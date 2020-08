Oroscopo di oggi 19 agosto 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 19 agosto 2020: le previsioni astrologiche segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 19 agosto 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata.

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero dell'Ariete

Panoramica generale: con il tuo sovrano, Marte, in aspetto pianeti nello vivace Leone, sei competitivo quanto potresti essere. Non importa cosa stai cercando, hai il cuore pronto a vincere. È intelligente fare di un feroce Leone un alleato piuttosto che un nemico.

Amore / Amicizia: quando la Luna Vergine nella tua casa di servizio disinteressato si oppone al custode Cerere, potresti risentirti di dover andare in aiuto di una persona che ha sempre bisogno di essere salvata. Non è che tu sia antipatico a quello che stanno passando, ma più che sei frustrato perché non si assumono la responsabilità della loro situazione. Puoi continuare a salvarli. Oppure puoi stabilire dei confini precisi che dicono che abbastanza è abbastanza.

Carriera / Finanza: le discussioni su come lavorare in modo più efficiente abbonderanno con Mercurio che entra nella Vergine perfezionista e nella tua sesta casa produttiva. Fino al 5 settembre, le sessioni di brainstorming con i colleghi possono aiutarti a diventare più concentrato e concentrarti sulle attività essenziali. Organizzarsi e snellire i compiti farà parte del programma. La conversazione fluirà senza intoppi, a condizione che non diventi troppo critico. È un ottimo momento per aggiornare il tuo curriculum e cercare nuove opportunità di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: la tua atmosfera è piuttosto focosa. Lascia che ti autorizzi a fare qualcosa di coraggioso piuttosto che essere una forza distruttiva. La tua intensità e la tua alta energia devono essere sfruttate piuttosto che lasciate bruciare senza controllo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero del Toro

Panoramica generale: c'è un bisogno irrefrenabile di agire, anche se potresti non essere del tutto sicuro di cosa fare. Un Leone schietto nella tua famiglia o nella tribù prescelta potrebbe avere un'idea del tuo dilemma. In momenti come questo, il feedback può essere utile.

Amore / amicizia: sarai più provocante che mai con Mercurio loquace che si muove nel regno che governa la tua vita amorosa e il tuo divertimento. Fino al 5 settembre ti divertirai a chiacchierare con le persone che trovi intriganti. A volte stai cercando una connessione d'amore, mentre altre volte stai semplicemente scherzando e divertendoti. Va bene, a patto di non dare a nessuno un'idea sbagliata delle tue intenzioni.

Carriera / Finanza: vale la pena esplorare nuove idee su come fare soldi mentre il Leone Sole guarda i nodi della luna nelle tue zone finanziarie. Pagare i debiti e frenare la voglia di usare il credito è un ottimo punto di partenza. Sei noto per la tua capacità di fare soldi. Una volta scoperta l'opportunità giusta, dovrebbe essere facile fare i passi successivi. Fai i compiti, scopri cosa è disponibile per te e vedi come si adatta ai tuoi piani.

Crescita personale / spiritualità: Mercurio che muove la Vergine accende la tua creatività. È un ottimo momento per i progetti artistici, specialmente quelli che coinvolgono la scrittura, la musica o la recitazione. Unirti a un club del libro potrebbe piacerti. Oppure potresti voler unirti a un gruppo di scrittura creativa per affinare le tue capacità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero Gemelli

Panoramica generale: non puoi vivere con gli amici e i gruppi a cui partecipi e non puoi vivere senza di loro. Un'atmosfera vivace tra di voi può essere competitiva e meschina o super stimolante. Imposta il tono con un Ariete prepotente prima che prenda il controllo.

Amore / amicizia: non importa quanto bene qualcuno pensi di conoscerti, non potrà mai prevedere cosa farai dopo. Con la Luna Vergine che aspira l'eccentrico Urano nella tua dodicesima casa nascosta, nemmeno tu sai che tipo di imbrogli farai. È divertente far indovinare tutti.

