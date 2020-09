Oroscopo di oggi 2 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 2 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 2 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'energia della luna piena in Pesci può essere liberatoria, a condizione che tu sia disposto ad affrontare coraggiosamente le paure e le ansie da cui scappi tipicamente. Un Toro che pensa fuori dagli schemi può avere una prospettiva illuminante sulla tua situazione.

Amore / Amicizia: la Luna Piena nei Pesci emotivi può indurti ad affrontare sentimenti che normalmente reprimeresti. Quindi, potresti dover fare un passo indietro rispetto agli appuntamenti e alle relazioni per controllare te stesso e contemplare come ti senti veramente. È un momento opportuno per parlare con un terapeuta o una persona fidata che può aiutarti a disfare le tue emozioni. Diventare reali su come ti senti può consentirti di fare le scelte giuste.

Carriera / Finanza: un allineamento armonioso sole / Urano potrebbe portare nuovi sviluppi che scuotono il tuo lavoro e le tue prospettive finanziarie in senso positivo. Non puoi continuare a fare la stessa vecchia cosa e aspettarti risultati. Sii aperto al cambiamento e punta all'innovazione.

Crescita personale / spiritualità: circondarti di cose belle ti rende felice. Ti motiva a lavorare sodo per acquisire ciò che desideri. Avrai bisogno di contanti per finanziare l'arredamento elegante che hai in mente. Venere in cerca di bellezza nella tua zona natale che si oppone a Saturno potrebbe minacciare i tuoi piani. Migliorare il tuo stile di vita è un'ottima idea, anche se potresti aver bisogno di renderlo un obiettivo a lungo termine o optare per uno schema meno costoso.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: lascia che le vibrazioni della Luna piena in Pesci ti spingano a connetterti con gli amici e partecipare alle attività di gruppo in modo sicuro e socialmente distante. Una Vergine esperta di tecnologia potrebbe essere in grado di collegarti con un modo nuovo ed eccitante per rimanere in contatto.

Amore / Amicizia: con la luna piena dei Pesci nel settore della tua comunità, l'amicizia viene messa a fuoco. Potresti sentirti molto emotivo per le persone con cui sei vicino, specialmente per coloro che apprezzano le tue eccentricità. È responsabilizzante avere persone nella tua vita che tengono lo spazio per essere il vero te stesso. È un momento opportuno per entrare in comunione con la tua squadra o portare a termine un progetto di collaborazione.

Carriera / Finanza: la tua passione per un argomento di interesse può ispirarti a fare ricerche intensive, ma non ti rende un esperto. Con Venere che si oppone all'autorevole Saturno nella tua casa di livello superiore, scoprirai quanto non sai quando ti scontri con qualcuno la cui conoscenza è di livello successivo. Puoi sgattaiolare via come un cucciolo vergognoso o scegliere il cervello di questa persona e ottenere una guida esperta. Assicurati di avvicinare insegnanti, funzionari e figure influenti con rispetto.

Crescita personale / spiritualità: un audace allineamento sole / Urano ti incoraggia a far volare la tua bandiera strana. Sii il tuo sé autentico piuttosto che costringerti a interpretare un ruolo. È l'unico modo per accedere ed esprimere i doni con cui lo Spirito ti ha benedetto in modo univoco.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è intelligente mantenere fermi i confini tra la tua persona professionale e la tua vita privata. Ciò che condividi con i tuoi cari (come una Vergine) merita di essere protetto dagli occhi del pubblico. Mantenere sacre le cose sacre protegge la tua felicità.

Amore / Amicizia: il Sole Vergine nel tuo regno domestico in aspetto il risvegliatore Urano segnala che sei pronto a fare cambiamenti sul fronte familiare e familiare. Quello che proponi potrebbe sembrare insolito e potrebbe sorprendere i tuoi cari. Fidati del tuo istinto. Che te ne renda conto o meno, sei collegato a una guida superiore. Hai un forte senso intuitivo su dove stanno andando le cose e quali cambiamenti devono essere fatti.

Carriera / Finanza: se sei su un piano finanziario, potrebbe sembrare che la tua serie fortunata non finirà mai. Questo può indurti a spendere più liberamente di quanto faresti in condizioni normali. Con l'attrattore Venere che si oppone a Saturno responsabile nella tua casa del debito, una spesa eccessiva potrebbe massimizzare il tuo credito in pochissimo tempo. Controlla i saldi del tuo account prima di dire "addebitalo". In una nota diversa, se il tuo interesse amoroso sta stringendo i fili della borsa, potrebbe segnalare che è tempo per te di essere più generoso.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena dei Pesci può attirare molta attenzione sulla tua strada. Quindi, è intelligente essere consapevoli di come ti imbatti. Come vuoi essere visualizzato? Cosa puoi fare per abbellire la tua immagine?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: perché non gravitare verso le persone che riconoscono i tuoi numerosi talenti invece di chiedere a gran voce coloro (come uno stoico Capricorno) che si rifiutano di riconoscere i tuoi doni? Alcuni individui non offriranno mai la convalida che cerchi. Inoltre, non ne hai bisogno.

