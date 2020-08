Oroscopo di oggi 20 agosto 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 20 agosto 2020: le previsioni astrologiche segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 20 agosto 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata.

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero dell'Ariete

Panoramica generale: con la Luna Vergine nella tua zona di produttività per tutto il giorno, sarai super intento a fare le cose. Al lavoro e a casa, ti consigliamo di controllare la tua lista di cose da fare. È improbabile che anche un Capricorno esigente trovi difetti in quello che fai.

Amore / Amicizia: con il Leone Sole "trattami come un re" in contrasto con Venere indulgente, sei più incline a lasciare che l'amore venga da te piuttosto che fare uno sforzo per far accadere qualcosa. Sei così sicuro della tua capacità di attrarre ciò che desideri? O sei solo pigro? È bello se hai bisogno di una pausa dagli appuntamenti o dal mantenere una relazione; tuttavia, potresti rimanere deluso se stai giocando sperando che l'altra persona faccia una mossa.

Carriera / Finanza: con la strategica Luna della Vergine che aspira a una schiera stellare di pianeti nell'ambizioso Capricorno e nella tua zona di carriera, sarai nella zona con la routine lavorativa di oggi. Con determinazione, duro lavoro e un piano su come svolgere i tuoi compiti, non c'è quasi nulla che tu non possa fare. È un momento opportuno per affrontare un compito che normalmente eviteresti. La tua tenacia sarà davvero impressionante.

Crescita personale / spiritualità: le questioni familiari e domestiche richiedono amore e sensibilità, non piani calcolati per portare a termine le cose. Considera i sentimenti e i desideri di coloro che saranno influenzati dai tuoi schemi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero del Toro

Panoramica generale: con la luna nella tua casa dell'intrattenimento e dell'autoespressione per tutto il giorno, sarai benedetto da uno stato d'animo divertente. Verrà come un sollievo dopo giorni di volatilità e intensità. Stare vicino a un Capricorno con i piedi per terra sarà rilassante.

Amore / Amicizia: con lo strategico Leone Sole nella tua zona di vita amorosa che aspira ai pianeti nel tenace Capricorno, non lascerai solo il romanticismo al caso. Farai tutto il necessario per farlo funzionare. Relazione a lunga distanza? Colmerai il divario. Partner di una cultura o un background diverso? Manterrai il cuore e la mente aperti. Quando investi in una relazione, ci sei dentro per vincerla. Si spera che il tuo interesse amoroso sia ugualmente impegnato.

Carriera / Finanza: con il Leone Sole in aspetto Venere nella tua zona di comunicazione, non vorrai essere troppo prodigo con le tue lodi. Soprattutto se hai a che fare con qualcuno che si aspetta di essere riconosciuto ogni volta che esegue ciò che il suo lavoro richiede loro di fare. Significa molto di più quando fai i complimenti a un collega che fa il possibile. Essendo tu stesso un gran lavoratore, potresti sentire che è necessario lodare solo quando è stato guadagnato.

Crescita personale / spiritualità: con la luna che si oppone a Nettuno, si può diventare rapidamente disillusi riguardo al futuro. Non leggere troppo nelle cose, né prendere troppo sul serio le tue emozioni. Avrai più chiarezza nei giorni a venire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero Gemelli

Panoramica generale: con la luna nella Vergine con i piedi per terra e il tuo regno domestico per tutto il giorno, desidererai ardentemente il comfort e la sicurezza che solo la tua casa può fornire. Trascorrere del tempo con il tuo Capricorno preferito può essere un'esperienza reciprocamente gratificante.

Amore / Amicizia: con la Terra Vergine Luna in aspetto ai pianeti in Capricorno e la tua zona di intimità, potresti provare una potente connessione emotiva o sessuale con qualcuno a cui sei vicino. C'è molto di più da fare qui di quanto sembri. La potente attrazione tra di voi sembra qualcosa che potrebbe cambiare la vostra vita per sempre. Puoi gestire questo? In caso contrario, probabilmente dovresti lasciarlo stare.

Carriera / Finanza: anche se puoi permetterti alcuni lussi, potresti non essere propenso a concedervi il lusso. Con il Leone Sole in contrasto con l'indulgente Venere nella tua casa di denaro e beni, potresti preferire aspettare e vedere se ciò che desideri viene da te. In questo momento, sei una calamita per denaro, regali e privilegi speciali, quindi chissà cosa potrebbe accadere? In ogni caso, è sempre saggio praticare l'autocontrollo. Meno spendi ora, più ne avrai quando ne avrai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: con un'opposizione luna / Nettuno in gioco, potresti cercare rifugio da un mondo di cui non ti fidi, o con cui trovi difficile relazionarti. Trascorrere del tempo in un ambiente familiare o tra le persone che ami può essere profondamente rassicurante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

Oroscopo quotidiano del cancro

Panoramica generale: con la Luna Vergine nel tuo regno mentale per tutto il giorno, desidererai ardentemente la stimolazione intellettuale. Leggere, scrivere e conversare saranno gratificanti. Una discussione con un Capricorno esperto può rispondere ad alcune delle tue domande scottanti.

