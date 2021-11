Oroscopo di oggi 19 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 19 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 19 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna piena in Toro materialista, vuoi quello che vuoi. Non c'è niente di sbagliato nell'avere dei desideri. Con gli Scorpioni, dovrai discutere e negoziare per ottenere ciò che desideri. Potrebbe rivelarsi una conversazione decisiva.

Amore/Amicizia: La Luna Piena in Toro ti invita a considerare quanto bene tu e il tuo partner soddisfiate i reciproci desideri emotivi, sessuali e finanziari. Se una persona è principalmente colui che dà e l'altra colui che riceve, è un momento opportuno per ripristinare l'equilibrio tra dare e avere. I tuoi bisogni potrebbero sembrare urgenti, ma non puoi ottenere ciò che vuoi senza dare. I single dovrebbero rivalutare le loro aspettative di relazione e i contributi che apportano.

Carriera/Finanza: l' eccitazione è nell'aria poiché un allineamento tra l'attrattore Venere e il creatore di cambiamenti Urano dà energia alla tua carriera e ai settori finanziari. Puoi sentirlo? Potrebbe essere una fantastica opportunità per te. Le persone sono ricettive a ciò che è caldo. Potresti trarre vantaggio dall'introduzione di idee inventive in un modo antiquato di fare le cose. La tua passione farà molto per vendere innovazione. I superiori potrebbero essere ricettivi a un'iniziativa lungimirante che proponi.

Crescita personale/spiritualità: si può essere tentati di telefonare mentre il Sole Scorpione si scontra con Venere indulgente. Tuttavia, oggi, sarà nel tuo interesse presentarti e fare un grande sforzo per rivendicare ciò che desideri.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna piena nel tuo segno segnala il tuo momento più potente durante il periodo dell'anno in cui i pianeti sono accatastati contro di te. Cammina attraverso le porte aperte invece di sbattere contro quelle chiuse. Gli Scorpioni saranno i tuoi più grandi maestri.

Amore/Amicizia: sei pienamente in tuo potere con la Luna Piena nel tuo segno. Tuttavia, in amore, ciò non significa che non devi negoziare. In effetti, è un invito a bilanciare le tue esigenze con i desideri degli altri, in particolare del tuo partner. Imparerai molto quando li ascolterai con mente e cuore aperti. I tori singoli sono super attraenti. Qualcuno se ne accorgerà quando fai brillare la tua luce.

Carriera/Finanza: con il tuo sovrano, Venere, contattando l'inventivo Urano nel tuo segno, puoi applicare la passione e la tenacia del tuo marchio per sostenere un'idea innovativa. Hai il dito sul polso di ciò che è nuovo ed eccitante nella tua area di competenza e sei pronto a spargere la voce. Questa energia favorisce il livellamento di ciò che stai facendo in modo che possa raggiungere un pubblico più ampio. I social media potrebbero essere particolarmente utili per la tua impresa. Esplora nuovi modi per farlo funzionare per te.

Crescita personale/spiritualità: questo non è il momento di essere timido nell'esplorare nuovi orizzonti. Potresti essere riluttante a diramarti mentre il Sole Scorpione e Venere si scontrano. Vale la pena spingersi per fare il possibile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna piena può richiedere un'auto-riflessione. I tuoi sogni e le intuizioni che sorgono quando trascorri del tempo in tranquilla contemplazione possono essere illuminanti. Uno Scorpione può aiutarti a disimballare ciò che scopri e vederlo da una prospettiva diversa.

Amore/Amicizia: è emozionante quando ti connetti con una persona che ti eccita, ma non si tratta solo di sesso. Potresti anche sentire una carica emotiva eccitante con un amico che ti prende come attrattore Venere si allinea con il risvegliatore Urano. Se c'è una scintilla, fai qualcosa per alimentare il fuoco. Non capita tutti i giorni di provare il tipo di passione che ti fa sentire veramente vivo. Se sei single, accendi la tua app di appuntamenti preferita e aggiorna il tuo profilo.

Carriera/Finanza: la luna piena in un Toro laborioso può segnalare la necessità di fare un passo indietro dall'azione. Poiché ti vengono fatte così tante richieste, potresti non credere che sia possibile prendersi una pausa. Tuttavia, è esattamente ciò che sei chiamato a fare. Un po 'di riposo e relax sarà ricostituente. È un momento eccellente per riflettere sulla tua esperienza lavorativa e determinare cosa funziona per te e cosa no.

Crescita personale/spiritualità: invece di fare uno sforzo per ottenere ciò che vuoi; preferirai lasciare che le cose arrivino a te mentre il sole e la viziata Venere si scontrano. Potrebbe rivelarsi un rinfrescante cambio di passo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sotto lo sguardo della luna piena nel fedele Toro, ti divertirai a ritrovarti con gli amici. È anche un ottimo momento per partecipare ad attività di gruppo e incontrare nuove persone. Toro e Capricorno saranno super affascinanti e molto difficili da resistere.

Amore/Amicizia: l' eccitazione è all'orizzonte mentre Venere e il jolly Urano si allineano. Oggi potrebbe portare il tipo di piacevole sorpresa che ti piacerà. Scoprire un nuovo hot spot con i tuoi amici potrebbe portare a incontrare una persona unica e intrigante. Se hai una relazione, il tuo partner potrebbe esprimere il suo affetto per te in un modo insolito o inaspettato. Questa energia riguarda l'esperienza dell'amore e del piacere in modi diversi da quelli a cui sei abituato.

Carriera/Finanza: la Luna Piena nel tenace Toro e la tua casa del futuro potrebbero segnalare il culmine di un obiettivo a lungo termine. Celebra il duro lavoro che hai svolto e ringrazia le persone che ti hanno aiutato e ti hanno ispirato a mantenere la rotta. Se non hai ancora raggiunto il tuo obiettivo, considera dove potrebbe essere necessario modificare il tuo piano. Scartare ciò che non funziona più e impegnarsi maggiormente in azioni fruttuose.

Crescita personale/spiritualità: sei incline a intraprendere il percorso di minor resistenza quando il Sole Scorpione e l'indulgente Venere si scontrano. Di conseguenza, alcune persone potrebbero trovarti molto più accomodante, e questa è una buona cosa.