Amore / amicizia: più sembri caldo, più critiche potresti ricevere dal tuo interesse amoroso. Con l'attrattore Venere nel tuo segno che si oppone a Saturno nella tua zona di collaborazione, il tuo partner potrebbe sentirsi minacciato dalla tua popolarità o dal tuo sex appeal. È positivo che si rendano conto che hai delle opzioni, anche se non è saggio provocare di proposito la gelosia. In alternativa, potresti sentirti insicuro quando attiri l'attenzione di tutti tranne la persona che più desideri che ti noti. Non prenderlo a cuore.

Carriera / Finanza: il lavoro che svolgi sarà in anticipo sulla curva quando collaborerai con un gruppo di innovatori. Con lo strategico sole in Vergine che si allinea con l'inventivo Urano, sarai ispirato dai colleghi che sono aggiornati sugli ultimi sviluppi nel tuo campo. Qualcuno potrebbe portarti a nuove informazioni che ti aiutano a portare un progetto al livello successivo. Allo stesso modo, ciò che contribuisci può aiutare gli altri a vedere un'attività sotto una nuova luce.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena nei pesci mistici può ispirare un impegno più profondo per il percorso che stai percorrendo. Connettersi con un amico o un gruppo che condivide le tue convinzioni può supportare i tuoi progressi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il cambiamento è l'unica costante nella vita. Blocca le benedizioni che ti sono state assegnate quando rifiuti di lasciar andare il passato. Se un Toro testardo che conosci può farcela con il programma, puoi farlo anche tu. Prendi una pagina dal loro libro. Accetta le novità.

Amore / amicizia: le relazioni sembrano un sacco di lavoro in questo momento. Più sei sotto pressione, più ti ritirerai mentre Venere nella tua solitaria dodicesima casa si oppone a Saturno esigente. Può essere difficile essere all'altezza delle aspettative, soprattutto se hai dubbi su come ti senti o su cosa vuoi. Nessuno mette Leo in un angolo. Ricorda solo che non devi agire o prendere una decisione finché non sei pronto.

Carriera / Finanza: con un armonioso allineamento sole / Urano che influisce sulla carriera e sulle finanze, è intelligente conoscere le ultime tendenze nel tuo campo. Le persone prestano attenzione a ciò che stanno facendo gli innovatori e ascoltano ciò che gli influencer hanno da dire. Anche se il tuo lavoro è piuttosto banale, essere in anticipo sulla curva con ciò che è caldo potrebbe avvantaggiarti. Tieni gli occhi aperti per qualcosa di nuovo ed eccitante.

Crescita personale / spiritualità: non aggrapparti a qualcosa che ha superato la data di scadenza. La luna piena dei Pesci nella tua casa di trasformazione ti incoraggia a rilasciare qualcosa che ti trattiene. Lasciar andare apre la strada a nuove energie e nuove esperienze rigeneranti per entrare nella tua vita.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: che ti piaccia o no, potresti dover mettere prima altre persone (come i Pesci). Avere buoni rapporti significa che a volte devi prenderne uno per la squadra. Non preoccuparti. Non passerà molto tempo prima che tu faccia le tue cose.

Amore / amicizia: se sei coinvolto nelle tue amicizie e nella tua scena sociale, può portarti via del tempo dalla tua vita amorosa, dai tuoi figli e dai tuoi interessi personali. Con Venere che si oppone all'esigente Saturno nella tua casa di auto-espressione, potresti sentirti a corto di capelli quando si tratta dei tuoi desideri personali. Avere una vita sociale attiva è fantastico, ma non puoi fare a meno di chiederti se manca qualcosa. Ripristina l'equilibrio tra la tua vita sociale e quella privata. Non deve essere una situazione o / o.

Carriera / Finanza: la luna piena dei Pesci nella tua zona di partnership lo rende un momento ideale per portare a termine una collaborazione. Tu porti molto in tavola. Anche se, se sei stato sotto i riflettori, dovresti fare in modo che il tuo partner possa brillare. Se lavorare insieme non ha funzionato come immaginavi, è un buon momento per separarsi. Si spera che tu abbia imparato cosa funziona e cosa no quando lavori a stretto contatto con un collega.

