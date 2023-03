Oroscopo di oggi 2 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 2 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 2 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Sei la voce della ragione mentre Mercurio incontra Saturno maturo nella tua zona comunitaria. Non sopporterai una storia strappalacrime, né sarai manipolato dall'emozione. Sei qui per distribuire amore duro e consigli sensati. Non è facile per te essere così severo, ma manterrai la linea, specialmente con qualcuno che ripete un cattivo comportamento. Avrai voglia di svelare i misteri della tua identità dopo che il curioso Mercurio è entrato in Pesci e nella tua mistica dodicesima casa. Fino al 19 marzo, contemplerai di più e dirai di meno. Sarai altamente in sintonia con le energie spirituali. In quanto tali, i tuoi sogni saranno piuttosto istruttivi. La consulenza, il viaggio sciamanico, il lavoro sui sogni, la meditazione e le pratiche contemplative possono essere terapeutici.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Ti consigliamo di dimostrare di essere una persona seria con idee serie mentre l'intellettuale Mercurio incontra Saturno maturo nel tuo settore professionale. Una figura influente può relazionarsi con te come un pari perché parli con autorità e mantieni la tua posizione nella conversazione. In quanto tale, questo è un momento opportuno per entrare in contatto con qualcuno di importante. Tutti i piani che farai rifletteranno probabilmente una prospettiva più adulta. Con Mercurio che entra in Pesci e nella tua zona comunitaria, farai del tuo meglio il brainstorming quando sei con amici e gruppi. Fino al 19 marzo, sarai ispirato da persone sulla tua stessa lunghezza d'onda, in particolare da coloro che condividono i tuoi interessi creativi o spirituali. Questo è un momento eccellente per collaborare e mettere in comune i tuoi talenti e le tue risorse.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua atmosfera è studiosa mentre il tuo sovrano, Mercurio, incontra il disciplinato Saturno. È un'ottima giornata per lo studio e la ricerca. Se possiedi già conoscenze specialistiche, condividile con il mondo tramite l'insegnamento, la pubblicazione o il podcasting. Il tuo comportamento autorevole dice che hai fatto i compiti e sai di cosa stai parlando. Mentre Mercurio entra in Pesci e nel tuo settore pubblico, le tue parole attireranno sicuramente l'attenzione. Fino al 19 marzo, il tuo stile di comunicazione fantasioso avrà un impatto. Le tue parole possono dipingere un'immagine e dare vita a un'idea. Generare entusiasmo su un grande progetto può rendere le persone desiderose di saperne di più. Che tu stia parlando pubblicamente o semplicemente vendendo le tue idee in modo informale, l'autoespressione creativa farà colpo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Un'interruzione della comunicazione potrebbe gettare una chiave inglese nei lavori quando si tratta di una questione finanziaria. Con il trafficante di ruote Mercurio che incontra l'inflessibile Saturno nella tua zona di risorse condivise, la cooperazione di cui hai bisogno potrebbe non essere imminente. Potrebbe essere necessario agire in modo indipendente e gestire i propri affari da soli. Potrebbero esserci ritardi con prestiti, eredità, alimenti e fondi condivisi. Quando Mercurio entra nei fantasiosi Pesci e nella tua casa di istruzione superiore, vorrai saperne di più sulle cose che ti interessano. Potresti seguire un corso o pianificare un viaggio verso una destinazione lontana. Anche saperne di più su un percorso spirituale potrebbe essere interessante. L'insegnamento, la pubblicazione o il podcasting potrebbero rientrare nei tuoi piani fino al 19 marzo.