Amore / Amicizia: l'attività di gestione di una relazione può essere in conflitto con le tue esigenze personali poiché Venere nel tuo segno si oppone allo stratega Pallas nella tua zona di collaborazione. A volte, vuoi concentrarti sui tuoi interessi e fare quello che devi fare per te stesso piuttosto che preoccuparti di come le tue scelte influenzano gli altri. Se sei single e stai cercando, chiediti se nella tua vita c'è spazio per un partner. Potresti dover cambiare la tua routine per far sentire qualcuno accolto e necessario.

Carriera / Finanza: con il Leone Sole nella tua zona monetaria in contrasto con l'appassionante Venere, attenersi a un budget potrebbe non essere incluso nei tuoi piani. Potresti non esitare a spendere per un taglio di capelli alla moda o spendere un vestito che ti fa sentire favoloso. Sei un adulto, quindi puoi usare i tuoi soldi come preferisci. Se ti spendi, divertiti. Che senso ha sentirsi in colpa per questo?

Crescita personale / spiritualità: con la Luna Vergine che si oppone al nebuloso Nettuno nella tua casa di coscienza superiore, potresti sentirti confuso o, peggio, ingannato dalla religione o dalla spiritualità. È salutare fare domande piuttosto che accettare ciecamente gli insegnamenti come verità.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero del Leone

Panoramica generale: le questioni materiali saranno nella tua mente con la luna nella tua casa di denaro e beni per tutto il giorno. Valuta la situazione delle tue finanze e dove devi modificare le strategie di risparmio e spesa. Chiedi consigli a una Vergine esperta di denaro.

Amore / amicizia: con il sole nel segno in contrasto con Venere, perseguire una relazione o far sapere a qualcuno come ti senti per loro potrebbe richiedere uno sforzo maggiore di quello che sei disposto a fare. Con il sole nel tuo segno, sei tutto intorno a te. Quindi, ti accontenti di aspettare e vedere cosa succede. Non puoi essere sempre in modalità inseguimento. A volte, è bello fare una pausa e concentrarsi su altre aree della tua vita.

Carriera / Finanza: rendere le attività lavorative e le faccende personali la tua priorità sembra interferire con il tuo bisogno di cura di te stesso. Con Venere nella tua dodicesima casa nascosta in contrasto con Pallade nella tua zona di lavoro, potresti essere riluttante a rivelare eventuali lotte personali con cui hai a che fare. Questo può rendere difficile chiedere ciò di cui hai bisogno. Fai del tuo meglio per bilanciare le tue responsabilità professionali e personali senza aumentare lo stress.

Crescita personale / spiritualità: l'allineamento della Luna in Vergine con i pianeti nel Capricorno disciplinato e nella tua zona di benessere lo rende un momento opportuno per riavviare la tua dieta e il tuo regime di esercizio. Potresti scoprire che sei pronto per impegnarti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero della Vergine

Panoramica generale: con la luna nel segno tutto il giorno, ti senti obbligato a fare le cose. A casa e al lavoro, non vedrai l'ora di cancellare gli elementi dalla tua lista di cose da fare. Delegare progetti potrebbe essere utile, anche se un Pesci probabilmente non lo porterà a termine.

Amore / amicizia: non importa quanto ami i tuoi amici, a volte hai bisogno di una pausa da loro. Con il Leone Sole nella tua riposante dodicesima casa che si scontra con la socievole Venere, potresti rifiutare un invito a favore di goderti un momento tranquillo da solo. Anche una chat video con la tua squadra potrebbe sembrare troppo faticosa. Non sentirti in colpa per aver fatto le tue cose. Dopo una breve pausa, non vedrai l'ora di entrare in contatto e scoprire cosa stanno facendo i tuoi amici.

Carriera / Finanza: con Saturno disciplinato in contrasto con il Nodo Nord, è difficile determinare come applicare le tue capacità per far avanzare la tua carriera. Le abilità che hai lavorato così duramente per acquisire ti apriranno le porte? O hai bisogno di coltivare altri talenti per andare avanti? È un momento opportuno per osservare le ultime tendenze nel tuo campo. Ciò che impari può aiutarti a determinare cosa ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi.

