Oroscopo di oggi 19 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 19 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 19 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ti sentiranno avvicinarsi a miglia di distanza mentre la turbolenta Luna in Leone si allinea con la guerriera Eris nel tuo segno. La tua atmosfera è audace e senza paura, quindi non c'è molto che non farai. Pesci e Capricorno potrebbero non essere sicuri di come prenderti.

Amore/Amicizia: oggi, il sole entra nell'Acquario progressivo e nel tuo settore sociale. Fino al 18 febbraio brillerai quando trascorrerai del tempo con gli amici, parteciperai a eventi sociali e collaborerai a progetti con persone che la pensano allo stesso modo. Porterai uno spirito "ci vuole un villaggio" in tutto ciò che fai e incoraggerai gli altri a contribuire con i loro doni. È il momento ideale per costruire la tua cerchia di coorti e rafforzare le connessioni con le persone che condividono i tuoi interessi.

Carriera/Finanza: la pressione è in aumento per intensificare i tuoi sforzi con una carriera o una preoccupazione finanziaria poiché il sole nell'ambizioso Capricorno si allinea con il Nodo Nord nella tua casa dei guadagni. Non puoi semplicemente sederti e sperare che le cose vadano magicamente per la tua strada. Cogli l'attimo e fai il possibile per portare avanti le cose. Già domani il paesaggio potrebbe avere un aspetto diverso. E potresti scoprire che la finestra delle opportunità si è chiusa.

Crescita personale/Spiritualità: vai avanti e fletti il ​​tuo potere. Inizierai a farti un'idea di cosa puoi fare quando il tuo sovrano, Marte, si allinea con il magistrale Plutone. Si tratta semplicemente di fare la giusta quantità di rumore.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: una cena speciale con la famiglia o un incontro improvvisato di amici a casa tua potrebbe essere divertente. Ti sentirai come l'ospite di più mentre il divertente Luna in Leone attraversa il tuo regno domestico. Un Ariete vivace è sicuro di scuotere le cose.

Amore/Amicizia: ti sentirai come una stella mentre il Sole Capricorno si allinea con il Nodo Nord nel tuo segno. Può renderti abbastanza sicuro da metterti in gioco e provare cose nuove. Avrai bisogno di prendere una decisione rapida se sei pronto per un'avventura. Non sai mai chi potresti incontrare quando dai un'occhiata ai punti caldi in cui non sei mai stato o fai cose che non hai mai fatto prima.

Carriera/Finanza: oggi, il sole entra nell'Acquario progressivo e nella tua zona di carriera. Fino al 18 febbraio, farai il possibile per farti notare e aumentare di livello la tua reputazione professionale. Sia che tu stia raccogliendo supporto per un progetto importante o stia cercando di fare una mossa professionale significativa, vorrai che le persone giuste sappiano chi sei e cosa puoi fare. Dovresti sempre essere pronto a portare il tuo A-game perché non sai mai chi sta osservando le tue mosse.

Crescita personale/Spiritualità: quando ti senti fortemente per qualcosa, ti sentirai obbligato a far sapere al mondo mentre Marte e Plutone si allineano. Ci vuole vero coraggio per affermarsi. Ti sentirai come se fossi all'altezza del compito.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ti divertirai a stare al passo con i tuoi amici mentre l'amichevole Luna in Leone attraversa la tua casa di comunicazione. Oh, le storie che condividerai con amici, vicini e parenti. Capricorno e Pesci potrebbero non essere sicuri di quanto sono pronti a rivelare.

Amore/Amicizia: questa potrebbe essere la tua ultima occasione per svelare un mistero che si sta svolgendo nella tua vita amorosa. Il Sole Capricorno nella tua zona di intimità allineato con il Nodo Nord suggerisce che dovrai guardare sotto la superficie per trovare le risposte che cerchi. In altre parole, è meglio non prendere le cose per valore nominale. C'è molto di più in corso di quanto sembri. Presta attenzione ai tuoi sogni e ascolta il tuo istinto. L'Universo sta cercando di dirti qualcosa.

Carriera/Finanza: poiché Marte assertivo si allinea con Plutone invadente nella tua casa di risorse condivise, è allettante dire a qualcuno come gestire i propri affari finanziari. A meno che tu non stia guastando per una rissa, faresti meglio a rimanere nella tua corsia.

Crescita personale/Spiritualità: oggi, il sole entra nell'Acquario progressivo e nella tua casa di esplorazione. Fino al 18 febbraio sarai al meglio di te stesso quando imparerai cose nuove, ti avventurerai oltre i tuoi confini e farai cose che non hai mai fatto prima. Potresti desiderare di visitare una destinazione lontana. Potresti ampliare i tuoi orizzonti mentali attraverso l'istruzione superiore o fare un tuffo profondo in una pratica spirituale. Dove vuoi crescere?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: conterai i tuoi dollari e centesimi mentre l'orgogliosa Luna in Leone attraversa la tua casa dei beni. Non dovresti preoccuparti troppo delle spese. È giunto il momento che altri (soprattutto un Acquario) pagano la loro giusta quota o addirittura pagano il conto.

Amore/Amicizia: Oggi, il sole entra nell'Acquario progressivo e nel regno che governa l'intimità emotiva e fisica. Fino al 18 febbraio, sarai il meglio di te stesso quando ti sentirai profondamente connesso a una persona nella tua vita. L'energia che ti estendono, emotivamente o sessualmente, può essere trasformativa. Desidererai il tipo di connessione che soddisfi tutte le tue esigenze e ti faccia sentire veramente vivo. Non deve essere romantico. Un'amicizia speciale può essere ugualmente appagante.

Carriera/Finanza: la tua zona di intimità governa anche i soldi degli altri. Con il sole qui, sarai super inventivo quando si tratta di gestire gli affari finanziari degli altri. È un ottimo momento per saldare debiti, rinegoziare i termini dei prestiti o affrontare questioni che riguardano tasse, alimenti o eredità. Se hai bisogno di assistenza finanziaria o di accesso ad altre risorse, questo è uno dei periodi migliori dell'anno per chiedere aiuto a una fonte esterna.

Crescita personale/Spiritualità: cogli l'opportunità di entrare in contatto con una persona speciale o partecipare a un evento sociale. Un allineamento sole/nodi segnala che varrà la pena fare uno sforzo in più. Fretta! Stai finendo il tempo.