Carriera / Finanza: potresti essere riluttante a presentarti per un collega che ha sempre bisogno di essere tenuto in mano. Con la Luna Vergine che si oppone alla custodia di Cerere, guidarli attraverso i loro problemi (ancora una volta) può distrarti dalle tue responsabilità. Forse dovresti indirizzarli nella direzione delle risorse appropriate piuttosto che intervenire per aiutarli a capire le cose? Se questa persona è il tuo capo, tuttavia, dovrai sorridere e sopportarlo.

Crescita personale / spiritualità: penserai molto alla casa e alla famiglia con il tuo sovrano, Mercurio, nel tuo regno domestico. Fino al 5 settembre, sarai ispirato a organizzarti e trovare modi per rendere la tua routine quotidiana più efficiente. Potrebbe esserci una maggiore comunicazione con i parenti e il tempo trascorso a condividere storie di famiglia. Potresti decidere di mappare il tuo albero genealogico o esplorare i tuoi antenati attraverso il test del DNA.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 AGOSTO 2020

Oroscopo quotidiano del cancro

Panoramica generale: quando sei così acceso, non puoi fare a meno di attirare l'attenzione. Gli spettatori saranno testimoni di un guasto o di una svolta? Un Ariete può avere una mano nelle tue azioni, anche se dovrai incolpare te stesso solo se esageri con una certa questione.

Amore / amicizia: mentre il fantasioso Nettuno si allinea con Giunone nel tuo regno domestico, ti chiederai se la tua visione di quale casa, famiglia e relazione impegnata dovrebbe apparire all'altezza della realtà. O sei così preso dalla tua immagine ideale che non riesci a metterti in relazione con quello che sta succedendo o abbandoni ogni speranza di poter avere ciò che desideri. Entrare in armonia con come stanno le cose è il primo passo per migliorare la tua esperienza.

Carriera / Finanza: sarai forte come un punto di forza con Mercury nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Fino al 5 settembre eccellerai in progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento e il parlare in pubblico. Lo scambio di idee e informazioni con i tuoi colleghi ti ispirerà e ti aiuterà nelle tue attività quotidiane. È probabile che il ritmo aumenti notevolmente. Ci saranno molte comunicazioni a cui rispondere e il tuo calendario sarà pieno di riunioni e attività impegnative.

Crescita personale / spiritualità: quando la Luna Vergine contatta Urano nella tua zona di amicizia, una conversazione vivace con un pensatore libero può ispirarti a vedere le cose in modo diverso. Questo aggiustamento di prospettiva potrebbe essere illuminante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero del Leone

Panoramica generale: siete tutti eccitati, ma sapete per cosa state combattendo? Non lasciare che qualcuno (forse un Ariete) ti convinca a saltare sul carro fino a quando non avrai fatto la tua ricerca e scoperto di cosa si tratta. Se parla al tuo cuore, non c'è modo di fermarti.

Amore / Amicizia: il sole nel tuo segno che si allinea con i nodi della luna ricorda che hai molto da contribuire all'amicizia e alle interazioni di gruppo. Spesso ti accontenti di fare le tue cose. Questa formazione planetaria suggerisce che otterrai molto dalla condivisione di attività che ti piacciono con gli altri. Se non puoi incontrarti di persona, cerca un gruppo online o un video meetup che rifletta i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: con Mercury strategico nella tua casa di soldi e possedimenti, sarai un asso nel gioco e nel commercio. Fino al 5 settembre, il tuo magistrale gioco di comunicazione, unito a capacità di negoziazione esperte, ti aiuterà a fare affari e spostare il quadrante a tuo favore su accordi importanti. Ricerche e conversazioni con persone esperte possono fornire informazioni che ti aiutano a fare le tue mosse migliori. È il momento opportuno per negoziare un aumento o chiedere il parere di un pianificatore finanziario.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento luna / Urano può fornire un improvviso lampo di intuizione sul tuo percorso di vita e su ciò che ti aspetta. Prendine nota. Potrebbe avere più senso per te in seguito.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero della Vergine

Panoramica generale: le tue azioni potrebbero avviare un cambiamento significativo. Sei pronto a subire il tipo di trasformazione che questo comporterà? Non si può tornare indietro una volta che la palla rotola. Hai domande, Vergine? Chiedi un feedback a un Leone intelligente.