Crescita personale / spiritualità: con la luna che si allinea con i pianeti nel perseverare il Capricorno e la tua casa di autoespressione, continuerai a dedicarti a hobby, giochi e progetti furbi finché non li padroneggi. Divertiti, ma non renderlo un lavoro di routine.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero della Bilancia

Panoramica generale: le tue emozioni possono rovinare la tua felicità con la volubile Luna della Vergine nella tua sfuggente dodicesima casa. Dormire qualche ora in più o dedicare tempo alla meditazione può ringiovanirti. Fidati di un Capricorno per tenere a freno il forte mentre fai una pausa.

Amore / Amicizia: Con la Luna Vergine che si allinea con i pianeti nel Capricorno radicato e nel tuo regno domestico, i tuoi legami emotivi con la famiglia, i compagni di stanza e la tribù scelta ti sostengono e forniscono la stabilità di cui hai bisogno. Quando ti senti un po 'perso, è rassicurante sapere che ci sono persone che ti sono vicine che sanno cosa stanno facendo e di cui ci si può fidare per guidarti nei momenti difficili.

Carriera / Finanza: ci vuole un grande sforzo per rimanere nelle grazie di colleghi e superiori. Con la socievole Venere nel tuo settore professionale che si oppone a Pallas nella tua zona di origine, soddisfare la tua carriera potrebbe essere in conflitto con la tua capacità di occuparti degli affari sul fronte domestico e familiare. Non puoi essere tutto per tutte le persone, quindi dovrai decidere dove si trovano le tue priorità. A volte, devi dire di no, anche se c'è il rischio che qualcuno possa non piacerti.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento Saturno / nodi avverte che sei in pericolo di diventare dogmatico. È bello avere un credo in base al quale vivere, ma è meglio rimanere curiosi e aperti a punti di vista alternativi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero dello Scorpione

Panoramica generale: sei stanco di giocare per compiacere gli altri. Con la luna nella tua undicesima casa comune, vuoi essere vicino a persone che ti accettano per come sei. Un Pesci potrebbe non prenderti e potresti non capire da dove vengono.

Amore / amicizia: vuoi avventura, non conversazioni noiose sui dettagli della tua relazione. Con Venere che si oppone allo stratega Pallade, il romanticismo si scontra con il business dell'amore. Parlare può essere noioso. Preferiresti di gran lunga uscire e fare qualcosa di divertente con il tuo partner. Se i ruoli sono invertiti e tu sei quello che vuole chiarezza, può essere altrettanto frustrante. Riesci a incontrare il tuo interesse amoroso a metà strada?

Carriera / Finanza: con l'indulgente Venere nel tuo settore educativo che si scontra con il Leone Sole, potresti non avere voglia di fare uno sforzo per cercare qualcosa su cui stai lavorando. Oppure farai il lavoro e poi sarai riluttante a condividere le tue scoperte. Con il sole nella tua zona di carriera, il tuo ruolo è più visibile del solito. Quindi, è più probabile che le persone notino quello che fai. Fai attenzione a non sabotare ciò per cui hai lavorato così duramente per ottenere semplicemente perché sei di umore strano.

Crescita personale / spiritualità: quando la critica Luna della Vergine si oppone al losco Nettuno nel regno che governa il romanticismo e l'intrattenimento, niente è così divertente come sembra. È temporaneo, quindi non mettere le mutande in una svolta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero del Sagittario

Panoramica generale: con la luna nel tuo settore professionale, puoi fare progressi nella tua carriera a condizione che ascolti le persone e rispondi alle esigenze dei superiori. Puoi fidarti che un Capricorno responsabile te lo darà direttamente.

Amore / amicizia: troppo impegnato per l'amore? Con il divertente Leone Sole nella tua zona di esplorazione in contrasto con Venere, potresti esserlo se stai facendo qualcosa di avventuroso o imparando qualcosa di nuovo. Le persone tendono a dimenticare che stai vivendo esperienze nuove ed eccitanti. Quando il romanticismo diventa routine, cercherai altrove un'emozione. Non significa che cercherai di trovarlo con un'altra persona, ma in un'attività che ti intriga; tuttavia, se la noia diventa la norma, potresti essere tentato di imbrogliare.

Carriera / Finanza: con Venere nella tua avvincente ottava casa, avrai ciò che desideri a prescindere dal costo. Un'opposizione tra Venere e lo stratega Pallas nella tua zona monetaria avverte che il bankroll della tua ossessione potrebbe interferire con la tua capacità di pagare i conti. Non esiste una risposta giusta o sbagliata. Dipende dal prezzo che sei disposto a pagare. Fai la scelta con cui puoi permetterti di convivere.

