuoi soldi. Fai attenzione alle cose che ti interessano e ai tuoi hobby, attività o eventi che desideri esplorare. Il gioco è parte integrante della cura di sé.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: cercare l'avventura è un vecchio cappello per te. Tuttavia, con la coraggiosa Luna del Leone nella tua zona di esplorazione che attiva un grande trigono infuocato, potresti voler rivisitare una vecchia scappatella e vedere se riesci a imparare qualcosa di nuovo. Porta con te un intrepido Ariete per il viaggio.

Amore / amicizia: se non senti l'amore nella tua relazione, potrebbe essere perché hai superato la fase della luna di miele. Ora, sei in qualcosa di più di routine. Un allineamento Venere / Chirone nelle tue zone di vita amorosa lo rende il momento perfetto per esplorare modi per rendere la tua relazione più divertente. Se sei single, cerca di non anticipare te stesso. In altre parole, tienilo leggero e conosci una persona prima di insistere per qualcosa di più serio. Non lasciare che la tua insicurezza prenda il sopravvento.

Carriera / Finanza: collaborare può essere un'esperienza piacevole quando fai squadra con un collega che apprezza la tua ingegnosità. Con Venere in aspetto creativo Urano nella tua casa di lavoro, sarai attratto da persone che pensano fuori dagli schemi. Poni domande e scopri di più sul loro processo. Potrebbe fornire indizi su come migliorare le tue capacità o guadagnare di più da ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: imparare dai propri errori è un segno di maturità. A volte, devi ripetere la lezione finché non si attacca. Non aver paura di andare oltre. Hai imparato abbastanza per andare avanti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: un'immersione profonda nelle tue emozioni può aiutarti a capire di cosa ti occupi. Non ossessionarti per le esperienze passate che suscitano sentimenti negativi. Devi sapere quando lasciarti andare e andare avanti. Non essere gravato dai tuoi sentimenti per un Acquario.

Amore / Amicizia: Venere in aspetto jolly Urano nella tua zona di vita amorosa segnala che sei pronto a scuotere le cose. Sei super sexy quando esci dalla tua zona di comfort e fai cose che colgono di sorpresa il tuo interesse amoroso. Un appuntamento urgente o un regalo previsto potrebbero essere elettrizzanti. Per i single, vale la pena conoscere una persona sexy e dallo spirito libero che incrocia la tua strada.

Carriera / Finanza: se sei riluttante a condividere le tue idee, c'è una ragione. Alcuni colleghi potrebbero non condividere la tua passione o apprezzare lo sforzo che metti in un progetto. Una conversazione con un collega fidato può aiutarti a determinare i tuoi prossimi passi.

Crescita personale / spiritualità: c'è qualcosa sul fronte interno? Che si tratti di un problema grave o di un piccolo inconveniente, ci sono dei passaggi che puoi adottare per alleviare la tensione. Con l'abbellitore Venere in aspetto il guaritore ferito Chirone nel tuo regno domestico, ripulire il disordine e apportare piccole modifiche per rendere il tuo posto più invitante può fare miracoli per spostare l'energia. Se non altro, proverai un senso di conforto mentre affronti una questione più complicata. Ogni piccolo aiuto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua zona di partnership, desidererai ardentemente la compagnia di un partner o di un amico intimo. Tuttavia, un'atmosfera esigente o scostante potrebbe allontanare una persona (come un Leone). Non rendere le cose troppo difficili per gli altri.

Amore / amicizia: se hai bisogno di parlare con il tuo partner o un amico di qualcosa che ti fa sentire insicuro, non deve essere un grosso problema. La tua atmosfera darà il tono alla conversazione. Con Venere in Gemelli amichevoli in aspetto Chirone nella tua casa di comunicazione, un approccio spensierato a un argomento serio può metterti entrambi a tuo agio. Mettilo là fuori. Non metterlo sotto il tappeto e lasciare che i sentimenti negativi peggiorino.

Carriera / Finanza: collaborare con un collega o lavorare a un progetto di gruppo sarà semplicissimo poiché la Luna del Leone creativa e il Nodo Sud si allineano nelle zone delle persone. È fantastico e ti semplifica la vita. Tuttavia, se vuoi davvero innovare, dovrai lavorare fuori dalla tua zona di comfort. Nel tuo caso, ciò significa lavorare in modo più indipendente e fidarti delle tue idee. Non dormire sulla tua intelligenza e creatività. Sei piuttosto acuto.

Crescita personale / spiritualità: ci sono così tante idee, interessi, progetti e hobby interessanti da esplorare che può essere difficile decidere da dove cominciare. Non importa da dove inizi. Hai solo bisogno di un'attività coinvolgente che permetta l'autoespressione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: con la Luna del Leone che transita nella tua produttiva sesta casa, devi solo portare a termine le cose. Non lasciare che l'insicurezza ti impedisca di portare a termine un'attività importante. Se rimani bloccato e hai bisogno di una guida, un Gemelli esperto può fornirti l'assistenza di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: una conversazione sulla tua vita amorosa potrebbe essere super illuminante mentre Venere si allinea con il risvegliatore Urano nel tuo settore della comunicazione. Sii coraggioso e fai una domanda a cui non vedi l'ora di conoscere la risposta. Ovviamente, se si tratta di un problema delicato, probabilmente dovresti lasciarlo abbastanza bene da solo. Anche se vuoi risposte, potresti non essere pronto per informazioni che sconvolgono totalmente la tua visione di una persona o di una situazione.

Carriera / Finanza: vuoi che il tuo spazio vitale sia bello e alla moda, ma puoi permetterti di concederti il ​​lusso di decorare? L'abbellitore Venere nella tua zona di casa che sembra Chirone nella tua casa di denaro e possedimenti suggerisce che un progetto di ristrutturazione a basso costo è una strada da percorrere. Dai un'occhiata ai negozi di rivendita locali per trovare fantastici articoli vintage. Puoi anche esaminare i siti Web dei rifugi per ottenere consigli sulla decorazione fai da te. Sei super creativo, quindi non c'è dubbio che lo farai sembrare un lavoro professionale.

Crescita personale / spiritualità: quando ti ritrovi ossessionato dalla tua immagine o da come le altre persone ti percepiscono, fermati. Non puoi controllare quello che pensano gli altri. Ciò che conta davvero è che ti senti a tuo agio nella tua pelle.