Amore / Amicizia: con la luna nel tuo segno che si oppone al prendersi cura di Cerere, una relazione codipendente potrebbe avere il suo pedaggio. Non c'è niente di più estenuante che salvare sempre qualcuno che non si prende cura di se stesso o che dipende dall'approvazione di qualcuno. Non importa da che parte stai, è intelligente guardare la parte che reciti e dove devi apportare un cambiamento. Non può e non dovrebbe continuare così all'infinito.

Carriera / Finanza: il tuo geek interiore prende il sopravvento con il tuo sovrano, Mercurio, che entra nel tuo segno. Fino al 5 settembre, la tua innata curiosità, intelligenza e attenzione per i dettagli riceveranno un notevole impulso. Sfortunatamente, anche la tua tendenza a essere pignolo ed eccessivamente critico. Non stai cercando di essere fastidioso. È solo che con così tante informazioni che occupano spazio nel tuo cervello, non puoi fare a meno di trovare modi per migliorare le cose. Sarà un periodo frenetico, quindi la tua esperienza organizzativa tornerà utile.

Crescita personale / spiritualità: ti piacciono tutti i tipi di idee lungimiranti. Quando la luna entra in contatto con Urano, qualcosa che leggi o ascolti potrebbe riaffermare le tue nozioni su te stesso e mostrare che sei in anticipo sui tempi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero della Bilancia

Panoramica generale: motiverai le persone con cui sei in stretto contatto? O la tua vibrazione focosa li infastidirà? È intelligente essere consapevoli di come la tua energia influisce sugli altri, in particolare sull'Ariete. Se qualcuno si comporta male, considera come potresti averlo provocato.

Amore / amicizia: quando una persona ha continuamente bisogno di cure e attenzioni, l'altra parte può sentirsi trascurata o data per scontata. È un problema che potrebbe sorgere quando la Luna Vergine si oppone al custode Cerere. Considera da che parte stai e cosa puoi fare per porre fine al comportamento codipendente. Prendi possesso del tuo comportamento e sappi che reciti una parte.

Carriera / Finanza: quando collabori a un progetto, inizi a capire il quadro generale. Con l'esperto di leadership Leo Sun che si allinea con i nodi della luna, imparare a lavorare come parte di una squadra aumenta le tue conoscenze e rafforza le tue capacità. I punti di vista e l'esperienza che portano i tuoi colleghi possono aprire gli occhi. A volte, non sai cosa non sai finché non sei esposto a una gamma più ampia di prospettive.

Crescita personale / spiritualità: il tuo silenzio non significa che non hai niente da dire. L'espressivo Mercury nella tua solitaria dodicesima casa ispira una profonda introspezione. Fino al 5 settembre sarai più a labbra serrate del solito mentre elabori i tuoi pensieri e le tue emozioni. Potresti seguire la terapia, iniziare a meditare o essere coinvolto in altre attività che promuovono la contemplazione, la pace interiore e una maggiore comprensione di sé.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero dello Scorpione

Panoramica generale: se hai intenzione di bruciare la candela su entrambe le estremità, è fondamentale che tu sia consapevole della cura di te stesso. Con così tante attività nel tuo piatto, non puoi permetterti di perdere vapore a causa dell'esaurimento. Delegare compiti a un Leo competente potrebbe alleggerire il tuo carico.

