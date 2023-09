Oroscopo di oggi 18 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 18 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 18 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Trovare la motivazione per far ripartire la tua settimana può essere difficile poiché il sole nella produttiva Vergine si scontra con il Nodo Nord nel tuo segno. Per portare a termine le cose sarà necessario che tu abbia fiducia nelle tue capacità e che ti spinga oltre ciò che sai. Non puoi sempre esternalizzare la tua autorità e seguire l'esempio di qualcun altro. In questo momento, devi essere un autodidatta. Acquisirai chiarezza sulle tue conoscenze e abilità mentre la Luna dello Scorpione si avvicina a un sestile al Mercurio esperto nella tua casa di lavoro. La ricerca di un'attività e la raccolta delle informazioni necessarie possono prepararti a compiere i passi successivi.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

È un caso di “non sai quello che non sai” poiché il Sole Vergine si scontra con il Nodo Nord nella tua dodicesima casa nascosta. Tuttavia, la crescita avviene quando ci si avventura oltre ciò che è comodo e familiare. Per comprendere meglio un interesse amoroso o un bambino, dovrai abbandonare le tue supposizioni. Puoi conoscerli come se ti incontrassi per la prima volta? Lo stesso vale quando esplori i tuoi doni unici e le tue capacità creative. Dimentica chi pensi di essere e cosa pensi di poter fare. Seguire il filo di nuovi interessi e possibilità può essere entusiasmante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La pianificazione per il futuro richiede più iniziativa del solito con il Nodo Nord in Ariete autodidatta. Mentre il Nodo Nord e il sole nella perfezionista Vergine si scontrano, potresti non essere sicuro dei tuoi prossimi passi. Puoi dedicare molto tempo a tracciare il tuo percorso nella speranza di fare le cose per bene, oppure puoi agire senza una traiettoria chiara in mente. L’approccio giusto è quello che mette in moto le cose in modo tempestivo. Non è necessario vedere l'intero percorso. Hai solo bisogno di conoscere il passaggio successivo. Abbi fiducia nel fatto che capirai cosa devi sapere e dove devi andare man mano che avanzi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Con il Nodo Nord nella tua carriera e nella tua zona di status, ci vuole una vera spinta per metterti in gioco. Al giorno d'oggi è molto più facile muoversi in ambienti familiari e fare affari con persone che già conosci. Mentre il sole nella strategica Vergine è in contrasto con il Nodo Nord, potresti avere difficoltà a escogitare un piano per raggiungere un obiettivo professionale. Alcuni Cancro agiranno senza un’adeguata preparazione e pianificazione, mentre altri rimarranno paralizzati dalla loro ricerca di elaborare lo schema perfetto.