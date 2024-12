Oroscopo di oggi 2 dicembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 2 dicembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 2 dicembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Nuova nell'animato Sagittario e nella tua casa dell'esplorazione segnala che sei pronto per l'avventura. È un momento eccellente per intraprendere un viaggio fisico, educativo o spirituale. Con l'impulsivo Marte a bordo, sarai ispirato a tuffarti a capofitto. C'è qualcosa da dire sulla spontaneità. Tuttavia, con il cauto Saturno nel mix, potresti imbatterti in ostacoli se non hai preso misure adeguate per preparare la tua impresa. È bello se gettare le fondamenta è tutto ciò che riesci a gestire nei giorni e nelle settimane a venire. Fare le cose nel modo giusto ti aiuterà a garantire che vadano secondo i piani.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna Nuova in Sagittario e la tua casa della trasformazione possono accendere il desiderio di esperienze intense. Con il guerriero Marte a bordo, non sarai timido nell'immergerti in territori sensibili. Mentre è facile buttarsi a capofitto, la presenza del formidabile Saturno suggerisce che uscire da un pozzo profondo di intensità potrebbe non essere così facile. Non andare ad aprire il vaso di Pandora a meno che tu non ti senta sicuro della tua capacità di gestire qualsiasi cosa accada. Gestire debiti, prestiti e alimenti potrebbe rientrare nei tuoi piani, poiché questa casa governa anche le risorse condivise. È fondamentale che tu comprenda la situazione prima di proporre o accettare un accordo. Bloccarti in qualcosa a lungo termine potrebbe rivelarsi indesiderabile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Nuova in Sagittario e la tua casa della partnership segnalano un rinnovamento per le relazioni impegnate. Prenditi un momento per considerare cosa ha funzionato a tuo favore nell'ultimo anno e cosa non è andato secondo i piani. Con Marte frettoloso a bordo, può essere allettante tuffarsi a capofitto nell'affrontare un problema. Tuttavia, la presenza del cauto Saturno segnala che devi procedere con cautela. Un partner in amore o in affari potrebbe non gestirlo bene se le tue parole lo mettono in una luce negativa. Fai del tuo meglio per evitare di incolpare e umiliare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Nuova in Sagittario e la tua casa del lavoro segnalano un rinnovamento per la tua vita lavorativa e la routine quotidiana. Un cenno di Marte motivato nel tuo settore finanziario suggerisce che il desiderio di aumentare i tuoi profitti potrebbe spingere ad azioni decisive. Tuttavia, con il cauto Saturno in gioco, ti consigliamo di rallentare finché non avrai sbrogliato tutti i dettagli. Una nuova opportunità potrebbe richiedere ulteriori ricerche. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare cosa fiorirà nell'anno a venire, quindi è intelligente fare mosse consapevoli. Questa casa governa anche il benessere. È il momento perfetto per rivalutare le tue esigenze di salute e fitness e modificare di conseguenza il tuo regime.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

La Luna Nuova nell'avventuroso Sagittario e la tua zona romantica e ricreativa ti invitano a propendere per il piacere. Con l'audace Marte nel quadro, sei completamente coinvolto nella ricerca del desiderio del tuo cuore. Un cenno di Saturno che trattiene avverte che i tuoi progressi potrebbero incontrare resistenza. Prima di lanciarti alla carica per conquistare l'affetto di una persona, assicurati che ti dia il via libera. Metti da parte i tuoi desideri mentre consideri le sue esigenze e i suoi sentimenti. È un momento eccellente per dedicarti a un nuovo hobby o a un'attività creativa. In questo periodo dell'anno, il gioco merita di essere più una priorità che un'opzione. Proponiti a relazioni e attività che ti piacciono.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