Amore / amicizia: dalle chiacchiere casuali alle discussioni serie, ci saranno un sacco di conversazioni interessanti con gli amici ora che l'espressivo Mercury è nella tua casa di gruppi e amicizie. Fino al 5 settembre, puoi aspettarti molte chiamate, messaggi e chat video dalle tue persone preferite. È un ottimo momento per entrare a far parte di un club o di un gruppo che rappresenta i tuoi interessi. Potrebbe fornire l'opportunità di incontrare nuove persone e di essere coinvolto in una causa o interesse che risuona con te.

Carriera / Finanza: sottovalutare i talenti e le risorse degli altri è un grosso errore. Il Leone Sole che si allinea con i nodi della luna ti incoraggia ad aprire gli occhi e vedere cosa hanno da offrire le persone intorno a te. È fantastico che tu sia così autosufficiente; tuttavia, non è sempre nel tuo interesse cercare di fare tutto da solo. Non è ora che inizi a fidarti degli altri e permetti loro di aiutarti a gestire il lavoro pesante?

Crescita personale / spiritualità: stai alla ricerca di una persona che ti ecciti e ti ispiri. Un allineamento luna / Urano nelle tue zone di persone può portare qualcuno sulla tua strada che scuote le cose.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero del Sagittario

Panoramica generale: sembra che ci sia una corsa per mettere in gioco la tua creatività e conoscenza. Puoi fare un enorme tuffo a condizione di non calpestare nessuno. Stai attento. Un Ariete potrebbe rivelarsi una feroce concorrenza e un formidabile nemico.

Amore / Amicizia: il sostentamento di qualcuno potrebbe soffrire quando è continuamente distratto da una persona che non è disposta a prendersi cura di se stessa. Una relazione codipendente può sfuggire al controllo quando la sensibile Luna Vergine e il custode Cerere si scontrano. Non importa da che parte stai, dovresti considerare come il tuo comportamento può contribuire al problema. Non puoi cambiare ciò che fanno gli altri, ma puoi cambiare le tue azioni e ciò che permetti.

Carriera / Finanza: se vuoi essere visto come qualcuno con idee brillanti, ora è il momento di metterti in gioco. Con Mercurio nella Vergine informata e nella tua zona di carriera, puoi abbagliare il mondo (o forse il tuo posto di lavoro) con intuizioni brillanti e strategie intelligenti. Fino al 5 settembre, le informazioni che presenti saranno complete e ben studiate. Le persone prestano attenzione quando sai di cosa stai parlando, quindi è il momento opportuno per fare una presentazione pubblica o parlare con i superiori dell'avanzamento di carriera.

Crescita personale / spiritualità: con la strategica Luna della Vergine che entra in contatto con l'inventivo Urano, qualcuno è obbligato a riconoscere la tua ingegnosità e abilità. Si spera che riaffermerà la tua fiducia nelle tue capacità e in ciò che puoi fare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero Capricorno

Panoramica generale: se c'è caos nella tua vita personale, non è qualcosa che puoi permetterti di ignorare. Se è coinvolto un Leone, probabilmente puoi risolvere le tue differenze. Anche se hai a che fare con un Ariete instabile, avrai il tuo bel da fare.

Amore / Amicizia: Con la Luna Vergine in aspetto eccentrico Urano nella tua zona di vita amorosa, una persona insolita potrebbe attirare la tua attenzione. Forse non sono così strani, solo diversi dal tipo che di solito scegli. Il fatto che portino qualcosa di diverso in tavola potrebbe essere ciò che ti attrae. Se accoppiato, dimentica una data attentamente pianificata. Il momento di fare qualcosa di divertente è qui e ora. Sii spontaneo!