Crescita personale / spiritualità: un armonioso allineamento sole / Urano segnala che la spiritualità o l'istruzione fuori dai sentieri battuti può aiutarti a coltivare i tuoi doni e vivere la tua vita migliore. Fai ricerche ed esplora le tue opzioni.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: benessere e lavoro vanno di pari passo. Per dare il meglio di te in quello che fai, devi essere nella migliore forma possibile. Hai bisogno di una guida? Un Pesci esperto di fitness può avere spunti interessanti e suggerimenti utili che possono rimetterti in carreggiata.

Amore / Amicizia: Con il Sole Vergine nella tua dodicesima casa privata in aspetto il risvegliatore Urano nella tua zona di intimità, potresti diventare consapevole di desideri insoliti che non sapevi di avere. Non essere scioccato o vergognarti se questo ti sembra un po 'fuori di testa. A poco a poco, stai diventando meno inibito a porte chiuse. Si spera che tu abbia un partner con cui ti senti al sicuro ad esplorare le tue fantasie. In caso contrario, potrebbe essere il momento di cambiare.

Carriera / Finanza: sei graziosa e ti gestisci bene sotto i riflettori. Ma anche tu hai i tuoi momenti di insicurezza. Con il tuo sovrano, Venere, nella tua zona di carriera e reputazione in opposizione all'esigente Saturno, ti chiederai se le persone su cui hai bisogno di impressionare riescono a vederti sudare. Preoccuparsi di ciò che pensano gli altri (come il tuo capo, i tuoi colleghi o persino i tuoi genitori) ti farà perdere il gioco. Abbi fiducia in te stesso e continua a dare il meglio di te.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena dei Pesci nella tua zona benessere evidenzia ciò che funziona e cosa non funziona nella tua dieta e routine di fitness. È un momento opportuno per modificare il tuo regime per garantire una salute ottimale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: bilanciare i tuoi desideri attuali con i tuoi obiettivi futuri è essenziale per la tua felicità. Sporgerti troppo in entrambe le direzioni può mandarti fuori rotta. Trovare il tuo punto debole può comportare l'accettazione di una persona importante nella tua vita. Con un Pesci, non puoi dire di no.

Amore / Amicizia: con la luna piena dei Pesci nella tua casa del vero amore, il tuo cuore desidera il romanticismo. Questo non è il momento per discussioni pesanti sui problemi di relazione. Invece, pianifica di trascorrere del tempo di qualità con il tuo interesse amoroso e fai qualcosa che piace a entrambi. Tornare in contatto con la gioia che ti ha portato insieme può rendere i problemi più facili da risolvere. Per i single, l'atmosfera è giusta per incontrare qualcuno di nuovo.

Carriera / Finanza: la magia può accadere quando si lavora a un progetto con un collega o un team. Con un armonioso allineamento Sole / Urano che influisce sulla collaborazione, potresti venire con un'idea entusiasmante che ti mette ben in testa alla curva. È intelligente essere aperti al cambiamento ed esplorare idee nuove e innovative piuttosto che fare ciecamente la stessa vecchia cosa.

Crescita personale / spiritualità: ci sono così tante persone affascinanti da incontrare, luoghi entusiasmanti dove andare ed esperienze interessanti da perseguire. Ciò che sembrava fattibile diventa difficile con Venere che si oppone al restrittivo Saturno. Pertanto, dovranno essere apportate modifiche. Non arrenderti solo perché è impegnativo. Dove c'è una volontà, c'è un modo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: hai una vasta gamma di punti di forza e abilità. Quindi, sei in grado di fare molto di più di quanto pensi. Invece di sentirti infastidito dalle richieste di un Pesci, approfondisci il tuo tesoro di talenti. Sei molto pieno di risorse quando sei con le spalle al muro.

Amore / Amicizia: la luna piena dei Pesci nel tuo regno domestico lo rende un momento opportuno per concludere una questione importante di casa e famiglia. Ciò potrebbe significare passare più tempo con la tua famiglia o i tuoi genitori ed essere più sensibile alle loro preoccupazioni. L'amore e l'attenzione che dai ti torneranno in modi che non potresti mai immaginare, quindi non essere avaro di ciò che dai.

Carriera / Finanza: con lo strategico sole in Vergine e l'inventivo Urano che energizzano le tue zone di lavoro, guiderai la carica verso il cambiamento. Il successo con le tue attività può comportare l'utilizzo dei dati più aggiornati e delle tecniche tecnologicamente avanzate. Qualunque cosa tu stia facendo, è intelligente esplorare modi per essere più innovativi. Proporre un piano originale può aiutarti a liberarti dal branco e dimostrare capacità di leadership.