La Luna Nuova nell'animato Sagittario e nella tua terza casa segnala un rinnovato interesse per ciò che accade nel tuo ambiente immediato. Un cenno al motivato Marte nella tua casa della comunità suggerisce un desiderio di unirti ad altri per far accadere le cose. Non così in fretta, Bilancia. Il tuo cuore è nel posto giusto. Tuttavia, il tuo modo di fare le cose può complicare le cose. Con l'inflessibile Saturno nel quadro, raggiungere i tuoi obiettivi potrebbe essere più difficile del previsto. Ascolta le persone intorno a te e affidati alla loro competenza.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Potresti essere desideroso di investire nella tua casa e nella tua vita familiare poiché l'amorevole Venere nel tuo regno domestico si allinea con la devota Giunone nella tua casa dei guadagni. Troverai modi creativi per migliorare il tuo stile di vita e coltivare il tuo scenario ideale. Questo non deve essere un impegno da solista. Vorrai lavorare insieme a un partner che condivide il tuo sogno. Se siete in coppia, può essere divertente acquistare mobili e decorazioni e fare progetti per il futuro. Se sei single e pronto a sistemarti, i miglioramenti che apporti segnaleranno all'Universo che il tuo cuore e la tua casa sono aperti all'amore. A volte devi fare un gesto simbolico che apre la porta.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

La Luna Nuova in Sagittario e la tua casa delle risorse porta energia rinnovata al denaro e alle questioni materiali. Un cenno a Marte spinto nella tua casa delle aspirazioni suggerisce che potresti essere ansioso di far andare avanti le cose con una preoccupazione per la carriera. È un momento eccellente per perseguire una nuova opportunità. Tuttavia, con Saturno restrittivo a bordo, potresti dover superare alcuni ostacoli prima di poter procedere. Non arrenderti solo perché non è così facile o divertente come immaginavi che sarebbe stato. Cerca di mantenere la rotta. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare la tua prosperità nell'anno a venire, quindi tieni a mente il futuro.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

La Luna Nuova nel tuo segno è come un secondo compleanno. Cogli l'opportunità di liberare le tue esperienze degli ultimi dodici mesi e ricominciare da capo. Un cenno all'audace Marte nella tua casa dell'esplorazione suggerisce che potresti essere dell'umore giusto per l'avventura. Ora e nel prossimo anno, sarai ansioso di ampliare i tuoi orizzonti mentali, fisici e spirituali. Con il cauto Saturno a bordo, spiegare le ali potrebbe essere più difficile di quanto ti aspettassi. Gli obblighi familiari potrebbero minacciare di tenerti legato a casa. Volere è potere. Sii attento alle opportunità di liberarti e perseguire i tuoi sogni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

La Luna Nuova in Sagittario e la tua casa di isolamento segnalano che è tempo di rallentare e resettare. Con l'eroe d'azione Marte a bordo, potresti sentirti come se avessi tutta l'energia del mondo. Tuttavia, la presenza del restrittivo Saturno suggerisce che non ci vorrà molto per crollare e bruciare. Nelle prossime settimane, trarrai beneficio dal dare priorità al riposo e alle attività rigeneranti. Riempire il tuo serbatoio ti preparerà per il rinnovamento che arriverà con il tuo prossimo compleanno. Non puoi esibirti continuamente ad alto livello senza riposo. I superperformanti come te hanno bisogno di sapere quando rilassarsi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

La Luna Nuova nel vivace Sagittario e nella tua casa della comunità segnala un rinnovamento della tua vita sociale. È il momento perfetto per valutare lo stato delle tue amicizie e dei tuoi legami di gruppo. Con l'aggressivo Marte in gioco, potresti sentire che qualcuno ti sta pressando per creare un legame. È bello se ti piace questa persona e senti che i vostri interessi sono allineati. Tuttavia, potresti dover verificare di essere sulla stessa lunghezza d'onda con i valori e che non ci saranno problemi per quanto riguarda denaro o beni. Allo stesso modo, con i gruppi, assicurati che il costo dell'iscrizione sia qualcosa che puoi permetterti

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

La Luna Nuova in Sagittario e la tua casa delle aspirazioni segnalano un rinnovamento per la tua carriera. È il periodo migliore dell'anno per valutare lo stato della tua vita professionale e determinare dove vuoi andare da qui. Alcuni Pesci potrebbero intraprendere un'azione decisa con un problema di lavoro e poi scoprire di essere in una situazione di "sbrigati e aspetta". Ci sarà sicuramente tensione con Marte assertivo e Saturno restrittivo a bordo. Fai attenzione a non ostacolarti rendendo le cose più difficili di quanto dovrebbero essere. #