Carriera / Finanza: Colpirai i libri contabili o partirai? Con il curioso Mercurio che entra nel tuo regno di istruzione ed esplorazione, andrai lontano nella tua ricerca di una maggiore conoscenza ed esperienza. Fino al 5 settembre, potresti trarre vantaggio dall'iscrizione a un corso, dal viaggio verso una destinazione entusiasmante (se possibile) o dall'intraprendere un corso di studio indipendente. La conoscenza che acquisisci potrebbe ampliare le tue possibilità di carriera. È un momento opportuno per l'editoria, l'insegnamento, il marketing e gli affari internazionali.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanto ci provi, a volte non riesci a convincere una persona a vedere oltre i suoi problemi. Ti causerai stress solo se discuti con qualcuno che è determinato a fare la vittima.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero dell'Acquario

Panoramica generale: hai molte cose per la mente, quindi, senza dubbio, avrai molto da dire. Raggiungere un Ariete altrettanto entusiasta non sarà così facile. Invece di girare e girare in tondo, è meglio risparmiare il fiato.

Amore / Amicizia: con il ben informato Mercurio nella tua enigmatica ottava casa, sarai il custode dei segreti e della saggezza esoterica. Fino al 5 settembre, la tentazione di rivelare ciò che sai potrebbe essere irresistibile. Forse qualcuno ha condiviso con te pettegolezzi succosi? O forse hai voglia di discutere di argomenti tabù? Per alcune persone, una conversazione sul denaro o sul sesso potrebbe essere imbarazzante. Sii consapevole di ciò che il tuo pubblico si sente a suo agio discutendo. Dovresti anche fare attenzione a qualcuno che ti nasconde informazioni.

Carriera / Finanza: il dignitoso Leo Sun nella tua zona di partnership che si allinea con i nodi della luna suggerisce che non dovresti permettere al know-how di un collaboratore di oscurare i tuoi talenti. Potrebbe essere conveniente rimandare agli altri e lasciare che siano loro a prendere l'iniziativa; tuttavia, non servirà i tuoi interessi a lungo termine. Devi essere più assertivo e cogliere le opportunità per mostrare la tua creatività e abilità uniche.

Crescita personale / spiritualità: solo perché sei in grado di provvedere finanziariamente a qualcuno, non significa che dovresti. Soprattutto se hanno l'abitudine di approfittare della tua generosità. Uno spigoloso allineamento Luna / Cerere suggerisce che è ora di stabilire dei confini.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero dei Pesci

Panoramica generale: la tua situazione finanziaria è quella che è. Non puoi permetterti di lasciare che un problema con il denaro o le proprietà prenda il sopravvento e consumi la tua vita. Un Leone intelligente può avere informazioni che ti aiutano a vedere la questione da una prospettiva più incoraggiante.

Amore / Amicizia: Chatty Mercury che entra nella tua casa di partnership apre il dialogo tra te e il tuo interesse amoroso. Fino al 5 settembre, la conversazione scorre liberamente, offrendo l'opportunità di acquisire una maggiore comprensione reciproca. È un ottimo momento per parlare dei problemi, discutere le tue aspirazioni relazionali e lavorare insieme per raggiungere un obiettivo condiviso. I single possono trarre vantaggio dal brainstorming con individui intelligenti che sono sulla loro lunghezza d'onda mentale. Lo scambio di energia e idee può essere molto stimolante.

Carriera / Finanza: il nodo sud nella tua zona di carriera suggerisce che sei molto in sintonia con ciò che serve per espandersi nella tua carriera. Tanto che può effettivamente renderti piuttosto pigro al riguardo. Il Leone Sole che si allinea con i nodi ti invita a riflettere sulla tua casa e sulla tua famiglia e sulle tue aspirazioni per la tua vita personale. In questo modo potresti fornire la motivazione necessaria per andare oltre con la tua carriera.

Crescita personale / spiritualità: alcune persone sanno sicuramente come tirare le corde del tuo cuore. Con la luna che si oppone al custode Cerere nel tuo segno, potresti sentirti manipolato da qualcuno che ha sempre bisogno. Va bene che tu dica di no.