Crescita personale / spiritualità: anche se è disponibile supporto (finanziario e di altro tipo), potresti essere riluttante a chiedere assistenza a causa dell'odierna opposizione Venere / Saturno. Potrebbe volerci più tempo o essere più impegnativo per gestire le cose da solo. Ricorda solo che accettare l'aiuto non ti rende irresponsabile. Ti rende umano.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: potrebbe essere in serbo una giornata frenetica. Organizzati e dai la priorità ai tuoi impegni. Dopo aver completato l'elenco delle attività impegnative, ti consigliamo di fare qualcosa di piacevole per rilassarti. Un divertente Toro potrebbe essere il tuo miglior compagno di giochi.

Amore / amicizia: una relazione è fantastica tranne quando non lo è. Con Venere nella tua casa di coppia che si oppone a Saturno esigente nel tuo segno, potresti sentirti oppresso dai sacrifici che fai in nome dell'amore. Non sei uno che fa le cose a metà. Potresti bruciarti dando tutto a una relazione. Se sei single, potresti non avere il tempo di uscire con qualcuno o di incontrare qualcuno di nuovo con così tante responsabilità nel tuo piatto. Forse hai bisogno di rivalutare le tue priorità?

Carriera / Finanza: il tuo stato mentale riceve una spinta dall'energia della luna piena di oggi. È un ottimo momento per concludere i negoziati su un accordo importante o finalizzare i dettagli di un piano ambizioso. Apporti molte idee creative alle tue imprese, ma anche le persone intorno a te. Il loro feedback può essere fondamentale per prendere le decisioni giuste e per risolvere i problemi, quindi sii aperto a ciò che hanno da dire.

Crescita personale / spiritualità: con il Sole Vergine in aspetto jolly Urano nella tua casa di auto-espressione, sei meno inibito del solito. Sarà divertente esplorare un'attività divertente un po 'fuori mano.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: lascia perdere l'idea che le cose non possono o non possono andare a modo tuo. La tua mentalità spesso dà il tono a ciò che accade. Se trovi difficile rimanere positivo, un Toro può aiutarti a vedere le cose da un punto di vista più illuminato.

Amore / Amicizia: con il Sole in Vergine nella tua zona di trasformazione che aspira a Urano nel tuo regno domestico, sei ispirato a fare cambiamenti radicali. Rivolgiti ai membri lungimiranti della tua famiglia e alla tribù prescelta per ricevere guida e sostegno mentre pianifichi un nuovo inizio. Potrebbe comportare cambiamenti insoliti nella tua situazione di vita o nella routine familiare. Fuori il vecchio! È tempo per qualcosa di nuovo.

Carriera / Finanza: la tua passione per un progetto potrebbe provocare la paura che le cose vadano orribilmente male. Con Venere nella tua zona di lavoro che si oppone all'esigente Saturno, c'è un'enorme pressione per fare le cose a posto; tuttavia, la pressione potrebbe essere dovuta alle tue insicurezze. Inoltre, potresti cogliere le paure degli altri e renderle tue. A volte devi fidarti delle tue capacità e seguire il flusso. Perché non immaginare il miglior risultato possibile invece di anticipare il peggio?

Crescita personale / spiritualità: la luna piena in Pesci attira la tua attenzione sull'autostima e su ciò che credi di meritare. Concedersi un'indulgenza potrebbe essere l'ultimo atto di amor proprio, soprattutto se si è abituati a negarsi il piacere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: mentre ti occupi degli altri, è fondamentale che tu prenda un momento per considerare le tue esigenze. Non c'è niente di nobile nel trascurare la cura di sé. Se lasciato a se stesso, puoi fidarti che una Vergine scoprirà le cose da sola.

Amore / amicizia: avere tempo per il tuo partner o i tuoi figli potrebbe essere in conflitto con gli obblighi sociali. Con Venere che si oppone a Saturno esigente nella tua zona di amicizia, potresti sentirti oppresso dagli impegni con un amico o un gruppo. Non ti divertirai se preferisci essere altrove. Pertanto, potresti dover rifiutare un invito a un evento o riprogrammare con un amico. Anche i progetti creativi e gli hobby che ti piacciono potrebbero essere messi da parte da un programma troppo fitto. Prenditi un momento per ripensare alle tue priorità.

Carriera / Finanza: le idee che ti vengono in mente possono aiutarti a distinguerti dal gruppo grazie allo strategico sole nella Vergine in aspetto inventivo con Urano nel tuo regno mentale. Dimentica di rimescolare i vecchi piani. Le persone intorno a te sono ansiose di ascoltare qualcosa di nuovo ed eccitante. Ricerca gli sviluppi più avanzati che riguardano ciò che fai e trova i modi per incorporarli in un progetto su cui stai lavorando. L'innovazione può avere un impatto enorme.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena nel tuo segno evidenzia le tue esigenze personali. Determina quali sono validi e richiedono l'adempimento, e quali è il momento di lasciar andare. Sarai in tuo potere quando rilasci il bagaglio emotivo in eccesso.