Crescita personale / spiritualità: la tua maturità è misurata dalla tua capacità di pensare oltre il momento e prendere decisioni sensate. Richiede anche che tu sia consapevole di come le tue azioni influenzano gli altri. Sei pronto a fare un po' l'adulto oggi?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero Capricorno

Panoramica generale: un sacco di cose stuzzicheranno la tua curiosità con la luna nella tua casa di esplorazione. Dove vuoi andare? Come vuoi crescere? Con chi vuoi condividere la tua esperienza? Forse una Vergine intelligente che è sulla tua lunghezza d'onda mentale.

Amore / Amicizia: una relazione può interferire con la tua capacità di occuparti degli affari personali a causa di un'opposizione tra Venere nella tua zona di collaborazione e Pallade nel tuo segno. Vuoi l'amore di un partner; tuttavia, è improbabile che tu lasci che ti impedisca di fare ciò che devi fare. Se hai l'abitudine di mettere i tuoi affari al primo posto (e probabilmente lo sei), ignorare le preoccupazioni del tuo partner è una cattiva idea. Per i single, trovare il tempo per una relazione richiederà uno spostamento delle priorità.

Carriera / Finanza: con la Luna Vergine che aspira a Pallade, Giove, Plutone e Saturno nel tuo segno, ti senti sicuro delle tue capacità. Sai di possedere l'autodisciplina, la pazienza e la perseveranza necessarie per imparare ciò che devi imparare e fare ciò che vuoi fare. Questo lo rende un momento opportuno per espandersi in una nuova direzione o migliorare le proprie abilità. Puoi realizzare quasi tutto con uno sforzo.

Crescita personale / spiritualità: anche l'umore più vivace può essere interrotto da un disordinato allineamento luna / Nettuno. Il tuo ottimismo suggerisce che ti stai illudendo di qualcosa o qualcuno? Forse. Presta attenzione ai segnali.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero dell'Acquario

Panoramica generale: senti tutto profondamente con la luna nella tua enigmatica ottava casa. Di conseguenza, sei attratto da persone che possono vibrare con la tua intensità. Potresti voler scoprire di più su un misterioso Capricorno che attira la tua attenzione.

Amore / Amicizia: se sei ossessionato dalla tua vita amorosa, telefonerai al telefono con lavoro, faccende domestiche, fitness e altre attività essenziali. Che sia in coppia o single, la tua attenzione è sulle relazioni mentre la pigra Venere si scontra con il Leone Sole nella tua casa di coppia. Se sei con qualcuno, tutta la tua attenzione sarà incanalata per farlo funzionare. Se non hai ancora raggiunto il tuo partner ideale, la ricerca della partnership diventa divorante. Non impazzire. Non puoi permetterti di rallentare troppo a lungo.

Carriera / Finanza: a causa di un'opposizione Venere / Pallade che influisce sul tuo flusso di lavoro, dedicare tempo a un progetto che ti appassiona può interferire con la familiarizzazione con un'attività che è al di fuori della tua zona di comfort. È naturale che tu voglia lavorare su qualcosa che ti piace; tuttavia, c'è solo così tanto tempo che puoi funzionare senza coltivare abilità cruciali. Perché non affrontare prima il compito impegnativo e salvare il compito divertente per dopo?

Crescita personale / spiritualità: perché l'esitazione nell'esprimersi e condividere i propri talenti unici? Non saprai mai come verranno ricevuti i tuoi doni finché non ti metti in gioco. Forse è il momento per un atto di fede?

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

Oroscopo giornaliero dei Pesci

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di interazioni faccia a faccia durante il giorno, ti ritaglierai la compagnia che solo qualcuno che ti conosce bene può fornire. Puoi fare affidamento su un amico Capricorno per essere lì per te, ma cerca di non essere troppo bisognoso.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa potrebbe interferire con gli obblighi sociali e le tue responsabilità verso gli amici, grazie all'opposizione di Venere / Pallade. Non ci sono abbastanza ore durante la giornata per adempiere a tutti i nostri impegni. Il romanticismo sarà la tua priorità? O manterrai i tuoi obblighi verso un amico o un gruppo a cui partecipi? Non puoi essere in entrambi i posti contemporaneamente. La scelta giusta è quella con cui puoi convivere.

Carriera / Finanza: con il sole in Leone autorizzato e la tua zona di lavoro che si scontra con la pigra Venere, occuparti delle attività di routine sul lavoro richiederà uno sforzo maggiore di quello che vorresti fare. Quando sei in questo tipo di umore, giustificare telefonando piuttosto che faticare e portare a termine le cose. Non ti farà guadagnare punti con i colleghi o il tuo capo se non fai la tua parte. Vattene fuori, Pesci. Devi lavorare come tutti gli altri.

Crescita personale / spiritualità: con l'esigente Luna della Vergine che si oppone a Nettuno nel tuo segno, qualcuno potrebbe mettere in dubbio la tua integrità. Potresti non essere disonesto, solo confuso. Se è così, dillo.